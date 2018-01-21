Отношения устрашения

Стратегия американской администрации, обнародованная Дональдом Трампом накануне Нового года, на первый взгляд представляет собой не столько доктрину, предназначенную к выполнению, сколько пропагандистский документ. Духом лозунга «Америка превыше всего» буквально пропитаны все разделы.Однако это лишь внешняя оболочка. По сути документ нацелен на решение гораздо более широкого круга задач по сохранению лидерства Америки в мире. В стратегии открыто говорится: «Мы должны убедить противников в своей способности и готовности одержать над ними верх и разгромить в случае нападения на США, а не просто наказать за такое нападение». Тем самым сделана заявка на подготовку к тотальному противостоянию.Идея тотальной войны не нова. Пытаясь осмыслить характер военной революции рубежа XVIII и XIX веков, выдающийся немецкий теоретик К. Клаузевиц первым провел различие между ограниченной и тотальной войной.Она, по его взглядам, имеет два вида. «Двоякий вид войны проявляется, во-первых, в случаях, когда целью поставлен полный разгром противника, с намерением или уничтожить его политически, или только обезоружить с тем, чтобы заставить его принять любые условия мира; во-вторых, когда цель ограничивается некоторыми завоеваниями для того, чтобы их оставить за собой или воспользоваться ими в виде предмета обмена при мирных переговорах». Клаузевиц отдает преимущество первому виду, самому решительному, вполне отвечающему и философскому пониманию войны, но рассматривает оба вида со всеми промежуточными их степенями.Он разделял войны на тотальные и ограниченные не по критерию масштаба боевых действий, захваченных территорий или количеству погибших, а по тому, что следует понимать под «победой», что является ее мерилом, конечной целью. В этом контексте конечная цель ограниченной войны заключается в принуждении к выгодному компромиссу, а тотальной – уничтожение противника как политического субъекта. В первом случае мерилом победы является заключение сделки, более выгодной для победителя и менее удачной для побежденного, во втором – капитуляция неприятеля.Новая стратегия США ориентирована на подготовку к уничтожению противника как политического субъекта и его полную капитуляцию, то есть основана на замысле тотальной войны. Подогнанный под эту далеко не новую идею анализ носит зловещий характер: «Самой серьезной угрозой для Соединенных Штатов является российский ядерный потенциал». Такие идеи уже не раз пробрасывались американцами во времена классической холодной войны, однако сегодня они приобретают новую реальность.Авторы стратегии планируют широкий спектр действий против прежде всего России и Китая. Главный тезис документа: Москва и Пекин вступили в эру соперничества с США, пытаясь отобрать «геополитические преимущества и изменить международный порядок в свою пользу», делают «свои экономики менее свободными, менее справедливыми, наращивают военные расходы, контролируют информацию для подавления своих обществ и расширения собственного влияния».Озаботившись недостаточными свободой и справедливостью экономик геополитических соперников, США планируют нанести главный удар по России, которая как «реваншистское государство» стремится «восстановить статус великой державы и укрепить сферу влияния вдоль границ». С этой целью, по мнению авторов документа, Москва использует различные тактики с применением как военного, так и информационного воздействия, вмешивается во внутренние дела стран по всему миру, проводит информационные и кибероперации. Стратегия добросовестно перечисляет используемые для этих целей силы и средства: государственные российские СМИ, пользователи, пишущие комментарии за деньги, не забыты экзотические тролли и боты, создающие ложные профили в социальных сетях.При этом документ умалчивает о действиях США в Ираке, Афганистане, Сирии, в Юго-Восточной Азии и на Балканах, делая попытку возложить основную вину за подрыв международной безопасности на Москву. Сочетание амбиций с растущим военным потенциалом создает нестабильность в Евразии, где увеличивается риск конфликта из-за неверного расчета с российской стороны, утверждается в стратегии. На континенте, по мнению авторов документа, Москва пытается вбить клин в трансатлантический союз США и Европы, использует подрывные методы, чтобы снизить доверие к Америке, а также ослабить страны и структуры ЕС.Вызывает удивление вывод авторов, что расчет предыдущих американских администраций на то, что включение России и Китая в международные институты сделает их более открытыми и лояльными, не оправдался.О чем речь? Ставка всегда делалась на попытки подчинить американскому диктату весь мир и максимально изолировать геополитических соперников. Несколько выдержек из американской Стратегии национальной безопасности, обнародованной в феврале 2015 года: «Соединенные Штаты будут использовать военную силу, если необходимо, то и в одностороннем порядке, когда того требуют наши долгосрочные интересы. Ничто не может заменить лидерство Америки ни перед лицом агрессии, ни в вопросе общечеловеческих ценностей или национальной безопасности».Разница лишь в том, что РФ в новой Стратегии США критикуют гораздо жестче, чем раньше. Да и упоминается Россия по тексту документа в десятки раз чаще, чем в предыдущих стратегиях 2010 и 2015 годов. Впрочем, авторы оставляют если не дверь, то узкую щель для взаимодействия с Москвой «в сферах взаимных интересов». Представляя документ, Трамп, в частности, сослался на эпизод сотрудничества между ЦРУ и ФСБ, благодаря чему удалось предотвратить теракт в Петербурге. «Так это и должно работать», – сказал президент США.Таким образом, документ, кроме явно пропагандистской составляющей отдельных пассажей, отражает общую настроенность США на укрепление глобального лидерства с опорой на силу. В стратегии признается сомнительная честь авторства Соединенных Штатов во внедрении в международную практику изощренных подрывных способов: «Наши противники изучили американские методы ведения войны и начали создавать такие силы и средства, которые помогают лишить нас преимуществ и воспользоваться нашими слабостями. Наши противники и соперники научились умело действовать на грани норм международного права, не переступая порог открытого военного конфликта». Поэтому, говорится в документе, «мы должны наращивать возможности сдерживания и устрашения, убеждая противников в том, что они не добьются своих целей силовыми методами и другими формами агрессии». В приоритетном порядке будут развиваться «такие системы, которые превосходят оружие противника по своему смертоносному действию». Имеется в виду совершенствование ядерных стратегических и тактических сил, развертывание ПРО, принятие на вооружение систем ВТО. «Соединенные Штаты должны отменить последние решения о сокращении численности вооруженных сил и увеличить ее, одновременно модернизируя армию и повышая боеготовность. Нам нужна современная и устойчивая система передового базирования, а также оперативные и мобильные силы, способные действовать в любой точке мира».Ставится задача прорабатывать шаги по решению «новых форм конфликтов», включая экономическую и политическую агрессию в условиях «эры конкуренции», где главными оппонентами США являются Россия и Китай. «Министерство обороны должно разрабатывать новые оперативные замыслы и концепции, обеспечивающие победу без гарантированного превосходства в воздухе, на море, на суше, в космосе и в киберпространстве, в том числе в условиях действий против тех угроз, которые не доходят до уровня открытого военного конфликта. Мы должны развивать возможности по ведению боевых действий с нерегулярными вооруженными формированиями».В Москве новую Стратегию национальной безопасности США назвали империалистической, демонстрирующей нежелание Вашингтона отказаться от однополярного мира. Безусловно, Россия не может согласиться с таким отношением к нашей стране. В Пекине сочли, что документ написан в духе холодной войны и содержит «злую клевету». Китай не будет развиваться за чужой счет, но и никогда не откажется от своих легитимных интересов, сказали в МИДе КНР, добавив, что «сотрудничество – единственный правильный выбор для США».С учетом декларированных в стратегии трех главных угроз национальной безопасности Америки – амбиции России и Китая, опасность, исходящая от «стран-изгоев» Ирана и КНДР, а также международный терроризм – сохраняется высокая вероятность того, что Вашингтон продолжит внешнеполитический курс без существенных корректировок.Будут усиливаться антироссийские санкции, проводиться подрывные операции при одновременном наращивании военного давления. Следует ожидать выхода США из Договора об уничтожении ракет средней и малой дальности (РСМД), усиления поддержки этой инициативы со стороны союзников по НАТО.В полной мере против России будут использоваться несиловые методы, связанные с целенаправленным информационно-психологическим воздействием на сознание правящих элит и всего населения страны, созданием и поддержкой партизанских и других иррегулярных формирований, раздувания конфликтов на этнической основе с опорой на организованную преступность и террористические группировки.Кумулятивный эффект военных приготовлений США и НАТО, используемых ими подрывных технологий гибридной войны и «цветных революций» требует безотлагательных мер противодействия.