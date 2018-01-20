20:40 20 января
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Под Маском скрытое



В последние три-четыре года в дискуссиях, касающихся развития космонавтики, часто упоминается Илон Маск. Действительно, личность неординарная, явно не обделенная талантами. Дела и громкие, подчас очень спорные выступления Маска не оставляют равнодушными ни специалистов, ни общественность.

Известный американский бизнесмен в области астронавтики (и не только), надо отметить, весьма высоко поднял планку разработки новых технологий и устройств. Чего же добивается Маск, каковы его цели? И кто он на самом деле: гениальный менеджер, талантливый изобретатель, выскочка-авантюрист, технологический провокатор или все вместе взятое в одном лице?


Его недавнее выступление относительно создания на Марсе крупного поселения, рассчитанного на миллион жителей, с предварительным показом ролика, как это будет происходить, впечатлило многих, однако относительно предложенного проекта сразу же возникла масса вопросов как чисто технического, так и гуманитарного характера.

Первое, что сразу приходит на ум: вся эта затея – чистой воды авантюра. Но так могут думать только те, кто не следит за деятельностью Маска. Ведь специалисты прекрасно понимают, что освоение Марса по объективным причинам никак не состоится в ближайшем будущем. Реально это середина ХХI века и далее, а колонизация Красной планеты вообще дело ХХII века.

Так чем же тогда является марсианский проект? Ответ на поверхности. И хотя на первый взгляд это, повторим, выглядит авантюрой, на деле – элементарный блеф. Ведь в чем отличие этих двух понятий? Авантюра – необдуманное, спонтанное действие. Блеф – хорошо продуманная и тонко просчитанная комбинация. Маск не авантюрист, он прагматик до мозга костей. Может быть, в душе немного провокатор, но все свои слова и действия он просчитывает на несколько ходов вперед.



Предложенный им марсианский проект – хитрая комбинация, преследующая несколько целей. Во-первых, за громкими амбициозными планами всегда легче скрыть свои ошибки, просчеты и неудачи, от которых никто не застрахован. Во-вторых, есть чисто финансовый интерес. Был сделан классический психологический ход: проси миллиардов сто – глядишь, один и дадут. А то в американском конгрессе уже стали косо поглядывать на новые частные фирмы, которые вышли на рынок космических запусков, потеснив таких грандов, как «Боинг» и «Локхид». Ведь могут и финансирования лишить. Поэтому Маск и сделал упреждающий информационный выпад, чтобы подстраховаться от возможных негативных последствий, а блефовать он умеет.

Болезненные успехи

При всех талантах Илон Маск остается живым человеком, а людям, как известно, свойственно ошибаться. Создав компанию SpaceX, он сразу же развил такой фантастический темп работы, какой до этого вообще не был свойственен космической отрасли, ей по определению присущ здоровый консерватизм. Профессиональная деятельность умело сдабривалась мощной пиар-кампанией. Многие СМИ настолько очаровались обаятельным и энергичным бизнесменом, что были готовы считать его богом космонавтики.



Поначалу все шло просто идеально: старт за стартом, контракт за контрактом. За доставкой грузов для МКС SpaceX получает разрешение на запуски военных спутников и наконец вершина – марсианский проект. Однако жизнь вносит коррективы в любые планы. Безмятежный и уверенный космический курс Маска начал давать сбои. Легкость первых стартов и доля везения подействовали, как дурман. Ничто не предвещало беды, но…

Первый старт РН «Фалькон» в 2006 году был аварийным, что восприняли как должное. Потом череда удачных пусков. В 2015-м вновь авария – ладно, бывает. Но в 2016-м носитель взрывается прямо на стартовом столе, чего уж совсем никто не ожидал. При пожаре сгорели и носитель, и полезная нагрузка, и сам стартовый комплекс. Триумфально прошел 2017 год – было осуществлено 18 успешных пусков РН. На 2018-й планировалось порядка 30 пусков, но – новая авария уже в январе: не вышел на орбиту и разбился при падении в океан секретный и дико дорогой военный спутник. Конечно, выяснять причину – дело американских органов. Даже если прямой вины SpaceX в случившемся нет, то осадок от аварии останется наверняка.

Как и почему такое могло произойти? Ответ очевиден: фундамент случившихся аварий был заложен в самом начале пути Маска в сфере космонавтики. Еще когда создавалось основное его детище – РН «Фалькон», было принято очень рискованное решение: после цифрового проектирования отказаться от наземных стендовых испытаний и сразу перейти к летным. Это давало приличную экономию, но заметно увеличивало опасность различных «детских болезней» у новой и сложной техники. Они и проявляются, подчас в самый неподходящий момент.



Компьютерное моделирование действительно позволяет сократить число наземных испытаний и удешевляет создание новых образцов. Однако оно не может полностью заменить наземную отработку отдельных узлов и изделий целиком, потому что изображение на экране и изделие в металле – далеко не одно и то же.

Что касается финансовых показателей, то в этой области у SpaceX далеко не все благополучно. Но ведь Маск занимается не только космосом, у него имеются и другие активы. Однако компания Tesla, выпускающая электромобили, находится в еще более тяжелом финансовом положении, убытки зашкаливают. Иными словами, проблем у Маска хватает.

Стратегическая романтика

И все-таки хочется выразить бизнесмену благодарность за все, что он сделал для космонавтики. Спасибо, мистер Маск, что разбудили от спячки структуры и компании, так или иначе связанные с космосом. Прежде всего это касается нашей страны. В Роскосмосе наконец-то зашевелились и начали прилагать усилия мыслить стратегически, постепенно уходя от рутины отраслевых проблем.

По примеру Маска вернулись к работе над крылатой многоразовой первой ступенью (тема «Байкал») хруничевцы. Возобновили проектирование многоразовой ракеты-носителя «Корона» на миасском ГРЦ им. Макеева. Да и другие предприятия Роскосмоса встряхнулись и начали работать над новыми проектами не только по Федеральной космической программе или во исполнение гособоронзаказа, но и в инициативном порядке. Дай бог, чтобы эта тенденция сохранилась.

Если смотреть объективно, то небольшой доли провокации, в хорошем смысле слова, раньше как раз и не хватало развитию отрасли. С годами пропал присущий началу космической эры ореол романтики – верх взяли прагматизм и коммерциализация. Отрасль забюрократизировалась, ее надо было как-то подстегнуть. И Маску, надо признать, это во многом удалось.
Автор: Владимир Владимиров
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/40802


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Комментарии 28

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  1. andrewkor Сегодня, 16:09
    Чего -то Петр Петрович Гарин вспомнился!
    andrewkor
    1. антивирус Сегодня, 18:59
      "легким движением руки брюки превращаются,,, ...брюки превращаются..."
      антивирус
  2. Cannonball Сегодня, 16:15
    Единственный плюс Илона Маска в том он расшевелил чиновничье болото и у нас, и за океаном.
    Cannonball
    1. gridasov Сегодня, 16:22
      А в этом и состоит его главная задача. А более того это проверка боем на, что способны противники и их собственные методики строить новые производства с новыми задачами. Но прорывного как не было так ничего и нет .
      gridasov
      1. Cannonball Сегодня, 16:36
        Его задача - больше бабла и всемирная слава. Всё остальное - второстепенно.
        Cannonball
        1. gridasov Сегодня, 16:51
          В вообще понимаете , что деньги имею свойства терять свою стоимость . Поэтому уже давным давно деньги . а особенно большие , должны быть совмещены с механизмом их диверсификации . чтобы удерживать их эту стоимость . Поэтому когда видишь число выражающее затраты на инновационную деятельность в США , то понимаешь , что деятельность Маска это составная часть поиска и реализации проектов по созданию научно -технического потенциала страны с дальними перспективами . И когда в России пойдет системный кризис , а признаки уже наяву, то победитель будет виден со всей очевидностью.
          gridasov
          1. Cannonball Сегодня, 17:16
            Поэтому и нужно больше денег. Денег много никогда не бывает. И Маск это знает. Деньги дают ему возможность делать то, что ему хочется, а ещё ему хочется славы, так чтобы до него этого никто не делал, а у него получилось.
            Cannonball
        2. spirit Сегодня, 19:11
          Вы про Рогозина?
          spirit
          1. Cannonball Сегодня, 19:26
            Рогозину такие бабки и слава не снились.
            Cannonball
    2. фигвам Сегодня, 16:29
      Цитата: Cannonball
      Единственный плюс Илона Маска в том он расшевелил чиновничье болото и у нас, и за океаном.

      Существует понятие гонка вооружений в которую нас втягивают, а это типичная гонка за космос и ничего более, всё это мы проходили в 80-х годах. Вот и думайте на пользу нам это встряхивание или будем вкладывать миллиарды во все проекты с непонятным итогом, а побеждает в гонке, как показывает история, тот кто богаче. Маск- это сказочник, который создаёт иллюзию.
      фигвам
      1. Cannonball Сегодня, 16:39
        Маску глубоко наплевать на нас, он просто так самоутверждается - утереть нос специалистам, в первую очередь из Боинга и Локхида, а мы на -дцатом месте.
        Cannonball
        1. фигвам Сегодня, 16:48
          Цитата: Cannonball
          Маску глубоко наплевать на нас, он просто так самоутверждается - утереть нос специалистам, в первую очередь из Боинга и Локхида, а мы на -дцатом месте.

          Берите шире, Маск работает на пентагон, НАСА отдала все запуски ему, ещё до их начала, ну это же огромный риск! нет, потому-что всё идёт по плану. В эту пирамиду как и беткоин, должны вкладываться как можно больше мирового капитала, а сша как всегда всех поимеет.
          фигвам
  3. gladcu2 Сегодня, 16:26
    Илон Маск ....

    Ржу нимагу .... Опять выпаривают троечника Била Гейтса под новой маской ( Илоны)...

    Илон Маск это типичная реклама капитализма, реклама иллюзии американский мечты. Если критично оценить все выскаони сейчас изывания этого " эталона" то чувак несёт такой бред, что плеваться хочется...

    Но безграмотному народу, у которого часто нет никаких надежд на улучшение жизни, который в результате капитализма медленно умирает, этот чувак, как и когда то ,удачный троечник Бил Гейтс ( ) , вселяет надежду.

    Хотя народ сейчас и работает тяжело по 60 часов в неделю, чтобы выжить но будущее такое красивое.
    gladcu2
  4. Naputeon Bonaput Сегодня, 17:07
    Безбоженый капиталист, или верующий коммунист? Кто вы, госпотоварищ Маск?
    Naputeon Bonaput
  5. Bastinda Сегодня, 17:47

    Пока не научаться правильно ракеты освящать, не видать им удачи! laughing
    Bastinda
  6. onix757 Сегодня, 17:54
    Чет в табличке неточность закрылась. Запуск 18.01.18 вполне себе удачный. Потеря спутника не признана. Где то проходила информация что в реестре зарегистрирован.
    onix757
    1. Вадим237 Сегодня, 19:31
      И более того, информация что спутник упал - нет.
      Вадим237
  7. ланс Сегодня, 18:08
    макс обычный продукт «правительства мира» , отсюда все заявления и «успехи». что явного и конкретного выходящего за пределы жизни он родил? многоразовость.... но выгода до сих пор иллюзорна. а в остальном прокламация и не более.
    ланс
    1. gladcu2 Сегодня, 18:45
      Кстати концепция многоразовом и свойство социалистической экономики. Там таким образом сохраняли ресурс. Вспоминаем советские холодильники, пылесосы, телевизоры ресурсом в 25 лет. И полиэтиленовые стираные мешочки.

      Капитализм же предполагает одноразовое качество. Товар должен иметь только то качество которое позволит его продавать. Чтобы получить оборот и раскрутить до максимума оборотов.

      Эта концепция сохраняется в том же рапторе f22, айфонах, софтах и до бесконечности.
      gladcu2
      1. ланс Сегодня, 19:03
        во все есть своя прелесть. только что то европа значительно снизила покупную способность на новые авто и тд
        ланс
      2. Клаус Сегодня, 19:12
        Неверное суждение, из категории "Почему мужчина умней женщины: человеку свойственна глупость, женщина - человек, следовательно женщина глупа" laughing
        Можно делать хорошо, и можно делать плохо. Социалистические "жигули" и капиталистический "мерседес" тому доказательство. Социалистический софт так и зачах на уровне перфокарт, а капиталистическим софтом начали пользоваться еще с 80х годов, и пользуются до сих пор.
        Клаус
        1. onix757 Сегодня, 19:16
          Да, только что в СССР делали хорошо, является предметом гордости до сегодняшнего дня, потому как капиталистическая РФ не в состоянии создать свой бренд вызывающий гордость за страну.
          onix757
          1. Naputeon Bonaput Сегодня, 19:24
            Цитата: onix757
            капиталистическая РФ не в состоянии создать свой бренд вызывающий гордость за страну.

            Ненавидите Россию?
            Naputeon Bonaput
            1. onix757 Сегодня, 20:23
              Цитата: Naputeon Bonaput
              Цитата: onix757
              капиталистическая РФ не в состоянии создать свой бренд вызывающий гордость за страну.

              Ненавидите Россию?

              Отчего же, очень даже люблю. yes
              onix757
          2. Вадим237 Сегодня, 19:34
            "РФ не в состоянии создать свой бренд вызывающий гордость за страну". Да ты что, военная техника, атомная промышленность - чем не бренд.
            Вадим237
            1. onix757 Сегодня, 20:27
              Цитата: Вадим237
              "РФ не в состоянии создать свой бренд вызывающий гордость за страну". Да ты что, военная техника, атомная промышленность - чем не бренд.

              Эти бренды родом из той страны, в экономику которой чубайс гвозди заколачивал.
              onix757
  8. vlad007 Сегодня, 19:28
    Неплохо написано, чувствуется рука мастера. Хотелось бы продолжения на тему "Роскосмос зашевелился". Роскосмос давно "зашевелился" - то новый Союз, то Ангара, то Федерация, то Корона, то Ангара с крыльями и т.д. Про Восточный космодром неплохо бы написать. Космодром классный, это я серьезно, смотрел несколько документальных фильмов, а летают с Байконура и Плесецка - если не ошибаюсь, на Восточном нет стартового комплекса для Протона. Какая-то неразбериха в которой хотелось бы разобраться.
    vlad007
  9. Лексус Сегодня, 20:29
    Под Маском скрытое

    Да чтоб он Рогозиным "накрылся"! lol
    Лексус
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