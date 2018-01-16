Комплекс разведки «Аистёнок» поступил на вооружение танкистов на Урале

На вооружение 90-й танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области, по гособоронзаказу поступил переносной радиолокационный комплекс разведки и контролю стрельбы "Аистенок". Новая техника способна в автоматическом режиме отслеживать полет снарядов и определять точку падения боеприпаса. Обеспечивает контроль результатов своей стрельбы для корректировки огня и определение местоположения огневых позиций противника на дистанции до 15 км

Переносной радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Аистенок" поступил по гособоронзаказу на вооружение 90-й танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной на Урале, сообщили в пресс-службе округа.- говорится в сообщенииВ пресс-службе отметили, что применение "Аистенка" позволит существенно повысить точность ракетно-артиллерийских ударов и снизить расход боеприпасов, при этом самим оставаться неуязвимыми для контрбатарейной стрельбы противника.В декабре прошлого года на вооружение артиллерийских подразделений дивизии поступила самоходная радиолокационная станция СНАР-10М1. Станция предназначена для разведки движущихся наземных, воздушных и надводных целей, способна засечь технику, живую силу противника, разрывы снарядов на дальности от 200 м до 40 км.