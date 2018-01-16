В Иваново начнут серийное производство парашютов нового поколения
Ивановский завод «Полет» планирует до конца текущего года начать серийное производство парашютной системы нового поколения Stayer, оснащенной очками ночного видения и дыхательным аппаратом, передает ТАСС.
Поставляться система будет в российскую армию и другие силовые структуры.
«Новая система включает в себя основной и запасной парашют и позволяет десантироваться с высот от 400 до 8 тыс. м при скорости полета до 350 км/ч. Грузоподъемность новой системы составляет до 180 кг, что является рекордным значением для парашютов, предназначенных для десантирования людей», – рассказали на предприятии.
Система также включает в себя «дыхательный аппарат для обеспечения кислородом десантника в условиях разреженной атмосферы, влагозащищенные очки ночного видения и контейнер для снаряжения, который вмещает до 50 кг амуниции и оружия».
Ивановский завод «Полет» является одним из крупнейших в России по выпуску парашютных систем. Основные заказчики предприятия – Министерство обороны РФ, ФСБ, ФСО и другие силовые ведомства.
До конца года мы планируем завершить испытания и начать серийное производство парашютной системы нового поколения Stayer,сообщили в пресс-службе предприятия.
Поставляться система будет в российскую армию и другие силовые структуры.
«Новая система включает в себя основной и запасной парашют и позволяет десантироваться с высот от 400 до 8 тыс. м при скорости полета до 350 км/ч. Грузоподъемность новой системы составляет до 180 кг, что является рекордным значением для парашютов, предназначенных для десантирования людей», – рассказали на предприятии.
Система также включает в себя «дыхательный аппарат для обеспечения кислородом десантника в условиях разреженной атмосферы, влагозащищенные очки ночного видения и контейнер для снаряжения, который вмещает до 50 кг амуниции и оружия».
Ивановский завод «Полет» является одним из крупнейших в России по выпуску парашютных систем. Основные заказчики предприятия – Министерство обороны РФ, ФСБ, ФСО и другие силовые ведомства.
Использованы фотографии: Евгений Горностаев/«Русская планета»
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