19:06 16 января

В Иваново начнут серийное производство парашютов нового поколения

Ивановский завод «Полет» планирует до конца текущего года начать серийное производство парашютной системы нового поколения Stayer, оснащенной очками ночного видения и дыхательным аппаратом, передает ТАСС.

В Иваново начнут серийное производство парашютов нового поколения


До конца года мы планируем завершить испытания и начать серийное производство парашютной системы нового поколения Stayer,
сообщили в пресс-службе предприятия.


Поставляться система будет в российскую армию и другие силовые структуры.

«Новая система включает в себя основной и запасной парашют и позволяет десантироваться с высот от 400 до 8 тыс. м при скорости полета до 350 км/ч. Грузоподъемность новой системы составляет до 180 кг, что является рекордным значением для парашютов, предназначенных для десантирования людей», – рассказали на предприятии.

Система также включает в себя «дыхательный аппарат для обеспечения кислородом десантника в условиях разреженной атмосферы, влагозащищенные очки ночного видения и контейнер для снаряжения, который вмещает до 50 кг амуниции и оружия».

Ивановский завод «Полет» является одним из крупнейших в России по выпуску парашютных систем. Основные заказчики предприятия – Министерство обороны РФ, ФСБ, ФСО и другие силовые ведомства.

Использованы фотографии: Евгений Горностаев/«Русская планета»
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Комментарии 34

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  1. армеец Сегодня, 12:20
    Город невест - потенциальным женихам)
    армеец
    1. Vard Сегодня, 12:31
      Название нового парашюта – Stayer («Стайер»). Его представили на прошлогоднем Международном военно-техническом форуме «Армия-2016». И это стало знаменательным событием для парашютостроения России. Новая система состоит из основного парашюта «крыло» площадью 300 ft (28 м2), запасного парашюта «крыло» площадью 200 ft (24.8 или 27 м2), ранца с подвесной системой, а также комплекта специального снаряжения. Stayer позволяет десантироваться с высот от 400 до 8000 метров при скорости полёта до 255 км/час с немедленным вводом в действие и до 350 км/час с задержкой в раскрытии 3 секунды.
      Stayer имеет уникальную грузоподъёмность – до 180 килограммов. Это рекордная величина для систем людского назначения. По сравнению с аналогичными образцами Stayer обладает сравнительно небольшим весом – 17,5 килограмма и позволяет пролететь до 50 километров по горизонтали, что до недавнего времени мог делать только зарубежный аналог. По аэродинамическим качествам новый парашют превосходит все существующие сегодня купола. «Стайер» идеален для использования в скрытой высадке и в любой местности, поскольку ивановский скороход не боится низких и высоких наземных температур.
      Специальное снаряжение парашюта Stayer удобное и компактное. Подробнее о специальном снаряжении, которым укомплектована новинка. Прежде всего это специально разработанная система кислородного питания. Она состоит из индивидуального прибора «Окси высота» и компрессора дожимающего «Вектор Окси-М». Именно он позволяет заряжать бортовую станцию от общего источника. Такая продуманная система даёт возможность совершать прыжки от 4000 до 8000 метров даже с самолётов, не приспособленных для этого.
      Vard
      1. midivan Сегодня, 13:07
        Цитата: Vard
        позволяет пролететь до 50 километров

        Я так понимаю там и навигатор должен быть?
        Цитата: Vard
        Она состоит из индивидуального прибора «Окси высота» и компрессора дожимающего «Вектор Окси-М». Именно он позволяет заряжать бортовую станцию от общего источника.

        Можно объяснить для буратины, что это такое, чуть подробней или ссылку где почитать, чет не найду ни чего про этого зверя.
        midivan
        1. Svarog51 Сегодня, 14:33
          Дыхательная система при высотных прыжках.
          Svarog51
          1. midivan Сегодня, 14:37
            smile Да это я понял,
            Цитата: midivan
            и компрессора дожимающего «Вектор Окси-М»

            А компрессор зачем, чего он дожимает, что такое «Вектор Окси-М»?
            midivan
            1. Svarog51 Сегодня, 14:45
              Честно говоря, не знаю. Надо брательника по этому вопросу допрашивать. Он в 98-ой на контракте, может знает чего. Только его поймать сложно, вечно по командировкам.
              Svarog51
      2. zivXP Сегодня, 13:32
        Для такого типа парашюта и подготовка нужна будет повышенная.
        zivXP
        1. vkl.47 Сегодня, 13:54
          В Иваново сошьют что хочешь. Там из пододеяльника парашют сделают. Чтоб по тревоге его в рюкзак и в самолёт
          vkl.47
          1. Svarog51 Сегодня, 14:35
            Пододеяльник сатиновый, парашют то сошьют, только прыгать с ним нельзя будет. tongue
            Svarog51
      3. Русфанер Сегодня, 14:04
        "Свежо питание..." - это про 50 км планирования. Реклама - хорошая штука, но "перехлёстывать" можно среди т.н. "гражданских". Чтобы провезти 50 км тяжелогружёного бойца с грузовым контейнером (никакого с точки зрения аэродинамики), выпрыгнувшего с восьми километров его парашют должен стать парапланом с аэродинамическим качеством около 10. Скорее всего, с принудительно наполненной передней кромкой. И т.д.
        Я не "лажаю" новую технику, более того я рад, что она пойдёт в войска и на крыльях начнут десантироваться не только "спецы", но и обычные десантники и тогда их шансы на выживание повысятся многократно. Сегодня, когда вижу цепочки белых куполов в оздухе, сердце сжимается - мишени, а у каждого мама дома волнуется...
        Как только появится у "братьев по оружию" обязательно "нырну" разок-другой...
        Русфанер
  2. Teberii Сегодня, 12:20
    Молодцы !!!!!! Мужиков беречь надо.ДА и женщин десантников тоже.
    Teberii
  3. Александр 3 Сегодня, 12:23
    Сколько стоить будет эта хорошая система?И есть ли подобные системы у наших(друзей)?
    Александр 3
    1. kirgiz58 Сегодня, 12:53
      Цитата: Александр 3
      И есть ли подобные системы у наших(друзей)?

      Есть подобные, чьи характеристики лучше - не знаю. Например тандем прыгают 190 и 220 кг грузоподъемность есть, площадь чуток больше. Среди наших, да еще для армии - однозначно лучшие. Ивановчане еще бы открыли мастерскую по индивидуальному пошиву для спортсменов, вообще бы гуд было. Сын заказывал систему у хохлов в 12 году, было дешевле и качественнее чем у нас. Интересно, а будут в свободной продаже без наворотов? Стопудово у дропзон будут пользоваться спросом.
      kirgiz58
      1. Svarog51 Сегодня, 14:57
        Ивановчане
        Ивановцы - так будет правильнее.
        Вот сайт предприятия, посмотрите - может найдёте что-нибудь полезное. hi
        http://www.ivparachute.ru
        Svarog51
        1. kirgiz58 Сегодня, 18:38
          Цитата: Svarog51
          Ивановцы

          Ивановец это кран, я чтоб не перепутали с людьми laughing И второе: на фабрике девушки, и их ивановками даже киргиз не назовет laughing Ивановчанки гораздо красивше, так что спасибо за подсказку, но я как красивше о девчатах. feel
          kirgiz58
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 12:28
    С 8 км ночью в полном снаряжении и ещё с кучей всего нужного - МУЖИКИ ! ЭТО СУПЕРКРУТО ! Гордость пробирает . А ведь первые десантники в начале 30-х прыгали с одним пистолетом !
    КВУ-НСвД
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:33
    Грузоподъемность новой системы составляет до 180 кг
    Нормалек. У ПТЛ-72 -100 кг, у Д-10 до 150 кг. Возможность взять большее количество боеприпасов и снаряжения.
    rotmistr60
  6. faiver Сегодня, 12:56
    если парашют для российской армии почему название забугорное?
    faiver
    1. R.L. Сегодня, 13:05
      Что за аппарат такой? Если ноги из Австрии растут То Stayer читается Штаэр.
      R.L.
      1. faiver Сегодня, 13:25
        военное оборудование от австрии? вы ничего не попутали? уже санкции отменили? я что то пропустил?
        faiver
  7. san4es Сегодня, 13:11
    серийное производство парашютной системы нового поколения Stayer, оснащенной очками ночного видения и дыхательным аппаратом
    soldier
    san4es
    1. Spez Сегодня, 14:47
      ещё бы кислородную маску с очками и шлемом без щелей совместить, и всё совсем будет хорошо.
      Spez
  8. filatik Сегодня, 13:54
    Привет из Иваново. Может спросить чего на заводе?))
    filatik
    1. Svarog51 Сегодня, 14:16
      Алексей, hi Вы местный или по службе в Иваново? 98-ая?
      Svarog51
      1. filatik Сегодня, 15:14
        Местный hi Совсем недавно завод начал набирать специалистов для проверки данных парашютов
        filatik
        1. Svarog51 Сегодня, 15:22
          Я в Соснево живу, рядом с развалинами Меланжевого комбината. А зачем им спецы? Вон 98-ая под боком, 10 минут хода пешком и выбирай любого. wink
          Svarog51
    2. san4es Сегодня, 14:19
      Цитата: filatik
      Привет из Иваново. Может спросить чего на заводе?))

      hi — Ну что, отец, невесты в вашем городе есть?
      san4es
      1. Svarog51 Сегодня, 14:23
        Ага, навалом... было когда то. laughing Теперь все в модели подались. wink
        Svarog51
        1. san4es Сегодня, 14:32
          hiПривет Серёг ...Я ожидал другой ответlaughing
          san4es
          1. Svarog51 Сегодня, 14:41
            Саня, hi Но, но, но. Попрошу наших девочек не обижать. Да, собственно, и подготовочка у них не хуже, чем у десантуры. Скалками и сковородками владеют в совершенстве. good
            Svarog51
            1. san4es Сегодня, 14:43
              Цитата: Svarog51
              ... Скалками и сковородками владеют в совершенстве. good

              yes _Годится...Кастинг пройден
              san4es
              1. Svarog51 Сегодня, 14:59
                Я на этом кастинге уже лет 30 в жюри заседаю. feel
                Svarog51
          2. Spez Сегодня, 14:51
            Она ж, вроде из Питера?!
            Spez
  9. Doliva63 Сегодня, 18:49
    Новое - это всегда хорошо, но настораживает импортное название, большая минимальная высота и ГК на 50 кг. - на бойце уже сколько-то килограммов есть(обмундирование, оружие, БК) , плюс ещё 50 кг. потом тащить? И как далеко он со всем этим уйдёт из района приземления?
    Doliva63
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