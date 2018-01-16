19:09 16 января

Комплекс разведки «Аистёнок» поступил на вооружение танкистов на Урале

Переносной радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Аистенок" поступил по гособоронзаказу на вооружение 90-й танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной на Урале, сообщили в пресс-службе округа.

Комплекс разведки «Аистёнок» поступил на вооружение танкистов на Урале


На вооружение 90-й танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области, по гособоронзаказу поступил переносной радиолокационный комплекс разведки и контролю стрельбы "Аистенок". Новая техника способна в автоматическом режиме отслеживать полет снарядов и определять точку падения боеприпаса. Обеспечивает контроль результатов своей стрельбы для корректировки огня и определение местоположения огневых позиций противника на дистанции до 15 км
- говорится в сообщении


В пресс-службе отметили, что применение "Аистенка" позволит существенно повысить точность ракетно-артиллерийских ударов и снизить расход боеприпасов, при этом самим оставаться неуязвимыми для контрбатарейной стрельбы противника.

В декабре прошлого года на вооружение артиллерийских подразделений дивизии поступила самоходная радиолокационная станция СНАР-10М1. Станция предназначена для разведки движущихся наземных, воздушных и надводных целей, способна засечь технику, живую силу противника, разрывы снарядов на дальности от 200 м до 40 км.

Использованы фотографии: flamber.ru
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Комментарии 13

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  1. сибиралт Сегодня, 14:04
    Вот такие штуки нужны ЛДНР для прекращения обстрелов со стороны ВСУ и добробатов. Заодно бы и прошли обкатку в боевых условиях.
    сибиралт
    1. Teberii Сегодня, 14:08
      Они ВСУ не остановят , такой прибор у них есть трофейный . Он необходим для учений и применения в реальных боестолкновениях.
      Teberii
    2. Alexey RA Сегодня, 14:09
      Цитата: сибиралт
      Вот такие штуки нужны ЛДНР для прекращения обстрелов со стороны ВСУ и добробатов. Заодно бы и прошли обкатку в боевых условиях.

      Alexey RA
    3. юра яковлев Сегодня, 14:16
      В то время как вооруженные силы Украины начали получать в порядке военной помощи из США легкие радиолокационные станции разведки огневых позиций минометов LCMR (Lightweight Counter-Mortar Radar), у сил Донецкой Народной Республики (ДНР) в Донецке появился современный своего рода российский аналог этих станций - портативная РЛС разведки огневых позиций минометов «Аистёнок». Одна РЛС «Аистёнок» была продемонстрирована 15 января 2015 года представителям миссии ОБСЕ в Донецке, и, как можно понять, информация данной РЛС была предоставлена для доказательства обвинений в адрес украинской стороны в обстрелах Донецка из РСЗО БМ-21 "Град".
      юра яковлев
    4. JD1979 Сегодня, 14:22
      Цитата: сибиралт
      Вот такие штуки нужны ЛДНР для прекращения обстрелов со стороны ВСУ и добробатов. Заодно бы и прошли обкатку в боевых условиях.

      Такие штуки, в первую очередь до поступления на вооружение, должны были стоять вокруг авиабазы в Сирии, вместе с батареей Нон. Ответка на минометный обстрел прилетела бы мгновенно, и не надо было бы гонять этих баранов по пустыне. Глядишь и другие бы поостерглись минометные обстрелы устраивать и спецназу риска меньше.
      JD1979
    5. Nikolaevich I Сегодня, 18:21
      Цитата: сибиралт
      Вот такие штуки нужны ЛДНР для прекращения обстрелов со стороны ВСУ и добробатов. Заодно бы и прошли обкатку в боевых условиях.

      Дык,"Аистёнок" уже "засветился" в ДНР в 14-м,не то в 15-м !
      Nikolaevich I
  2. DenZ Сегодня, 14:07
    Наконец то новинки и до Чебаркуля дошли. Еще бы танковый парк им обновили и совсем хорошо было- бы.
    DenZ
    1. kirgiz58 Сегодня, 18:31
      Цитата: DenZ
      Наконец то новинки и до Чебаркуля дошли. Еще бы танковый парк им обновили и совсем хорошо было- бы.

      Ну непосредственно танкистам этот прибор, как зайцу стопсигнал. Автору надо тщательнЕе названия статьи придумывать, а вот со вторым согласен.
      kirgiz58
  3. Черный_Ватник Сегодня, 14:22
    Обожаю, как называют наше вооружение.
    Когда СУ-57 в серию запустим, непременно следует его назвать "Комарик" или "Журавлик")
    Черный_Ватник
    1. Rash Сегодня, 14:31
      Не надо его переименовывать. И так хорошо:
      СУ-57 = Ф-22 + Ф-35
      Rash
  4. VOENOBOZ Сегодня, 16:28
    Во приблизительно такой гаджет должен на каждом танке стоять.
    VOENOBOZ
    1. Doliva63 Сегодня, 18:42
      Зачем? Там есть другой "гаджет" - трассер называется, по нему отлично видно, куда летит снаряд laughing
      Doliva63
    2. kirgiz58 Сегодня, 18:44
      Цитата: VOENOBOZ
      Во приблизительно такой гаджет должен на каждом танке стоять.

      А зачем? На танках уже все есть, что танкистам треба. Остается только это совершенствовать и модернизировать. Танк стреляет прямой наводкой(вижу-стреляю, не вижу-курю), может и с закрытых огневых позиций, но точность - два лаптя по карте. Это прибор для артиллерии сугубо.
      kirgiz58
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