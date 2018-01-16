Рада рассмотрит закон о реинтеграции Донбасса

Принятие закона, в котором имеет место признание России государством-агрессором, будет означать, что Украина в дальнейшем не сможет рассчитывать на влияние России (как участницы "нормандской четверки") на непризнанные республики в вопросах реализации минских соглашений,

Он содержит скорее положения о намерениях развязать полноценные военные действия, и даже в его названии теперь уже звучит не "реинтеграция" Донбасса, как это было в изначальной версии законопроекта, а словосочетание "возобновление суверенитета", что также не свидетельствует о стремлении украинских властей мирно урегулировать ситуацию,