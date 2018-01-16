19:09 16 января

Госдеп посоветовал американцам написать завещание перед поездкой в КНДР

Госдеп США предупредил соотечественников об опасности поездок в Северную Корею, передает РИА Новости.



В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится о высоком риске для граждан США быть арестованными в КНДР. Кроме того, дипломаты напоминают, что поездка в эту страну не может быть осуществлена без специального разрешения Госдепа.


«США не смогут оказать экстренную помощь американцам, пребывающим в КНДР, так как стороны не имеют дипломатических и консульских связей», отметили в ведомстве. Швеция, которая выступает в роли посредника в поддержании контактов между странами, способна оказать лишь ограниченную помощь американцам, находящимся в КНДР.

Для тех же, кто получил специальное разрешение на поездку, Госдеп подготовил ряд рекомендаций. В частности эти люди должны «написать завещание, обсудить с родными возможность последующей опеки над детьми, а также подготовить похороны в случае непредвиденных обстоятельств в Северной Корее».

Агентство напоминает, что летом прошлого года американский студент Отто Уормбиер был возвращен в США после 17-месячного заключения в КНДР. Он был осужден северокорейским судом на 15 лет лишения свободы за попытку украсть и вывезти из Пхеньяна политический плакат. Длительное пребывание в тюрьме пагубно сказалось на здоровье молодого человека – через несколько дней после возвращения в США Уормбиер умер.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. Тралл Сегодня, 11:15
    Причем, завещание в пользу Ына smile
    Тралл
    1. Капитан Смоллетт Сегодня, 11:19
      А кто её знает,может,вместе и мутят там...Внук Ким Ир Сена на западе пресловутом обучался же... wink
      Капитан Смоллетт
      1. rocket757 Сегодня, 11:21
        Эт они ВСЕМ СВОИМ ВОЯКАМ пусть предложат!!! Которых засылают резвиться у берегов Кореи!!!
        Посмотрим, сколько у них "героев" останется на их кораблях???
        rocket757
        1. Shurik70 Сегодня, 13:19
          Ну просто не ходи туда, и всё laughing
          Shurik70
      2. Чёрный Сегодня, 11:23
        да им самим у себя по Бруклину и Гарлему ходить опасно. laughing
        Чёрный
        1. Чёрный Сегодня, 11:53
          Госдеп посоветовал американцам написать завещание перед поездкой в КНДР
          Кстати, господа американцы. Я открыт для предложений. Готов принять в дар ваши завещания wassat
          Чёрный
          1. rocket757 Сегодня, 13:09
            Генеалогическое древо проверь, мож и правда родственников у янки найдёшь???
            rocket757
            1. Чёрный Сегодня, 13:21
              Цитата: rocket757
              Генеалогическое древо проверь, мож и правда родственников у янки найдёшь???

              Да найти это пол-проблеиы. Его ещё надо уболтать в КНДР махнуть laughing
              Чёрный
              1. rocket757 Сегодня, 13:35
                В зависимости от ориентации, замануху кинь!!! У них ведь и Моранбон есть, за чего то другое не в курах.
                rocket757
    2. Комментарий был удален.
    3. Идущий Сегодня, 11:19
      Что натворили , то в ответку и прилетит , теперь ходите и оглядывайтесь.
      Идущий
    4. bouncyhunter Сегодня, 11:20
      hi
      эти люди должны «написать завещание, обсудить с родными возможность последующей опеки над детьми, а также подготовить похороны в случае непредвиденных обстоятельств в Северной Корее»

      Демонизация КНДР планомерно продолжается такими "советами" от Госдепа .
      bouncyhunter
      1. Варяг_0711 Сегодня, 11:30
        Привет Паша! hi Так они всех демонизируют, кто не в числе их шестерок. Только будучи шестеркой США, можно быть "приличным" человеком, а иначе ты демон Мордора, ну или еще чего почище... laughing
        Варяг_0711
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:35
          Лёша , доброго дня ! hi Твоя правда : лижешь зад матрасам - приличный человек , не лижешь - варвар и дикарь . И до чего же мне нравится быть варваром и дикарём , при случае с удовольствием кое-кому треснул бы по кумполу своим каменным топором ! lol
          bouncyhunter
          1. rocket757 Сегодня, 11:55
            А шо, у нас например ГЕНЕРАЛ МОРОЗ есть, а у Корейцев Мама моя такие джунгли!!!
            Привет коллеги, Паша, Алексей, Виктор!
            Надеюсь янки ещё не забыли, как оно по джунглям лазить!!! Да ещё и в сезон дождей!!!
            Или опять надеяться все сверху разравнять???
            rocket757
            1. Варяг_0711 Сегодня, 12:03
              rocket757 Сегодня, 11:55 ↑
              Привет коллеги, Паша, Алексей, Виктор!
              Надеюсь янки ещё не забыли, как оно по джунглям лазить!!! Да ещё и в сезон дождей!!!
              Или опять надеяться все сверху разравнять???
              Привет Вить! У них (в США) там один "ровняльщик" по фамилии МакКейн в дупу трижды раненый в плену, до сих пор нам простить не может, что его нашим ракетным комплексом приземлили. Может есть еще желающие проверить ПВО КНДР? Ну так я думаю Ким им с радостью продемонстрирует...
              Варяг_0711
            2. bouncyhunter Сегодня, 12:07
              Витя , салют ! hi
              Цитата: rocket757
              Надеюсь янки ещё не забыли, как оно по джунглям лазить!!! Да ещё и в сезон дождей!

              Слишком хорошо помнят , потому и хотят южнокорейскими руками воевать , ну и
              Цитата: rocket757
              надеяться все сверху разравнять
              bouncyhunter
              1. rocket757 Сегодня, 12:46
                Тактическая задумка их вполне понятная, разровнять ... только Ким то не , да и советники опытные.
                Ему плотно прикрыть несколько особо важных объектов и бомбить их придётся из "космоса"!!! Короче обойдётся ОЧЕНЬ ДОРОГО!!!
                Янки на это могут пойти, реально безбашенные ребята, богатые невмерно, только чего они достигнут???
                Своё эго потешат, да как бы намекнут всем - БОЙСЯ!!! Не на тех напасть хотят.
                Поэтому вся эт возня с надуванием щёк и прочей ерундой.
                rocket757
                1. bouncyhunter Сегодня, 12:50
                  Матрасы не умеют проигрывать , потому возня эта будет продолжаться .
                  bouncyhunter
                  1. rocket757 Сегодня, 12:57
                    Ну да.
                    В Индокитае они не проиграли, дважды, как бы в Сирии еще рулят ... в Афгане у них всё тип-топ.
                    Короче без проигрышная страна, можно сказать странища!!!
                    Ну так избранные ... самоизбранные если точнее!
                    rocket757
                    1. bouncyhunter Сегодня, 12:59
                      Цитата: rocket757
                      Ну так избранные ... самоизбранные если точнее!

                      good Самозасланцы . wassat
                      bouncyhunter
    5. Лексус Сегодня, 13:55
      Причем, завещание в пользу Ына

      Трамп на переговоры засобирался... Меланья и Иванка как раз переживают, чтобы "дедушка" не подписал там чего лишнего. lol
      Лексус
    6. Geisenberg Сегодня, 14:16
      Цитата: Тралл
      Причем, завещание в пользу Ына smile


      Я бы посоветовал им писать завещание вместо поездки, вообще любой поездки ))))
      Geisenberg
  2. Spartanez300 Сегодня, 11:15
    Вот до чего довели страны , много где уже опасно америкосам появляться , то ли еще будет .
    Spartanez300
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:23
    о высоком риске для граждан США быть арестованными в КНДР
    Странно, что американцы так еще и не поняли, что после криков и угроз их президента в отношении корейцев им действительно лучше не соваться в КНДР тем более со своими амбициями "исключительных". А любителям экстрима все предупреждения все равно до фени.
    rotmistr60
  4. Ныробский Сегодня, 11:42
    А корейцы то даже и не знают о том, насколько они кровожадные winked
    Ныробский
  5. mihey Сегодня, 11:54
    Вот ведь невидаль какая. Вроде как в самих штатах завещание пишется едва ли не с пеленок под руководством родителей и вездесущих юристов. wassat Зачем еще одно завещание нужно? Вездесущие страховщики им в помощь. wassat
    mihey
  6. мерцание Сегодня, 12:02
    Американец в КНДР сродни дичи на охоте ...
    мерцание
  7. Толик_74 Сегодня, 12:15
    Пишите всей страной завещание, тупые американцы
    Толик_74
  8. Теренин Сегодня, 12:23
    [quote=bouncyhunter... кое-кому треснул бы по кумполу своим каменным топором... lol[/quote]
    ... с ядерным зарядом.
    Теренин
  9. Теренин Сегодня, 12:32
    Госдеп посоветовал американцам написать завещание перед поездкой в КНДР , да сразу через резолюцию ООН распространить это на все страны. Чтобы матрасных без завещания никуда не пускали.
    Теренин
  10. Лексус Сегодня, 13:48
    Война-войной, главное - про бабло не забыть.
    Лексус
  11. faiver Сегодня, 14:02
    ну как бы американцам вообще из дому выходить без завещания нельзя - не дай бог копы чонить заподозрят, пристрелить на раз могут, не говоря уж про поездки а тем более в корею...
    faiver
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