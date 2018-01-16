На юге РФ созданы два новых округа Росгвардии

В соответствии с указом президента РФ, в рамках мероприятий по оптимизации служебно-боевой деятельности Росгвардии на юге России образованы два новых округа - Южный со штабом в Ростове-на-Дону и "новый" Северо-Кавказский, управление которого развернуто в Пятигорске. Их границы полностью совпадают с границами соответствующих федеральных округов,

Указанные задачи должны быть выполнены в полном объеме, несмотря на продолжающиеся мероприятия по строительству и реформированию войск и территориальных органов Росгвардии на юге страны,