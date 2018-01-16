19:07 16 января

Ка-52 в Сирии: боевики никогда не забудут русского «Аллигатора»

Ударный вертолет Ка-52 прошел свое боевое крещение в сирийском конфликте в конце марта 2016 года, когда шли ожесточенные сражения за Пальмиру. "Аллигатор" эффективно действовал против боевиков, применяя несколько типов управляемых и неуправляемых ракет. Среди них - ракеты "Атака" с противотанковыми и осколочно-фугасными боевыми частями. Они показали отменную точность, уничтожая группы террористов с первого раза.

Нехарактерную для данного типа боеприпасов точность продемонстрировали и неуправляемые ракеты С-8ОФП.

Установленный на вертолете комплекс радиоэлектронного противодействия ПВО "Президент-С" позволил Ка-52 работать на небольшой высоте, тем самым более точно обстреливая противника.


Российские специалисты называют Ка-52 одним из самых результативных вертолетов в мире. С неохотой с ними соглашаются и западные военные эксперты.



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Комментарии 7

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  1. Dashout Сегодня, 16:03
    Установленный на вертолете комплекс радиоэлектронного противодействия ПВО "Президент-С" позволил Ка-52 работать на небольшой высоте,

    Ребята, специалисты, подскажите - если есть на борту комплекс рэп "Президент-С", то значит эта машина не боится ПЗРК?
    Если это так, то классно!
    Чешитесь полосатые инструкторы в ожидании подарков с неба wink
    Dashout
    1. Вас Влад Сегодня, 16:50
      Цитата: Dashout
      "Президент-С"

      Это комплекс РЭБ!Работает с теми ракетами у кого есть мозги. feel Я не специалист feel Читал...
      Вас Влад
  2. Вас Влад Сегодня, 16:48
    Российские специалисты называют Ка-52 одним из самых результативных самолетов мире.

    Во как,опечатка...
    Вас Влад
  3. ALLxANDr Сегодня, 17:12
    Ка-52 одним из самых результативных самолетов в мире
    - А точно ли самолётов? Или военные что-то скрывали? laughing bully soldier
    ALLxANDr
    1. SOF Сегодня, 17:51
      Цитата: ALLxANDr
      Ка-52 одним из самых результативных самолетов в мире
      - А точно ли самолётов? Или военные что-то скрывали? laughing bully soldier

      ... похоже, что это первый трансформер и судя по агрессивности - десептикон laughing
      Злой русский десептикон...
      SOF
  4. активатор Сегодня, 18:38
    Самая ая рубрика на во вставят видео какого то малолетнего ютубера и нате вам ,ка 52 в сирии и гдетут сирия? и шо они в сирии? зато послушал тех характерстики вертолета кеп очевидность. Модераторы это видео действительно того стоило ,что бы его сюда вставлять с таким заголовком?.
    активатор
    1. IGAR Сегодня, 18:59
      досмотри до конца, будет тебе Сирия
      IGAR
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