19:08 16 января

За силовое решение конфликта в Донбассе выступили 17% жителей Украины

Идею установления мира в Донбассе силовым путем поддерживают 17% украинцев, при этом почти половина считает, что ради мира следует соглашаться на компромиссы, следует из исследования фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, проведенного совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Отвечая на вопрос, необходимо ли для установления мира в Донбассе идти на компромиссы с Россией, ДНР и ЛНР, 18,1% опрошенных заявили, что мир необходимо восстановить любой ценой и соглашаться на любые компромиссы, передает «Интерфакс».

За силовое решение конфликта в Донбассе выступили 17% жителей Украины



При этом 17,1% опрошенных высказались за то, что мир в Донбассе может быть установлен только тогда, когда силовым способом победит одна из сторон конфликта.

В то же время 49% опрошенных считают, что для мира на востоке Украины необходимо идти на компромиссы, но не на все.

Ни один из компромиссов не был поддержан большинством населения Украины. Наиболее неприемлемыми оказались предложения относительно проведения местных выборов на условиях ДНР и ЛНР (63% респондентов считают такой компромисс неприемлемым, и только 12% – приемлемым), а также полная амнистия всех участников боевых действий со стороны самопровозглашенных республик (58% против и 16% за). Кроме этого лишь 20% опрошенных готовы поддержать особые политические и экономические отношения на территориях ЛНР и ДНР при 49% противников этой меры.

Социологическое исследование проводилось с 15 по 19 декабря 2017 года среди 2004 совершеннолетних респондентов во всех регионах Украины. Погрешность не превышает 2,3%.

Напомним, согласно опросу, проведенному летом прошлого года, ради мира на востоке Украины 70% жителей страны были готовы пойти на компромиссы, а 18% согласны на мир любой ценой.

Использованы фотографии: © РИА Новости, Ирина Геращенко
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Комментарии 58

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  1. Шура пермский Сегодня, 13:31
    вот эти 17 процентов на передовую надо отправлять... война-это вам не телевизор на диване смотреть...
    Шура пермский
    1. Комментарий был удален.
    2. volodya Сегодня, 13:37
      Цитата: Шура пермский
      вот эти 17 процентов на передовую надо отправлять... война-это вам не телевизор на диване смотреть...

      Согласен,пусть бы сами попробовали!
      volodya
      1. Чёрный Сегодня, 13:50
        "С силовым сценарием на Донбассе согласны 17% населения". Отлично! Повестки в военкомат им выписать срочно!
        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:09
          Социологическое исследование проводилось с 15 по 19 декабря 2017 года среди 2004 совершеннолетних респондентов во всех регионах Украины.

          Упыри опрашивали таких же упырей . negative
          bouncyhunter
          1. Hlavaty Сегодня, 14:31
            Цитата: bouncyhunter
            Упыри опрашивали таких же упырей

            Если вообще опрашивали, а скорее рисовали цифры глядя из окна администрации президента.
            Hlavaty
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:35
              Очень даже может быть - вполне в духе мыздобулов . Я хочу Вас спросить , как у тамошнего : что это за
              фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, проведенного совместно с социологической службой Центра Разумкова

              Что-то наподобие "Блевада-центра" ?
              bouncyhunter
              1. Идущий Сегодня, 14:47
                Пусть исследуют что хотят и как хотят , ответ будет один :

                Идущий
                1. bouncyhunter Сегодня, 14:51
                  good Коротко и по существу !
                  bouncyhunter
              2. Hlavaty Сегодня, 16:20
                Цитата: bouncyhunter
                Что-то наподобие "Блевада-центра" ?

                Наверное да. Судя по активному участию этого фонда во всяких европейских структурах - те ещё люди "с пониженной социальной ответственностью".
                Hlavaty
        2. alexmach Сегодня, 15:27
          Та блин, это они на словах согласны и чужой кровью. А как только призыв в армию начинается самые свидомые оказываются тутже и самыми неуловимыми.

          Но настораживает другое. Массовое сознание в большинсве своем не согласно ни на какие компромиссы. давно не стреляли видимо.
          alexmach
          1. LSA57 Сегодня, 15:43
            Цитата: alexmach
            Массовое сознание в большинсве своем не согласно ни на какие компромиссы.

            похоже опрос по заказу. не верю я, что простой народ не устал от войны. а по настоящему бесноватых там уже не так много. народ потихоньку отходит от майданутого дурмана. время лечит
            LSA57
            1. alexmach Сегодня, 16:34
              Я не знаю. Во-первых любое исследование оно по заказу, у нас с Вами нет информации ни о корректности ни о фальсифицировании результатов. В этом случае я бы спешил говорить о подставном исследовании. Насчет наскакались и устал от войны и отходит от дурмана - тоже сильно сомневаюсь. Я писал уже тут много раз - я жил в Украине до средины 2015, все ждал когда же уже отойдут от дурмана и так и не дождался - устал ждать. Судя по украинским эмигрантам и общению в сети - никакой дурман ни у кого никуда не делся. Более того ситуация в Украине стабилизировалась по сравнению с 2014 - 15. Ни тебе крупных боевых действий, ни похоронных процессий с телами погибших провозимых как минимум пару раз в месяц, а то и каждую неделю по улицам. Ни больших потерь, ни массовой мобилизации как тогда. Сейчас рядового украинца война задевает намного меньше, чем пару лет назад. Добавьте сюда пропаганду. Нет у меня никакой причины не доверять результатам этого опроса.
              alexmach
        3. Антианглосакс Сегодня, 16:13
          Цитата: Чёрный
          "С силовым сценарием на Донбассе согласны 17% населения". Отлично! Повестки в военкомат им выписать срочно!

          Видать ещё не наскакались... Пусть пока продолжают, может остатки мозгов прочистятся.
          Антианглосакс
    3. oldseaman1957 Сегодня, 13:39
      Цитата: Шура пермский
      вот эти 17 процентов на передовую надо отправлять...

      - Упыри бандеровские, всё им неймётся!
      oldseaman1957
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:44
        Вот побегали бы эти 17% по окопам, может и трезво мыслить бы начали.
        Аристарх Людвигович
        1. Владимир16 Сегодня, 13:47
          Я присоединяюсь к 17 процентам. Сейчас только силовым путем можно вернуть русские земли и выгнать нечисть.
          Обратите внимание
          17,1% опрошенных высказались за то, что мир в Донбассе может быть установлен только тогда, когда силовым способом победит одна из сторон конфликта.

          Хохлы понимают, что Донбасс может освободить всю Украину!!! Думаю скоро процент желающих вернуть русский мир на Украину увеличится в разы. Крым будет примером.
          Ждем 98 процентов!!!
          Владимир16
          1. yehat Сегодня, 14:10
            проблема в том, что ошибку отсоединения украины от СССР никто признавать не хочет.
            и возвращать сворованное тоже никто не хочет. Поэтому просто так не вернется.
            yehat
          2. allaykbar Сегодня, 14:24
            Крым будет примером.


            Мыкола тоже захочет хорошие дороги, красивый аэропорт, увеличенные пенсии и красивый мост в центре Киева (который копатели морей не могут достроить уже десяток лет).

            Из-за этого кто-то недополучит в РФ. Срежут со всех регионов по чуть чуть.

            Сам ненавижу когда тут переживают о бабле - но Украина огромна. И денег туда надо вливать огромное количество.

            Думаю только и это и держит от марша на Киев.
            allaykbar
    4. Rusland Сегодня, 13:42
      Да и остальные проценты не способствуют примирению, в итоге только пятая часть адекватная.
      Rusland
      1. Чёрный Сегодня, 13:54
        Постоянно идущий на Украину поток 200х и 300х из зоны АТО не дает иллюзий что военный конфликт можно закончить силовым путем
        Чёрный
    5. Alexey RA Сегодня, 13:43
      Цитата: Шура пермский
      вот эти 17 процентов на передовую надо отправлять... война-это вам не телевизор на диване смотреть...

      Alexey RA
    6. сибиралт Сегодня, 14:16
      А кто опрашивал то? Так можно получить и 150% за войну, то ж Украина! lol
      сибиралт
    7. seti Сегодня, 14:21
      Вы действительно верите в эти "оф опросы" ?
      seti
    8. Кент0001 Сегодня, 16:53
      С языка сняли. Эта цифра показывает количество реально упоротых кастрюлеголовых укропов. Эти никогда не пойдут на компромисы-Бандеровцы чистой воды.
      Кент0001
  2. андрей юрьевич Сегодня, 13:31
    За силовое решение конфликта в Донбассе выступили 17% жителей Украины
    я склоняюсь к такому же мнению,надоели уже речи Батурина и Захарченко. народ по тихому уничтожают, день за днём -это жизнь? взять уже Киев...
    андрей юрьевич
    1. Шура пермский Сегодня, 13:33
      андрей,не согласен,северная и южная кореи тоже мира войной добивались-всё ещё разделены про 38 параллели... просто в конфликт так и так будут вмешиваться третьи силы,кои ввп называет западными партнерами...
      Шура пермский
    2. revnagan Сегодня, 13:44
      Цитата: андрей юрьевич
      взять уже Киев...

      "Приди и возьми..."(тоже цитата).
      revnagan
      1. Mestny Сегодня, 14:44
        "Закрой свой рот" ( тоже цитата)
        Mestny
  3. КОТ БАЮН Сегодня, 13:32
    А то, что Донбасс не собирается возвращаться в Украину в её нынешнем состоянии, это никого не волнует? Юкрейн может считать что угодно, и даже подсчеты какие угодно вести, но без согласия Донбасса телодвижений не будет.
    А позиция Донбасса ясна как божий день: объединяться они не рвутся от слова СОВСЕМ.
    КОТ БАЮН
    1. LSA57 Сегодня, 13:39
      Цитата: КОТ БАЮН
      но без согласия Донбасса телодвижений не будет.

      и в скобках, без согласия ВВП. а он не на какой компромисс с полосатыми, тем более бандерлогами не пойдёт. хватит, научились уже как им верить
      LSA57
      1. DenZ Сегодня, 14:13
        Цитата: LSA57
        и в скобках, без согласия ВВП

        А ВВП (словами Пескова) считает, что Россия уважает территориальную целостность Украины без Крыма - вот тут и репу можно почесать что бы это значило... то что ВВП наплевать на то чего не хотят жители Донбасса или хитрая игра ведется какая-то.
        DenZ
        1. LSA57 Сегодня, 14:56
          Цитата: DenZ
          вот тут и репу можно почесать что бы это значило...

          то, что Крым, это Россия
          то что ВВП наплевать на то чего не хотят жители Донбасса

          как я знаю, жители Донбасса не хотят жить в бандеровском государстве. но они хотят федерации. никаких разговоров о присоединении Донбасса к РФ не идёт
          LSA57
  4. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:39
    Эти 17% в окопы- пусть удовлетворяют свои хотелки))) и будет Мир ,наконец-то..
    Сибирский цирюльник
    1. Дормидонт Сегодня, 13:41
      Главное - не забыть переписать поименно всех упырей
      Дормидонт
  5. Дормидонт Сегодня, 13:40
    Массовый злокачественный свидомизм надо исцелять лечебным голоданием
    Дормидонт
  6. Suharik.inline Сегодня, 13:41
    Цитата: Шура пермский
    вот эти 17 процентов на передовую надо отправлять... война-это вам не телевизор на диване смотреть...

    А я думаю что вот эти 17 процентов или упоротые или не понимающие и от того что им на 2ой день нахождения на линии разграничения прилитит в голову или подорвутся на своей мине понимания не придет а вот то что они находясь на неком растоянии будут из миномета дома растреливать и при этом думать что они приблежают конец конфликта а на самом деле только его затягивая это факт. И от зоны конфликта я бы их держал подальше да и вообще говарил что все уже оешилось мирным путем .Но это лишь мое мнение.
    Suharik.inline
    1. LSA57 Сегодня, 14:59
      Цитата: Suharik.inline
      А я думаю что вот эти 17 процентов

      это 17% рагули которые оккупировали куев и на каких условиях воевать не пойдут
      LSA57
  7. БЛОНДИН Сегодня, 13:44
    Как там по первоисточнику?...
    Украина создана как АНТИ Россия
    И (слава богу) успела получить АНТИ Украину - Донбасс!
    И всё закончится когда исчезнут условия для этого...
    Т.е. Противостояние России и Фша!!! (кто-то должен или умереть или сильно ослабнуть)
    Моё мнение очередь за ФША!
    БЛОНДИН
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:24
      Цитата: БЛОНДИН
      Моё мнение очередь за ФША!

      good Ваше мнение очень многие разделяют ! yes
      bouncyhunter
      1. Идущий Сегодня, 14:51
        Как бы там ни было достаточно посмотреть на это :

        Идущий
        1. Сепар ДНР Сегодня, 15:13
          Цитата: Идущий
          Как бы там ни было достаточно посмотреть на это :

          Как бы там ни было,а слова гимна государства, имеют сакральный смысл. Несут энергетику yes
          Сепар ДНР
        2. Hlavaty Сегодня, 16:27
          В официальном гимне Украины, из того что на картинке, есть только "Ещё не умерла Украина" и "Душу тело мы положим". Остальное в официальный гимн включать постеснялись.
          Hlavaty
  8. kunstkammer Сегодня, 13:47
    17%

    Ну вот же! А говорили что Колыму заселять не кем!
    kunstkammer
    1. Jurkovs Сегодня, 14:35
      Ну уж хватит на Колыму всех подряд гнать. В штаб к Духонину.
      Jurkovs
  9. German Titov Сегодня, 13:54
    Одумайтесь, черти! В одной стране жили -СССР! Товарищ ездил в село (под Сумами). Из Афгана 1 (200-й). Из Донбасса в одном селе 16. Куда лезете? Я здесь родился и вырос. Пока "более-менее" тихо, -"замес" начнется и парни снова за оружие возьмутся. У нас "ни одной волны мобилизации" не было. Донбасс вообще за мир. Кстати, а "шо там в кукуевке, знову майдан". "Москаляку на гилляку, коммуняку на паллю". По мне проще- "Чемодан-вокзал-Россия", уходить с чемоданом и вокзалом. А воевать мы умеем, Советская Армия учила. Хотелось бы мирно жить.
    German Titov
    1. Сепар ДНР Сегодня, 14:04
      Цитата: German Titov
      воевать мы умеем, Советская Армия учила. Хотелось бы мирно жить.

      НЕ-ДА-ДУТ no
      Сепар ДНР
      1. Идущий Сегодня, 15:03
        Сергей , добрый день! hi к сожалению , Вы правы.
        Идущий
  10. yehat Сегодня, 14:05
    из 17 процентов (а это очень много) проголосовавших за силовой сценарий я уверен, треть просто следует пропаганде, своих мыслей нет. Часть вовлечена в уже происходящее - месть и прочее,
    думаю, в реальности силовой сценарий реально хотят не больше 2-3 процентов и то не по "патриотическим мотивам", а потому что скучно, любят половить рыбку в мутной воде, мародеры,больные или безработные или беспредельщики и в том же духе. Людей, готовых воевать за идею украины как таковой почти нет.
    вот такой реальный расклад.
    yehat
  11. тасха Сегодня, 14:06
    К стыду своему только сейчас прочитал "Дневники комбрига" (автор, по непроверенным данным, А.Б.Мозговой). С многим можно поспорить, но написано сильно, рекомендую к прочтению..
    По теме статьи цитата из "Дневников...":
    По сценарию, который отрабатывают российские СМИ, русский народ борется с «украинским фашизмом». По сценарию украинских СМИ украинцы защищают единство своего государства.


    Так что удивляться результатам опроса среди граждан Украины нечего..
    тасха
  12. German Titov Сегодня, 14:17
    Цитата: Сепар ДНР
    Цитата: German Titov
    воевать мы умеем, Советская Армия учила. Хотелось бы мирно жить.

    НЕ-ДА-ДУТ no

    Братуха не сильно и спрашивать будем. Если "почнётся" , мало никому не будет. Я тоже "сделан в ДНР". Если "почнётся" гробы будут "тудой-сюдой" с обеих сторон. Людей жалко. Многие "повара" за деньгой сюда прутся, а Донбасс наша Родина, нам отступать некуда.
    German Titov
    1. Сепар ДНР Сегодня, 14:48
      Цитата: German Titov
      Донбасс наша Родина, нам отступать некуда.

      И не будем soldier
      Сепар ДНР
      1. German Titov Сегодня, 15:08
        Честь имею кланяться, Зёма!
        German Titov
  13. Vita VKO Сегодня, 14:27
    Есть старая пословица "скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты". Так и с фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива" главные его спонсоры является фонд Сороса и даже МВФ. Поэтому все эти результаты исследования можно просто выкинуть в урну. Зачем этот бред вообще публиковать? В Киеве там у них выхода другого нет - бандеровцы всех адекватных редакторов и корреспондентов или запугали или убили. Но здесь то зачем?
    Vita VKO
  14. mavrus Сегодня, 14:34
    Цитата: Чёрный
    "С силовым сценарием на Донбассе согласны 17% населения". Отлично! Повестки в военкомат им выписать срочно!

    А кто проводил опрос? И какая образом? Помнится в Италии, во времена Дуче, был референдум. Выдавалось два бюллютеня. Бюллетень "за" инициативу Муссолини был зелёно-бело-красный, "против" - белый. Чтобы даже издалека не спутать. Голосование было тайным. Человек заходил в кабинку и бросал один бюллетень в урну... Но второй бюллетень он обязан был сдать при выходе с участка, а у каждого "места сдачи" дежурили ребята "чернорубашечники" (это что-то типа правого сектора на Украине). Ну и как вы думаете, за что "проголосовали" итальянцы?
    mavrus
  15. Jurkovs Сегодня, 14:34
    В 17% процентов верю. Хотелось бы разбивки по областям, особенно по западным.
    Jurkovs
  16. АнГиНа Сегодня, 14:55
    Цифирь в подобных опросах можно любую получить под ЗАРАНЕЕ планируемый вектор ответов. Я за четыре пятилетки работы в СМИ когда надо тоже научился "туману напускать". Здесь ни целевая аудитория, ни социальный срез респондентов - всё тайна за семью печатями.

    В одной стороны за мир любой ценой лишь 18%. В то же время против войны уже 18+49. Т.е. всего 2/3 - вроде здорово!.. Но половина респондентов при этом не готова ради мира идти на всё. Так что как у классиков: "Как вы лодку назовёте..."
    АнГиНа
  17. словак Сегодня, 15:43
    Вот тот случай, когда жалеешь, что в Киеве и др. городах не падают Ураганы и Грады, как в ДНР. Совсем другие были бы показатели.
    словак
  18. МИХАН Сегодня, 18:07
    Большинство населения Украины просто запугано и оболванена СМИ , ну и еще менталитет конечно .."Моя хата с краю, ничего не знаю .." и "Захотели "покрасивше" пожить на халяву в Европе.." А Донбасс , это кровавая рана на теле Украины , которая долго не будет заживать и отвечать придется скакунам кровью..
    Работы много предстоит в будущем и главное , чтобы халявы не давать, пусть сами все восстанавливают, чтобы запомнили лет на 100, кто такой Запад и кто Россия!
    МИХАН
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