На юге РФ созданы два новых округа Росгвардии
Южный и Северо-Кавказский округа войск национальной гвардии созданы на юге России, передает Интерфакс сообщение замдиректора Росгвардии Сергея Меликова.
Он отметил, что «в числе ключевых задач на ближайшую перспективу служебной деятельности были определены охрана правопорядка и обеспечение общественной безопасности, участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, охрана важных государственных объектов на территории Южного федерального округа».
На совещании был также представлен врио командующего Южным округом Росгвардии генерал-полковник Евгений Зубарев.
Зубареву 57 лет, в 1982 году с отличием окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР, в 1991 – Военную академию им. М.В. Фрунзе, в 2005 – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Осенью 2015 года – возглавил Северо-Кавказское региональное командование ВВ МВД РФ.
В соответствии с указом президента РФ, в рамках мероприятий по оптимизации служебно-боевой деятельности Росгвардии на юге России образованы два новых округа - Южный со штабом в Ростове-на-Дону и "новый" Северо-Кавказский, управление которого развернуто в Пятигорске. Их границы полностью совпадают с границами соответствующих федеральных округов,сказал Меликов на служебном совещании.
Он отметил, что «в числе ключевых задач на ближайшую перспективу служебной деятельности были определены охрана правопорядка и обеспечение общественной безопасности, участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, охрана важных государственных объектов на территории Южного федерального округа».
Указанные задачи должны быть выполнены в полном объеме, несмотря на продолжающиеся мероприятия по строительству и реформированию войск и территориальных органов Росгвардии на юге страны,подчеркнул Меликов.
На совещании был также представлен врио командующего Южным округом Росгвардии генерал-полковник Евгений Зубарев.
Зубареву 57 лет, в 1982 году с отличием окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР, в 1991 – Военную академию им. М.В. Фрунзе, в 2005 – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Осенью 2015 года – возглавил Северо-Кавказское региональное командование ВВ МВД РФ.
Использованы фотографии: http://rosgvard.ru
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