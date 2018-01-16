19:05 16 января

На юге РФ созданы два новых округа Росгвардии

Южный и Северо-Кавказский округа войск национальной гвардии созданы на юге России, передает Интерфакс сообщение замдиректора Росгвардии Сергея Меликова.



В соответствии с указом президента РФ, в рамках мероприятий по оптимизации служебно-боевой деятельности Росгвардии на юге России образованы два новых округа - Южный со штабом в Ростове-на-Дону и "новый" Северо-Кавказский, управление которого развернуто в Пятигорске. Их границы полностью совпадают с границами соответствующих федеральных округов,
сказал Меликов на служебном совещании.


Он отметил, что «в числе ключевых задач на ближайшую перспективу служебной деятельности были определены охрана правопорядка и обеспечение общественной безопасности, участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, охрана важных государственных объектов на территории Южного федерального округа».

Указанные задачи должны быть выполнены в полном объеме, несмотря на продолжающиеся мероприятия по строительству и реформированию войск и территориальных органов Росгвардии на юге страны,
подчеркнул Меликов.

На совещании был также представлен врио командующего Южным округом Росгвардии генерал-полковник Евгений Зубарев.

Зубареву 57 лет, в 1982 году с отличием окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР, в 1991 – Военную академию им. М.В. Фрунзе, в 2005 – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Осенью 2015 года – возглавил Северо-Кавказское региональное командование ВВ МВД РФ.

Использованы фотографии: http://rosgvard.ru
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Комментарии 20

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  1. Spartanez300 Сегодня, 10:54
    Южное направление наиболее проблемное так что не помешает .
    Spartanez300
    1. Чёрный Сегодня, 10:56
      Цитата: Spartanez300
      Южное направление наиболее проблемное так что не помешает .

      ..токо на 90% части Росгвардии укомплектованны местными wink
      Чёрный
    2. Teberii Сегодня, 10:59
      Большая страна и проблемы большие,везде нужен порядок и стабильность. Главное чтоб одна структура другую не подменяла, суматохи и неразберихи между ведомствами .
      Teberii
      1. Чёрный Сегодня, 11:03
        Цитата: Teberii
        Главное чтоб одна структура другую не подменяла, суматохи и неразберихи между ведомствами

        Вот вот....а с передачей некоторых структурных подразделений от МВД к РГ её стало больше.
        Чёрный
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:06
    Сейчас "либеральные демократы" в голос заорут, что полицейский режим укрепляется, свободу душат на корню и некуда прыщавому молодняку приткнуться от страха, чтобы поддержать "оппозицию". А, то что округа создаются на "взрывном" направлении это не волнует.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:17
      Гена , привет ! hi Зашёл на ветку и немало удивился отсутствию указанной тобой реакции . Но - ещё не вечер .
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:20
        Привет, Паша! Я потому и отметился сразу, чтобы потом не вступать с ними в пустую полемику.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:27
          Таким что-то объяснять - напрасная трата времени , это факт . Однако стоит им в подворотне получить по кумполу и лишиться мобильника - сразу бегут в известном направлении .
          bouncyhunter
          1. Dr_Engie Сегодня, 18:17
            А тут, кстати, интересный момент. Живу в Астрахани, на улицах довольно много как полицейских, так и казаков. Ночью поменьше, но тоже есть. Только тусуются они тихих районах и центре города, а в некоторых местах, где как-раз люди на улицу после темноты выйти лишний раз опасаются - там их нет, пусто и безлюдно на улице.
            Dr_Engie
  3. федоров Сегодня, 11:22
    [quote ] Военную академию им. М.В. Фрунзе, в 2005 – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ[/quote]
    Чем же они сильно отличаются ? Мой отец не пошел,так и полковником остался как и я.
    Суворов с Кутузовым как-то ничего особо не заканчивали,но воевали..Чего же супертактическому там могут научить ? Если мозгов нет , то и мозоль от фурашки в радость .А если есть , то и комбат в бой полк поведет.
    федоров
    1. marlin1203 Сегодня, 11:42
      Странно, что полковник во 2м поколении не видит разницы между академиями им. ФРУНЗЕ и ГШ....
      marlin1203
  4. Варяг_0711 Сегодня, 11:46
    На совещании был также представлен врио командующего Южным округом Росгвардии генерал-полковник Евгений Зубарев.

    На фотографии не Зубарев, если что. В мою бытность на службе в ВВ, майор Зубарев командовал 3-им батальоном 47-го оперативного полка внутренних войск дивизии оперативного назначения "ДОН-100". Мой бывший комбат. Который мне обещал дембель выписать самым последним. Благо перед моим дембелем его перевели в 46-й полк по моему начштабом. Карьерист еще тот. Солдатами и офицерами не любим. Как боевой командир ни рыба ни мясо. Так что не лучшая кандидатура, на мой личный взгляд.
    Варяг_0711
    1. Чёрный Сегодня, 11:55
      Цитата: Варяг_0711
      На фотографии не Зубарев, если что.

      ну да. Это Меликов
      Чёрный
    2. слава1974 Сегодня, 15:18
      Солдатами и офицерами не любим. Как боевой командир ни рыба ни мясо.

      Нормальный генерал. Не лучше и не хуже средне-статистического. Но боевой опыт имеет большой, в дурные атаки людей не отправлял.
      слава1974
  5. капрал Сегодня, 12:16
    На юге РФ созданы два новых округа Росгвардии

    О, еще две генеральских должности. А уж сколько штабных дармоедов в чине от майора до полковника... fellow
    капрал
  6. kot11180 Сегодня, 12:38
    Сформировали только северо-кавказский округ, разделив бывши СКО со штабом в Ростове на 2 округа, а Зубарев был его командующим и остался в Ростове. То что он карьерист и просто "дурогон" знают наверное все ВВешники.
    kot11180
    1. Джунгар Сегодня, 13:08
      Про карьеоиста и дурогона касательно Зубарева ничего не слышал.... Хотя, это может быть применительно к каждому военному высокого уровня, в определенной степени. "Плох тот солдат кто не мечтает стать генералом".... А дурогонят в войсках ВСЕ
      Джунгар
  7. Джунгар Сегодня, 13:03
    Знаю Зубарева. Его уважают. Когда наш отряд выходил из Чечни, он в Ханкале КАЖДОМУ пожал руку, а это порядка 200 человек.... Это конечно не показатель, но все таки
    Джунгар
  8. слава1974 Сегодня, 15:25
    в рамках мероприятий по оптимизации служебно-боевой деятельности Росгвардии на юге России образованы два новых округа - Южный со штабом в Ростове-на-Дону и "новый" Северо-Кавказский, управление которого развернуто в Пятигорске.

    Южный ( бывший Северо-Кавказский) остался в Ростове. А "новый" Северо-Кавказский в Пятигорске развернут на базе бывшей 54 ДОН ( дивизии оперативного назначения). Основная масса оперативного состава переведена из Ханкалы, бывшего штаба ОГВ(с).
    Теперь получается в Чечне группировки войск нет.
    слава1974
    1. Dr_Engie Сегодня, 18:21
      Вы имеете в виду пункты постоянной дислокации? Что там расквартированных войск нету внутренних?
      Dr_Engie
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