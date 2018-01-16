Госдеп посоветовал американцам написать завещание перед поездкой в КНДР
Госдеп США предупредил соотечественников об опасности поездок в Северную Корею, передает РИА Новости.
В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится о высоком риске для граждан США быть арестованными в КНДР. Кроме того, дипломаты напоминают, что поездка в эту страну не может быть осуществлена без специального разрешения Госдепа.
«США не смогут оказать экстренную помощь американцам, пребывающим в КНДР, так как стороны не имеют дипломатических и консульских связей», отметили в ведомстве. Швеция, которая выступает в роли посредника в поддержании контактов между странами, способна оказать лишь ограниченную помощь американцам, находящимся в КНДР.
Для тех же, кто получил специальное разрешение на поездку, Госдеп подготовил ряд рекомендаций. В частности эти люди должны «написать завещание, обсудить с родными возможность последующей опеки над детьми, а также подготовить похороны в случае непредвиденных обстоятельств в Северной Корее».
Агентство напоминает, что летом прошлого года американский студент Отто Уормбиер был возвращен в США после 17-месячного заключения в КНДР. Он был осужден северокорейским судом на 15 лет лишения свободы за попытку украсть и вывезти из Пхеньяна политический плакат. Длительное пребывание в тюрьме пагубно сказалось на здоровье молодого человека – через несколько дней после возвращения в США Уормбиер умер.
В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится о высоком риске для граждан США быть арестованными в КНДР. Кроме того, дипломаты напоминают, что поездка в эту страну не может быть осуществлена без специального разрешения Госдепа.
«США не смогут оказать экстренную помощь американцам, пребывающим в КНДР, так как стороны не имеют дипломатических и консульских связей», отметили в ведомстве. Швеция, которая выступает в роли посредника в поддержании контактов между странами, способна оказать лишь ограниченную помощь американцам, находящимся в КНДР.
Для тех же, кто получил специальное разрешение на поездку, Госдеп подготовил ряд рекомендаций. В частности эти люди должны «написать завещание, обсудить с родными возможность последующей опеки над детьми, а также подготовить похороны в случае непредвиденных обстоятельств в Северной Корее».
Агентство напоминает, что летом прошлого года американский студент Отто Уормбиер был возвращен в США после 17-месячного заключения в КНДР. Он был осужден северокорейским судом на 15 лет лишения свободы за попытку украсть и вывезти из Пхеньяна политический плакат. Длительное пребывание в тюрьме пагубно сказалось на здоровье молодого человека – через несколько дней после возвращения в США Уормбиер умер.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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