Россия представит на авиасалоне в Сингапуре новейшие истребители МиГ-35 и Су-35, лайнеры SSJ100 и МС-21 и Бе-200

Основной задачей в рамках выставки станет продвижение российской авиационной техники на быстрорастущие рынки стран Азиатско-тихоокеанского региона. На стенде будут представлены модели самолетов Су-35, Су-32 (экспортная версия Су-34 - ИФ), МиГ-35, МиГ-29К, Су-30СМЭ, Як-130, Як-152, Бе-103, Бе-200, а также SSJ100 и МС-21

На статической стоянке будет представлен натурный образец самолета Sukhoi SuperJet 100. Кроме того, Корпорация "Иркут" продемонстрирует посетителям пилотажный тренажер самолета МС-21

"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) представит на Singapore Airshow новейшие истребители МиГ-35 и Су-35, экспортные версии Су-30СМЭ и Су-32, а также пассажирские самолеты SSJ100 и МС-21.- сообщили в ОАК.В компании отметили, что экспозиция ОАК на международной выставке военной и гражданской авиации Singapore Airshow займет порядка 350 кв метров.- сообщили в ОАК.Международная выставка военной и гражданской авиации Singapore Airshow пройдет в Сингапуре с 6 по 11 февраля 2018 года. Это один из крупнейших в Юго-Восточной Азии и третий по величине в мире международный авиасалон. В 2018 году в выставке планируют принять участие 515 компаний из 41 страны мира, а также 97 официальных делегаций из 31 страны мира, передает "Интерфакс-АВН"