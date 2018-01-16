Адмирал: оснащение крейсеров ракетами «Циркон» займет не более полугода
Если будет принято такое решение, то установка на тяжелые крейсеры комплексов с крылатыми ракетами «Циркон» займет не более полугода, приводит РИА Новости мнение бывшего командующего Балтийским флотом (2001-2006) адмирала Владимира Валуева.
Как ранее писала немецкая газета Stern, разрабатываемый в России корабельный ракетный комплекс «Циркон» будет представлять реальную угрозу американским авианосцам. Автор сообщает о планах российского руководства разместить на тяжелых атомных ракетных крейсерах «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий» ЗРК С-500, крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковые КР «Циркон» 3М22, которые способны достигать скорости в шесть раз выше скорости звука и поражать цели на дальности около 600 км.
По его словам, скорость 2,5 Маха является предельной для современных средств противовоздушной обороны вероятного противника.
По его мнению, «это будет огромным достижением отечественного ракетостроения».
Он считает, что «если немецкий прогноз имеет под собой основания, то для изготовленного нового ракетного оружия будут строиться новые надводные и подводные корабли, а также переоборудоваться уже имеющиеся в составе ВМФ России».
Агентство напоминает, что ракетный комплекс с «Цирконом» – новейшая разработка российских конструкторов. Его созданием занимается «НПО машиностроения». Работы по проекту носят секретный характер. Известно лишь, что ракета будет способна разогнаться до 5-10 Махов и поражать цели на дальностях 300-500 километров.
Как ранее писала немецкая газета Stern, разрабатываемый в России корабельный ракетный комплекс «Циркон» будет представлять реальную угрозу американским авианосцам. Автор сообщает о планах российского руководства разместить на тяжелых атомных ракетных крейсерах «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий» ЗРК С-500, крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковые КР «Циркон» 3М22, которые способны достигать скорости в шесть раз выше скорости звука и поражать цели на дальности около 600 км.
Оснащение тяжелых атомных ракетных крейсеров новым оружием, если будет принято такое решение, займет не более полугода,сказал Валуев агентству.
По его словам, скорость 2,5 Маха является предельной для современных средств противовоздушной обороны вероятного противника.
Если скорость ударной крылатой ракеты выше – средства ПВО становятся тихоходными по сравнению с ней. Противокорабельный "Циркон" беспрепятственно достигнет цели, опережая средства ПВО,отметил адмирал.
По его мнению, «это будет огромным достижением отечественного ракетостроения».
Ракетное оружие со скоростью 5 Махов будет для любого вероятного противника недосягаемым,подчеркнул Валуев.
Он считает, что «если немецкий прогноз имеет под собой основания, то для изготовленного нового ракетного оружия будут строиться новые надводные и подводные корабли, а также переоборудоваться уже имеющиеся в составе ВМФ России».
Агентство напоминает, что ракетный комплекс с «Цирконом» – новейшая разработка российских конструкторов. Его созданием занимается «НПО машиностроения». Работы по проекту носят секретный характер. Известно лишь, что ракета будет способна разогнаться до 5-10 Махов и поражать цели на дальностях 300-500 километров.
Использованы фотографии: РИА Новости / Олег Ласточкин
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