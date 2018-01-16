19:00 16 января

Россия представит на авиасалоне в Сингапуре новейшие истребители МиГ-35 и Су-35, лайнеры SSJ100 и МС-21 и Бе-200

"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) представит на Singapore Airshow новейшие истребители МиГ-35 и Су-35, экспортные версии Су-30СМЭ и Су-32, а также пассажирские самолеты SSJ100 и МС-21.

Россия представит на авиасалоне в Сингапуре новейшие истребители МиГ-35 и Су-35, лайнеры SSJ100 и МС-21 и Бе-200


Основной задачей в рамках выставки станет продвижение российской авиационной техники на быстрорастущие рынки стран Азиатско-тихоокеанского региона. На стенде будут представлены модели самолетов Су-35, Су-32 (экспортная версия Су-34 - ИФ), МиГ-35, МиГ-29К, Су-30СМЭ, Як-130, Як-152, Бе-103, Бе-200, а также SSJ100 и МС-21
- сообщили в ОАК.


В компании отметили, что экспозиция ОАК на международной выставке военной и гражданской авиации Singapore Airshow займет порядка 350 кв метров.

На статической стоянке будет представлен натурный образец самолета Sukhoi SuperJet 100. Кроме того, Корпорация "Иркут" продемонстрирует посетителям пилотажный тренажер самолета МС-21
- сообщили в ОАК.

Международная выставка военной и гражданской авиации Singapore Airshow пройдет в Сингапуре с 6 по 11 февраля 2018 года. Это один из крупнейших в Юго-Восточной Азии и третий по величине в мире международный авиасалон. В 2018 году в выставке планируют принять участие 515 компаний из 41 страны мира, а также 97 официальных делегаций из 31 страны мира, передает "Интерфакс-АВН"

Использованы фотографии: http://www.uacrussia.ru/ru/
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Комментарии 42

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  1. Комментарий был удален.
  2. Egorovich Сегодня, 11:33
    Первосортный товар - хорошим покупателям!!! Действительно все самое лучшее от России на этой выставке. Остается ждать хороших контрактов.
    Egorovich
    1. Капитан Смоллетт Сегодня, 11:39
      Не дождётесь.Самолёты,как невесты в глухих сёлах,на годы вперёд расписаны...Нам не светит ничего,от слова СОВСЕМ.
      Капитан Смоллетт
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:45
        Вот потенциальные покупатели и возьмут номерок в эту очередь winked
        КВУ-НСвД
        1. bulvas Сегодня, 11:50
          Цитата: Капитан Смоллетт
          Не дождётесь.Самолёты,как невесты в глухих сёлах,на годы вперёд расписаны...Нам не светит ничего,от слова СОВСЕМ.


          Вас послушать, так и делать ничего не надо, а если кто делает или пытается - так высмеивать и показывать себя знатоком всего и всех.

          Напишите на Эхе Москвы, там таких любят, много плюсов поставят

          Спустя 4 минуты
          К капитану уже дружки с Эха подтянулись, плюсуют
          bulvas
          1. Комментарий был удален.
            1. bulvas Сегодня, 11:56
              Цитата: Капитан Смоллетт
              По теме нечего сказать,как всегда,впрочем?Вот и не встревайте в разговор взрослых дядек,чудо розовощёкое.


              Это по какой теме?
              По невестам или глухим деревням?
              Или недовольному ворчанию человека, которому больше и сказать нечего, потому что заранее уверен, что ничего не светит?


              А мой внук - действительно чудо и розовощекое, это верно.
              bulvas
      2. allaykbar Сегодня, 11:50
        Не дождётесь.


        это лишь ваша фантазия. Супержетов пекут по 30+ штук в месяц. По МС-21 там на внутренний рынок только надо несколько сотен штук.

        Так что узбогойтесь.

        Нам не светит ничего,от слова СОВСЕМ.


        опять же ты про себя. ЗА кого голосовать будешь сразу напиши и проведи агитацию среди сирых и непонимающих, к чему все эти потуги и отвлекающие посты

        Чую что знаю за кого агитировать сейчас будешь wassat Удивишь меня? Взрослый
        allaykbar
        1. Вас Влад Сегодня, 11:56
          Цитата: allaykbar
          Чую что знаю за кого агитировать сейчас будешь

          Грудинин,я угадал?Обычно на такие статьи не заходят yes
          Вас Влад
        2. Muvka Сегодня, 12:03
          Не в месяц, а год) Но для новичка - это прекрасный темп.
          Muvka
          1. allaykbar Сегодня, 12:05
            да в год. что-то я махнул lol

            в 2015 — 17 самолётов, в 2016 году 22 машины, А в 17 году 34 штуки
            allaykbar
        3. Stas157 Сегодня, 12:42
          Цитата: allaykbar
          Супержетов пекут по 30+ штук в месяц.

          А планировали 60. То есть выпускаю в два раза меньше, чем позволяет производство. Виной тому отсутствие заказов. Самолет прекрасный, лучше его на данный момент нет(одноклассников), и цена дешевая. Но, почему то его не покупают даже те страны, которые находятся в самых близких отношениях с нами. Казахстан только символически 2 самолета прикупил, и все.
          Если поискать минусы, то они прямо к самолету не относятся, тем не менее именно они ограничивают потенциальных покупателей. Это прежде всего проблемы с обслуживанием и запчастями, дорогой кредит на покупку. Ровно с этими же проблемами столкнется и будущий МС-21. Поэтому их нужно как то решать.
          Тем не менее я считаю и этот результат успехом. Проект состоялся. Выходит на границы самоокупаемости. Ну и это первый задел, перед действительно прорывным проектом МС-21.
          Stas157
          1. allaykbar Сегодня, 12:58
            Стас не часто вы радуете меня постами. Но этот Ваш пост было приятно читать. Вы на удивление объективны и адекватны.

            Тем не менее я считаю и этот результат успехом. Проект состоялся. Выходит на границы самоокупаемости


            drinks

            Тайланд тоже символически купил, но летает на нём семья короля. Это сильно.

            Думаю распробуют. Даст Бог сделают за 300 бортов. Для первого блина результат хороший.
            allaykbar
            1. павлентий Сегодня, 16:32
              Таиланд без "й" пишется)) а так удачи
              павлентий
        4. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
            1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:44
              Не обращай внимание на убогих умом, оно того не стоит. Он и в соседних постах тоже какую-то пургу навонял.

              А по теме - верной дорогой идут, продвигая российскую технику азиатам.
              Генерал Песчаных Карьеров
      3. rotmistr60 Сегодня, 11:51
        Капитан Смоллетт
        Нам не светит ничего,от слова СОВСЕМ.
        Это вы анализируете или кто подсказал? К примеру таких самолетов как Бе-200 в мире еще поискать нужно, МиГ-35 и Су-35 тоже пользуются спросом. В чем проблема?
        rotmistr60
        1. x.andvlad Сегодня, 12:34
          Цитата: rotmistr60
          К примеру таких самолетов как Бе-200 в мире еще поискать

          Да, самолет уникальный. И спрос на него есть практически по всему миру. А у нас пока никак не могут справиться со стабильным производством. Нужно срочно "просыпаться". Так и дождёмся того, что китайцы сделают аналог, и начнут насыщать рынок своим изделием.
          x.andvlad
          1. faiver Сегодня, 13:37
            про спрос можно по подробней, что то я очередей за ним не наблюдаю
            faiver
            1. x.andvlad Сегодня, 13:53
              Очередей нет из-за отсутствия нормального производства. За 20 лет их сделано на больше двух десятков. В данном случае, спрос теоретический, в связи практически повсеместными природными и другими пожарами. Конечно, это не универсальное средство тушения, но в подходящих случаях, довольно эффективное. Я думаю, что и практический спрос можно было организовать с помощью грамотной рекламы, а главное - налаженного производства.
              x.andvlad
              1. faiver Сегодня, 14:14
                вот только с налаженным производством проблемы, ща китайцы свой турбовинтовой гидросамолет в серию пустят и бе-200 будет курить в сторонке...
                faiver
                1. allaykbar Сегодня, 15:02
                  ну ради справедливости - наши Бе-200 гоняют по всему миру на тушение пожаров. Кипр, Италия и так далее. Сами свои пожары по всей стране тушим.

                  Чтоб китайцы свои отправляли я еще не слышал. Может летает. Может забор воды делает нормально. А вот интенсивно работать - не видел и не слышал
                  allaykbar
                  1. faiver Сегодня, 15:46
                    в том и вся беда что наши пожары они тушат в последнюю очередь, а про китайцев читайте внимательно - он новый, только полетел, но у них это дело от первого экземпляра до серии быстрее чем у нас проходит
                    faiver
      4. КВУ-НСвД Сегодня, 12:01
        Самолёты,как невесты в глухих сёлах
        Так и невест надо закладывать заранее , лет за 18 до сговора laughing
        КВУ-НСвД
      5. BerBer Сегодня, 13:35
        Почему так мрачно. По вашему застрелится впору. Конечно, если ничего не делать, ничего и не будет - ведь под лежачий камень вода не течёт.
        BerBer
    2. bouncyhunter Сегодня, 11:47
      Егорыч , привет ! hi
      Цитата: Egorovich
      Остается ждать хороших контрактов

      Если кое-кто не будет свой звёздно-полосатый нос нагло совать куда не просят - можно не сомневаться что контракты будут .
      bouncyhunter
      1. Egorovich Сегодня, 11:56
        Паша, здравствуй! Об этом уже многое говорилось, но хоть я и повторюсь, но Сирия воочию показала кто есть кто и сколько стоит.
        Egorovich
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:01
          Согласен , тем более что я и сам такое говорил . Но не мне тебе рассказывать как умеют матрасы продавливать свои хотелки и о их методах .
          bouncyhunter
          1. Egorovich Сегодня, 12:26
            Да, сколько матрасия войн организовала и проплатила, всему миру известно. Вот и получается, что каждый думает: - Будем лежать под ними, тогда они нас не тронут и "может быть" защитят. Поэтому и оружие у них закупают.
            Egorovich
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:27
              Цитата: Egorovich
              Будем лежать под ними, тогда они нас не тронут и может быть защитят.

              Ключевые слова твоего комментария я выделил . yes
              bouncyhunter
              1. Egorovich Сегодня, 12:30
                Уже исправил. good
                Egorovich
                1. bouncyhunter Сегодня, 12:33
                  Хотя уже Южная Корея и Япония прекрасно понимают , что США готовы ими пожертвовать для замеса с КНДР .
                  bouncyhunter
                  1. Egorovich Сегодня, 12:38
                    А прибавь сюда в эту же кучю турок, саудитов, иракских курдов,Катар.
                    Egorovich
                    1. bouncyhunter Сегодня, 12:57
                      Это да . Скоро все поймут , что с такими "друзьями" как матрасы - враги нафиг не нужны .
                      bouncyhunter
        2. Идущий Сегодня, 12:02
          В компании отметили, что экспозиция ОАК на международной выставке военной и гражданской авиации Singapore Airshow займет порядка 350 кв метров.


          Как то слабенько , мало что будет показано.
          Идущий
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 11:35
    В 2018 году в выставке планируют принять участие 515 компаний из 41 страны мира, а также 97 официальных делегаций из 31 страны мира, передает "Интерфакс-АВН"
    Продавцов больше , чем покупателей . Можно хорошо поторговаться ?
    КВУ-НСвД
    1. К0щей Сегодня, 11:42
      Цитата: КВУ-НСвД
      Продавцов больше , чем покупателей .

      так это вы про официальные делегации, а сколько там частных богатеев и юр. лиц будет - хбз.
      К0щей
  4. Витас Сегодня, 11:48
    Больше обещаний будет. Ну и льготный кредит, бедным и "верным" друзьям.
    Витас
  5. KRIK33 Сегодня, 11:59
    Надо полагать, все представленные самолеты будут в макетах, судя по площади экспозиции...
    KRIK33
    1. allaykbar Сегодня, 12:01
      МС-21 еще не сертифицирован и проходит испытания. Чтоб выставки такие посещать. Пока нельзя.

      Только макет. И красивое видео на экране стенда
      allaykbar
      1. Muvka Сегодня, 12:05
        Его сертифицируют для пассажироперевозок. Пустому, думаю, дадут сесть. Тем более что взлет и посадку за 33 испытательных полета он всяко отработал.
        Muvka
        1. Genry Сегодня, 14:11
          Самолёт не прошёл полный цикл испытаний. Как он может летать вне разрешённых условий этих испытаний (за пределами населённых пунктов).
          Genry
  6. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:30
    Бороться за рынки необходимо,безусловно, но очень бы хотелось,чтобы свои ВКС насыщались новой техникой в больших объёмах. Страна большая- много надо.
    Я не спец.,но кажется,что ситуация как с флотом,может немного лучше. Больше машин надо
    Сибирский цирюльник
  7. Piramidon Сегодня, 12:45
    В компании отметили, что экспозиция ОАК на международной выставке военной и гражданской авиации Singapore Airshow займет порядка 350 кв метров.

    Это пять трехкомнатных "хрущевок". Много ли там можно разместить?
    Piramidon
  8. R.L. Сегодня, 12:53
    1 - Самолёты или макеты?
    2 - изменилось русское правописание? "лайнеры SSJ100 и МС-21 и Бе-200" запятая перед вторым "и"?
    R.L.
  9. старшина запаса Сегодня, 17:20
    умиляет слово новейшие миг35 и су35 !
    старшина запаса
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