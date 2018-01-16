В России для разведки созданы беспилотники размером «меньше ладони»
Беспилотные летательные аппараты (БЛА) размером 10-15 сантиметров, способные вести оптическую разведку, созданы и активно используются в России, передает Интерфакс сообщение гендиректора АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимира Михеева.
Михеев уточнил, что данные аппараты предназначены для оптической разведки, то есть «(они могут) всё, что касается визуального воздействия: подглядывать, подслушивать».
При этом он отметил, что есть БЛА и меньших размеров, однако купить их вряд ли получится.
Осенью 2017 года представитель «Росэлектроники» рассказал агентству, в РФ создается линейка «карманных» беспилотников, которые могут использоваться в разведке или антитеррористических операциях.
По его словам, беспилотники будут оборудованы тепловизорами отечественного производства, а также «смогут передавать на пульт управления видео- и фотоинформацию в формате HD в режиме реального времени».
Я не такой специалист именно по наноизделиям, но на сегодняшний день те беспилотники, которые я видел, длиной и шириной 10-15 сантиметров, меньше ладони, которые используются достаточно активно,сказал гендиректор в программе «Арсенал», запись которой опубликовал сайт «Эхо Москвы».
Михеев уточнил, что данные аппараты предназначены для оптической разведки, то есть «(они могут) всё, что касается визуального воздействия: подглядывать, подслушивать».
При этом он отметил, что есть БЛА и меньших размеров, однако купить их вряд ли получится.
Меньше существуют, но это уже не бытовая область применения, цены там многократно возрастают, если миниатюризировать эту тему,сказал руководитель концерна.
Осенью 2017 года представитель «Росэлектроники» рассказал агентству, в РФ создается линейка «карманных» беспилотников, которые могут использоваться в разведке или антитеррористических операциях.
В настоящий момент мы разрабатываем целую линейку БЛА различных классов, где каждая единица решает свой круг задач. В зависимости от цели, метеоусловий и ландшафта подбирается определённый беспилотник или целая группа. Размер миниатюрного коптера сопоставим с размером стрекозы. Он помещается в ладони и представляет собой фактически карманный вариант беспилотника,сообщил представитель корпорации.
По его словам, беспилотники будут оборудованы тепловизорами отечественного производства, а также «смогут передавать на пульт управления видео- и фотоинформацию в формате HD в режиме реального времени».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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