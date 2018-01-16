На Украине проведено испытание модернизированного комплекса «Печора»
Украинская компания «Радионикс» и КБ «Луч» успешно провели пуски ракет из модернизированного ЗРК C-125 М «Печора», передает ТАСС сообщение пресс-службы «Луча».
Сообщается, что «дальняя граница зоны поражения с новыми ракетами составляет 40 км, а максимальная высота зоны поражения – 25 км».
Напомним, модернизация зенитных ракетных систем проводится на основании распоряжения кабмина Украины от 8 сентября 2015 года.
Ранее Киев сообщил об испытании ракетного комплекса «Ольха». В конце декабря 2017 года президент Петр Порошенко поздравил украинцев с успешным ее запуском. Ракета была разработана инженерами КБ «Луч».
Из модернизированного зенитного ракетного комплекса была запущена ракета 5В27Д-М2 с активной радиолокационной головкой самонаведения. На начальном участке ракета движется по аэробаллистической траектории, такой полет ракеты существенно увеличивает дальнюю границу зоны поражения ЗРК C-125М,говорится в релизе.
Сообщается, что «дальняя граница зоны поражения с новыми ракетами составляет 40 км, а максимальная высота зоны поражения – 25 км».
Напомним, модернизация зенитных ракетных систем проводится на основании распоряжения кабмина Украины от 8 сентября 2015 года.
Ранее Киев сообщил об испытании ракетного комплекса «Ольха». В конце декабря 2017 года президент Петр Порошенко поздравил украинцев с успешным ее запуском. Ракета была разработана инженерами КБ «Луч».
Использованы фотографии: http://replyua.net
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