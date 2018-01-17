Александр Проханов. Президент Путин и хирург Пирогов

Ещё недавно эта опухоль не была столь заметна. Пряталась, таилась в глубинах социальной ткани. И вдруг выпучилась на поверхность во всей своей ужасной слизистой черноте, синих и кровавых прожилках.Глянцевитая, пульсирующая, растущая на глазах, эта опухоль ненасытна, сжирает всё, требует новой и новой пищи. Родится космодром — его сжирает опухоль. Откроют месторождение нефти — и его сжирает опухоль. Построят ледокольный флот — его тоже сжирает опухоль. Она сжирает театры, университеты, храмы. Пьёт соки России, превращает её в страну-дистрофика. Русское бездорожье, смертность, безбрежное пьянство, отчаяние — всё — порождение этой страшной опухоли, которая съедает живую ткань России, впрыскивая в неё смертельные яды.Странные человекоподобные существа, которые недавно казались людьми, создавали партии, корпорации, учили нас экономике, политике, призывали к реформам образования и госуправления, эти недавние люди превратились в безумных чудищ, членистоногих, пауков, несущих России смерть. Их богатства растут, а богатства России тают. Они исполнены жизненных сил, а силы России чахнут. Их величие возрастает, а величие России меркнет.Произошло невиданное в истории святотатство: весь двадцатый красный век Россия надрывалась — строила заводы и верхи, пахала поля, возводила города среди мерзлоты и песков. Стахановцы падали от усталости в забоях. Солдаты миллионами гибли на фронтах, не давая врагу завладеть народными богатствами. Сонмы героев и мучеников создавали великую цивилизацию, бессмертные ценности, возвышенную культуру.И всё это досталось малой горстке злодеев, которые сжевали весь русский двадцатый век. Завладели "Норильским никелем", который строили несчастные зэки. Присвоили Ангарскую ГЭС, которую возводили комсомольцы-энтузиасты. Стали собственниками полей Кубани и Ставрополья, где когда-то цвели колхозы-миллионеры. Овладели металлургическими гигантами Липецка.И вся советская Россия оказалась огромным трудовым лагерем, где работали миллионы шахтёров, хлеборобов, академиков, а потом их труд был бессовестно отчуждён и присвоен горсткой самых плохих, безнравственных и никчёмных людей, которые существовали где-то под спудом, таились, мимикрировали. А когда настал час русской беды, вылезли из своих щелей и дыр и захватили изнурённую красную родину.Теперь эта малая горстка жутким таинственным образом явилась из толщи великого народа, чтобы царствовать, повелевать. Она рассматривает Россию, этот непомерный континент между трёх океанов, как свою добычу. Эта горстка купила себе золотые виллы в предместьях Лондона и на Лазурном берегу, увезла свои капиталы из России и вложила их в мировые банки. Подключила к русским богатствам присоски, которые сосут и сосут русские нефть и газ, русскую кровь и силу.Эти твари безнаказны. Их защищают армия и полиция, их защищают суды и законы. Они ненавидят народ, который обобрали и который их ненавидит. Они ненавидят классическую русскую культуру, которая является для них страшной укоризной и приговором. Ибо русская культура и русская мысль мечтали о справедливой стране, братских отношениях между людьми, о чуде земного устройства. Об этом писали Пушкин, Достоевский, Толстой. Об этом пел восхитительный Серебряный век. Об этом говорила вся замотанная в кровавые бинты великая советская культура.И это новое чёрное племя, не имеющее ни национальности, ни места рождения, вопреки великой культуре, попирая её, попирает вселенский закон, по которому устроен мир, устроено человечество.Этим племенем не управляет российская власть. Им не управляет президент, не управляют Дума и Совет Федерации. Это племя находится под властью другой цивилизации, других разведок, других экономических и магических центров. И те центры двинули это племя на Кремль. Эти твари зашевелились, они объявили войну государству, войну президенту России. Они перевели на Запад свои деньги, перевели свои конторы и офисы, и там, за пределами России, в их умах созревают модели и схемы, согласно которым из России изымаются сердце и печень.Американцы готовят сногсшибательный доклад, где расскажут миру о чёрных делах российских олигархов и бесноватых чиновников. Поведают о счетах и чёрных коррупционных схемах. Покажут грибницы коррупции, которые пронизывают российские околотки и российское правительство.И чёрное племя трепещет. Сдаёт иностранным разведкам секреты кремлёвской политики. Они предают друг друга, стараясь заслужить милосердие у жестоких правителей в Европе и Америке, которые отнимут у них неправедно нажитое состояние — состояние, принадлежавшее России.В этой опухоли кроется русская смерть. В этой опухоли причины всех наших бед и неустройств. С этой опухолью у России нет будущего, ибо Россия, превращённая в опухоль, противоречит законам мироздания, законам ноосферы, законам Христа.Батюшка Филофей, спаси Россию, надоумь президента, освети его ум, прочитай над ним очистительную молитву, укажи на эту чёрную опухоль, где таится русская революция, русская бойня, русская страшная боль и его, президента, погибель. Научи его тайной науке русских государей и вождей, которые в разные времена расправлялись с этой разбухающей в недрах России нечистью. Вырезали больную опухоль отточенным скальпелем, как это делал великий хирург Пирогов. Открывали путь для роста и процветания.Батюшка Филофей, в эти рождественские праздники молись за нас и за Третий Рим, за нашу ненаглядную Россию!