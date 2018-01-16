19:03 16 января

В России для разведки созданы беспилотники размером «меньше ладони»

Беспилотные летательные аппараты (БЛА) размером 10-15 сантиметров, способные вести оптическую разведку, созданы и активно используются в России, передает Интерфакс сообщение гендиректора АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимира Михеева.



Я не такой специалист именно по наноизделиям, но на сегодняшний день те беспилотники, которые я видел, длиной и шириной 10-15 сантиметров, меньше ладони, которые используются достаточно активно,
сказал гендиректор в программе «Арсенал», запись которой опубликовал сайт «Эхо Москвы».


Михеев уточнил, что данные аппараты предназначены для оптической разведки, то есть «(они могут) всё, что касается визуального воздействия: подглядывать, подслушивать».

При этом он отметил, что есть БЛА и меньших размеров, однако купить их вряд ли получится.

Меньше существуют, но это уже не бытовая область применения, цены там многократно возрастают, если миниатюризировать эту тему,
сказал руководитель концерна.

Осенью 2017 года представитель «Росэлектроники» рассказал агентству, в РФ создается линейка «карманных» беспилотников, которые могут использоваться в разведке или антитеррористических операциях.

В настоящий момент мы разрабатываем целую линейку БЛА различных классов, где каждая единица решает свой круг задач. В зависимости от цели, метеоусловий и ландшафта подбирается определённый беспилотник или целая группа. Размер миниатюрного коптера сопоставим с размером стрекозы. Он помещается в ладони и представляет собой фактически карманный вариант беспилотника,
сообщил представитель корпорации.

По его словам, беспилотники будут оборудованы тепловизорами отечественного производства, а также «смогут передавать на пульт управления видео- и фотоинформацию в формате HD в режиме реального времени».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 49

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  1. Дормидонт Сегодня, 10:27
    Ими можно и цветочки опылять
    Дормидонт
    1. Spartanez300 Сегодня, 10:30
      Прогресс не стоит на месте .
      Spartanez300
      1. xetai9977 Сегодня, 13:14
        Турция недавно приняла на вооружение микродроны.
        xetai9977
        1. Shurik70 Сегодня, 13:26
          Интересно, что там за аккумуляторы и на сколько времени их хватает?
          Миниатюрная телекамера, микромоторы, микросхемы - с этим проблем нет. Проблема миниатюризации дронов в аккумуляторах. Слишком мелкий через несколько минут разрядится, крупный слишком тяжел.
          Так что, наверное, это стратегическая тайна soldier Но на свой телефон я бы такой хотел.
          Shurik70
      2. N.O.M.A.D.E. Сегодня, 16:06
        Блин, какая "поп туфта"( голимый pr! Так позорно слышать это с уст руковолителя!( Какие блия тепловизоры??! Какая всепогодность??
        Ученики Чубайса??
        N.O.M.A.D.E.
    2. vkl.47 Сегодня, 10:32
      Сейчас прилетят нытики и ночнут ныть НУ ГДЕ ЖЕ УДАРНЫЙ БЕЗПИЛОТНИК.... аааааа. Путин слил
      vkl.47
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:25
        Сейчас прилетят нытики и ночнут ныть НУ ГДЕ ЖЕ УДАРНЫЙ БЕЗПИЛОТНИК.... аааааа. Путин слил

        Придут обязательно smile
        Я один такой купил...теперь им гоняю котов по квартире...классная штука...правда ракет нет...бомбы не сбросишь ну хоть потренируюсь в наведении на своих четвероногих засра...ев...вечно лезут в углы по малому вот и гоняю их как бармалеев.
        Тот же ЛЕХА
        1. Владимир16 Сегодня, 11:33
          длиной и шириной 10-15 сантиметров, меньше ладони

          Во какие на Руси богатыри живут!!! И это речь о детской ладошке! Бойтесь упыри. На одну такую ладошку положим, а другой прихлопнем! laughing
          Владимир16
      2. N.O.M.A.D.E. Сегодня, 16:07
        Ага, "vk 47", сам нытик! Уря уря
        N.O.M.A.D.E.
    3. Чёрный Сегодня, 10:35
      ...или вести сопровождение неверного мужа, отправляющегося погулять laughing
      Чёрный
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:44
        Смех смехом , но таких "москитов" и обнаруживать/уничтожать сложнее , чем обычные БПЛА .
        bouncyhunter
        1. Сепар ДНР Сегодня, 11:05
          Цитата: bouncyhunter
          мех смехом , но таких "москитов" и обнаруживать/уничтожать сложнее , чем обычные БПЛА .

          Это,да. Но ещё,такие размеры,вносят ограничения по погоде (ветру).
          Приведу пример,как НАШ беспилотник(квадрокоптер) не мог преодолеть сопротивление ветра,и "завис" у нас в тылу над одной из позиций.
          Причём нам не сообщили,что дрон будут запускать...
          Мы,видя,что такое дело,выходим по "малышке" на КП роты с запросом : А шо ето летает ?

          Нам отвечают : Чужой !
          Ну а для нас,это как команда "Фасс !",два раза повторять не надо laughing
          Обложили его из всех стволов... Еле-еле оператор увёл его lol

          А потом,как начались разборки... Да вы знаете,что он 129000 Р стоит?!? am wassat
          Окончилось тем,что грозились снять с "передка" и отправить на полигон...За то что не попали fellow wassat

          А наш дрон покрупнее этих москитов...
          Сепар ДНР
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:12
            Поучительная история . Да , таких "клопов" ветерком сдувать будет на раз-два . А Вам и вашим товарищам по оружию - удачи , мужики ! soldier
            bouncyhunter
            1. bulvas Сегодня, 11:28
              Цитата: Сепар ДНР
              Приведу пример,как НАШ беспилотник(квадрокоптер) не мог преодолеть сопротивление ветра,и "завис" у нас в тылу над одной из позиций.


              hi
              Ребята, привет вам!
              Хотелось бы почаще от вас читать живые истории, всегда интересно, как свежим воздухом повеяло

              Удачи и победы!


              Цитата: bouncyhunter
              Поучительная история . Да , таких "клопов" ветерком сдувать будет на раз-два . А Вам и вашим товарищам по оружию - удачи , мужики ! soldier

              Привет, Паша!
              hi
              bulvas
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:32
                Вася , здрав буде ! hi Слава Богу , что защитники ЛДНР пишут здесь , на ВО ! Да и по электронной почте связь с некоторыми имею . wink
                bouncyhunter
                1. bulvas Сегодня, 11:33
                  Цитата: bouncyhunter
                  Вася , здрав буде ! hi Слава Богу , что защитники ЛДНР пишут здесь , на ВО ! Да и по электронной почте связь с некоторыми имею . wink


                  И тебе здоровья!

                  И бодро пишут!
                  Это и порадовало
                  bulvas
                  1. Сепар ДНР Сегодня, 12:11
                    Цитата: bulvas
                    И бодро пишут!

                    "Бодро",выходит писать когда описываешь мало-мальски действие,а не прозябание в котором нас держат "мински"...

                    Вот так soldier ...
                    Сепар ДНР
                2. Сепар ДНР Сегодня, 11:38
                  Цитата: bouncyhunter
                  Слава Богу , что защитники ЛДНР пишут здесь , на ВО ! Да и по электронной почте связь с некоторыми имею .

                  Вот только беда... Нет на сайте ребят из России,которые воевали у нас...
                  Вот нет их здесь,почему-то. Не жалуют ВО. А хотелось бы обсудить многое.
                  Сепар ДНР
                  1. bouncyhunter Сегодня, 11:40
                    Не знаю причин такого отсутствия , потому и судить не могу ...
                    bouncyhunter
                    1. bulvas Сегодня, 14:38
                      Цитата: Сепар ДНР
                      Цитата: bouncyhunter
                      Слава Богу , что защитники ЛДНР пишут здесь , на ВО ! Да и по электронной почте связь с некоторыми имею .

                      Вот только беда... Нет на сайте ребят из России,которые воевали у нас...
                      Вот нет их здесь,почему-то. Не жалуют ВО. А хотелось бы обсудить многое.


                      знаю таких, Дебальцево ...
                      bulvas
                      1. Сепар ДНР Сегодня, 15:17
                        Цитата: bulvas
                        знаю таких, Дебальцево ...

                        Ополченцы,или "отпускники" ?
                        Разные ведь категории...
                        И представления о ситуации разные.
                        Сепар ДНР
                      2. bulvas Сегодня, 17:05
                        Цитата: Сепар ДНР
                        Цитата: bulvas
                        знаю таких, Дебальцево ...

                        Ополченцы,или "отпускники" ?
                        Разные ведь категории...
                        И представления о ситуации разные.


                        не знаю, как правильнее, скорее вторые
                        bulvas
            2. N.O.M.A.D.E. Сегодня, 16:15
              Согласен, плюс комраду!) Интересно почитать живой опыт и истории.
              N.O.M.A.D.E.
              1. Сепар ДНР Сегодня, 16:48
                Цитата: N.O.M.A.D.E.
                Интересно почитать живой опыт и истории.

                Рассказал бы ещё,НО(дело не в рифме lol laughing ),а потому что пока не время. Бог даст,в следующий увал расскажу,как два fool -ополчуги... Но stop ,потом wink
                Сепар ДНР
                1. bulvas Сегодня, 17:37
                  Удачи вам!
                  И Победы
                  bulvas
    4. Маз Сегодня, 11:18
      Лет пять назад Израиль чтото делал типа мух и стрекоз на микроультразвуковых движках, ну чтоб точечно жалить врагов, подглядывать, подслушивать... Больше ни гугу. Значит получилось
      Маз
  2. Лена Петрова Сегодня, 10:31
    Скоро и дома никуда не скроешься.
    Лена Петрова
    1. Чёрный Сегодня, 10:33
      Цитата: Лена Петрова
      Скоро и дома никуда не скроешься.

      муравьи-шпионы уже подглядывают и подслушивают laughing
      Чёрный
      1. Piramidon Сегодня, 11:01
        Цитата: Чёрный
        Цитата: Лена Петрова
        Скоро и дома никуда не скроешься.

        муравьи-шпионы уже подглядывают и подслушивают laughing

        Тараканы рулят. good
        Piramidon
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:38
    Я не такой специалист именно по наноизделиям
    Да, с этим вопросом лучше к "специалисту" Чубайсу.
    rotmistr60
    1. Сепар ДНР Сегодня, 11:13
      Цитата: rotmistr60
      Да, с этим вопросом лучше к "специалисту" Чубайсу.


      Он уже ВСЁ об этом сказал yes laughing wassat
      Сепар ДНР
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 10:40
    Радует , что в России тема применения "роя" прорабатывается , Это один из видов оружия ближайшего будущего
    КВУ-НСвД
  5. Троль Сегодня, 11:02
    Да простит меня народ, но такие малипушечки уже давно продаются на алиексресе и в сети куча их обзоров. И основная проблема их это акумуляторы и ветер. Их сдувает как мух, а аку надо подзаряжать ну очень и очень часто.
    То есть создать то их можно, но вот закупит ли их МО?
    Троль
    1. 100502 Сегодня, 11:08
      Создать сами не сможем,микроэлектроники приличного уровня нет, уверен вскрой этого маскита там почти все мадэ ин чайна
      100502
    2. Piramidon Сегодня, 12:52
      Цитата: Троль
      Да простит меня народ, но такие малипушечки уже давно продаются на алиексресе и в сети куча их обзоров. И основная проблема их это акумуляторы и ветер. Их сдувает как мух, а аку надо подзаряжать ну очень и очень часто.
      То есть создать то их можно, но вот закупит ли их МО?

      Ну, для того, чтобы посмотреть, кто там за забором или в соседних комнатах прячется, заряда, думаю, хватит. Это же не стратегический разведчик.
      Piramidon
  6. A.D.T. Сегодня, 11:13
    У китайцев стащили.
    A.D.T.
  7. Игорь В Сегодня, 11:28
    Главное - не делать их блестящими, а то ворона стащит! smile
    Игорь В
    1. домохозяйка Сегодня, 12:10
      надо делать синими - вороны боятся синего цвета.
      домохозяйка
  8. А. Привалов Сегодня, 11:59
    Не надо маленьких дурить!
    Эту ерунду ещё три года назад можно уже было купить за смешные деньги в сети.
    А. Привалов
    1. Лопатов Сегодня, 12:10
      Ох ты госпидя....
      Сколько можно повторять: у редакторов новостных статей на ВО не всегда есть изображения того, что описывается в статье.
      Лопатов
      1. A.D.T. Сегодня, 12:49
        В таких случаях под картинкой дается соответствующая надпись.....мол тото и тото , и фото от туда да от туда.
        A.D.T.
    2. капрал Сегодня, 12:10
      Цитата: А. Привалов
      Эту ерунду

      К этой ерунде приделать ствол с одним патроном типа СП-2 или подобным, и все - мечта ликвидатора.
      капрал
      1. А. Привалов Сегодня, 12:57
        Цитата: капрал
        Цитата: А. Привалов
        Эту ерунду

        К этой ерунде приделать ствол с одним патроном типа СП-2 или подобным, и все - мечта ликвидатора.

        К ерунде можно приделать исключительно ерунду. Летом прошлого года на ВО была статья "Израильские военные получат дроны, способные воевать в городе".
        Там речь шла о том, что МО Израиля заказало у американо-израильской компании партию компактных беспилотников-коптеров TIKAD, предназначенных для ведения боев в условиях города. «TIKAD представляет собой коптер с восемью пропеллерами, способный нести самое разное пехотное вооружение – от штурмовой винтовки до 40-миллиметрового гранатомета. Главное отличие этого БЛА от коммерческих моделей заключается в наличии специальной платформы, которая позволяет гасить отдачу при выстреле и вести прицельный огонь по противнику». Так вот, "коптер с восемью пропеллерами" сегодня можно уже купить в лавке. А вот как выглядит та самая "платформа, которая позволяет гасить отдачу при выстреле и вести прицельный огонь по противнику":

        А вот и сам TIKAD
        А. Привалов
        1. A.D.T. Сегодня, 13:53
          Мояб воля , сделал-бы по другому : Коптер - как массовый и дешевый носитель . Чтоб на нем и патроны и воду и медикаменты доставлять , для одного-двоих человек , или шарик с камерами и дополнительное топливо для самого коптера - пусть сможет и разведчиком побыть . И как опция платформа с оружием. Только оружие немного модифицировать - убрать курок - лишние возмущение дает , капсюль электромагнитом или лазером "поджигать" , да и обойму другую , не этот парус , а чтото типа шнекового. И патрон норма-магнум. Вот тогда овчинка стоит выделки. На мой диванный взгляд конечно.
          A.D.T.
  9. Izotovp Сегодня, 12:16
    Необходимо минимизировать чтобы влезли в выстрел подствольника и можно будет в поле выстреливать их роем с учётом ветра.
    Izotovp
  10. Sedoy Сегодня, 12:40
    ничего не рассказал - блабла и только... :)
    ну маленький и что...
    главное-то не в этом...
    на сколько, по времени активной работы, его хватает...
    дальность, бесшумность, видит ли в темноте и тепло, защита от радиопомех, на сколько чувствительны и защищены микрофоны и т.д
    короче путстая статейка из разряда пиара
    Sedoy
  11. Лексус Сегодня, 13:42
    Дело нужное. Вот конкурент.

    Prox Dynamics PD-100 Black Hornet Nano
    Black Hornet Nano (PD-100 Black Hornet Nano) — микро БПЛА вертолётного типа.

    Разработан компанией Prox Dynamics. В начале 2012-го года было начато его серийное производство. К 2014 году изготовлено более 100 аппаратов. Министерство обороны Великобритании заключило контракт на $31 млн на 160 комплектов PD-100 Black Hornet (по два аппарата на один комплекс) для своих вооруженных сил.

    Black Hornet Nano оснащен тремя камерами видеонаблюдения, размещенными в его носу. Передача данных на станцию управления аппаратом осуществляется в режиме реального времени. Длина составляет около 100 мм, ширина 25 мм, диаметр ротора составляет 120 мм. Его общий вес составляет около 16 граммов. Весь комплект без учёта дисплея весит 1,3 кг. Может летать со скоростью до 10 м/с. Максимальная продолжительность полета составляет 25 минут, на дальности до 1 км.
    Лексус
  12. Волька Сегодня, 17:57
    ну наконец-то вдогонку пустились...
    Волька
  13. мыслитель Сегодня, 18:59
    Цитата: A.D.T.
    В таких случаях под картинкой дается соответствующая надпись.....мол тото и тото , и фото от туда да от туда.

    yes
    мыслитель
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