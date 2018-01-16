19:06 16 января

Родственники пропавших моряков заявили, что только Россия ведет поиски подлодки «Сан-Хуан»

Только российское исследовательское судно «Янтарь» ведет поиски исчезнувшей подлодки ВМС Аргентины «Сан-Хуан», передает РИА Новости заявление супруги одного из членов экипажа Марселы Мойано.



Только (океанографическое исследовательское судно ВМФ России) "Янтарь" ищет наших моряков, до вторника или среды в радиус поисков не прибудет (аргентинское судно) "Мальвинские острова", в то время как (аргентинский корвет) Spiro находится в зоне поисков, но он сломан, потому что сломался гидролокатор,
сказала Мойано агентству.


Она также отметила, что родственники пропавших моряков «требуют от правительства не прекращать поиски и использовать все средства для обнаружения подлодки».

В понедельник представитель ВМС страны Энрике Бальби заявил, что поиски подводной лодки "Сан-Хуан" будут вестись бессрочно до ее обнаружения. В принятом в понедельник парламентом законе сообщается, что будет создана двухпалатная специальная комиссия по поиску и спасательным действиям в отношении подлодки.

Ранее семьи членов экипажа пропавшей субмарины выразили желание встретиться c министром обороны и президентом страны Маурисио Макри, чтобы попросить об увеличении количества поисковых групп.

Вчера родственники пропавших моряков пришли к посольству РФ, чтобы поблагодарить Россию за участие в поисках подлодки и ее экипажа.

Напомним, ДЭПЛ «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 35

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  1. федоров Сегодня, 09:51
    Понятно,что хочется надеяться, но увы , времени сколько прошло...
    Ну а "Янтарь" приписан к самому засекреченному ведомству ВМФ- задумайтесь на досуге. Кто там и что там. Очень "мирное" судно.
    федоров
    1. Чёрный Сегодня, 09:54
      Цитата: федоров
      Понятно,что хочется надеяться, но увы , времени сколько прошло..

      Да там уже надежды на спасение нет. Тут вопрос в установлении причин катастрофы и преданию земле тел погибших.....Для нас же - проверка возможностей по обнаружению подводного объекта в реальных условиях.
      Чёрный
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:10
        Только (океанографическое исследовательское судно ВМФ России) "Янтарь" ищет наших моряков, до вторника или среды в радиус поисков не прибудет (аргентинское судно) "Мальвинские острова", в то время как (аргентинский корвет) Spiro находится в зоне поисков, но он сломан

        А что - матрасные "помехопостановщики" самоустранились от поисков ? what
        bouncyhunter
        1. sabakina Сегодня, 10:59
          Паш, прЮветствую. Не нравится мне эта ситуация с ПЛ. Чем то напоминает пропавший Малазийский боинг. Ну не квакеры же её утащили...
          sabakina
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:04
            Славик , салют ! hi Мне тоже вся эта история дурным душком отдаёт со стороны главных демократов всея планеты .
            bouncyhunter
            1. Svarog51 Сегодня, 12:11
              Паша, hi А мне всё покоя не дают те трое неизвестных на борту. И ещё одно, как утверждают полосатые, шарахнуло аж 6 тонн в тротиловом. А лодка шла без боезапаса - межбазовый послеремонтный переход. Что то много для водорода из аккумуляторов.
              Svarog51
              1. bouncyhunter Сегодня, 12:20
                Я и говорю , что слишком много мути . Потому и интересуюсь :
                Цитата: bouncyhunter
                А что - матрасные "помехопостановщики" самоустранились от поисков ?

                Явно когда найдут субмарину - кое-что нелицеприятное обнаружится .
                bouncyhunter
                1. Svarog51 Сегодня, 12:43
                  Боюсь, что полосатые точно знают, где она и уже там побывали, только помалкивают. Вспомни нашу К-129.
                  Svarog51
                  1. bouncyhunter Сегодня, 12:47
                    Вполне такое допускаю - от исключительных всего можно ждать , кроме хорошего .
                    bouncyhunter
                2. Orionvit Сегодня, 12:54
                  Цитата: bouncyhunter
                  Явно когда найдут субмарину - кое-что нелицеприятное обнаружится

                  Это скорее всего и объясняет причину работы только "Янтаря", когда остальные самоустранились. Что то там в Российском адмиралтействе, знают интересное, но нам не расскажут.
                  Orionvit
                  1. bouncyhunter Сегодня, 12:58
                    Цитата: Orionvit
                    Что то там в Российском адмиралтействе, знают интересное, но нам не расскажут.

                    Меньше знаем - крепче спим . wink
                    bouncyhunter
                    1. Orionvit Сегодня, 13:03
                      Цитата: bouncyhunter
                      Меньше знаем - крепче спим .

                      Это верно, но всё таки крайне любопытно. Узнаешь правду, тогда хотя бы будешь знать причину бессонницы. lol
                      Orionvit
                      1. bouncyhunter Сегодня, 13:10
                        Цитата: Orionvit
                        Узнаешь правду, тогда хотя бы будешь знать причину бессонницы.

                        Это да , но не считают нужным нас в известность ставить : супостат не дремлет и шпионов кругом немерено . soldier lol
                        bouncyhunter
              2. iaroslav.mudryi Сегодня, 18:24
                Цитата: Svarog51
                ...А мне всё покоя не дают те трое неизвестных на борту.

                Один известен...вернее одна: "Лейтенант Элиана Мария Кравчик, первая в истории Аргентины и всей Латинской Америки женщина-подводник, служила на ПЛ «Сан-Хуан», исчезнувшей в глубинах Атлантики"

                "В Аргентине ее называли «королевой морей». Ей было 35 лет, на подводном дизель-электроходе «Сан-Хуан» она служила с 2016 года каптенармусом — отвечала за состояние вооружения. Это третий человек по рангу — после командира и старпома.
                Но она мечтала однажды стать капитаном субмарины. Как пишет издание Primera Edición, Элиана Мария призывала всех женщин без страха идти по жизни, потому что каждая «может делать то же самое, что делает мужчина в сфере, традиционно считающейся мужской».
                Последнюю весточку от нее родственники получили, когда лодка готовилась отплыть из Ушуайи, самого южного города планеты, на Огненной Земле, — в Мар-дель-Плату, порт приписки. Она сообщила, что в Ушуайе на борт лодки поднялся губернатор, чтобы поприветствовать ее лично как единственную женщину в составе экипажа. И добавила, что на лодке «есть проблемы» — технические...."
                ".....27 ноября стало известно о содержании последней радиограммы с «Сан-Хуана» от 15 ноября: короткое замыкание в аккумуляторном отсеке из-за проникшей туда морской воды, начался пожар, но с ним вроде бы удалось справиться, экипаж обещал снова выйти на связь. Но так и не вышел...
                29 ноября у Элианы Марии Кравчик должна была состояться свадьба. "
                источник: https://newtimes.ru/articles/detail/131229
                iaroslav.mudryi
                1. Svarog51 Сегодня, 18:56
                  Я не про неё говорил. Она из экипажа, а кроме них ещё 6 человек на лодке было. Один офицер Военно-Морской разведки, два морских спецназовца. А вот кто, те трое неназванных? request
                  Svarog51
      2. Spez Сегодня, 10:41
        Плюс детальное исследование акватории.
        Spez
      3. alstr Сегодня, 13:34
        Плюс лишний раз картографировать местность более подробно.
        alstr
      4. RASKAT Сегодня, 15:41
        Ну судя по районам поиска там глубины довольно маленькие 100-150 метров, и довольно ровное дно. Если бы она лежала на своем курсе, уже давно бы нашли. Тут вопросов много, во первых почему обозначили такой огромный район поиска? На фото район примерно 750 на 400 километров. Да при таком районе ее одним нашим Янтарем будут искать лет десять. Так же район затрагивает места с глубинами а 3-4 километра, там вообще найти ее будет не реально.
        RASKAT
    2. Хагалаз Сегодня, 10:06
      Дело благородное, но и практическую пользу тоже надо извлеч. Вплоть до картографирования дна.
      Потенциальные маршруты для Статуса))
      Хагалаз
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:19
        Да понятно , что ГУГИ там и свои задачи решает , но если найдут останки лодки и доказательства истинных причин её гибели - то виновникам станет горячо в своих креслах ( а возможно и придётся делать "шаги по сближению с Россией ради оздоровления отношений " А родственники будут иметь возможность бросить венок на месте гибели - поверьте , нормальные люди такого не забывают
        КВУ-НСвД
    3. Rusland Сегодня, 15:30
      Как бы самих не потопили, тайна покрытая мраком.
      Rusland
    4. svp67 Сегодня, 17:43
      Цитата: федоров
      Понятно,что хочется надеяться, но увы , времени сколько прошло...

      Уже все понятно, но хоть знать ГДЕ венок на волны класть...и это уже не мало
      Цитата: федоров
      Ну а "Янтарь" приписан к самому засекреченному ведомству ВМФ- задумайтесь на досуге. Кто там и что там. Очень "мирное" судно.

      Странный подход. Даже если это и самый "мирный" из "мирных траулеров" нашего флота, но он корабль ВМФ РФ, а значит несет и выполняет свою боевую вахту там где прикажут...
      Океанографическое исследовательское судно «Янтарь» — головное судно проекта 22010, шифр «Крюйс», построенное на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в соответствии с контрактом, подписанным в феврале 2009 года, с Главным управлением глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации (Минобороны России).
      svp67
  2. Капитан Смоллетт Сегодня, 09:52
    Вчера родственники пропавших моряков пришли к посольству РФ, чтобы поблагодарить Россию за участие в поисках подлодки и ее экипажа.
    Покойтесь с Миром,Моряки...
    Капитан Смоллетт
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:02
    пришли к посольству РФ, чтобы поблагодарить Россию

    По моему, как это не горько, но только трагедия и помощь России в трудной ситуации дает возможность представителям других стран вспомнить о нашей стране в положительном ключе.
    rotmistr60
    1. Чёрный Сегодня, 10:06
      Цитата: rotmistr60
      По моему, как это не горько, но только трагедия и помощь России в трудной ситуации дает возможность представителям других стран вспомнить о нашей стране в положительном ключе.

      И самое обидное, что всё хорошее быстро забывается. ..Доллар правит миром.
      Чёрный
    2. 100502 Сегодня, 10:30
      Да хватит иллюзиями жить все хорошее у наших друзей быстро из памяти форматируется
      100502
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:35
        Да хватит иллюзиями жить
        Вы о каких иллюзиях? Я разве писал, что остается в памяти или вообще про память?
        rotmistr60
      2. К0щей Сегодня, 11:30
        Цитата: 100502
        Да хватит иллюзиями жить все хорошее у наших друзей быстро из памяти форматируется

        лично у этих людей, чьих родных ищут, в памяти 10-20 лет точно продержится; у их родственников 5-10; у сторонних людей, смотрящих телек 1-3 года. этого достаточно. никаких жертв со стороны России, никаких выброшенных на ветер денег и т.п. а хорошее впечатление о себе оставили.
        зато сколько, не побоюсь этого слова, нытья было под новостью об отправке судна. "зачем? нам не надо!". надо "Феди", надо.
        К0щей
        1. alstr Сегодня, 13:37
          По разному бывает. Вон помощь при землетрясении в Мессине до сих пор помнят.
          Вопрос масштаба трагедии и помощи.(а также, как она оказывалась)
          alstr
    3. Ныробский Сегодня, 11:52
      Цитата: rotmistr60
      По моему, как это не горько, но только трагедия и помощь России в трудной ситуации дает возможность представителям других стран вспомнить о нашей стране в положительном ключе.
      По любому, "других" стран гораздо больше, чем тех, кто создаёт фон о "токсичности" России. После Сирии, сейчас у многих появилась надежда на то, что диктат США будет сломлен, и эту надежду мир связывает именно с Россией. Даже взяв такой показатель как голосование в ООН по резолюциям направленных против интересов России видно то, что количество стран проголосовавших "против", или "воздержавшихся" возросло.
      Ныробский
  4. Дирижер Сегодня, 10:30
    в то время как (аргентинский корвет) Spiro находится в зоне поисков, но он сломан, потому что сломался гидролокатор, ну не корвет сам сломан а гидролокатор , что бы корвет признать сломанным , надо что бы ДУ остановилась , или там винт отвалился, но без гидролокатора корвет , не сломан.
    Дирижер
  5. 32363 Сегодня, 11:24
    на сегодняшний день бармалеи на коленке собирают беспилотники, а такие серьёзные аппараты как эта лодка или малазийский самолёт что пропал пару лет назад найти так и не могут, или не хотят.
    32363
  6. vasilkovichi Сегодня, 11:47
    Да,конечно,времени прошло много,и шансов найти выживших уже нет.Но даже если,найдя подлодку,её не будут поднимать,то поставят хотя бы буй,и у родственников моряков появится возможность навещать братскую могилу...
    vasilkovichi
  7. Orionvit Сегодня, 13:00
    Цитата: rotmistr60
    По моему, как это не горько, но только трагедия и помощь России в трудной ситуации дает возможность представителям других стран вспомнить о нашей стране в положительном ключе.

    К сожалению, пока у всех " всё пучком", мало кто обращает внимания на окружающих. А вот когда жареный петух клюнет в одно место, тогда все дружно начинают искать, кто бы помог. Россия (СССР), много кому помогала, но в действительности, память у людей короткая. А у государств, ещё короче.
    Orionvit
  8. 501Legion Сегодня, 16:54
    Вообще вся эта история должна стать большим уроком для всех.
    501Legion
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