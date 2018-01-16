19:11 16 января

Рада рассмотрит закон о реинтеграции Донбасса

Верховная рада рассмотрит в окончательном чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву территории «оккупированными», передает РИА Новости.



Рассмотрение документа несколько раз откладывалось из-за отсутствия консенсуса по документу как внутри парламента, так и в кругу западных партнеров Киева: в ЕС и США считают, что его принятие осложнит переговоры по урегулированию конфликта.


Спикер Рады Андрей Парубий считает, что обсуждение документа во вторник будет непростым, но в конечном счете закон будет принят. В то же время ряд депутатов не исключает, что все будет зависеть от явки.

Согласно документу, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются оккупированными, а структуры управления непризнанных республик – оккупационными администрациями. «Законопроект дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны, – говорится в публикации.

В документе, по итогам рассмотрения в первом чтении, исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

Ко второму чтению депутаты подали около 700 поправок. Наибольший резонанс вызвала правка, обязывающая кабмин разорвать дипотношения с РФ. С такой инициативой выступила пропрезидентская фракция «Блок Петра Порошенко». Однако эту инициативу подвергли критике в парламентской коалиции – разрыв дипломатических отношений находится в компетенции МИД, и Рада не может принимать подобных решений. В итоге принято решение не включать эту поправку в окончательный текст законопроекта.

Лидер общественного движения «Украинский выбор – право народа», Виктор Медведчук считает, что закон о реинтеграции Донбасса «ставит крест» на минских соглашениях и делает все, чтобы регион не вернулся в состав Украины.

Принятие закона, в котором имеет место признание России государством-агрессором, будет означать, что Украина в дальнейшем не сможет рассчитывать на влияние России (как участницы "нормандской четверки") на непризнанные республики в вопросах реализации минских соглашений,
сказал Медведчук.

По его словам, «целью законов о реинтеграции Донбасса является не восстановление территориальной целостности Украины, а ее раскол и продолжение вооруженного конфликта».

В ДНР также считают, что принятие Радой закона по Донбассу негативно скажется на мирном урегулировании, так как «законопроект противоречит минским соглашениям и нарушает ранее утвержденные сторонами механизмы решение конфликта».

Он содержит скорее положения о намерениях развязать полноценные военные действия, и даже в его названии теперь уже звучит не "реинтеграция" Донбасса, как это было в изначальной версии законопроекта, а словосочетание "возобновление суверенитета", что также не свидетельствует о стремлении украинских властей мирно урегулировать ситуацию,
сказала и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 42

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  1. Dave36 Сегодня, 09:24
    Ну и правильно, надо развязывать этот гордеев узел...
    Dave36
    1. Зяблицев Сегодня, 09:33
      Плевать на Украину....Им, всяко, это присоветовали сделать в Госдепе, что бы помешать реализации Минских соглашений, которые сварганили Франция и Германия, что бы ткнуть европейских партнеров мордой лица в одно место и еще более привязать к себе хохлов, да и иметь козыре в разговоре с Россией, к примеру по Сирии!
      Зяблицев
      1. АнпеЛ Сегодня, 09:41
        У куева опятьдвадцатьпять. Принять закон позволяющий обойти Минские соглашения, оправдывая войну на Донбассе перед всем миром. И ведь поставляемое от сга летальное оружие как будто ни причем здесь.
        АнпеЛ
        1. Чёрный Сегодня, 09:45
          Спикер Рады Андрей Парубий считает, что обсуждение документа во вторник будет непростым
          Вот где искусственный интеллект не помешал бы! wassat
          Чёрный
      2. Шура пермский Сегодня, 09:45
        В пятую точку хохлов
        Шура пермский
      3. Dr_Engie Сегодня, 11:38
        Да как так то? Где что ни сделается не по сценарию, который нам нравится - сразу это агнты влияния и госдеп.
        Демонстрации в Иране? Госдеп!
        Что-то случилось в Украине? Госдеп подсказал!
        В Молдове запрещают Российские новости? Ну куда же без Госдепа!
        Он у нас такой вездесущий, аж сам себе удивляется, наверное.
        А воля самостоятельная других лиц и государств, даже возможность её существования, у нас в принципе не рассматривается. У нас либо пророссийский Додон, либо агенты госдепа, третьего не дано вообще. Это не нормально. Не нужно везде видеть руку США. Это уже просто паранойя и маразм, вызванные, в том числе, постоянными страшилками из зомбоящика.
        Dr_Engie
        1. Зяблицев Сегодня, 11:58
          Ваша, прошу прощение, наивность вызывает улыбку!Впрочем, лично я спорить не буду -считайте, как представляете эту ситуацию сами! hi
          Зяблицев
        2. Severomor Сегодня, 12:03
          Цитата: Dr_Engie
          Не нужно везде видеть руку США. Это уже просто паранойя и маразм, вызванные, в том числе, постоянными страшилками из зомбоящика.

          Сам всегда удивляюсь, чуть-чего США виноваты. На 100% с Вами согласен о самостоятельности
          других лиц и государств

          Severomor
        3. gurzuf Сегодня, 13:31
          Смешно как то воспринимать эту "самостоятельную" волю! Без печенюшек она явно самостоятельная laughing
          gurzuf
    2. vasya.pupkin Сегодня, 10:54
      Цитата: Dave36
      Ну и правильно, надо развязывать этот гордеев узел...

      "Надо"! Но до выборов Путина и ЧМ по футболу не произойдет ничего кардинального и этот "узел" развязан не будет.
      vasya.pupkin
  2. Spartanez300 Сегодня, 09:27
    Лишнее доказательство тому что не о каком мирном урегулировании и речи быть не может со стороны Украины . Все войной пугают Донбасс а не боятся что в случае военных действий их будут гнать до самых западных границ .
    Spartanez300
    1. Чёрный Сегодня, 09:33
      Цитата: Spartanez300
      Лишнее доказательство тому что не о каком мирном урегулировании и речи быть не может со стороны Украины .

      ДА и фиг с ними. Пущай принимают что хотят. Участников АТО уже сколько? 200 тысяч или 300? Будет миллион, откуда льгот набрать на всех? А им еще землю надо, а еще реабилитацию, протезы... И маршрутчики должны их бесплатно возить, а некоторые не хотят. И еще каждый второй гранату домой привезет laughing
      Чёрный
      1. Идущий Сегодня, 09:45
        Оно так , если бы не гибли люди на Донбассе , прекращать все это надо.
        Идущий
    2. Dr_Engie Сегодня, 11:40
      При любом ЗАКОННОМ урегулировании донбасс возвращается в состав Украины и никак иначе.
      Dr_Engie
      1. CT-55_11-9009 Сегодня, 12:50
        Цитата: Dr_Engie
        При любом ЗАКОННОМ урегулировании донбасс возвращается в состав Украины и никак иначе.

        В состав Советской Украины. И никак иначе.
        CT-55_11-9009
  3. sgr291158 Сегодня, 09:31
    По всей вероятности скоро начнется.
    sgr291158
    1. Ныробский Сегодня, 12:17
      Цитата: sgr291158
      По всей вероятности скоро начнется.
      Наверное к марту и начнут. Им надо создать кипешь к выборам президента России, в надежде на то, что Россия не сможет остаться в стороне и пойдут гробы с российской пропиской. На этом фоне матрасы замутят какую нибудь провокацию направленную против финансовой системы России и рубля, народ возропщет и ВВП проиграет. Единственное, что они не учитывают, это то, что народ российский в трудное время наоборот сплачивается и оказывает максимальную поддержку лидеру.
      Ныробский
  4. Лелёк Сегодня, 09:32
    (... в его названии теперь уже звучит не "реинтеграция" Донбасса, как это было в изначальной версии законопроекта, а словосочетание "возобновление суверенитета"...)

    Заменили майонез на кетчуп-чиле, а содержание блюда осталось прежним - невыполнение минских соглашений и бомбардировки территорий ЛДНР. Мало того, что похерены договорённости о прекращении огня в период праздников, так ещё в усугубление ситуации Киев активизировал наёмников новой волны.
    Лелёк
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:37
      Лев , привет ! hi Укрорейху мир в Донбассе нужен не больше , чем мёртвому - припарки . negative
      bouncyhunter
      1. Лелёк Сегодня, 09:45
        Цитата: bouncyhunter
        Укрорейху мир в Донбассе нужен не больше , чем мёртвому - припарки .


        Именно по этому в сотый раз выскажу своё ИМХО: надо проводить акты признания независимости республик ЛНР и ДНР.
        Лелёк
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:46
          Это надо было сделать ещё вчера , ИМХО .
          bouncyhunter
          1. vasya.pupkin Сегодня, 11:06
            Цитата: bouncyhunter
            Это надо было сделать ещё вчера , ИМХО .

            Это надо было делать еще летом 14-го,когда у укрофашистов еще не было боеспособной армии и можно было их разогнать без большой крови.Пример тому-Мариуполь,где украинцы в панике бежали и город 3 дня был "пустой" и даже наши ополченцы уже "гуляли" по городу/мкр-н Восточный/,но по приказу "смотрящего" по Донбассу-А.А.Дудаева/погоняло-В.Ю.Сурков/,наши отошли на 20 км.
            Тогда на границе стояли три большие армии,у В.В.П. имелись 2 закона от обоих дум,разрешающих ввести войска,которые ждал И.Стрелков в осажденном Славянске,но...Неожиданно в Москву приехал "главбух" из Швейцарии и показал кое-какие счета.И??? Законы быстро отменили,армии отвели в казармы,вытерли сопли и "кинули"стрелка.
            Вот,что делает "БАБЛО ЖИВОТВОРЯЩЕЕ"...
            vasya.pupkin
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:09
              Цитата: vasya.pupkin
              Это надо было делать еще летом 14-го,когда у укрофашистов еще не было боеспособной армии и можно было их разогнать без большой крови

              Я это и имел ввиду под "вчера" .
              bouncyhunter
              1. Uncle Lee Сегодня, 11:33
                Цитата: bouncyhunter
                имел ввиду под "вчера" .

                Я на ВО вступил в полемику о начале в 14 году - и чего только не наслушался от местных стратегов и про спешку при ловле блох и про бег от мужа и т.д. и т.п.
                А сейчас время УПУЩЕНО ! За 4 года и ВСУ укрепились и народ нас будет считать агрессором. Тут Вася прав !
                Uncle Lee
                1. bouncyhunter Сегодня, 11:44
                  Володя , так я же не говорил что Вася не прав , наоборот ! А его грустные , но правдивые слова не мешало бы почитать тем , кто играет в политику .
                  bouncyhunter
                  1. Uncle Lee Сегодня, 12:13
                    Цитата: bouncyhunter
                    кто играет в политику .

                    Я с тобой не спорил. А вот этих игроков пора удалять с поля ! angry
                    Uncle Lee
                    1. bouncyhunter Сегодня, 12:18
                      Цитата: Uncle Lee
                      А вот этих игроков пора удалять с поля !

                      С пожизненной дисквалификацией !
                      bouncyhunter
                      1. Uncle Lee Сегодня, 12:44
                        Цитата: bouncyhunter
                        С пожизненной

                        И с конфискацией ! yes
                        Uncle Lee
                    2. bouncyhunter Сегодня, 12:46
                      Цитата: Uncle Lee
                      И с конфискацией !

                      Это само собой , как же без этого-то ? good
                      bouncyhunter
  5. Uncle Lee Сегодня, 09:35
    А я и не знал, что живу в стране-агрессоре ! Спасибо Раде- глаза открыла ! fellow
    Uncle Lee
    1. Капитан Смоллетт Сегодня, 10:01
      Что?Почему?А!Да!Отставить!
      Капитан Смоллетт
  6. Горный стрелок Сегодня, 09:35
    Чего скачут? От них ведь ничего не зависит.
    Горный стрелок
    1. Идущий Сегодня, 09:42
      Цитата: Горный стрелок
      Чего скачут? От них ведь ничего не зависит.

      Греются , зима на дворе lol
      Идущий
  7. rotmistr60 Сегодня, 09:39
    Принятие закона где дана формулировка России как агрессора, а территории ЛДНР оккупированными может сыграть злую шутку с ярыми украинцами. С агрессором невозможно вести торговлю, поддерживать дипломатические отношения и агрессору обычно объявляют войну. А на оккупированных территориях должны как минимум находиться российские "оккупанты". Ну и как будут хитроумные выходить из созданной ими ситуации?
    rotmistr60
    1. Чёрный Сегодня, 09:42
      Цитата: rotmistr60
      Принятие закона где дана формулировка о России как об агрессоре, а территории ЛДНР оккупированными может сыграть злую шутку с ярыми украинцами. С агрессором невозможно вести торговлю, поддерживать дипломатические отношения и агрессору обычно объявляют войну. Ну и как будут хитроумные выходить из созданной ими ситуации?

      Парась на то и торгаш, что бы выкрутится. Повесит стаду лапшу на уши про ГИБРИДНУ,Ю войну, и прокатит. До сих пор ведь прокатывало. smile
      Чёрный
    2. Идущий Сегодня, 09:44
      Главное прокричать , а что за это будет им , они никогда не думали.
      Идущий
      1. Лексус Сегодня, 13:25
        Рада рассмотрит

        Звучит как - "пациенты киевского дурдома получили корреспонденцию из соседнего "заведения""
        Высоцкий об этом пел smile
        Лексус
    3. bratchanin3 Сегодня, 09:51
      Скакать надо будет интенсивнее.
      bratchanin3
  8. bratchanin3 Сегодня, 09:50
    Какая разница, узаконят они военные действия на территории ЛДНР или будут нападать в прежнем режиме, а ЛДНР придется отстаивать свою независимость с оружием в руках. В этом случае Россия обязана (я так думаю) выполнять обещание о защите Русского Мира. Всё равно это какое то решение вопроса. С бандеровской Краиной в любом случае "дороги" разошлись и надо окончательно прекращать с хохлами всякие отношения. Любые торговые дела с хохлами только поддерживают этот режим.
    bratchanin3
  9. pvv113 Сегодня, 10:04
    законопроект о реинтеграции Донбасса

    Бараны!!! Второй раз Донбасс никто не отдаст!
    pvv113
  10. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:56
    структуры управления непризнанных республик признаются оккупационными администрациями


    Ну да, опять двадцать пять, мы сами себя оккупировали.
    Мутит что-то украина. Запросто может провокацию устроить, не только на наших границах, но и на российской.
    Генерал Песчаных Карьеров
  11. gurzuf Сегодня, 13:33
    Цитата: Dr_Engie
    При любом ЗАКОННОМ урегулировании донбасс возвращается в состав Украины и никак иначе.

    А это надо у людей Донбасса спросить.
    gurzuf
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