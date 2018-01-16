18:59 16 января

Вьетнам приступил к производству снайперской винтовки ОСВ-96

На оружейном предприятии Z111 Минобороны Вьетнама в Тханьхоа начато лицензионное производство российской крупнокалиберной снайперской винтовки ОСВ-96 «Взломщик», сообщает bmpd.

Вьетнам приступил к производству снайперской винтовки ОСВ-96


Крупнокалиберная снайперская винтовка ОСВ-96 калибра12,7 мм была разработана в середине 1990х в Туле, в КБ Приборостроения (КБП), первоначально была известна как В-94. Впервые представлена в 1994 году. После незначительной модернизации она поступила на вооружение под обозначением ОСВ-96. В настоящее время винтовка предлагается всем заинтересованным отечественным и иностранным покупателям.




В 2014 году на данном предприятии была также запущена современная производственная линия производству израильских автоматических винтовок Galil ACE 31 (укороченная модель) и Galil ACE 32 по лицензии израильской частной компании Israel Weapon Industries (IWI). Сообщается, что оба образца изготавливаются под российский (советский) патрон 7,62х39 мм. Винтовки предназначены для замены автоматов Калашникова того же калибра во вьетнамской армии.


Использованы фотографии: http://soha.vn
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Комментарии 28

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  1. КОТ БАЮН Сегодня, 13:22
    интересно.. чем вьетнамцев так покорил Галил?
    КОТ БАЮН
    1. bubalik Сегодня, 13:26
      инобороны Вьетнама приняло решение отказалось от заключения контракта на создание производства автоматов Калашникова "сотой серии" на своей территории. Причиной отказа стала дороговизна российского предложения.

      Госкорпорация "Рособоронэкспорт" оценила создание производства автоматов во Вьетнаме в 250 млн. долларов. Однако Ханой предпочел подписать контракт с Израилем на создание производства автоматов серии Galil ACE. Израильское предложение оценивается в 170 млн. долларов

      ,,,жадность фраера сгубила,,,
      bubalik
      1. Shurik70 Сегодня, 13:40
        Вообще-то израильская технология тоже должна быть на уровне. Как ни как постоянно воюющая страна. Да и учитывая бедность Вьетнама от старых калашей откажутся только лишь тех, которые совсем непригодны. Так что не отказывается Вьетнам от калаша, только списанные заменяет. Не случайно же под тот же патрон Галил делают. Так что не удивительно.
        А вот почему на ОСВ-96 такой миниатюрный дульный тормоз, действительно интересно. Там же отдача - дай бог.
        Shurik70
        1. КОТ БАЮН Сегодня, 14:13
          А вот почему на ОСВ-96 такой миниатюрный дульный тормоз

          Его удлинили по сравнению с В94.
          ...да и одним дульным тормозом отдачу не погасишь. Будет "лягаться" по любому.
          КОТ БАЮН
      2. КОТ БАЮН Сегодня, 18:01
        ,,,жадность фраера сгубила,,,

        Вот уж и не знаю кого тут сгубила жадность....
        Возможно, кто-то упрекнет меня в антисемитизме, но... ну не верю я богоизбранным.
        Этот контракт неизвестно как, но еще боком вылезет вьетнамцам.
        Насколько я понимаю развитие ВПК Израиля дотируется США. И полосатые уже начинают нервничать из-за того, что профинансировав израильский ВПК, они начинают терять рынки сбыта собственного оружия.
        Но, с учетом сторонних инвестиций, я думаю, можно себе позволить опустить цены ниже плинтуса. Хотя бы для того что бы подвинуть конкурентов.
        Возможно, я в деталях ошибаюсь, но... Ну не верю я богоизбранным..... no
        КОТ БАЮН
    2. андрей юрьевич Сегодня, 13:35
      Цитата: КОТ БАЮН
      В 2014 году на данном предприятии была также запущена современная производственная линия производству израильских автоматических винтовок Galil ACE 31 (укороченная модель) и Galil ACE 32 по лицензии израильской частной компании Israel Weapon Industries (IWI). Сообщается, что оба образца изготавливаются под российский (советский) патрон 7,62х39 мм. Винтовки предназначены для замены автоматов Калашникова того же калибра во вьетнамской армии

      только дизайн... патрон всё равно-наш.
      андрей юрьевич
      1. Волька Сегодня, 17:52
        патрон 7,62х39 это не русский 7,62х54R, терпимо...
        Волька
    3. Маз Сегодня, 13:37
      Молодцы израильтяне, столько вариантов, удлиненная линия прицела (на коробке), затворная задержка, левый правый затвор и предохранитель, левша правша, ствол на выбор, приклад выдвижной, пикатини, адаптер на магазины. Вьенамцы - хороший выбор для джунглей. Тот же Хеклер Анд Кох 417 в бюджетном варианте калаша, если и качество не хуже с надежностью , то неплохой выбор. Я б купил. Вопрос, скоко ствол, где берут заготовки под стволы и механизмы, качество стали, и обработки? Сколько выстрелов до полного отстоя оружия?
      Маз
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 14:16
        Тот же Хеклер Анд Кох 417 в бюджетном варианте калаша

        Вы несколько ошибаетесь. HK как ни крути, а конструктивно клон от AR-ки... Да получше, да "допиленый", но с калашниковым очень мало общего.
        КОТ БАЮН
    4. vkl.47 Сегодня, 14:00
      Галил это и есть калаш. Более эргономичный
      vkl.47
    5. Incvizitor Сегодня, 15:43
      Ка картинке компенсатор что то мал, неужели он так же отдачу гасит как большие старые?
      Incvizitor
  2. _Jack_ Сегодня, 13:23
    даже Вьетнам калаши меняет, а у нас всё то-же, вроде меняют, только, фактически, на такие же калаши
    _Jack_
    1. К0щей Сегодня, 13:28
      Цитата: _Jack_
      даже Вьетнам калаши меняет, а у нас всё то-же, вроде меняют, только, фактически, на такие же калаши

      а в Афгане наоборот все делают.
      К0щей
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:36
        Цитата: К0щей
        а в Афгане наоборот все делают.

        что?
        андрей юрьевич
    2. Андрей Скоковский Сегодня, 13:29
      лучше калаша может быть только калаш
      кстати, вроде как галил тоже калаш,
      но только доработанный хитрыми евреями так, чтобы можно было как своё родное продавать
      Андрей Скоковский
    3. Хагалаз Сегодня, 13:32
      И чем же вас калаш не устраивает? Вьетнам это вьетнам, у него свои особенности, свои соображения. И почему вы думаете, что они поступили правильно и не совершили ошибку?
      Хагалаз
      1. _Jack_ Сегодня, 13:43
        у калаша одна проблема - точность, но она не решаема в рамках этой конструкции
        _Jack_
        1. mihey Сегодня, 13:53
          А чем Вам точность у калаша плоха? Просто не надо садить сразу весь рожок - по 2-4 за раз хорошо в линию ложатся - и будет Вам счастье. request
          mihey
          1. _Jack_ Сегодня, 14:03
            что "точность у калаша плоха" не секрет ни для кого, "по 2-4 за раз хорошо" но у более современных образцов заметно "хорошее"
            _Jack_
            1. marlin1203 Сегодня, 15:19
              Нужна точность - бери скс. Тому тоже "100летвобед".
              marlin1203
            2. mihey Сегодня, 15:37
              Ну и в грязи эти "образцы" не покупаешь. Для возможных решаемых задач в тропиках (да и в пустыне и на крайнем севере) надежнее него пока нет. Я не говорю про ребят из ССО. Калаш (почти во всех модификациях) - автомат для массового потребителя, простой и надежный.
              mihey
            3. Alex777 Сегодня, 16:49
              Да давно разобрались с точностью Калаша. Под нормально сделанный патрон НАТО Калаш стреляет не хуже М-16. Все дело в качестве наших патронов. hi
              Alex777
  3. san4es Сегодня, 14:05
    в Тханьхоа начато лицензионное производство российской крупнокалиберной снайперской винтовки ОСВ-96 «Взломщик»

    san4es
  4. Strashila Сегодня, 14:06
    Тяжело же им с ней будет, хотя они парни и выносливые... будут выбирать не только по зрению, но и по весу стрелка... был документальный фильм про эту винтовку и стрельба женщины из неё... и как её отдача сместила назад... это что после каждого выстрела выползать на исходную придется или сразу огневую позицию менять.
    Strashila
    1. Alex777 Сегодня, 16:50
      По двое будут носить, по очереди стрелять, но ни пяди земли не отдадут. hi
      Alex777
  5. Rusland Сегодня, 14:22
    Верной дорогой идете товарищи.
    Rusland
  6. leonardo_1971 Сегодня, 14:25
    Стрелял я из ОСВ-96,отдачи в плечо практически нет.правда ощущение что при выстреле ты вместе с винтовкой немного подпрыгиваешь в верх.и без наушников стрелять не стоит.и пылевое облако вокруг тебя.
    leonardo_1971
  7. APASUS Сегодня, 18:39

    Зная какие "упитанные " воины во Вьетнаме сомнения как то у меня.Поломает отдачей от ОСВ-96 или надо откармливать как пилотов для ВВС
    APASUS
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