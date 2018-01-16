Родственники пропавших моряков заявили, что только Россия ведет поиски подлодки «Сан-Хуан»

Только (океанографическое исследовательское судно ВМФ России) "Янтарь" ищет наших моряков, до вторника или среды в радиус поисков не прибудет (аргентинское судно) "Мальвинские острова", в то время как (аргентинский корвет) Spiro находится в зоне поисков, но он сломан, потому что сломался гидролокатор,

Только российское исследовательское судно «Янтарь» ведет поиски исчезнувшей подлодки ВМС Аргентины «Сан-Хуан», передает РИА Новости заявление супруги одного из членов экипажа Марселы Мойано.сказала Мойано агентству.Она также отметила, что родственники пропавших моряков «требуют от правительства не прекращать поиски и использовать все средства для обнаружения подлодки».В понедельник представитель ВМС страны Энрике Бальби заявил, что поиски подводной лодки "Сан-Хуан" будут вестись бессрочно до ее обнаружения. В принятом в понедельник парламентом законе сообщается, что будет создана двухпалатная специальная комиссия по поиску и спасательным действиям в отношении подлодки.Ранее семьи членов экипажа пропавшей субмарины выразили желание встретиться c министром обороны и президентом страны Маурисио Макри, чтобы попросить об увеличении количества поисковых групп.Вчера родственники пропавших моряков пришли к посольству РФ, чтобы поблагодарить Россию за участие в поисках подлодки и ее экипажа.Напомним, ДЭПЛ «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата.