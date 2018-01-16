Американские МБР с ядерными боеголовками запускают с помощью дискет

Старые компьютеры обмануть намного сложнее, чем современные

Компьютер, управляющий запуском баллистических ракет Minitman на базе ВВС США в Вайоминге, не нынешнего, и даже не прошлого поколения - он был спроектирован более полувека назад. Информацию в него загружают с дискеты емкостью 1,44 или 2,88 мегабайта, пишет "Популярная механика".Для 1971 года эта техника была суперсовременной, но сейчас компьютер величиной со шкаф с объемом оперативной памяти 16 мегабайт и 100-мегабайтным жестким диском выглядит трогательным анахронизмом. А управляет он ни много ни мало запуском 150 баллистических ракет, чьи шахты находятся на территории военной базы.Тем не менее ракетчики не собираются обновлять вычислительную технику. Их компьютеры не имеют выхода в Интернет, с пусковыми шахтами, другими ракетными базами и командованием их связывает автономная сеть. И это не оптоволокно, а уложенный в землю медный кабель. Дискеты с управляющими запуском ракет программами старше ракетчиков - приходящим на базу молодым офицерам приходится осваивать древнюю и непривычно медленную технологию.- считают на авиабазе. Правда, не все согласны с ними - Счетная палата США опубликовала отчет о морально устаревшей IT-инфраструктуре федеральных объектов, в том числе тюрем и военных баз.