19:01 16 января

Американские МБР с ядерными боеголовками запускают с помощью дискет

Компьютер, управляющий запуском баллистических ракет Minitman на базе ВВС США в Вайоминге, не нынешнего, и даже не прошлого поколения - он был спроектирован более полувека назад. Информацию в него загружают с дискеты емкостью 1,44 или 2,88 мегабайта, пишет "Популярная механика".

Американские МБР с ядерными боеголовками запускают с помощью дискет


Для 1971 года эта техника была суперсовременной, но сейчас компьютер величиной со шкаф с объемом оперативной памяти 16 мегабайт и 100-мегабайтным жестким диском выглядит трогательным анахронизмом. А управляет он ни много ни мало запуском 150 баллистических ракет, чьи шахты находятся на территории военной базы.


Тем не менее ракетчики не собираются обновлять вычислительную технику. Их компьютеры не имеют выхода в Интернет, с пусковыми шахтами, другими ракетными базами и командованием их связывает автономная сеть. И это не оптоволокно, а уложенный в землю медный кабель. Дискеты с управляющими запуском ракет программами старше ракетчиков - приходящим на базу молодым офицерам приходится осваивать древнюю и непривычно медленную технологию.

Старые компьютеры обмануть намного сложнее, чем современные
- считают на авиабазе. Правда, не все согласны с ними - Счетная палата США опубликовала отчет о морально устаревшей IT-инфраструктуре федеральных объектов, в том числе тюрем и военных баз.

Использованы фотографии: https://appleinsider.ru/
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Комментарии 47

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  1. Botanikas Сегодня, 14:50
    Мне кажется у нас аналогично.....
    Botanikas
    1. Zaurbek Сегодня, 14:51
      Не удивлюсь, если с помощью перфокарт.
      Zaurbek
      1. Шура пермский Сегодня, 14:54
        главное-надёжность и невозможность дистанционного взлома... да хоть с двухэтажный дом компьютер будет,суть не в размере)
        Шура пермский
        1. Zaurbek Сегодня, 14:57
          Да, но в итоге получается АПЛ в 2 раза больше чем нужно....и теряет в скрытности.
          Zaurbek
          1. Владимир16 Сегодня, 17:31
            Тем не менее ракетчики не собираются обновлять вычислительную технику. Их компьютеры не имеют выхода в Интернет,

            Кто мешает поставить современные компы без выхода в интернет?
            Бред какой-то.
            Владимир16
            1. NKT Сегодня, 18:13
              А вот чтобы со своими флешками не ходили
              NKT
            2. gromoboj Сегодня, 18:56
              Зачем менять то что работает ?
              gromoboj
      2. SOF Сегодня, 14:59
        Цитата: Zaurbek
        Не удивлюсь, если с помощью перфокарт.

        ...интересен следующий вопрос: а они обновляют дискетки-то?
        А то, не ровен час, пускать надо, а они размагнитились lol
        ...тогда, наши перфокарты, если это так, лучше будут...
        SOF
        1. Zaurbek Сегодня, 15:01
          Там производственных запасов небось, когда на СД переходили...
          Zaurbek
          1. bk316 Сегодня, 18:07
            Там производственных запасов небось, когда на СД переходили...

            Так у них сроки хранения тоже вышли, это ж не пушки законсервировал и храни 100 лет.
            bk316
        2. _Jack_ Сегодня, 15:03
          или бэд-сектора на дискете появились и инфа потеряна, помню это было тогда не редкость
          _Jack_
          1. SOF Сегодня, 15:39
            ...и пыли боятся, и водички, да и просто шуршать в конверте для них не особо айс...
            Хороший носитель стратегической информации.....
            SOF
        3. N.O.M.A.D.E. Сегодня, 15:18
          Дискеты данные, в легкую размагничиваются в хлам..( Помню, курсовой лишился.. Правдо, потом востановил с компа)
          На самом деле, если есть защита основных носителей, то данных мощностей вполне хватает для стратегических войск.
          N.O.M.A.D.E.
    2. HAM Сегодня, 14:55
      Botanikas, в Литве есть баллистические ракеты??
      HAM
    3. сибиралт Сегодня, 14:59
      Ламповые с перефокартами самые надежные. Они выдержат элелромагнитный импульс от ЯО. bully
      сибиралт
    4. Михаил м Сегодня, 15:04
      Цитата: Botanikas
      Мне кажется у нас аналогично.....

      Помню у нас ещё ферритовые ячейки были. Зато жутко устойчивые к воздействию ЯО.
      А что касается дискет, на них сейчас можно хранить сов. секретную информацию. Ни один шпиён не считает. Круче разве что zip-диск.
      Михаил м
      1. vadson Сегодня, 15:40
        вы еще на магнитофон (ауиокассету) запишите)))
        vadson
    5. RASKAT Сегодня, 15:23
      У нас с помощью Ключей. Не размагничиваются, не горят, да и повредить довольно сложно.
      RASKAT
    6. neri73-r Сегодня, 15:31
      Цитата: Botanikas
      Мне кажется у нас аналогично.....

      У Вас, однозначно!!!! laughing А в России нет. hi
      neri73-r
    7. тол100в Сегодня, 15:39
      Цитата: Botanikas
      Мне кажется у нас аналогично.....

      Вполне возможно. А что касается серьезных документов, то они исполняются на пишущих машинках.
      тол100в
      1. romandostalo Сегодня, 16:29
        А сам запуск происходит с помощью арифмометра "Феликс"........... laughing
        romandostalo
    8. Челдон Сегодня, 16:36
      Во время событий в Югославии,янкесы пытались заглушить АСУ "Воздух",а потом были "приятно" удивлены,когда выяснили,что управление идет через сельсин-датчики.
      Челдон
  2. zzdimk Сегодня, 14:51
    Нормально. Монументально так.
    zzdimk
    1. BerBer Сегодня, 14:57
      Вспоминается ЕС 1036, занимал площадь 100 кв. м. И зависал по поводу и без повода.
      BerBer
  3. Greenwood Сегодня, 14:51
    Правильно и делают, чё уж.
    Для 1971 года эта техника была суперсовременной, но сейчас компьютер величиной со шкаф с объемом оперативной памяти 16 мегабайт и 100-мегабайтным жестким диском выглядит трогательным анахронизмом.
    Действительно суперсовременный комп для начала 70-х. Помнится подобные конфиги были в ходу в начале 90-х. Помню, как в DOOM играл на 486-ом как-раз с 16 Мб ОЗУ и Windows 95. Счастье-то какое было по тем временам.
    Greenwood
    1. Комментарий был удален.
    2. Владимир16 Сегодня, 17:37
      В 90-ом счастье было по любому поводу!!! Когда тебе двадцать лет, ты только пришел с армии.... по херу мороз! laughing
      Владимир16
  4. Dimon19661 Сегодня, 14:56
    Да примерно так и у нас,перфолента,магнитные носители на ленте...
    Dimon19661
  5. Rusland Сегодня, 14:57
    Похоже беда случилась, видно дедушку пригласили из прошлого века поколдовать над ней.
    Rusland
  6. CentDo Сегодня, 14:58
    А у нас что, суперкомпьютеры последнего поколения везде стоят? Наверняка такие же древние монстры.
    CentDo
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 15:06
    Для старых компьютеров страшны только древние хакеры . А секреты их магии утрачены во тьме веков - но есть в мрачном Мордоре у Того Чьё Имя Нельзя Называть Кольцо Всевластья laughing А по делу = если техника надёжна , исправна , отработана и отвечает возложенной задаче , то менять её в угоду креативному внешнему виду глупо , а в связи с ЯО и чревато
    КВУ-НСвД
    1. Дормидонт Сегодня, 15:11
      Нашенскыя спецы и счёты взломают
      Дормидонт
  8. Дормидонт Сегодня, 15:10
    Перфокартами надёжнее
    Дормидонт
  9. лысова Сегодня, 15:12
    Автономность прежде всего и не важен возраст компа. А вот какая дискета к нему попадёт?! - вопрос режимности.
    лысова
  10. А. Привалов Сегодня, 15:19
    Ещё в прошлом году система безопасности одного весьма крупного, даже по мировым нормам банка запускалась с помощью дискеты 5,25 дюйма.

    Вспоминается частушка конца 80-х:
    На столе лежит дискета
    У неё запорчен бут.
    Через дырочку в конверте
    В неё вирусы ползут. laughing
    А. Привалов
    1. Vard Сегодня, 15:24
      Старый добрый DOC ... До сих пор все на нем основано...
      Vard
      1. bk316 Сегодня, 18:13
        Старый добрый DOC ... До сих пор все на нем основано...

        DOC - что за зверь?
        Просветите мой склероз....
        bk316
    2. jjj Сегодня, 15:28
      Ребята в командировках бывало на таких "мягких" дискетах, вытащив сам диск из корпуса, на утюге яичницу жарили. Как раз яйцо на дискету входит и не пригорает
      jjj
  11. Vard Сегодня, 15:21
    Управление реактором на наших Подлодках осуществляется двумя релейными стойками... То есть вообще ни какой электроники...
    Vard
    1. винторез Сегодня, 17:04
      Ну так там радиация,если что,всё отформатирует.
      винторез
  12. TIT Сегодня, 15:25
    IT-инфраструктуре федеральных объектов, в том числе тюрем и военных баз
    [/quote]

    а вали всё в кучу ,

    [quote] 1,44 или 2,88 мегабайта, пишет "Популярная механика".

    да боччарик всё это ещё с американских юмористов переводил

    там как раз проблема не в дискетах , а в общем бардаке типа нашего анегдота :

    " кто мать вашу сапог на пульт бросил ", а об этом не слова


    ( карфаген должен быть разрушен:,т.е. верните минуса так хоть суть видна будет )
    TIT
  13. NOTaFED Сегодня, 15:56
    Всяко лучше, чем со смартфона
    NOTaFED
  14. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:31
    А что, с айфона что-ли запускать ракеты? Техника тогда была надежная, какой смысл ее менять, если работает.
    Генерал Песчаных Карьеров
  15. dzen123 Сегодня, 16:44
    "...Их компьютеры не имеют выхода в Интернет, с пусковыми шахтами, другими ракетными базами и командованием их связывает автономная сеть. И это не оптоволокно, а уложенный в землю медный кабель..."

    Это называется - спалились. Ща понаедут наши копатели под видом "руссо туристо - облико морале". Враз жилы нащупают, так скать - "по запаху меди". И кирдык вражеской сети. Потом на Ютубе будут гулять ролики о суровых русских сталкерах и как они "за акиян за хабаром ходили".
    dzen123
    1. КОТ БАЮН Сегодня, 18:11
      О да!!! laughing
      Пора снаряжать экспедицию из высокопрофессиональных бомжей (не меньше чем в звании майора ССО) за цветметом!!!!
      КОТ БАЮН
  16. Razvedka_Boem Сегодня, 17:28
    Пришлось как-то столкнутся с ЭВМ от Digital Equipment. Коды программ были напечатан на плотных картонках, столбы четырехзначных чисел, которые вводились через консоль, представляющую из себя ряд переключателей - положение верх "1", положение вниз "0"..
    Кстати, была полностью рабочей, несмотря на не один десяток лет эксплуатации.
    Razvedka_Boem
    1. bk316 Сегодня, 18:25
      Коды программ были напечатан на плотных картонках, столбы четырехзначных чисел, которые вводились через консоль, представляющую из себя ряд переключателей - положение верх "1", положение вниз "0"..

      Да ладно ,не гоните.
      На PDP-8 а базе шел не считыватель перфокарт, а считыватель перфоленты.
      А с консоли вовсе не программы вводились а первоначальное состояние регистров (они как раз 4 разрядные были). Ну загрузчик еще. Это потом к ней периферии наделали до хрена даже диски магнитные и дисплеи.
      bk316
  17. КОТ БАЮН Сегодня, 18:09
    компьютер величиной со шкаф с объемом оперативной памяти 16 мегабайт и 100-мегабайтным жестким диском выглядит трогательным анахронизмом

    Ну работает? И пусть себе работает...
    В старых девайсах бОльший ресурс надежности, чем в свеженьких гаждетах.
    У нас новее, надежнее и работает лучше? - Прекрасно!
    КОТ БАЮН
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