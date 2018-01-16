19:06 16 января

Американский «Томагавк»: так ли он хорош, как его малюют?

Сегодня "Томагавк" является самой массовой крылатой ракетой в мире. Эта КР принимала участие в восьми военных конфликтах по всему миру. С 1991 по 2017 год Вооруженные силы США применили 2059 ракет этого типа, в то время, как произведено было более 7000 единиц.

"Томагавк" - весьма функциональное оружие. В качестве носителя данной КР могут выступать летальные аппараты, надводные и подводные корабли, а также стационарные пусковые контейнеры. Комплектуясь различными боевыми частями, ракета способна решать широкий спектр задач, в том числе и разведывательных.

Имея ряд несомненных достоинств, "Томагавк" достаточно легко уничтожается при обнаружении, и фактически неспособен преодолеть эшелонированную систему противоракетной обороны. Тем не менее, именно обнаружение низколетящей крылатой ракеты является самой сложной задачей современных систем ПВО.




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Комментарии 7

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:17
    smile Томагавки стоят немалых денег...выгоднее всего против них использовать цели-ловушки...скажем так если аэродром ШАЙРАТ в СИРИИ оборудовали бы надувными самолетами и зенитными батареями война для США подобным образом просто раззорила бы экономику США.
    Цена одного резинового самолета копейки по сравнению со стоимостью ТОМАГАВКА. what
    Тот же ЛЕХА
    1. Лексус Сегодня, 14:18
      Тем не менее, в Ираке, Ливии и Югославии применение "Томагавков" себя оправдало. hi
      Лексус
  2. Mavrikiy Сегодня, 16:51
    40 лет в строю, так что же, что "топоры"не дотягивают по устойчивости от современных ПРО? Еще к Т34 притензии предъявим по стойкости к ПТУРС.
    Mavrikiy
  3. vlad007 Сегодня, 16:51
    Видеоролик очень длинный - 29 минут! Много лишней информации, оптимальное время ролика 5-7 минут. Надо уметь отсеивать все лишнее и оставлять только самое важное.
    Многие эксперты говорят о том, что томагавки очень сложные цели для организации противодействия.
    vlad007
  4. OlfRed Сегодня, 17:43
    Автору + hi удивляет как многие эГсперты начинают придираться к парню, он же не тупо все скопировал-вставил, а собрал инфы и сделал ролик ) в целом очень познавательно и я лучше посмотрю видео этого парня, чем того же (Д)тушеного... laughing
    да, уж чего чего а у америкосов хватает не только топоров, но и носителей для них
    OlfRed
  5. tchoni Сегодня, 18:04
    Томагавк" - весьма функциональное оружие. В качестве носителя данной КР могут выступать летальные аппараты, надводные и подводные корабли, а также стационарные пусковые контейнеры. Комплектуясь различными боевыми частями, ракета способна решать широкий спектр задач, в том числе и разведывательных.
    Вообще то Ирак ИМЕЛ ГЛУБОКО ЭШЕЛОНИРОВАННУЮ ПВО. И , одну из лучших армий мира (входила в пнрвую десятку)
    tchoni
  6. Громобой Сегодня, 18:23
    К ТТХ "топоров" можно смело относить и плотность залпа.Благодаря большому кол-ву носителей их может быть не просто "много",а "очень много".
    Громобой
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