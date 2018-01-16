Рада рассмотрит закон о реинтеграции Донбасса
Верховная рада рассмотрит в окончательном чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву территории «оккупированными», передает РИА Новости.
Рассмотрение документа несколько раз откладывалось из-за отсутствия консенсуса по документу как внутри парламента, так и в кругу западных партнеров Киева: в ЕС и США считают, что его принятие осложнит переговоры по урегулированию конфликта.
Спикер Рады Андрей Парубий считает, что обсуждение документа во вторник будет непростым, но в конечном счете закон будет принят. В то же время ряд депутатов не исключает, что все будет зависеть от явки.
Согласно документу, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются оккупированными, а структуры управления непризнанных республик – оккупационными администрациями. «Законопроект дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны, – говорится в публикации.
В документе, по итогам рассмотрения в первом чтении, исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.
Ко второму чтению депутаты подали около 700 поправок. Наибольший резонанс вызвала правка, обязывающая кабмин разорвать дипотношения с РФ. С такой инициативой выступила пропрезидентская фракция «Блок Петра Порошенко». Однако эту инициативу подвергли критике в парламентской коалиции – разрыв дипломатических отношений находится в компетенции МИД, и Рада не может принимать подобных решений. В итоге принято решение не включать эту поправку в окончательный текст законопроекта.
Лидер общественного движения «Украинский выбор – право народа», Виктор Медведчук считает, что закон о реинтеграции Донбасса «ставит крест» на минских соглашениях и делает все, чтобы регион не вернулся в состав Украины.
По его словам, «целью законов о реинтеграции Донбасса является не восстановление территориальной целостности Украины, а ее раскол и продолжение вооруженного конфликта».
В ДНР также считают, что принятие Радой закона по Донбассу негативно скажется на мирном урегулировании, так как «законопроект противоречит минским соглашениям и нарушает ранее утвержденные сторонами механизмы решение конфликта».
Рассмотрение документа несколько раз откладывалось из-за отсутствия консенсуса по документу как внутри парламента, так и в кругу западных партнеров Киева: в ЕС и США считают, что его принятие осложнит переговоры по урегулированию конфликта.
Спикер Рады Андрей Парубий считает, что обсуждение документа во вторник будет непростым, но в конечном счете закон будет принят. В то же время ряд депутатов не исключает, что все будет зависеть от явки.
Согласно документу, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются оккупированными, а структуры управления непризнанных республик – оккупационными администрациями. «Законопроект дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны, – говорится в публикации.
В документе, по итогам рассмотрения в первом чтении, исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.
Ко второму чтению депутаты подали около 700 поправок. Наибольший резонанс вызвала правка, обязывающая кабмин разорвать дипотношения с РФ. С такой инициативой выступила пропрезидентская фракция «Блок Петра Порошенко». Однако эту инициативу подвергли критике в парламентской коалиции – разрыв дипломатических отношений находится в компетенции МИД, и Рада не может принимать подобных решений. В итоге принято решение не включать эту поправку в окончательный текст законопроекта.
Лидер общественного движения «Украинский выбор – право народа», Виктор Медведчук считает, что закон о реинтеграции Донбасса «ставит крест» на минских соглашениях и делает все, чтобы регион не вернулся в состав Украины.
Принятие закона, в котором имеет место признание России государством-агрессором, будет означать, что Украина в дальнейшем не сможет рассчитывать на влияние России (как участницы "нормандской четверки") на непризнанные республики в вопросах реализации минских соглашений,сказал Медведчук.
По его словам, «целью законов о реинтеграции Донбасса является не восстановление территориальной целостности Украины, а ее раскол и продолжение вооруженного конфликта».
В ДНР также считают, что принятие Радой закона по Донбассу негативно скажется на мирном урегулировании, так как «законопроект противоречит минским соглашениям и нарушает ранее утвержденные сторонами механизмы решение конфликта».
Он содержит скорее положения о намерениях развязать полноценные военные действия, и даже в его названии теперь уже звучит не "реинтеграция" Донбасса, как это было в изначальной версии законопроекта, а словосочетание "возобновление суверенитета", что также не свидетельствует о стремлении украинских властей мирно урегулировать ситуацию,сказала и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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