Адмирал: оснащение крейсеров ракетами «Циркон» займет не более полугода

Оснащение тяжелых атомных ракетных крейсеров новым оружием, если будет принято такое решение, займет не более полугода,

Если скорость ударной крылатой ракеты выше – средства ПВО становятся тихоходными по сравнению с ней. Противокорабельный "Циркон" беспрепятственно достигнет цели, опережая средства ПВО,

Ракетное оружие со скоростью 5 Махов будет для любого вероятного противника недосягаемым,