На Порошенко открыта охота

10 января Владимир Путин встретился с Виктором Медведчуком, видимо, по его просьбе. Обсудить гуманитарные вопросы. Но в Москву Медведчук может прилететь только по согласованию с президентом Петром Порошенко. Предыдущий визит Медведчука в Москву был в прошлом месяце (в связи с обменом пленными на Донбассе), однако он может ведь обсуждать с Путиным и какие-то другие вопросы. Например, политику США на Украине.Сейчас США меняют свою политику на Украине, и по отношению лично к Порошенко. 11 января, так уж совпало, старший научный сотрудник «Атлантического совета США» Диана Френсис опубликовала на официальном сайте своей организации статью-ультиматум Порошенко и украинским «одиозным элитам» с требованием немедленно начать реформы, предсказывая в противном случае «третий Майдан». Совсем как Михаил Саакашвили, который как раз и пытается запустить в Киеве этот самый «третий Майдан».Сама по себе ласточка Фрэнсис, конечно, майданную погоду не сделает, но после её крика как плотину прорвало. На Порошенко обрушился шквал нападок, компрометирующих материалов и политических требований, в том числе от МВФ и посольства США в Киеве.Агентство Аль-Джазира тут же опубликовало закрытые материалы Краматорского суда, обвиняющие Гонтареву и Порошенко в выводе за рубеж и отмывании «денег Януковича» в сумме 1,5 млрд. долларов. По слухам, эта информация утекла из Национального антикоррупционного бюро Украины, но как она попала на Ближний Восток? Недоброжелатели указывают на «длинную руку» ЦРУ и тот же «Атлантический совет».Посольство США в Киеве в лице самого посла Мари Йованович, выразив приличествующую обеспокоенность коррупцией в стране, потребовала, вслед за Саакашвили, принятия закона об Антикоррупционном суде с учётом пожеланий западных доноров Украины.Специализированная антикоррупционная прокуратура обнаружила коррупцию в самом СБУ! Якобы СБУ незаконно выдавала украинские паспорта направо и налево, кому хотела. Это же неотъемлемая часть работы ведомства Василия Грицака, и вдруг – обвинение в коррупции! А всё потому, что злые языки политологов называют САП неформальным отделом Минюста США.Наконец, союзная Грузия выдала на телеканале «Рустави- 2» компромат на Порошенко 11-летной давности, якобы он дал письменное обещание ФСБ РФ не участвовать в антироссийской деятельности. Все соглашаются, что это фейк, но соглашаются и в том, что он не случайно вброшен в Тбилиси, и без руки ЦРУ здесь явно не обошлось. Известный близостью к властным верхам киевский политолог Вадим Карасёв стазу понял, что это Запад так намекает Порошенко: он должен уйти.Порошенко в ответ на эти нападки отбивается как всегда русофобией, что флаг Украины будет развеваться в Донецке, Луганске, Симферополе и Севастополе, но теперь она не помогает! Мустафа Найем, соловей второго Майдана, обвиняет Порошенко в «паранойи из-за США», как у Януковича, его коллега Сергей Лещенко обнаруживает, что Украина под управлением Порошенко стала «несостоявшимся государством», жители которого массово выезжают в поисках работы за рубеж. Этих коллег-журналистов киевский политолог Михаил Погребинский называет «фракцией посольства США в Раде», а ещё они сопровождали Саакашвили при его вторжении из Польши в город Львов. Опять выходим на след Саакашвили! Что же это всё означает?Порошенко начали травить, со всех сторон. Возможно, эти политические веяния и обсуждали в Москве Путин и Медведчук, причисленный к «одиозным элитам» Порошенко сподвижниками Саакашвили, наряду с Ринатом Ахметовым.Прозрение «посольских» киевских журналистов, что бандеровская Украина стала «несостоявшимся государством» — это больше чем прозрение, потому что раньше они этот секрет Полишинеля не видели. Не видели, что экономическая ситуация резко ухудшается, страна сидит на кредитах МВФ, но ведь долго так продолжаться не может. МВФ отказывает в финансировании, ЕС отказывает в уже обещанном транше в 600 млн. долларов, — и они согласованно требуют опять же принятия закона об Антикоррупционном суде, которой был бы не в редакции Порошенко, но под контролем западных доноров.Получается, собака зарыта в экономической ситуации на Украине: стал ребром давно стоящий вопрос: кто виноват, что страна стала «несостоявшимся государством» и разваливается на части? Теоретически, возможны два ответа: 1. Невыгодные условия евроассоциации. 2. Коррупция «режима Порошенко». Ещё один долго муссировавшийся ответ: во всём виновата Россия, — уже вышел в тираж, тем более что товарооборот Украины с Россией в 2017 году существенно вырос.Европа и США настаивают, что всё дело в коррупции на Украине, и требуют срочного создания Антикоррупционного суда под своим управлением. Коррупция на Украине есть, как и везде, однако, на Украине есть ещё доклад Натальи Микольской, зам. министра экономического развития Украины, из которого следует, что 20% падение промышленного производства в стране произошло из-за невыгодных евроассоциированных отношений с Европой.Падение промпроизводства на 20% — это экономическая катастрофа для любой страны, причём коррупция как раз и возникает как следствие этой катастрофы: каждый спасается как может без оглядки на действующее законодательство! Но разве могут МВФ с ЕС и США признать, что это они своей евроассоциацией привели Украину к экономической катастрофе? И Порошенко не может об этом сказать. Некому донести до широких евроассоциированных масс правду Натальи Микольской! Ибо никто не хочет знать правду о самом себе, как справедливо утверждает Библия.Поэтому крайними в надвигающемся экономическом катаклизме оказываются «одиозные элиты» во главе с коррупционером Порошенко, собственно, вся кампания «имени Дианы Френсис» и направлена на обличение «одиозных элит» Порошенко, которые своей коррупцией довели страну до ручки. И никакие русофобские заявления Порошенко, с флагами и гимнами, ничего с этим поделать не могут: он послужил своим хозяевам жизнью, а теперь должен прослужить и своей репутацией, возможно, с летальным исходом.Чтобы «подтвердить приверженность борьбе с коррупцией», по словам посла США Йованович, Порошенко должен поставить над собой Антикоррупционный суд, во главе с западными донорами, который и засудит его за коррупцию! Это, кстати, обычная мировая практика, в Южной Корее недавно именно за коррупцию отстранили от власти президента. Как со всем этим быть? Возможно, этот вопрос и обсуждал с Путиным Медведчук, представитель «одиозных элит» и Порошенко.Чтобы понять странные встречи Путина и Медведчука, нужно вспомнить ещё спецпредставителя США Курта Волкера, который безвестно пропал в Америке, хотя намечался декабрьский саммит Волкер — Сурков. Курт оставил нам напоследок прогноз о 80% вероятности возобновления боевых действий на Донбассе. Почему не 100%? Дал миру шанс, он ведь «миротворец».Порошенко воспользовался этим шансом, что привело к исчезновению с политической авансцены Курта Волкера и вызвало из «Атлантического совета» Диану Френсис с грозным ультиматумом Порошенко. Война на Донбассе, имеющая по Волкеру 80%-ную вероятность, до сих пор не состоялась. Возможно, вокруг этого вопроса и идут переговоры Путина и Медведчука с Порошенко. И, возможно, какой-то торг.