За силовое решение конфликта в Донбассе выступили 17% жителей Украины

Идею установления мира в Донбассе силовым путем поддерживают 17% украинцев, при этом почти половина считает, что ради мира следует соглашаться на компромиссы, следует из исследования фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, проведенного совместно с социологической службой Центра Разумкова.Отвечая на вопрос, необходимо ли для установления мира в Донбассе идти на компромиссы с Россией, ДНР и ЛНР, 18,1% опрошенных заявили, что мир необходимо восстановить любой ценой и соглашаться на любые компромиссы, передает «Интерфакс».При этом 17,1% опрошенных высказались за то, что мир в Донбассе может быть установлен только тогда, когда силовым способом победит одна из сторон конфликта.В то же время 49% опрошенных считают, что для мира на востоке Украины необходимо идти на компромиссы, но не на все.Ни один из компромиссов не был поддержан большинством населения Украины. Наиболее неприемлемыми оказались предложения относительно проведения местных выборов на условиях ДНР и ЛНР (63% респондентов считают такой компромисс неприемлемым, и только 12% – приемлемым), а также полная амнистия всех участников боевых действий со стороны самопровозглашенных республик (58% против и 16% за). Кроме этого лишь 20% опрошенных готовы поддержать особые политические и экономические отношения на территориях ЛНР и ДНР при 49% противников этой меры.Социологическое исследование проводилось с 15 по 19 декабря 2017 года среди 2004 совершеннолетних респондентов во всех регионах Украины. Погрешность не превышает 2,3%.Напомним, согласно опросу, проведенному летом прошлого года, ради мира на востоке Украины 70% жителей страны были готовы пойти на компромиссы, а 18% согласны на мир любой ценой.