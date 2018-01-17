Опытный вездеход ЗИС-Э134 «Макет №0»



ЗИС-Э134 "Макет №0" на испытаниях



ЗИЛ-157, ставший основой для "Макета №0"

По материалам:

https://trucksplanet.com/

https://drive2.com/

http://gruzovikpress.ru/

http://strangernn.livejournal.com/

Кочнев Е.Д. Секретные автомобили Советской Армии. – М.: Яуза, Эксмо, 2011.

В 1954 году советская армия заказала автомобильной промышленности разработку перспективного автомобиля сверхвысокой проходимости, пригодного для использования в войсках в качестве многоцелевого транспорта. Получив подобный заказ, московский автомобильный Завод им. Сталина приступил к работам и вскоре создал несколько опытных машин под общим названием ЗИС-Э134. Наибольшую известность получили макетные образцы под номерами 1 и 2. При этом существовал и не менее интересный «Макет №0».В соответствии с требованиями заказчика, Специальное конструкторское бюро ЗИС во главе с В.А. Грачевым должно было разработать полноприводную четырехосную машину, способную двигаться как по шоссе, так и по сильно пересеченной местности. В рамках первого этапа проекта ЗИС-Э134, приведшего к строительству «Макета №1», были предложены некоторые оригинальные идеи. Так, проект предусматривал установку колесных мостов на одинаковом расстоянии друг от друга. Также предлагалось применять колеса большого диаметра с регулируемым давлением в шинах. В сочетании со сравнительно сложной трансмиссией, обеспечивающей выдачу мощности на все колеса, это позволяло получить достаточно высокие характеристики подвижности и проходимости.Опытную машину ЗИС-Э134 «Макет №1» построили в августе 1955 года, и через пару месяцев она вышла на полигонные испытания. На тот момент ряд решений, использованных в проекте, не был в достаточной мере изучен, что привело к определенным последствиям. Так, зимой 1955-56 года в СКБ ЗИЛ было решено разработать и построить еще один опытный образец, предназначенный для отработки некоторых аспектов новой ходовой части. Прежде всего, он должен был показать реальные возможности колес низкого давления в контексте взаимодействия с поверхностью и проходимости.Известно, что все работы Завода им. Сталина по ранним четырехосным вездеходам осуществлялись в рамках одного проекта под названием ЗИС-Э134. Опытные образцы, строившиеся по разным версиям проекта, обозначались как макеты и получали собственные номера. К примеру, два четырехосных макетных образца 1955 и 1956 года значились под номерами №1 и №2. Опытная машина для проверки ходовой части, построенной на новых идеях, получила обозначение «Макет №0».Главной задачей «нулевого» макета являлась проверка ходовой части. В связи с этим не требовалась разработка всей машины с нуля. Как результат, ее решили строить на базе существующего опытного образца одной из последних моделей. Для перестройки выбрали один из прототипов трехосного грузовика, позже поставленного в серию под названием ЗИЛ-157. С целью получения особых возможностей машину пришлось серьезно переделать. Изменилась ходовая часть, а также появился новый моторный отсек.В основе «Макета №0» лежала прямоугольная металлическая рама, без особых изменений заимствованная у опытного ЗИЛ-157. В передней части рамы помещался штатный агрегат, объединявший капот и кабину. Любопытно, что это устройство было создано еще для грузовика ЗИС-151 и с минимальными изменениями использовалось в нескольких других проектах. С рамы удалили все «лишнее» оборудование, что позволило довести массу опытного образца до необходимого минимума. На заднем свесе рамы появился новый прямоугольный корпус-кожух для монтажа силового агрегата.Для решения исследовательских задач новый макетный образец должен был показывать минимальную нагрузку на грунт. Такую возможность решили обеспечить путем разгрузки передней оси, для чего двигатель и часть элементов трансмиссии были убраны со своего обычного места под капотом. Теперь бензиновый мотор и коробка передач находились в специальном корпусе на заднем свесе рамы. Чтобы дополнительно облегчить машину, с нее удалили крышку капота. Возможно, проектом «Макет №0» предусматривалась возможность установки на место двигателя балласта, изменяющего нагрузку на переднюю ось.Несмотря на кардинальную перекомпоновку, перестроенный прототип ЗИЛ-157 сохранил одноименный рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель объемом 5,56 л и мощностью 109 л.с. Силовая установка базового автомобиля соединялась с топливной системой, в составе которой были баки общей емкостью более 210 л.Являясь дальнейшим развитием платформы ЗИС-151, ЗИЛ-157 и опытный «Макет №0» сохраняли сравнительно сложную трансмиссию, обеспечивавшую выдачу крутящего момента на все шесть колес. При этом в ее состав пришлось ввести некоторые новые детали. Двигатель помещался в задней части машины, непосредственно перед ним находилась коробка передач. Для их соединения с прочими элементами трансмиссии использовался наклонный карданный вал, проходивший над рамой.Использовалась механическая пятиступенчатая коробка передач. Далее при помощи длинного наклонного промежуточного вала мощность передавалась на раздаточную коробку. Последняя предназначалась для распределения мощности на три других карданных вала. Один из них шел к переднему мосту, второй – к среднему. Привод задней оси осуществлялся через два вала: первый шел от раздаточной коробки до промежуточного подшипникового узла на среднем мосту, а второй был связан непосредственно с задним мостом.Грузовик ЗИЛ-157 имел трехосную ходовую часть с колесной формулой 6х6. Разрезные мосты устанавливались на листовых рессорах. При этом передняя ось имела пару собственных рессор, а две задние образовывали тележку с общими упругими элементами. Передняя ось была выполнена управляемой. Характерной особенностью грузовика было отсутствие какого-либо усилителя в рулевой системе.Машина получила колеса размером 12.00–18. ЗИЛ-157 был первым советским грузовиком, оснащенным централизованной системой регулировки давления в шинах. Устройства, связанные с бортовым компрессором, позволяли менять давление в достаточно широких пределах. Нормальное давление задавалось на уровне 2,8 кг/кв.см. При движении по грунтам с низкой несущей способностью его можно было сбрасывать до 0,7 кг/кв.см. Впрочем, это приводило к сокращению максимально допустимой скорости движения и к повышенному износу шин.«Макет №0» сохранил металлическую кабину базового грузовика. В ней имелось три посадочных места для экипажа, а также набор приборов и органов управления. В целом, компоновка и оснащение кабины остались прежними, однако потребовались некоторые доработки отдельных устройств. Так, перенос коробки передач в заднюю часть машины потребовал оснастить ее новыми средствами дистанционного управления. В остальном кабина оставалась прежней.Необходимость облегчения машины и установка нового моторного отсека привели к тому, что опытный ЗИС-Э134 «Макет №0» не получил никакой грузовой платформы. Центральная часть рамы, находившаяся между кабиной и силовым агрегатом, осталась открытой.Несмотря на заметную переработку конструкции, основные весовые и габаритные характеристики макетного образца соответствовали параметрам опытного ЗИЛ-157. Длина машины по-прежнему не превышала 6,7 м, ширина – чуть более 2,3 м. Высота – менее 2,4 м. Снаряженная масса опытного образца находилась на уровне 5,5-5,6 т. При этом о грузоподъемности говорить не приходилось, поскольку на машине отсутствовала грузовая площадка, да и задачи проекта не были прямо связаны с транспортировкой грузов. Расчетная максимальная скорость машины на шоссе достигала 60 км/ч, запас хода – не менее 500 км.Целью проекта ЗИС-Э134 «Макет №0» являлась проверка работы ходовой части с пониженным удельным давлением на опорную поверхность. Именно для сокращения этого параметра было решено перенести двигатель и коробку передач назад. Кроме того, в шинах поддерживалось низкое давление, так же сказывавшееся на общих параметрах передней оси. За счет особой компоновки агрегатов большая часть веса машины должна была приходиться на заднюю тележку. В ее колесах можно было поддерживать нормальное давление. Таким образом, передний мост машины фактически оказывался оборудованием для эксперимента, а два задних – вспомогательной аппаратурой, обеспечивающей необходимые условия.В самом начале 1956 года «нулевой» макет вездехода, построенный в рамках крупного проекта ЗИС-Э134, впервые вышел на полигон для проверки в реальных условиях. Достаточно быстро было установлено, что машина не сможет показывать высокие характеристики, а в некоторых случаях ее эксплуатация будет связана с самыми серьезными проблемами. Подобные особенности макетного образца были связаны именно со специфическими характеристиками ходовой части.Уже на первых этапах обкатки было установлено, что «Макет №0» с пониженным давлением передней оси на поверхность может нормально ездить только по хорошим дорогам, тогда как выход на бездорожье быстро приводил к проблемам. К примеру, во время движения по заснеженному полигону передняя ось не показывала желаемые характеристики. Она не обеспечивала достаточного сцепления с грунтом, а иногда даже поднималась над ним. Наблюдалось серьезное ухудшение управляемости, связанное с тем же недостаточным сцеплением. Кроме того, передние колеса в некоторых случаях действовали как бульдозерный отвал и собирали перед собой горку из снега. Колеса не могли преодолеть такие препятствия «собственного изготовления», из-за чего машина останавливалась.Испытания ЗИС-Э134 «Макет №0» продолжались не слишком долго и завершились с негативными результатами. Практика показала, что предложенная конструкция ходовой части может иметь некоторые положительные особенности, однако вместе с ними проявляются и самые серьезные недостатки. Предложенные и примененные идеи имели определенный потенциал, но для его полноценной реализации требовались иные конструкции ходовой части. Дальнейшая эксплуатация макетного образца в существующей конфигурации не имела смысла.При помощи «Макета №0» Специальное конструкторское бюро Завода им. Сталина смогло собрать важную информацию об особенностях работы и поведения колес низкого давления, отличающихся минимальным давлением на опорную поверхность. Эти сведения были учтены при дальнейших работах в области автомобилей сверхвысокой проходимости и создании новых проектов. Так, только в рамках семейства ЗИС-Э134 после «нулевого» макета было построено еще два прототипа. В других проектах позже тоже использовались подобные решения.Дальнейшая судьба макетного образца №0 достоверно неизвестна. Он был построен на основе имеющегося опытного шасси перспективного грузовика и, по всей видимости, после завершения испытаний вновь отправился на переделку. Его могли вернуть соответствие исходному проекту либо переделать в опытный образец нового типа. В пятидесятых годах Завод им. Сталина, позже переименованный в Завод им. Лихачева активно занимался тематикой грузовых автомобилей разных классов, и вряд ли позволил бы технике простаивать без дела.Опытный образец ЗИС-Э134 «Макет №0» был построен с целью проверки некоторых концепций, пригодных для использования в полноценных проектах автомобильной техники. В ходе испытаний было установлено, что подобные идеи имеют определенный потенциал, но существующая машина не могла раскрыть его. Это означало, что СКБ ЗИЛ и другим организациям автомобильной промышленности следовало продолжать научно-исследовательские работы, в том числе со строительством новых экспериментальных машин. Разработка проекта ЗИС-Э134 продолжилась и вскоре привела к появлению очередного макетного образца.