Китайские СМИ рассказали, как Пекин и Москва могут потеснить США в глобальной экономике
Россия и Китай уже создали бездолларовую среду в двусторонней торговле нефтью, теперь необходимо наращивать золотой запас в обеих странах, пишет китайский портал Sohu.
«Ряд стран активно пытаются найти альтернативу доллару как резервной валюте. Так, Москва и Пекин в двусторонней торговле нефтью создали бездолларовую среду, а также увеличивают добычу золота, чтобы застраховаться от падения доллара. На данный момент Россия и Китай вместе обладают примерно 3670 тоннами благородного металла», – приводит статью РИА Новости.
По данным портала BWChinese, сегодня США находятся на первом месте в мире по золотым запасам (8133,5 тонн). В свою очередь КНР и РФ занимают шестое и седьмое места соответственно (1842,6 и 1828,6 тонн). При этом эксперты считают, что Пекин и Москва могут обладать еще большим количеством драгоценного металла, так как существует большое количество каналов его покупки.
«Таким образом, золотые запасы обеих стран вместе могут быть больше запасов США, что ставит в неудобное положение доллар, а также может потеснить Вашингтон в глобальной экономике», – говорится в материале.
Золотой резерв находится в ведении центрального банка либо министерства финансов страны и является частью золотовалютного резерва, включающего в себя также ценные бумаги и иностранную валюту.
«Ряд стран активно пытаются найти альтернативу доллару как резервной валюте. Так, Москва и Пекин в двусторонней торговле нефтью создали бездолларовую среду, а также увеличивают добычу золота, чтобы застраховаться от падения доллара. На данный момент Россия и Китай вместе обладают примерно 3670 тоннами благородного металла», – приводит статью РИА Новости.
По данным портала BWChinese, сегодня США находятся на первом месте в мире по золотым запасам (8133,5 тонн). В свою очередь КНР и РФ занимают шестое и седьмое места соответственно (1842,6 и 1828,6 тонн). При этом эксперты считают, что Пекин и Москва могут обладать еще большим количеством драгоценного металла, так как существует большое количество каналов его покупки.
«Таким образом, золотые запасы обеих стран вместе могут быть больше запасов США, что ставит в неудобное положение доллар, а также может потеснить Вашингтон в глобальной экономике», – говорится в материале.
Золотой резерв находится в ведении центрального банка либо министерства финансов страны и является частью золотовалютного резерва, включающего в себя также ценные бумаги и иностранную валюту.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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