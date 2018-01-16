Сводка за неделю 6-12 января о военной и социальной ситуации в ДНР и ЛНР от военкора «Маг»

На этой неделе на фронте ДНР обстановка резко обострилась. В ночь с 9 января на 10 января начались сильные обстрелы севернее Горловки и на Светлодарской дуге.Причин, как таковых для срыва «Новогоднего перемирия» у ВСУ не было. Хотя, мирные жители республики, такому поведению Киева, не удивились. «Праздники ведь прошли!» - горько рассуждают дончане.До конца недели, каждые сутки количество обстрелов только увеличивалось. В результате чего, без света остался поселок Гольмовский. Также было ранено три мирных жителя.Увеличилось количество полетов БПЛА США вдоль линии фронта и количество БПЛА ВСУ в районах боевых действий.В ЛНР основные бои и обстрелы проходили на Светлодарской дуге, в районах Логвиново, Калиновка, Нижнее Лозовое, где держит оборону 7-я мотострелковая бригада ДНР, которая была времена передана в оперативное управление НМ ЛНР. Также бои гремели в районе Калиново.ДНР:Получила развитие история с т.н. «Грузинским легионом», прославившимся военными преступлениями и недавним массовым дезертирством из зоны т.н. «АТО».Нашей разведкой были получены данные, что в связи со сложившейся ситуацией, а также активной поддержкой, оказываемой командирами и военнослужащими 25-го омпб (отдельного мотопехотного батальона) «Киевская Русь» бросившим свои позиции грузинским наемникам, в настоящее время батальон в срочном порядке выводится из зоны т.н. «АТО».На смену этому бывшему «добробату» заходит не менее известный своими преступлениями и карательными действиями по отношению к местным жителям батальон «Донбасс».Не будет большой новостью, если после вывода 25-го батальона в тыл, командование ВСУ заявит, что такого батальона в составе 54-й омбр (отдельной механизированной бригаде) не существовало, как уже заявили представители бригады о «Грузинском легионе».По данным нашей разведки, противник осуществляет рассредоточение средств ПВО по районам боевого предназначения. Официально это производится с целью обеспечения охраны воздушного пространства над складами РАВ, ГСМ и командными пунктами соединений, выполняющими боевые задачи в зоне «АТО».Однако, во время совершения американским беспилотным аппаратом «Глобал Хоук» разведывательного полета над линией соприкосновения, в зоне ответственности 30 омбр, в районе н.п. Красное (вблизи н.п.Волноваха), четыре ЗРК «Бук-М1» ВСУ провели комплексную тренировку по поиску, обнаружению, захвату и сопровождению данной воздушной цели, а также ее учебному обстрелу.Также фиксируется прибытие подразделений 93 омбр в зону ответственности 28-й бригады, занимающей оборону от н.п. Новотроицкое до Гранитное на Мариупольском направлении.ЛНР:Разведка продолжает выявлять вдоль линии боевого соприкосновения наличие вооружения и военной техники ВСУ, запрещенных Минскими соглашениями. Так, в районах населённых пунктов:- Счастье – две самоходные гаубицы "Гвоздика" 122-мм;- Попасная – позиция минометной батареи калибром 120-мм, два капонира с БМП-2 108-го батальона 10-й бригады ВСУ;- Калиново – огневые позиции двух миномётных батарей;- Троицкое – огневые позиции миномётной батареи;- Крымское – огневые позиции двух миномётных батарей калибром 82-мм и 120-мм, одна БМП-2;- Луганское – огневые позиции минометной батареи калибром 120-мм.Основное количество украинской техники и вооружения, находящегося на линии соприкосновения, регулярно отражается в ежедневных официальных отчетах Спецмиссии ОБСЕ, как отсутствующее в местах хранения.На этой неделе в отчетах ОБСЕ зафиксировано отсутствие единиц:- две реактивных систем залпового огня «Град» 122-мм;- пять буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» 152-мм;- восемь буксируемых гаубиц «Мста-Б» 152-мм;- десять самоходных гаубиц «Акация» 152-мм;- три буксируемых гаубицы Д-30 122-мм;- одиннадцать 120-мм миномётов М 120 и 2Б11;- шесть танков Т-64 и Т-72;- девять противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» 100-мм.Утром и днем в ДНР и ЛНР было тихо.19:00 юго-западнее Горловки одиночный обстрел миной калибром 120-мм.19:20 севернее Горловки в районе Зайцево стрелково-минометный бой.19:40 на Светлодарской дуге периодически стрелково-минометный бой.20:45 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП бои с применением к/к пулеметов, СПГ-9, минометов калибром 82-мм и 120-мм и артиллерии калибром 122-мм.23:30 в районе Веселогоровка (ЛНР) минометный обстрел калибром 120-мм.В субботу ВСУ обстреляли ДНР 4 раза.Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы н.п. Горловка и Спартак, по которым применялись гранатометы и стрелковое оружие. Также минометному обстрелу подвергся район н.п. Ясиноватая.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз, применив минометы 120-мм. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Веселогоровка.Утром в ДНР и ЛНР было тихо.12:00 в районе ЯБП стрелково-минометный бой.12:35 Петровский район Донецка под обстрелом АГС и минометов калибром 82-мм.13:45 в районе ЯБП продолжается бой с применением к/к пулеметов и минометов калибром 120-мм.14:10 в районе Нижнее Лозовое бой с применением к/к пулеметов, АГС и БМП-1.15:10 в районе Аэропорта периодически минометы калибром 120-мм.19:45 на южном фронте периодически активен противник, применяется к/к пулеметы и минометы.20:20 на линии фронта Аэропорта – Спартак – ЯБП бои с применением к/к пулеметов, минометов калибром 82-мм и 120-мм и танка.20:20 на Светлодарской дуге бои с применением к/к пулеметов, ВОГов, гранатометов, АГС, СПГ-9 и минометов калибром 82-мм и 120-мм.В воскресенье ВСУ обстреляли ДНР 1 раз.Обстрелам со стороны ВСУ подвергся район н.п. Михайловка, по которому применялись вооружение БМП и гранатометы.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз, применив БМП, АГС и КК. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Нижнее Лозовое.Утром в ДНР и ЛНР было тихо.11:00 Петровский район Донецка бой с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов и минометов калибром 82-мм.16:50 Нижнее Лозовое под минометным обстрелом калибром 120-мм.19:00 на севере Горловки бой больше часа с применением к/к пулеметов и минометов. 21:15 на Светлодарской дуге бои с применением к/к пулеметов и минометов.В понедельник ВСУ обстреляли ДНР 8 раз.Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы н.п. Спартак, Докучаевск, Зайцево, Крутая Балка, по которым применялись минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Всего ВСУ выпустили 32 мины калибром 82-мм и 120-мм, 27 выстрелов из вооружение БМП и 40 из гранатометов.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз, применив минометы 120-мм. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Нижнее Лозовое.06:50 район Аэропорта под минометным обстрелом, прилеты рядом с жилмассивом п.Октябрьский.09:00 район ЯБП под минометным обстрелом, прилеты рядом с жилмассивом Путиловки.12:20 поселок Калиновка под минометным обстрелом калибром 82-мм и 120-мм.17:00 севернее Горловки в районе Зайцево стрелково-минометный бой.20:00 севернее Горловки в районе Зайцево продолжается бой и обстрел. Поврежден дом по ул. Красных Партизанов,26. В результате в доме оказались заблокированными двое мирных жителей.21:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением к/к пулеметов, ЗУ, гранатометов, АГС, минометов калибром 82-мм и 120-мм, а также техники. Активны БЛА ВСУ.23:20 в районе Аэропорта продолжается бой и минометный обстрел калибром 120-мм.Во вторник ВСУ обстреляли ДНР 5 раз.Минометному обстрелу подверглись районы н.п. Докучаевск и Сосновское, а также применили вооружение БМП и стрелковое оружие по районам н.п. Спартак и Доломитное. По н.п. Докучаевск ВСУ выпустили 10 мин калибром 120-мм и по н.п. Сосновское 22 мины калибром 82-мм и 120-мм.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз, применив минометы 82-мм. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиновка.09:30 севернее Горловки поселок Зайцево под минометным обстрелом, прилеты близ жилмассива.10:35 в районе Логвиново бой с применением снайперских винтовок крупного калибра, к/к пулеметов, минометов калибром 82-мм и 120-мм.19:20 на Светлодарской дуге весь день бои и обстрелы. Работают минометы калибром 82-мм и 120-мм. Ополченцы периодически отвечают.20:00 север Горловки под минометным обстрелом калибром 82-мм и 120-мм и артиллерии.За прошедшие сутки в результате минометного обстрела со стороны ВСУ н.п. Спартак ранение получили два мирных жителя нашей Республики 1984 и 1986 г.р., а при обстреле н.п. Доломитное ранение получила женщина пенсионного возраста.В среду ВСУ обстреляли ДНР 13 раз.На Донецком направлении противник применил минометы, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По району н.п. Спартак противник выпустил 20 мин калибром 82-мм.На Мариупольском направлении по прилегающим районам н.п. Ленинское, Сосновское, Саханка выпущено 32 мины калибром 82-мм и 120-мм.На Горловском направлении, где подразделения ВСУ обстреливали населенные пункты Республики из артиллерии, минометов, различных видов гранатометов и стрелкового оружия. Так по н.п. Гольмовский и Доломитное было выпущено 24 артиллерийских снаряда калибром 122-мм и 42 мины калибром 82-мм и 120-мм и 43 выстрела из вооружения БМП. Кроме этого обстрелам из БМП и гранатометов подверглись н.п. Михайловка и Зайцево. В результате обстрелов н.п. Гольмовский повреждения получила линия электропередач. Из-за чего обесточены все котельные. Кроме этого повреждены хозяйственные постройки и остекление по улицам Школьная и Ворошиловградская. В населенном пункте Доломитное разрушены два домостроения по улице Железнодорожная.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза, применив артиллерию 152-мм, минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ и БМП. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиновка, Логвиново, Санжаровка.00:20 в районе Калиново (ЛНР) продолжаются сильные бои и обстрелы.01:00 в районе Стаханова (ЛНР) минометный обстрел.07:00 в районе Стаханова (ЛНР) возобновился минометный обстрел.07:40 в районе Логвиново артиллерийский обстрел калибром 122-мм, всего ВСУ выпустили 36сгарядов.09:00 север Горловки под минометным калибром 82-мм и 120-мм и арт обстрелом калибром 122-мм и 152-мм.12:15 в районе Докучаевска бой с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов и техники.13:00 район Аэропорта под артиллерийским обстрелом, наши отвечают.20:00 на Светлодарской дуге бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС, СПГ-9 и минометов.20:15 в районе Логвиново обстрел наших позиций из АГС, СПГ-9 и минометов калибром 120-мм.20:50 на линии фронта ЯБП – Красный Партизан бои с применением к/к пулеметов, гранатометов и минометов.23:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои продолжаются весь вечер и до глубокой ночи, работают к/к пулеметы, гранатометы, минометы калибром 82-мм и 120-мм и артиллерия 122-мм и 152-мм.В четверг ВСУ обстреляли ДНР 14 раз.На Донецком и Горловском направлениях украинские силовики применяли минометы, выпустив 45 мин калибром 82-мм и 120-мм, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.На Мариупольском направлении, противник выпустил 8 снарядов калибром 122-мм, 14 мин калибром 82-мм и 120-мм, и вооружение БМП.В четверг ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза, применив артиллерию 122-мм, минометы 120-мм, АГС и СПГ. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Логвиново.10:30 в районе Веселая гора (ЛНР) обстрел наших позиций с к/к пулеметов и минометов калибром 82-мм.15:05 в районе Веселогоровка (ЛНР) обстрел наших позиций с к/к пулеметов и БМП-1.16:40 севернее Горловки бой с применением минометов.21:15 в районе Докучаевска бой с применением к/к пулеметов, минометов калибром 82-мм и 120-мм и техники. Есть прилеты по жилмассив.21:40 в районе Калиново (ЛНР) обстрел с минометов калибром 120-мм и БМП-1.22:20 на южном фронте бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС, СПГ-9, ПТУР и минометов калибром 120-мм.22:30 в районе Калиново (ЛНР) обстрел с минометов калибром 120-мм и БМП-1.22:50 севернее Горловки в районе Майорска и Зайцево бои с применением к/к пулеметов калибром 120-мм.22:50 на Светлодарской дуге бои с применением к/к пулеметов и АГС.23:20 в районе Аэропорта бой с применением к/к пулеметов и минометов калибром 120-мм.В пригороде Донецка — поселке Пески на мине подорвалась украинская БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина). «Металл просто разорвало на куски», — сообщают украинские СМИ. Шансов уцелеть у оккупантов не было. Взрыв был настолько мощным, что части БРДМ разбросало более чем на 200 метров. После подрыва машина перевернулась и упала в воду. В результате взрыва погибли двое военнослужащих ВСУ: Геннадий Вегера (кличка «Зеленый»), 1980 года рождения, родом из Хмельницкой области, и Виктор Сухин, 1979 года рождения, родом из Кировоградской области.В пятницу ВСУ обстреляли ДНР 16 раз.На Донецком направлении по районам четырех населенных пунктов противник применил минометы, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По району населенного пункта Спартак и Петровскому району Донецка противник выпустил 19 мин калибром 82-мм и 120-мм. В результате минометного обстрела н.п. Докучаевск пострадал многоэтажный дом по адресу: ул. Центральная,83, в котором повреждено остекление. Также, в магазине по улице Ленина, 30а, и хозпостройках по улице Рабочая, 81,82 – повреждены кровли.На Мариупольском направлении по прилегающим районам четырех населенных пунктов выпущено 54 мины калибром 82-мм и 120-мм.На Горловском направлении враг обстрелял н.п. Зайцево из гранатометов и стрелкового оружия.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза, применив минометы 82-мм и 120-мм, БМП и крупнокалиберное оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Веселая гора, Веселогоровка, Калиново.Всего за неделю в результате обстрелов со стороны ВСУ ранения получили трое мирных жителей.Всего ВСУ обстреляли ДНР 49 раз, использовав 207 мин калибром 82-мм и 120-мм., начиная с 10 января, выпустил 32 артиллерийских снаряда. Обстрелу подверглись районы четырнадцати населённых пунктов Республики. В результате разрушения получили восемь домостроений, линии электропередач и газопроводы в н.п. Гольмовский, Доломитное, Зайцево и Саханка.ЛНР ВСУ обстреляли ЛНР 13 раз.Огонь велся из артиллерии 152 и 122-мм, минометов 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, БМП, крупнокалиберного и стрелкового оружия. Всего по территории ЛНР было выпущено 368 снарядов, мин и гранат. По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ увеличилось на восемь. В результате обстрелов жертв и разрушений не зафиксировано.