Яалом: алмаз израильской армии

По материалам сайтов:

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В беседе с корреспондентом немецкого военного журнала руководитель службы развития и выработки концепции в подразделении Яалом (ивр. алмаз), капитан «Л» (фамилия не названа из соображений безопасности), рассказал о том, как оно развивается в соответствии с новыми потребностями всё более усложняющегося оперативного пространства.Развитие заключается не только в значительном увеличении численности личного состава, но также в постоянном поиске технологий нового поколения, способных повысить боевую эффективность ИПСО, которое выполняет свой собственный штатный набор задач, а также обеспечивает работу других специальных подразделений израильской армии.По словам представителя армии, перед Яалом стоят задачи по «обнаружению, зачистке и уничтожению» подземных сетей, используемых экстремистскими организациями и другими структурами для контрабанды людей, оружия и запасов в/из Сектора Газы, например.Далее он отметил, что «Поскольку угрозы туннелей террористов продолжает расти, задачи Яалом осложняются тем, что деятельность противника над землей не имеет никаких признаков заметности. Суть в том, что враг невидим и сбор разведывательной информации сильно затруднен. Группировка Хамас рассматривает подземную войну как продолжение надземной, используя все тактические приемы, включая оборону, наступление и отход. Они даже идут на уничтожение своих же туннелей, лишь бы только нанести урон находящимся внутри израильским солдатам; подобная же тактика использовалась во Вьетнаме».Оргвыводы и повышение возможностей спецподразделения Яалом последовали после критики способности армии проводить подземные боевые действия, которая последовала после правительственного доклада, опубликованного государственным финансовым инспектором в марте 2017 года.В этом докладе государственный инспектор особое внимание уделил проведению подземных задач на основе разведывательных данных во время операции «Несокрушимая скала» в 2014 году в Газе, которая была названа «медленной и неэффективной».В докладе армия критикуется также за недостаточную информацию и неполную разведывательную картинку сети туннелей, а также отсутствие какой-либо консолидированной доктрины подземных боевых действий.Подчеркнув, что его подразделение постоянно наращивало свои возможности с момента своего создания в 1948 году, капитан «Л» рассказал о том, как развивались его структура, принципы боевого применения, тактические приемы, методы и способы ведения боевых действий при дополнительной интеграции других подразделений специального назначения и чем в итоге сегодня стало подразделение Яалом.В этой связи он упомянул интеграцию подразделения РХБ-разведки и обезвреживания взрывоопасных предметов в 2015 году, которое последовало после поглощения подразделения по ведению подземных боевых действий «Самур» в 2004 году. Впрочем, капитан «Л» подтвердил, что Яалом будет расширяться и далее и его численность увеличится вдвое.В настоящее время боевой состав подразделения включает пять подразделений, разбитых на три оперативных батальона, в каждом из которых по шесть рот. Роты разбиты на взводы и группы специальных операций, специализирующихся на выполнении всего спектра операций: РХБ-разведка, обезвреживание взрывоопасных предметов, подземные боевые действия и специальная разведка.Специальные задачи могут включать обнаружение и нейтрализацию наземных мин, преодоление водных преград, взрывные способы входа на объект и борьбу с самодельными взрывными устройствами (СВУ). Кроме трех оперативных батальонов в состав ИПСО Яалом входят Академия и штаб.«Уже перед началом операции «Нерушимая скала» Яалом получило инструкции по значительному увеличению численности, - пояснил капитан «Л». - С того времени мы реорганизовали свое подразделение и нацелились на его значительный рост».Дополнительное комплектование проводится, в том числе и за счет рассмотрения не прошедших отбор претендентов на поступление в элитные подразделения первого уровня израильской армии, включая подразделение армии, «Сайерет Маткал», и флота, Шайетет-13 (S-13), а также кандидатов из корпуса инженерного обеспечения.Капитан «Л» также рассказал о том, что Яалом напрямую обеспечивает специальные операции, проводимые вышеупомянутыми подразделениями, а также другими армейскими подразделениями специальных задач. Прежде всего, поддержка выражается в организации взрывных входов на объекты и обезвреживании взрывоопасных предметов.«Мы - универсальная сила, которая может взаимодействовать с другими подразделения или действовать самостоятельно. У нас есть возможность проводить полноценные операции и действовать на свой собственный страх и риск, но мы можем и проводить совместные специальные операции. Это популярная концепция специальных сил», - добавил он, отметив, что такие подразделения, как Сайерет Маткал и Шайетет-13, имеют свой собственный опыт взрывного входа и штурма, хотя порой рассчитывают на Яалом в более специфичных условиях. На подразделение Яалом возложена также задача по организации курсов по обезвреживанию взрывоопасных предметов для всех специальных сил Армии обороны Израиля.Отвечая на критику государственного инспектора, организация оборонных закупок MAFAT израильского министерства обороны опубликовала заявление, в котором рассказала о приоритетной деятельности в сфере подземных технологий и подготовки личного состава. Она заключалась, в том числе, и в проведении большого объема научно-исследовательских работ с целью поиска продвинутых технологических решений для противодействия туннельной угрозе.«В рамках курса на изучение каждого релевантного технологического направления, связанного с решением проблемы туннельной угрозы, MAFAT рассмотрела сотни предложений, представленных различными организациями из Израиля и других стран, - говорится в официальном заявлении. - Все отобранные предложения были представлены государственному инспектору, который дал положительную оценку тому огромному объему работ различных научно-исследовательских организаций и оперативных подразделений, направленных на борьбу с туннельной угрозой».Отметив значение ИПСО в широком контексте израильской армии, капитан «Л» сказал, что подразделение «динамично развивается касательно РХБ-разведки, операций по обезвреживанию взрывоопасных предметов и подземных боевых действий».«В русле наших усилий и под контролем спецроты по ведению подземных боевых действий «Самур» мы ведем активную деятельность по трем основным направлениями, - добавил он, указав на обнаружение, исследование и уничтожение туннелей и других подземных структур.Что касается технологий обнаружения, то из-за грифа секретности капитан не смог предоставить подробной информации. «Эта сфера включает огромное число технологий, которые мы ежедневно тестируем. Среди них можно назвать рентгенографию и беспилотники».«Две основные технологии с успехом используются в настоящее время в нашей работе, одна из них - это технология приборов чрезстенного обнаружения признаков жизни или стеновизоров», - добавил собеседник журнала.Обратившись к технологии исследования туннелей, капитан «Л» отметил, что ИПСО «продолжает обновлять свой парк роботов или дистанционно управляемых машин (ДУМ) и тестировать другие платформы с подобными возможностями. Мы также используем в своей деятельности все виды дистанционных устройств, включая выдвижные мачты с камерами, которые помогают исследовать туннели».Он подтвердил, что ИПСО получило 12 тактических микророботов MTGR (Micro Tactical Ground Robots) от компании Roboteam, которые уже эксплуатируются в израильских спецподразделениях.Рассказывая о том, как ДУМы используются для исследования туннелей, а также проведения «более чувствительных операций», капитан отметил, что Яалом также ожидает получения в будущем «еще более дюжины подобных роботов».«Наши группы по обезвреживанию используют роботов уже много лет, здесь стоит упомянуть нашего верного помощника, робота TALON от Qinetiq. Мы уже привыкли, что роботы всегда с нами. При этом добавление в наш арсенал небольших роботов MTGR повысит возможности подразделения ИПСО».Касательно развития дополнительных возможностей, которые дает роботизация, капитан «Л» отметил, что нынешняя деятельность по интеграции MTGR с «другими сенсорами и совершенствование дистанционных технологий расширит его возможности довольно значительно».Робот MTGR, также известный под прозвищем «Roni Robot», способен выполнять задачи борьбы с СВУ и взрывоопасными предметами в самых разных условиях, в том числе и под землей.Как сообщил представитель компании Roboteam, MTGR имеет размеры 45,5x36,8x14,5 см, его масса составляет 7,3 кг или 8,6 кг в гусеничной или колесной конфигурации в зависимости от параметров выполняемой задачи.Робот способен перевозить полезный груз до 10 кг, возможна установка до восьми камер, что позволяет обеспечить круговой обзор. На нем также устанавливаются осветители белого и инфракрасного света для работы в темных туннельных лабиринтах, а также гнездо 3,5 мм для подключения голосовых устройств. Робот со встроенной системой GPS-позиционирования совместим с опциональным программным обеспечением FALCON VIEW C2.Продолжительность работы ДУМ MTGR составляет два часа (четыре часа с двойным комплектом батарей). Также на нем смонтированы несколько рельсовых направляющих Пикатинни для установки дополнительных устройств.ДУМ может работать при температурах от -20° до 60°С, робот может подниматься по ступеням высотой до 20 см и преодолевать вертикальные препятствия высотой до 35 см.Спецгруппы Яалом используют роботов для РХБ-разведки, обезвреживания ВВ и повышения ситуационной осведомленности, позволяя операторам проводить важнейшие задачи с безопасного расстояния.Во время проведения операций по разведке заражений различного тида и опасных материалов робот MTGR в целях безопасности позволяет увеличить дистанцию, выступая в роли ретранслятора для других роботов. По данным компании Roboteam, при выполнении задач разминирования эта ДУМ позволяет существенно снизить риски для специализированных групп.Наконец, капитан «Л» рассказал о том, что Яалом начало пилотный проект, направленный на изучение концепции технологии виртуальной реальности, которая должна качественно повысить уровень подготовки как в Академии, так и в группах специальных операций. Эта концепция согласуется с более масштабной деятельностью, проводимой по программе подготовки подразделений армии по разминированию. «Это довольно крупный проект, который начался в виде пилотного проекта в нашем подразделении».Теперь в Яалом используются трехмерные очки для того, чтобы операторы могли изучать виртуальные системы туннелей, в том числе методы строительства и их планировку.Это также позволяет операторам проходить подготовку по обезвреживанию СВУ и прочих взрывоопасных предметов, начиная от реактивных гранат и кончая минометными выстрелами и артиллерийскими снарядами.Неослабное стремление к превосходству является основой международного сообщества сил специальных операций, подразделения которых непрерывно стремятся сохранить тактическое превосходство над соперниками. Сражаясь с почти равным противником или менее оснащенными, но инициативными повстанческими группировками, специальные силы вынуждены постоянно развивать не только самые востребованные и полезные технологии, но также тактические приемы, методы и способы ведения боевых действий с тем, чтобы максимально эффективно нести свою нелегкую службу.