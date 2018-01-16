19:00 16 января

На Украине проведено испытание модернизированного комплекса «Печора»

Украинская компания «Радионикс» и КБ «Луч» успешно провели пуски ракет из модернизированного ЗРК C-125 М «Печора», передает ТАСС сообщение пресс-службы «Луча».

На Украине проведено испытание модернизированного комплекса «Печора»


Из модернизированного зенитного ракетного комплекса была запущена ракета 5В27Д-М2 с активной радиолокационной головкой самонаведения. На начальном участке ракета движется по аэробаллистической траектории, такой полет ракеты существенно увеличивает дальнюю границу зоны поражения ЗРК C-125М,
говорится в релизе.


Сообщается, что «дальняя граница зоны поражения с новыми ракетами составляет 40 км, а максимальная высота зоны поражения – 25 км».



Напомним, модернизация зенитных ракетных систем проводится на основании распоряжения кабмина Украины от 8 сентября 2015 года.

Ранее Киев сообщил об испытании ракетного комплекса «Ольха». В конце декабря 2017 года президент Петр Порошенко поздравил украинцев с успешным ее запуском. Ракета была разработана инженерами КБ «Луч».

Использованы фотографии: http://replyua.net
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Комментарии 49

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  1. Зяблицев Сегодня, 12:00
    Случайно, после тотальных продаж оружия, в каком нибудь школьном музее нашли - покрасили и бац - вселенская перемога! laughing
    Зяблицев
    1. Чёрный Сегодня, 12:03
      "Печора" -не патриотично как то с названием ...зрадой попахивает laughing
      Чёрный
      1. Идущий Сегодня, 12:06
        Уважают "агрессора" , видимо запасов на складах много.
        Идущий
        1. Чёрный Сегодня, 12:08
          Кстати , во Львовских музейных запасниках есть доспехи польских всадников. если напихать в них украинских флажков, можно выдать за новейшую разработку wassat..
          Верьте хлопцы недалек тот день, когда на зло мос.калям украина вступит в НАТО. И стройные ряды хлопцев, с новейшими копьями и луками, сверкая хромированными кастрюлями на головах пройдут мимо натовских союзников на параде, а те раскрыв рты от уважения будут аплодировать стоя .. wassat
          Чёрный
          1. Идущий Сегодня, 12:10
            Там ещё много чего интересного от СССР осталось , на долго хвалиться хватит. lol
            Идущий
            1. Комментарий был удален.
              1. Captain Nemo Сегодня, 12:29
                Это Вы о 80-90 самолетах РФ "сбитых" лично Саакашвили? Или о 6-7 сбитых (по другим данным) применение ЗРК Бук? Разницу между С-125 и Бук-М1 осознаете?
                Captain Nemo
                1. Владимир16 Сегодня, 13:01
                  Цитата: Капитан Смоллетт
                  Нахихикались,енералы рисованные?А ничего,что самолётов наших посшибали этим вот и те же кучу в войне восьмого года? Весело вам так же?

                  Смолетт, у тебя бодун или баба не дает? Ты зачем такой сердитый и ворчливый?
                  Владимир16
              2. Не либероид Русский Сегодня, 12:36
                нука подробнее про кучу сбитых самлолетов ))) 6 штук это куча ?
                Не либероид Русский
                1. Капитан Смоллетт Сегодня, 12:47
                  Это КУЧА.В скоротечной войне и с таким вот противником-это ещё какая куча...Вы не согласны?А с НАТО что было бы-страшно представить...
                  Капитан Смоллетт
              3. Герман 4223 Сегодня, 12:45
                Ну война она без потерь не бывает, во время операции буря в пустыне,в первые сутки было потеряно семь самолётов, а всего около тридцати (точно не помню).Сбить они могут ,а защитить небо вряд ли.
                Герман 4223
                1. Dr_Engie Сегодня, 13:03
                  Ну вы армию грузии и Ирака при Саддаме то на один уровень не ставьте(
                  А в целом правы - вон той же СФРЮ их ПВО не сильно помогло.
                  Dr_Engie
            2. volodya Сегодня, 12:20
              Цитата: Идущий
              Там ещё много чего интересного от СССР осталось , на долго хвалиться хватит. lol

              Непоможет!!!
              volodya
              1. Идущий Сегодня, 12:25
                Это они сами себя подбадривают , хоть что то сделать хочется.
                Идущий
          2. КВУ-НСвД Сегодня, 12:16
            За обветшанием С-300 - вытаскивание с ДХ советского наследства , за неимением возможностей обновления и затыкания дыр ? Кстати модернизация в чём ? в покраске ? Или как у белорусов - по взрослому ?
            КВУ-НСвД
            1. PSih2097 Сегодня, 12:35
              Цитата: КВУ-НСвД
              Кстати модернизация в чём ? в покраске ? Или как у белорусов - по взрослому ?

              Вот что нашел от украинских оборонщиков:
              PSih2097
              1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:25
                Спасибо hi Я не ПВО-шник Я связист . потому больше интересовала в ролике АСУ . В моём подразделении была АСУ схожего целевого применения 9С916 Виварий . Поэтому выскажу некоторые соображения после беглого просмотра . 1) На месте расчёта - заводчики , значит штатных расчётов нет , а их подготовка дело не быстрое и если АПД "заумная" и "сырая" то и муторное 2) Мониторы смотряться креативненько , но если они не специальной разработки , а "гражданские" , то после первого же марша по грунтовке вся эта красота заглючит 3) "Тырчик" и АСУ на одном шасси -конечно удобно , но поверьте , когда за стенкой кунга надрывается ЭУ долго и плодотворно работать невозможно и командуешь водиле завести машину и запитываешься от шасси , используешь ресурс движка , что приводит рано или поздно к "упс" с машиной ,причём в самый неподходящий момент . Я , несмотря , на наличие подобного девайса на моём Виварии возил на учения ( списаный от старой модификации ) прицеп с ЭУ - хоть проходимость от этого и снижалась . 4) Непонятно , насколько далеко можно вынести антенный пост от АСУ - дело принципиальное , тк этот пост для ракет , как для мух г...но 5) Где ФВУА и почему кондёр походу бытовой - первая нужна при маршах по грунтовым пыльным дорогам , а второй на этих маршах навернётся мгновенно и потом при 50 градусах в тени превратит кунг в филиал ада . НУ и напоследок - очень понравилась эмблемка в начале ролика - ну очень по-западному и креативненько smile
                КВУ-НСвД
            2. alexmach Сегодня, 18:08
              Кстати модернизация в чём ? в покраске ? Или как у белорусов - по взрослому ?

              Ну конечно
              Из модернизированного зенитного ракетного комплекса была запущена ракета 5В27Д-М2 с активной радиолокационной головкой самонаведения. На начальном участке ракета движется по аэробаллистической траектории, такой полет ракеты существенно увеличивает дальнюю границу зоны поражения ЗРК C-125М,

              Сообщается, что «дальняя граница зоны поражения с новыми ракетами составляет 40 км, а максимальная высота зоны поражения – 25 км».

              Это ж от покраски все побочные еффекты. Кстати, в белорусской то модернизации и Украинские предприятия участие принимали..
              alexmach
              1. КВУ-НСвД Сегодня, 18:12
                Спасибо за информацию hi
                КВУ-НСвД
                1. alexmach Сегодня, 18:33
                  Информация из статьи выше.
                  Хотя конечно это их собственное заявление, и насколько ему вообще можно довоерять это уже вопрос отдельный.
                  alexmach
                  1. КВУ-НСвД Сегодня, 18:37
                    Я за инфу о совместной разработке Украины и Белоруссии
                    КВУ-НСвД
    2. антивирус Сегодня, 17:34
      напрасно, все зависит от решительности 1-го Миколы ( или 10 тыс ), а не кол-ва ракет
      антивирус
  2. Teberii Сегодня, 12:00
    Есть еще порох в пороховницах- будут на экспорт поставлять.
    Teberii
    1. Александр 3 Сегодня, 12:04
      Да есть ещё порох в прошенкозадницах.
      Александр 3
    2. Чёрный Сегодня, 12:06
      И вот на парадную площадь выезжает украинская артилерия! Мощные, каменные колеса, катапульты метрового калибра не оставляют врагу шанса. Артилерию обслуживают экипажи вооруженные дубинками и перегаром. Хероям слава панове! wassat
      Чёрный
      1. Идущий Сегодня, 12:11
        Пора им кавалерию возрождать , с кормами проблем нет в отличии от ГСМ.
        Идущий
        1. Мих1974 Сегодня, 12:18
          Да за что ж вы так свиней не любите - не каждая переживет поездку на ней укрофашсита ("птичку жалко") crying
          По новости - этим дуракам разве не рассказали что американцы уже все Фу-117 списали*? На кого они этим антиквариатом охотиться собрались? request
          Мих1974
    3. Piramidon Сегодня, 13:03
      Цитата: Teberii
      Есть еще порох в пороховницах

      И ягоды в ягодицах. laughing
      Piramidon
    4. Genry Сегодня, 14:17
      Цитата: Teberii
      Есть еще порох в пороховницах- будут на экспорт поставлять.

      Да!
      В ДНР, ЛНР например... Всё у них рано или поздно появляется.
      Genry
  3. АлексКП Сегодня, 12:01
    По видео ясно одно, модернизированная ракета может летать.
    АлексКП
    1. Genry Сегодня, 14:19
      Кирпич тоже умеет летать. Вопрос в функциональности.
      Genry
      1. АлексКП Сегодня, 14:46
        Тема функциональности в видео не раскрыта. Поэтому можно говорить только о том что, ракета сходит с направляющих и летит в сторону неба.
        АлексКП
  4. Не либероид Русский Сегодня, 12:02
    интересно, а ракет то у них сколько для с-125.... явно не сами клепают. а остатки с времен СССР
    Не либероид Русский
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:05
    Живут до сих пор советскими достижениями. Каждый запуск чего-то советского воспринимается как прорыв в науке и технике Украины. Даже президент поздравляет. Доскакались болезные.
    rotmistr60
    1. Нормаль ок Сегодня, 12:44
      Цитата: rotmistr60
      Живут до сих пор советскими достижениями. Каждый запуск чего-то советского воспринимается как прорыв в науке и технике Украины. Даже президент поздравляет. Доскакались болезные.

      Вчера на сайте все гордились модернизацией двух Су-27. А это случайно не советский задел допиливается?
      [media=https://topwar.ru/133800-esche-dva-moderni
      zirovannyh-su-27sm3.html]
      Нормаль ок
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:49
        А вы случайно не в курсе, что у нас в отличии от Украины и новое оружие создается?
        rotmistr60
      2. Genry Сегодня, 14:31
        Цитата: Нормаль ок
        Вчера на сайте все гордились модернизацией двух Су-27. А это случайно не советский задел допиливается?

        Модернизировать - это улучшать. В Су-27 заменой электроники расширяется спектр вооружения и возможность его применения и много-много-чего...
        Что в С-125 улучшится, если полностью поменять всю электронику? По сути, это полная замена изделия. Дешевле новые комплексы разработать с большей скоростью, дальностью и маневренностью ракеты.
        Genry
  6. Лопатов Сегодня, 12:05
    Странные они. Героически снимать с вооружения С-200, чтобы потом "тянуть дальность" для "Печоры"- не особо мудрый порядок действий.

    Ну а рассчитывать на инозаказы довольно глупо. Белоруссия с Россией вроде как уже всё "подчистили" в этом сегменте.
    Лопатов
    1. Manager Сегодня, 13:50
      У С-200 движок на жидком топливе работает, там по срок годности всё хреново.
      Manager
    2. Bongo Сегодня, 16:24
      Цитата: Лопатов
      Странные они. Героически снимать с вооружения С-200, чтобы потом "тянуть дальность" для "Печоры"- не особо мудрый порядок действий.

      Лопатов, эксплуатация С-200 всех модификаций всегда была делом непростым и весьма затратным. "Двухсотку" по ряду причин модернизировать гораздо сложней, а жидкостные ЗУР почти повсеместно выработали ресурс. С-125 гораздо проще во всех отношениях. Модернизированная российская "Печёра-2М" пользуется успехом на внешнем рынке. В Белоруссии, Польше и на Украине в прошлом тоже занимались модернизацией С-125, но нигде до этого не использовали в составе "стодвадцатьпятки" ЗУР с радиолокационной ГСН. Рискну предположить, что специалисты киевского предприятия "Луч" использовали полуактивную голову от Р-27. В прошлом ракеты этого типа там производились, хотя возможны и другие варианты. Наши "высокомудрые" руководители незадолго до переворота, разместили на Украине заказ на производство УР Р-77.
      Bongo
  7. Комментарий был удален.
  8. rocket757 Сегодня, 12:17
    Не перемога, но стрелять, убивать может.
    Умели делать в союзе качественно и надолго!
    rocket757
    1. Архивариус Вася Сегодня, 18:08
      Аватар как раз под новость)
      Архивариус Вася
  9. Витас Сегодня, 12:27
    Печора - печориці. В переводе шампиньоны. wink
    Витас
  10. sgr291158 Сегодня, 12:50
    Продадут, а бабосы попилят.
    sgr291158
  11. faiver Сегодня, 13:10
    ой ну съезд петросянов прям laughing
    ну должны же пвошники ихние чем то заниматься - ну вот пусть тренеруюца
    faiver
  12. Alex-a832 Сегодня, 13:18
    Комплекс бородатый, даже с девайсом. Сомневаюсь, что тугриков у них хватит на масштабную модернизацию. Эффективность тоже под вопросом. А вот на пиар-акцию достаточно: картонный ахрессор в панике. Останки оборонки на украине пытаются подавать признаки жизни, иначе вообще без работы останутся.
    Alex-a832
    1. rocket757 Сегодня, 13:48
      Уже спорили - переспорили на эту тему, комплекс устарел и принципиально поднять на новый уровень его никак. Очень дорого.
      По любому, работать он может, только как?
      Хуситы вон по земле подобными ракетами бьют!
      rocket757
      1. Bongo Сегодня, 16:33
        Цитата: rocket757
        Уже спорили - переспорили на эту тему, комплекс устарел и принципиально поднять на новый уровень его никак. Очень дорого.

        Простите, а что Вы по этому поводу думаете: ЗРК С-125 в XXI веке (кликабельно)
        Bongo
  13. Простой русский Сегодня, 13:40
    По видео видно, что модернизация коснулась только 5В27. ГСН сильно похожа на буковскую. Про дальность похоже это фейк, она зависит от модернизации порохового заряда, а у них в этом вопросе конь не валялся. ПУ, АП все старое, возможно доработана УНК под обеспечение ГСН, но про это ничего не сказано. Все, что можно модернизировать на С-125 уже сделано в России холдингом "Оборонительные системы". Каклам ещё прыгать и прыгать до этого уровня. Имхо.
    Простой русский
  14. Дормидонт Сегодня, 13:46
    Этой вундервафле больше подойдёт название "Печалька"
    Дормидонт
  15. Nikolaevich I Сегодня, 18:37
    Вот кто меня просветит? Досягаемость по высоте максимальная-25-км.."аэробаллистическая траектория" для повышения горизонтальной дальности целесообразна на высоте от 40 км (в крайнем случае,от 30...) ...а тут что получается ? request
    Nikolaevich I
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