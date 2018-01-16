19:03 16 января

Адмирал: оснащение крейсеров ракетами «Циркон» займет не более полугода

Если будет принято такое решение, то установка на тяжелые крейсеры комплексов с крылатыми ракетами «Циркон» займет не более полугода, приводит РИА Новости мнение бывшего командующего Балтийским флотом (2001-2006) адмирала Владимира Валуева.

Адмирал: оснащение крейсеров ракетами «Циркон» займет не более полугода


Как ранее писала немецкая газета Stern, разрабатываемый в России корабельный ракетный комплекс «Циркон» будет представлять реальную угрозу американским авианосцам. Автор сообщает о планах российского руководства разместить на тяжелых атомных ракетных крейсерах «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий» ЗРК С-500, крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковые КР «Циркон» 3М22, которые способны достигать скорости в шесть раз выше скорости звука и поражать цели на дальности около 600 км.


Оснащение тяжелых атомных ракетных крейсеров новым оружием, если будет принято такое решение, займет не более полугода,
сказал Валуев агентству.

По его словам, скорость 2,5 Маха является предельной для современных средств противовоздушной обороны вероятного противника.

Если скорость ударной крылатой ракеты выше – средства ПВО становятся тихоходными по сравнению с ней. Противокорабельный "Циркон" беспрепятственно достигнет цели, опережая средства ПВО,
отметил адмирал.

По его мнению, «это будет огромным достижением отечественного ракетостроения».

Ракетное оружие со скоростью 5 Махов будет для любого вероятного противника недосягаемым,
подчеркнул Валуев.

Он считает, что «если немецкий прогноз имеет под собой основания, то для изготовленного нового ракетного оружия будут строиться новые надводные и подводные корабли, а также переоборудоваться уже имеющиеся в составе ВМФ России».

Агентство напоминает, что ракетный комплекс с «Цирконом» – новейшая разработка российских конструкторов. Его созданием занимается «НПО машиностроения». Работы по проекту носят секретный характер. Известно лишь, что ракета будет способна разогнаться до 5-10 Махов и поражать цели на дальностях 300-500 километров.

Использованы фотографии: РИА Новости / Олег Ласточкин
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 54

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:48
    Молитесь потом если что . laughing
    Spartanez300
    1. marlin1203 Сегодня, 11:50
      Так что, если перехватывать в перспективе ПКР нельзя, опять корабли бронировать что-ли?.. belay
      marlin1203
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:56
        Если есть носитель с ТПК и серийная ракета на складе - установка вообще измеряется часами laughing
        КВУ-НСвД
      2. Идущий Сегодня, 11:57
        Адмирал: оснащение крейсеров ракетами «Циркон» займет не более полугода


        Сначала надо их сделать.
        Идущий
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:23
          Вот-вот , а пока нечего делить шкуру не убитого медведя ...
          bouncyhunter
          1. Идущий Сегодня, 12:32
            Адмиралам медалей , звезд хочется и это нормально , но надо и работать.
            Идущий
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:34
              Надо , но ведь хочется красивые цацки получать ничего не делая .
              bouncyhunter
              1. Идущий Сегодня, 12:52
                Вот поэтому у нас сроки строительства и ремонтов сдвигаются вправо.
                Идущий
                1. R.L. Сегодня, 12:56
                  Возмите адмирала за слово.
                  Может и совесть у некоторых проснётся и офицерская честь и в отставку начнут подавать
                  R.L.
                  1. bouncyhunter Сегодня, 13:12
                    Роберт hi Там , где присутствуют большие звёзды на погонах - честь заменяется благосостоянием . Не всегда и не у всех , конечно , но это имеет место ...
                    bouncyhunter
                  2. Alex777 Сегодня, 14:54
                    Конкретно этот - уже в отставке. hi
                    Alex777
        2. Alex777 Сегодня, 14:53
          Сначала надо испытать, потом произвести в товарных количествах, а не по 50 шт в год, тогда и говорить можно о чем-то. Что-то немолодого адмирала выбрали для этого заявления. hi
          Alex777
      3. PSih2097 Сегодня, 12:11
        Цитата: marlin1203
        Так что, если перехватывать в перспективе ПКР нельзя, опять корабли бронировать что-ли?.. belay

        не, они опять введут в строй свои четыре линкора тип "Айова"... laughing
        PSih2097
        1. Монос Сегодня, 14:13
          Если "Цирконы" могут как П-700 ещё и летать стаями, то это будет чума! Такую стаю можно будет только подрывом ядерного заряда остановить.
          Монос
      4. Piramidon Сегодня, 12:27
        Цитата: marlin1203
        Так что, если перехватывать в перспективе ПКР нельзя, опять корабли бронировать что-ли?.. belay

        Пусть полосатые репу чешут, куда свои авианосцы девать. А то в Азовское море они, видите ли, желают их отправить.
        Piramidon
      5. leshiy076 Сегодня, 14:13
        Спросите у Олега Капцова.
        leshiy076
      6. Кэптен45 Сегодня, 15:42
        Цитата: marlin1203
        Так что, если перехватывать в перспективе ПКР нельзя, опять корабли бронировать что-ли?

        А это с Олегом Капцовым надо посоветоваться.Он полностью в курсе lol Кстати,что-то давно от него статей не было.
        Кэптен45
    2. андрей юрьевич Сегодня, 13:42
      Цитата: Spartanez300
      Молитесь потом если что . laughing

      молиться не успеют...только мочиться...
      андрей юрьевич
  2. 100502 Сегодня, 11:49
    Снова фантазии
    100502
  3. Комментарий был удален.
  4. мерцание Сегодня, 11:58
    ракетный комплекс «Циркон» будет представлять реальную угрозу американским авианосцам.

    Ничего, сделают из авианосцев плавучие рестораны, короче , найдут им мирное применение winked
    мерцание
  5. Андрей из Челябинска Сегодня, 11:59
    А теперь считаем реально - Нахимов выйдет в лучшем случае в 2021 г, после него на ремонт встанет Петр, выйдет в лучшем случае лет через 5. В своем сегодняшнем состоянии в пусковые "Гранита" естественно никакой циркон не впендюрить.
    Что мне нравится в наших адмиралах - до 2026 г у них всего полгода
    Андрей из Челябинска
    1. Piramidon Сегодня, 12:34
      Цитата: Андрей из Челябинска
      А теперь считаем реально - Нахимов выйдет в лучшем случае в 2021 г, после него на ремонт встанет Петр, выйдет в лучшем случае лет через 5. В своем сегодняшнем состоянии в пусковые "Гранита" естественно никакой циркон не впендюрить.
      Что мне нравится в наших адмиралах - до 2026 г у них всего полгода

      Планируется размещение "Цирконов" не только на этих двух кораблях, но и на ПЛ и береговых "Бастионах". А потом может и до авиации дело дойдет.
      Piramidon
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 13:12
        Цитата: Piramidon
        Планируется размещение "Цирконов" не только на этих двух кораблях, но и на ПЛ и береговых "Бастионах"

        Ну да, на всех семи Ясенях. А на бастионах - нет, потому что запрещены ракеты берегового базирования с такой дальностью
        Андрей из Челябинска
        1. Piramidon Сегодня, 13:17
          Цитата: Андрей из Челябинска
          А на бастионах - нет, потому что запрещены ракеты берегового базирования с такой дальностью

          Точных ТТХ пока нет, но в открытых источниках указывается дальность до 500 км. Так что вполне вписывается в договор по РСМД.
          https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201704190758
          -jawj.htm
          Piramidon
  6. Tiras Сегодня, 12:14
    Если скорость ударной крылатой ракеты выше – средства ПВО становятся тихоходными по сравнению с ней. Противокорабельный "Циркон" беспрепятственно достигнет цели, опережая средства ПВО,


    Да, но они идут на встречу.
    Если скорость Циркона 2 км/с с расстояние 500 км, когда он будет обнаружен, я полагаю, что системы ПВО успеют отреагировать.

    Скорость противоракеты не должна равняться или быть больше ракеты противника.
    Tiras
    1. Хагалаз Сегодня, 13:21
      На сколько я понял из публиковавшегося ранее, пво испытывают проблемы с обнаружением обьектов на таких скоростях. К тому же, писали, что Циркон способен маневрировать.
      Хагалаз
      1. ЗВО Сегодня, 15:15
        Цитата: Хагалаз
        К тому же, писали, что Циркон способен маневрировать.


        Погуглите, про маневры на Гиперзвуке...
        Ну просто для личного самообразования, что бы потом ахинею не писать..
        ЗВО
        1. Korax71 Сегодня, 16:13
          Не,ну может циркон будет делать горку перед целью,это ж тоже маневр laughing хотя я вот никак не пойму,как конструктора смогут решить проблему перегрузок на сверх звуке.а кто выдаст целеуказание.с этим цирконом вообще пока вопросов много,а ответов нет.
          Korax71
        2. Хагалаз Сегодня, 17:34
          Я напил о том, что читал своими глазами, а не отсебятину гоню. Само собой подразумевается, что манёвры на гиперзвуке это не маневры при показательном высшем пилотаже у самолётов. Также как и у современных боеголовок баллистических и противокорабельных ракет. Любое любое изменение траектории полёта это манёвр. Вопрос в степени и интенсивности этого манёвра. Могли бы и понять, что не только Вы знаете о рисках маневрирования на гиперзвуке. На самом деле никто тут не знает о реальных возможностях, которых удалось\не удалось достичь, ни Вы не я и не гугл.
          Хагалаз
        3. bk316 Сегодня, 18:38
          Погуглите, про маневры на Гиперзвуке...

          О да Вы специалист, ну давайте тогда сначала с терминами определимся.
          Что Вы понимаете под маневром?
          bk316
    2. bk316 Сегодня, 18:36
      я полагаю, что системы ПВО успеют отреагировать.

      Вы можете полагать что угодно, но у каждой системы ПВО заявлена максимальная скорость перехватываемой аэродинамической цели. Не потрудитесь назвать систему у которой этот параметр 5M?
      bk316
  7. Монархист Сегодня, 12:16
    Мне почему-то кажется ,что ПЛ конечно хорошо, но и НАДВОДНЫЕ корабли 1 ранга тоже НЕОБХОДИМЫ. А у нас в наличии лишь 2 тяжелых крейсера:("Лазарев"в подвешенном состоянии). Планировали строить:"Лидеры",но глубоко, с "Горшковыми" тоже не ахти. Даже с"Таллаверами" лишь 3 в строю. А как было бы шикарно :" Циркон" на крейсера,а "калибр" на фрегаты морской зоны.
    Не знаю кому как, а у меня какие-то романтические нотки вызывают названия: Фрегат, Корвет,а если ещё добавить Бриг ваще будет
    Монархист
    1. Хагалаз Сегодня, 17:37
      Станюковича почитывали?))
      Хагалаз
  8. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:17
    ...Он считает, что «если немецкий прогноз имеет под собой основания, то для изготовленного нового ракетного оружия будут строиться новые надводные и подводные корабли, а также переоборудоваться уже имеющиеся в составе ВМФ России»...

    Несколько странная фраза,для человека, непосредственно находящегося в "теме"
    Опирается на немецкие прогнозы,в деле вооружения???
    Сибирский цирюльник
  9. PPD Сегодня, 12:18
    Ракет ещё нет. Ничего ещё даже не летает.
    Но точно уже известно, что ровно полгода, и ни неделей больше.
    Хотя если немцы в газете сказали-то точно. Можно радоваться. fool
    Зачем мне адмирал Валуев, я и без него газету почитать могу.
    PPD
    1. voyaka uh Сегодня, 16:38
      Нет ни одной фотографии.
      voyaka uh
    2. Хагалаз Сегодня, 17:47
      Не судите строго. Думаю, генерал имел ввиду, что установить готовую и отработанную систему на корабль лишь дело техники и много времени не займет.
      К тому же нужно подразумевать, что идёт информационная война и какую цел преследует то или иное заяиление на самом деле мы можем и не догадываться . но может и пиарится.
      Хагалаз
  10. klas000000 Сегодня, 12:26
    Цитата: PPD
    Ракет ещё нет. Ничего ещё даже не летает.
    Но точно уже известно, что ровно полгода, и ни неделей больше.
    Хотя если немцы в газете сказали-то точно. Можно радоваться. fool
    Зачем мне адмирал Валуев, я и без него газету почитать могу.


    Откуда такие сведения ? У вас на нпо машиностроения свои люди что можно утверждать так категорически за ракеты ?
    klas000000
    1. ЗВО Сегодня, 15:18
      Цитата: klas000000

      Откуда такие сведения ? У вас на нпо машиностроения свои люди что можно утверждать так категорически за ракеты ?


      Потому. что их нет.
      Если вы настолько безграмотны, что неспособны разобраться с системой госзаказа, то не надо напускать пыль секретности...
      Тот же госзаказ открыто называет Циркон - всего лишь модернизацией Оникса.
      Поэтому никакой вундервафли в цирконе не ждите... Модернизация Оникса.
      ЗВО
      1. voyaka uh Сегодня, 16:41
        Вот в это я верю. Тогда понятна уверенность адмиралов.
        voyaka uh
  11. Tiras Сегодня, 12:40
    По его словам, скорость 2,5 Маха является предельной для современных средств противовоздушной обороны вероятного противника.


    А что делать с RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) — американская зенитная управляемая ракета семейства «Стандарт». Находится на вооружении ВМС США, устанавливается на крейсеры, эсминцы или в виде наземных установок

    Её последние версии(часть в разработке) :

    3 km/s (Mach 10.2) Block IA/B
    4.5 km/s (Mach 15.25) Block IIA



    Tiras
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 13:13
      Цитата: Tiras
      А что делать с RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3)

      Ничего. Данная ракета НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для перехвата целей в атмосфере. И не может этого делать даже в принципе.
      Андрей из Челябинска
      1. voyaka uh Сегодня, 16:46
        Не SM-3, а Standart SM-6
        voyaka uh
        1. bk316 Сегодня, 18:48
          Не SM-3, а Standart SM-6

          А что где-то заявлялось о перехвате SM-6 пятимаховых целей?
          bk316
    2. bk316 Сегодня, 18:43
      А что делать с RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3)

      Да Вы не просто не в теме, но еще и невнимательны.
      Посмотрите внимательно на Вашу картинку, там указаны типы перехватываемых целей.
      Слово Ballistic Вам ни о чем не говорит?
      bk316
  12. Anchonsha Сегодня, 12:46
    Да-а-а, новая головная боль у США. Только бы нам экономику подтянуть до нужного уровня, чтоб можно было опираться на свою самодостаточность по основным сферам хозяйствования. Если у нас только армия и флот друзья, то и нужно им соответствовать.
    Anchonsha
  13. _Jack_ Сегодня, 13:19
    скорость 2,5 Маха является предельной для современных средств противовоздушной обороны вероятного противника

    С чего это? На встречу в чем проблема перехватить? Если в догон, то да
    _Jack_
  14. поневолебрат Сегодня, 13:20
    Полгода - в идеальных условиях. И это только переоснащение. Как бы не погрузка... laughing А так как у нас все сроки "сдвигаются вправо" (стало мемом) из-за великолепного финансирования, да и сколько тех "Цирконов"?
    поневолебрат
  15. Грица Сегодня, 13:51
    Жаль только, что наш тихоокеанский "Лазарев" не почувствует на себе эти "Цирконы". Такой крейсер пропадает... По мне так, "Петя" несколько лет мог бы и подождать, а вот "Лазереву" срочно ремонт нужен, иначе сгниет совсем.
    Грица
  16. Jurkovs Сегодня, 14:43
    На 500 км. еще надо приблизиться. когда в воздухе АВАКСы и радиус палубной авиации 1000 км. Лучше уж оснастить Цирконами подводные лодки, залп и ищите ветра в море.
    Jurkovs
  17. Старый26 Сегодня, 14:51
    Цитата: _Jack_
    скорость 2,5 Маха является предельной для современных средств противовоздушной обороны вероятного противника

    С чего это? На встречу в чем проблема перехватить? Если в догон, то да

    А что, америквнские ракеты Standart SM-2ER, Standart SM-6 адмирал отменил своим приказом? А ведь у первой скорость 3М, у второй- 3,5М.
    Старый26
  18. Bronevick Сегодня, 16:52
    Пугание Цирконом оказалось очень удачным.
    Bronevick
  19. Волька Сегодня, 17:56
    хватит трепаться, сначала хоть одно судно укомплектуйте, потом десяток, а уж потом трезвоньте...
    Волька
  20. klas000000 Сегодня, 18:29
    Цитата: ЗВО
    Цитата: klas000000

    Откуда такие сведения ? У вас на нпо машиностроения свои люди что можно утверждать так категорически за ракеты ?


    Потому. что их нет.
    Если вы настолько безграмотны, что неспособны разобраться с системой госзаказа, то не надо напускать пыль секретности...
    Тот же госзаказ открыто называет Циркон - всего лишь модернизацией Оникса.
    Поэтому никакой вундервафли в цирконе не ждите... Модернизация Оникса.


    Извиняйте ! Что связался с такими грамошными специалистами по госзаказам, куда нам сирым.
    klas000000
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