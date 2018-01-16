В России для разведки созданы беспилотники размером «меньше ладони»

Я не такой специалист именно по наноизделиям, но на сегодняшний день те беспилотники, которые я видел, длиной и шириной 10-15 сантиметров, меньше ладони, которые используются достаточно активно,

Меньше существуют, но это уже не бытовая область применения, цены там многократно возрастают, если миниатюризировать эту тему,

В настоящий момент мы разрабатываем целую линейку БЛА различных классов, где каждая единица решает свой круг задач. В зависимости от цели, метеоусловий и ландшафта подбирается определённый беспилотник или целая группа. Размер миниатюрного коптера сопоставим с размером стрекозы. Он помещается в ладони и представляет собой фактически карманный вариант беспилотника,