Ка-52 в Сирии: боевики никогда не забудут русского «Аллигатора»

Ударный вертолет Ка-52 прошел свое боевое крещение в сирийском конфликте в конце марта 2016 года, когда шли ожесточенные сражения за Пальмиру. "Аллигатор" эффективно действовал против боевиков, применяя несколько типов управляемых и неуправляемых ракет. Среди них - ракеты "Атака" с противотанковыми и осколочно-фугасными боевыми частями. Они показали отменную точность, уничтожая группы террористов с первого раза.



Нехарактерную для данного типа боеприпасов точность продемонстрировали и неуправляемые ракеты С-8ОФП.



Установленный на вертолете комплекс радиоэлектронного противодействия ПВО "Президент-С" позволил Ка-52 работать на небольшой высоте, тем самым более точно обстреливая противника.





Российские специалисты называют Ка-52 одним из самых результативных вертолетов в мире. С неохотой с ними соглашаются и западные военные эксперты.









