Американский «Томагавк»: так ли он хорош, как его малюют?

Сегодня "Томагавк" является самой массовой крылатой ракетой в мире. Эта КР принимала участие в восьми военных конфликтах по всему миру. С 1991 по 2017 год Вооруженные силы США применили 2059 ракет этого типа, в то время, как произведено было более 7000 единиц.



"Томагавк" - весьма функциональное оружие. В качестве носителя данной КР могут выступать летальные аппараты, надводные и подводные корабли, а также стационарные пусковые контейнеры. Комплектуясь различными боевыми частями, ракета способна решать широкий спектр задач, в том числе и разведывательных.



Имея ряд несомненных достоинств, "Томагавк" достаточно легко уничтожается при обнаружении, и фактически неспособен преодолеть эшелонированную систему противоракетной обороны. Тем не менее, именно обнаружение низколетящей крылатой ракеты является самой сложной задачей современных систем ПВО.











