19:02 16 января

Китайские СМИ рассказали, как Пекин и Москва могут потеснить США в глобальной экономике

Россия и Китай уже создали бездолларовую среду в двусторонней торговле нефтью, теперь необходимо наращивать золотой запас в обеих странах, пишет китайский портал Sohu.



«Ряд стран активно пытаются найти альтернативу доллару как резервной валюте. Так, Москва и Пекин в двусторонней торговле нефтью создали бездолларовую среду, а также увеличивают добычу золота, чтобы застраховаться от падения доллара. На данный момент Россия и Китай вместе обладают примерно 3670 тоннами благородного металла», – приводит статью РИА Новости.


По данным портала BWChinese, сегодня США находятся на первом месте в мире по золотым запасам (8133,5 тонн). В свою очередь КНР и РФ занимают шестое и седьмое места соответственно (1842,6 и 1828,6 тонн). При этом эксперты считают, что Пекин и Москва могут обладать еще большим количеством драгоценного металла, так как существует большое количество каналов его покупки.

«Таким образом, золотые запасы обеих стран вместе могут быть больше запасов США, что ставит в неудобное положение доллар, а также может потеснить Вашингтон в глобальной экономике», – говорится в материале.

Золотой резерв находится в ведении центрального банка либо министерства финансов страны и является частью золотовалютного резерва, включающего в себя также ценные бумаги и иностранную валюту.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 49

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  1. Капитан Смоллетт Сегодня, 10:07
    А утром в новостях слышал,что опять доллары скупать собрались?Кому верить?
    Капитан Смоллетт
    1. maxim947 Сегодня, 10:21
      А утром в новостях слышал,что опять доллары скупать собрались?Кому верить?

      Цель - сгладить волатильность национальной валюты и в отсутствие экономической необходимости, на текущий период времени, в укреплении рубля.
      Реализация плана о смещении доллара как резервной мировой валюты грозит не много ни мало глобальной войной, посему вооруженные силы должны быть в таком состоянии, чтобы даже мысли об этом не возникало у наших "партнеров".
      maxim947
      1. Chertt Сегодня, 10:30
        Цитата: maxim947
        Цель - сгладить волатильность национальной валюты и в отсутствие экономической необходимости

        Главное, пусть делают хоть что то. Естественно. сбросить "Гегемона" долгое, трудное дело. Подозреваю шишек на лбу, не одну набьём (к радости либерастов и всепропальщиков). Но сидеть и ни чего не делать, еще хуже
        Chertt
        1. Идущий Сегодня, 11:28
          Здесь нужно очень осторожно , потому как США , при понимании что они "поплыли" , могут натворить много бед.
          Идущий
          1. Chertt Сегодня, 11:44
            Цитата: Идущий
            потому как США , при понимании что они "поплыли" , могут натворить много бед.

            Да конечно, и уж матрасники точно не будут спокойно дожидаться, пока их закапывают
            Chertt
            1. Идущий Сегодня, 11:50
              Поэтому надо аккуратно , что бы ничего понять не смогли...но и но...
              Идущий
              1. Shurik70 Сегодня, 13:33
                Да, надо аккуратно, что бы не привести к войне.
                Но хорошо, что в Китае тоже на эту тему заговорили. А то только мы обычно говорим. Такое надо вместе проворачивать. Но сделать надо, альтернатива - радиоактивная токсичная свалка вместо планеты, диктатура США приведёт именно к этому
                Shurik70
          2. мерцание Сегодня, 11:52
            Так, думаю, их никто топить и не собирается, больше того, если вдруг начнут тонуть, бросят спасательный круг. Всем будет достаточно, если они свою наиболее прыткую элиту слегка зачистят, ну или просто успокоят.
            мерцание
        2. Комментарий был удален.
        3. Varg Сегодня, 12:05
          Только некому этим заниматься. У всех лиц, имеющих возможность хоть как-то повлиять на на укрепление рубля, немалые долларовые счета, недвижимость за бугром (в том числе и в США) и близкие родственники, имеющие гражданство других государств. Они же не в голову раненые себе в убыток меры предпринимать.
          Varg
          1. Per se. Сегодня, 13:06
            Цитата: Varg
            Они же не в голову раненые себе в убыток меры предпринимать.
            Себе в убыток не раненые, а для России хрен редьки не слаще, при нашем капитализме, уйдя от доллара залезем под юань. Вряд ли китайские "товарищи" в своих интересах чем-либо будут лучше американцев. Что бы думать о своём рубле, нужен выход из чужой системы, создание своего полюса силы, которым может быть только обновлённый социализм.
            Per se.
            1. Ныробский Сегодня, 13:48
              Цитата: Per se.
              Себе в убыток не раненые, а для России хрен редьки не слаще, при нашем капитализме, уйдя от доллара залезем под юань. Вряд ли китайские "товарищи" в своих интересах чем-либо будут лучше американцев. Что бы думать о своём рубле, нужен выход из чужой системы, создание своего полюса силы, которым может быть только обновлённый социализм.

              На медни Бундесбанк включил юань в свои резервы. Наверное чуют немцы то, что доллар мало по малу будет сдавать свои позиции. А не так давно и Турция призвала к тому, что бы отказаться от доллара в расчётах. А вообще за пару лет расчёты в долларе сократились на 16%. Спрос на физическое золото растёт. "Подшефные" дружно требуют от США выдачи своего золота находящегося у матрасов на хранении, а матрасы посылают их то в 2020-й, то в 2030-й год, что аналогично посыланию на три буквы. Тут ещё и пляски с виртуальными криптовалютами... Короче вера в доллар угасает, а с ней и существующая финансовая система придёт к переформатированию, где определяющим будет именно то, что нац.валюта должна будет иметь материальное обеспечение.
              Ныробский
      2. мерцание Сегодня, 11:08
        Вот только наши "партнеры" уже тоже не монолит, внутри них возникает все больше трещин.
        Раньше все наши "партнеры" были равны перед богом, но сейчас некоторые захотели стать ровнее - отсюда и трещинки yes
        мерцание
    2. Spartanez300 Сегодня, 10:42
      По некоторому мнению золотой запас США может выглядеть и так .
      Spartanez300
      1. rocket757 Сегодня, 10:57
        Всё может быть, однако в конспирологию вдаваться не стоит.
        Эт как полёт на Луну, доказательств против, достоверных нет, а заявление советского правительства есть!
        rocket757
        1. Вас Влад Сегодня, 11:24
          Цитата: rocket757
          Всё может быть, однако в конспирологию вдаваться не стоит.

          Какая конспирология?Вот Китай смог себе позволить устроить скандал и вернуть фальшивые золотые слитки США которые хранились, хранились фанфары тага -дам в Форт-ноксе!О как!
          Даже на ВО есть статья:
          https://topwar.ru/5918-ssha-ostalis-bez-zolotogo-
          zapasa.html
          Вас Влад
        2. allaykbar Сегодня, 11:26
          Всё может быть, однако в конспирологию вдаваться не стоит.
          Эт как полёт на Луну, доказательств против, достоверных нет, а заявление советского правительства есть!


          это международный скандал с доказательствами. Конспирологией это называют те, кто хотят размыть факты и выставить это бредом

          Ну а вы, думаю, по не знанию.

          Так что облажались матрасники
          allaykbar
          1. rocket757 Сегодня, 11:31
            Не в теме! Поищу, посмотрю, почитаю, а тогда ...
            rocket757
  2. Познающий Сегодня, 10:10
    Так ведь и Германия с Францией вольно или не вольно в этом вопросе нам помогают: После заявления одного из членов руководства центрального банка Германии о хранении части валютных резервов страны в китайских юанях в качестве меры по диверсификации схожее заявление было сделано со стороны Банка Франции.
    см: http://www.vestifinance.ru/articles/96314
    Познающий
    1. rocket757 Сегодня, 10:30
      Себя они хотят сберечь!
      Как это нам помогает? Против доллара они выступают?
      У них один мир, тесно связанные финансы и экономика, конкурируют немного, а наши уже слюни готовы от радости пустить!!!
      Сами, ни на кого не надеясь!!!! Друзей в этом деле быть не может! Так, временные попутчики!!!
      Это капитализм детка!
      rocket757
  3. midivan Сегодня, 10:20
    [/quote]При этом эксперты считают, что Пекин и Москва могут обладать еще большим количеством драгоценного металла, так как существует большое количество каналов его покупки.[quote]
    laughing Я чет не понял, прям вот так вот в открытую уже дурят нашего брата?
    midivan
    1. Вас Влад Сегодня, 10:56
      Цитата: midivan
      Я чет не понял, прям вот так вот в открытую уже дурят нашего брата?

      Ну это секретные данные(об этом все в курсе) если что yes В том и фокус что не кто точно не знает,стратегический запас понимаешь...
      Вас Влад
      1. midivan Сегодня, 11:02
        Цитата: Вас Влад
        стратегический запас понимаешь...

        Ломбарды? what Блин, как то не подумал.
        Цитата: Вас Влад
        Ну это секретные данные(об этом все в курсе) если что В том и фокус что не кто точно не знает

        Ну эт конечно хорошо, можно тырить сколько надо, не в курсе как пристроиться там рядышком, чтобы помочь считать? lol
        midivan
        1. Вас Влад Сегодня, 11:12
          Цитата: midivan
          Ломбарды? Блин, как то не подумал.

          Нет, вы не правильно меня поняли feel
          Это игры сильных мира сего!Объясню проще,это знаете как игра в карты, ты не знаешь точно какие карты у твоего соперника на руках чтобы играть наверняка!
          Вас Влад
          1. midivan Сегодня, 12:01
            Цитата: Вас Влад
            Это игры сильных мира сего!Объясню проще,это знаете как игра в карты, ты не знаешь точно какие карты у твоего соперника на руках чтобы играть наверняка!

            А вот теперь понял, но неужели нельзя просчитать? Добыча в год столько то, покупка за бугром столько и тд и тп, вроде как открытая информация в основном. Даже по телеку показывали хранилище, уже можно на глаз прикинуть (специалистам). Ну это ладно, меня больше возмутило, что у нас менее чем в два раза меньше на двоих с Китаем рыжья, но мы можем мобилизовать больше, ладно пусть так. А теперь вопрос- амерам не кому помочь? Англия, сауды например, ради такого дела ( я так думаю) помогут, им то точно наш рубль и юань не совсем ко двору request
            midivan
            1. Вас Влад Сегодня, 12:30
              Цитата: midivan
              Ну это ладно, меня больше возмутило, что у нас менее чем в два раза меньше на двоих с Китаем рыжья,

              Ну это не факт request Факт в том что Россия и Китай уже несколько лет являются главными скупщиками золота в мире yesПросчитать можно только то о чём заявлено..
              По Англии, она присоединилась к Китайскому банку - Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций!В чём их упрекали США...
              Вас Влад
              1. midivan Сегодня, 12:46
                Спасибки, теперь немного понятней стало drinks
                midivan
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:25
    Ряд стран активно пытаются найти альтернативу доллару как резервной валюте
    Данная тема муссируется давно и создание бездолларовой среды при торговле нефтью конечно шаг к этому. Но только шаг, за которым будем надеяться последуют и другие шаги. А пока придется мириться с "правлением" доллара на мировом рынке.
    rotmistr60
  5. Tiras Сегодня, 10:27
    Я бы больше озаботился тем, что

    У России закончился резервный фонд

    https://news.rambler.ru/economics/38598954-u-ross
    ii-zakonchilsya-rezervnyy-fond/



    Резервный фонд, где должны были копиться деньги с нефти, и этот фонд профукали.

    Миллиарды потрачены, сейчас Россия начинает залезать в ФНБ, из которого ещё и покрывают дефицит пенсионного фонда, который растёт с каждым годом.

    Деньги тают + в феврале скорее всего новые санкции от США по олигархам, которые будут получать потерянное через обычных граждан, через новые налоги и повышения цен.
    Tiras
    1. Вас Влад Сегодня, 11:07
      Цитата: Tiras
      У России закончился резервный фонд

      Врут yes на 01.12.2017 - 994 млрд рублей
      Объём фонда всегда плавает...Когда он большой, тогда крик, почему эти деньги не вкладывают в экономику!Ну а когда уж он падает, крик всё пропало feel
      Вас Влад
      1. allaykbar Сегодня, 11:44
        тут собрался на сайте экономический блок правительства в изгнании. Любой из них расскажет как надо жить и куда вкладываться.
        allaykbar
      2. Tiras Сегодня, 11:59
        Цитата: Вас Влад
        Врут на 01.12.2017 - 994 млрд рублей


        Нет нет врут. Просто у вас старые данные.

        Средства Резервного фонда России в 2017 году будут исчерпаны, из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет потрачено 662 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 7 декабря, заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает пресс-служба правительства.






        Объём фонда всегда плавает...Когда он большой, тогда крик, почему эти деньги не вкладывают в экономику!Ну а когда уж он падает, крик всё пропало


        Резервный фонд у сожалению больше не плавает - его закрывают хотя называют это объединением. Нечему там плавать - все деньги от нефти были потрачены...


        На 1 ноября объем Резервного фонда составил 975,5 миллиарда рублей (16,9 миллиарда долларов), Фонда национального благосостояния — 4,014 триллиона рублей (69,36 миллиарда долларов). В июле Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект об объединении Резервного фонда и ФНБ. Объединение фондов завершится не позднее 1 февраля 2018 года

        А теперь объем резервного фонда 0.

        То есть сейчас начинают тратить уже ФНБ, который и так тратится на покрытие дефицита пенсионного фонда. И это тоже делается впервые. То есть начинают реально резервы тянуть и последние

        А теперь смотрите, ФНБ был 4014 миллиарда . Из них на покрытие дефицита пенсионного фонда в этом году 662 миллиарда. Это 16.5%. Дефицит судя по всему будет расти каждый год и скоро и этот фонд растает.

        Разве что у России вдруг появятся деньги.. Либо вдруг нефть резко вырастет, либо налоги введут новые.
        Tiras
        1. saturn.mmm Сегодня, 14:43
          Цитата: Tiras
          Разве что у России вдруг появятся деньги.. Либо вдруг нефть резко вырастет, либо налоги введут новые

          Нефть поднялась в цене а следовательно и газ подымется.
          Цитата: Tiras
          Дефицит судя по всему будет расти каждый год и скоро и этот фонд растает.

          А зачем он нужен такой огромный, с моей точки зрения это изначально была не лучшая идея, замороженные деньги, пусть лучше работают на промышленность, дороги строят, корабли, мосты, вырастет промышленность, вырастет и сумма собранная с налогов.
          saturn.mmm
      3. voyaka uh Сегодня, 16:25
        Фонд официально ликвидирован в начале 2018.

        "Минфин объявил о ликвидации Резервного фонда"
        https://www.novayagazeta.ru/news/2018/01/10/13850
        7-minfin-ob-yavil-o-likvidatsii-rezervnogo-fonda
        voyaka uh
        1. Вас Влад Сегодня, 16:42
          Цитата: voyaka uh
          "Минфин объявил о ликвидации Резервного фонда"

          Точно,спасибо не знал hi
          Вас Влад
    2. rotmistr60 Сегодня, 11:42
      Tiras
      Я бы больше озаботился тем, что У России закончился резервный фонд
      Вы бы лучше озаботились своим здоровьем, а то такими темпами и до марта не дотянете, т.к. "работаете" на сайте на износ.
      rotmistr60
      1. Вас Влад Сегодня, 11:50
        Цитата: rotmistr60
        Вы бы лучше озаботились своим здоровьем, а то такими темпами и до марта не дотянете, т.к. "работаете" на сайте на износ.

        Вы за них не переживайте feel Имя им легион.
        Вас Влад
      2. Tiras Сегодня, 12:51
        Цитата: rotmistr60
        Вы бы лучше озаботились своим здоровьем, а то такими темпами и до марта не дотянете, т.к. "работаете" на сайте на износ.


        Да я сам разберусь, чем мне озаботиться. Я понимаю, что правда вас сильно нервирует, так что может вам самому озаботиться своим здоровьем hi
        Tiras
        1. rotmistr60 Сегодня, 12:55
          Ваши комментарии совершенно не нервируют, а просто показывают вашу политическую ориентацию, которую я совершенно не поддерживаю. hi
          rotmistr60
          1. Tiras Сегодня, 13:15
            Цитата: rotmistr60
            вашу политическую ориентацию, которую я совершенно не поддерживаю.


            Интересно, какая у меня политическая ориентация?
            Tiras
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 10:32
    сегодня США находятся на первом месте в мире по золотым запасам (8133,5 тонн).
    Давно ходят слухи , что это фикция и король то голый . НО ДАЖЕ УГРОЗА разоблачения глобальной лжи вынудит США поджечь весь мир . На пепелище разбираться Будет поздно , а скорее всего и некому
    КВУ-НСвД
  7. Aleks777 Сегодня, 11:58
    Да но в сми в России золото валютный запас изчерпан где и вдруг кнр станет делится золотом)))))
    Aleks777
    1. saturn.mmm Сегодня, 14:45
      Цитата: Aleks777

      0
      Aleks777 Сегодня, 11:58 Новый
      Да но в сми в России золото валютный запас изчерпан

      И где-же Вы такое прочитали?
      saturn.mmm
  8. Комментарий был удален.
  9. faiver Сегодня, 12:14
    что? опять могут потеснить? в который раз могут? меня эти бабушкины сказки уже не вставляют laughing
    faiver
  10. Northern warrior Сегодня, 12:47
    России следует вести суверенную политику во всех сферах, не оглядываясь ни на кого. Надо больше денег для экономики - отменить свободную конвертацию рубля и печатать их в необходимых количествах, ВТО и МВФ мешают нашей стране развивать реальный сектор - выйти из этих контор, "партнеры" угрожают все новыми санкциями - послать их к чертям. Мы никого и ничего бояться не должны в этом мире, иначе сожрут !
    Northern warrior
    1. voyaka uh Сегодня, 16:26
      В Венесуэле так и сделали.
      voyaka uh
  11. Лексус Сегодня, 13:31
    Золото, конечно, хорошо. Но потеснить реально можно наукой, технологиями, развитым промышленным производством и обеспеченностью в необходимых для этого ресурсах.
    Лексус
    1. Northern warrior Сегодня, 14:28
      Все это у России имеется, но нет главного - политической воли. И не надо смотреть лживую западную пропаганду про страну-бензоколонку. Россия по обьему промышленного производства на уровне Германии, уступая лишь США, Китаю и Индии. Да, мы не обладаем некоторыми технологиями, но и наши конкуренты не могут этим похвастать. Германия делает отличные авто и станки, но ракет-носителей и реакторов БН она не строит, да и по продаже оружия не входит в первую пятерку.
      Northern warrior
      1. Korax71 Сегодня, 18:02
        Дядя,это ж кто тебе так мозг то промыл.р ади интереса откинь на секунду добычу полезных ископаемых и доля России в мировом масштабе будет 0.5%.так то саудиты тоже в десятку входят,но что они производят кроме ресурсов.да.германия делает хорошие машины.но самое интересное,что ее доход от продажи автомобилей в 11 раз!!!!!!больше дохода России от продажи оружия.а от того,что Германии не запускает спутники и не делает ядерные реакторы,отсталой страной ее не назовешь.
        Korax71
  12. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:02
    По данным портала BWChinese, сегодня США находятся на первом месте в мире по золотым запасам (8133,5 тонн)


    Запасы, которые никто не видел и есть только на бумаге laughing
    Генерал Песчаных Карьеров
Картина дня