Крупнокалиберный пулемет: взвешивая возможности

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Крупнокалиберный пулемет остается одной из любимых систем вооружения армий многих стран мира, обеспечивая боевые подразделения таким поражающим воздействием, которое необходимо для уничтожения живой силы и материальных объектов на увеличенных дистанциях, присущих современному полю боя.Впрочем, поскольку потребность в сокращении боевой нагрузки, ассоциирующейся с ведением спешенного ближнего боя и операциями специальных сил, продолжает расти - часть усиливающейся мировой тенденции по улучшению мобильности пехоты на всем поле боя - армии и промышленность ведущих стран мира развивают новые концепции, которые позволят вооружить современных бойцов более легкими вариантами любимого ими оружия.Возможно самой известной из подобных систем является пулемет с быстросъемным стволом М2А1 Quick Change Barrel (QCB) производства компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GDOTS), представляющий собой модернизацию существующего пулемета М2 «Браунинг». Поставки нового варианта во все подразделения армии, как ожидается, завершатся до 2019 года.Этот вариант под патрон 12.7x99 мм стандарта НАТО весит 38,2 кг, включая ствол массой 10,88 кг - яркая иллюстрация того, какие нагрузки приходятся испытывать его расчету при выполнении боевых задач.По данным Арсенала Пикатинни, пулемет М2 представляет собой «проверенную в боевых условиях» систему оружия воздушного охлаждения, работа автоматики которой основана на использовании силы отдачи. Пулемет с ленточной подачей устанавливается либо на станок-треногу МЗ, либо на боевые машины.Кроме того, универсальность М2 позволяет его использовать для борьбы с живой силой, поражения транспортных и огневых средств и противовоздушной обороны. Он позволяет с высокой эффективностью бороться с легкими бронированными машинами, медленно- и низколетящими летательными аппаратами и небольшими катерами.«Пулемет М2 обеспечивает бойцов автоматическим огнем на подавление при наступательных и оборонительных действиях. Он может вести огонь в двух режимах: одиночный (наземный пулемет М2) и автоматический огонь. По мнению солдат, в их арсенале стрелкового оружия пулемет М2 заслуженно занимает почетное место, являясь одной из самых эффективных систем вооружения», - отметил представитель компании.В Арсенале Пикатинни особо подчеркивают значение новой модели, ее качественно новые характеристики. Быстросъемный ствол, фиксированная установка затвора являются важнейшими улучшениями пулемета М2. «Улучшенные возможности и конструктивные усовершенствования делают его использование проще и безопаснее».«Пулемет М2А1 ускоряет процесс поражения целей и повышает живучесть и безопасность за счет сокращения времени, необходимого для смены ствола и исключения необходимости вручную регулировать затвор. М2А1 также имеет пламегаситель, сокращающий дульную вспышку на 95%, что затрудняет его обнаружение в темное время суток».Как утверждают в компании, пулемет начал поступать на вооружение американской армии в 2011 году, а модернизация всего ее арсенала 45000 пулеметов М2 до спецификации А1 по планам должна завершиться к 2019 году.Несмотря на свою весьма привлекательную способность точно поражать цели на максимальной действительной дальности 1,8 км (и максимальную дальность 6,8 км при стрельбе по исчисленным данным), пулемет М2А1 QCB остается чрезвычайно обременительной частью носимого снаряжения, что особенно заметно в спешенном ближнем бою.Пулемет не только является тяжелой ношей для своего расчета, его установка и «наведение» на цель занимает несколько минут. В динамически меняющейся боевой ситуации подобные временные интервалы не способствуют повышению боевой эффективности пулеметчиков.Поэтому многие вооружение силы рассматривают более легкие системы, а также альтернативные калибры, которые потенциально могли бы обеспечить такое же летальное воздействие и увеличенную дальнобойность, как и пулемет М2А1.В настоящее время на мировом рынке доступно немало моделей крупнокалиберных пулеметов. Среди них стоит отметить систему вооружения М3М от компании FN America, уже стоящую на вооружение американских ВМС и Корпуса морской пехоты под обозначением GAU-21.При массе 36,4 кг пулемет М3М (также под патрон 12.7x99 мм) имеет ствол длиной 36 дюймов, что позволяет достичь таких же дальностей поражения, что и модель М2А1. Впрочем, компания продолжает продвигать пулемет М3М для установки на вертолеты с целью обеспечения «заградительного огня на дистанциях до 2000 метров», хотя американское министерство обороны одобрило его применение для всех видов вооруженных сил.Срок службы ствола с коротким ходом составляет 10000 выстрелов. Этот пулемет имеет улучшенный пламегаситель для снижения сигнатуры при ведении боевых действий в условиях низкой освещенности, а также перфорированный кожух ствола, что позволило оптимизировать его охлаждение во время затяжных перестрелок.Пулемет М2НВ производства фирмы Manroy Engineering (подразделение компании FN Herstal), также под стандартный натовский патрон 12.7x99 мм, остается на вооружении британской армии под обозначением L111A1. Оружие легко переделываться для стрельбы с правой и левой руки и имеет открытый прицел, который регулируется по дальности от 100 метров до 2,6 км.Среди других предложений на рынке отметим пулемет STK 50MG от сингапурской компании ST Kinetics. Пулемет имеет быстросъемный ствол, отличается фиксированным зазором между зеркалом затвора и дном гильзы и двумя загрузочным окнами по бокам. Действующий отводом газов пулемет с открытым затвором может вести огонь в полуавтоматическом или автоматическом режимах.Пулемет STK 50MG представляет собой облегченную альтернативу вышеупомянутым моделям пулеметов, поскольку имеет общую массу 30 кг при массе ствола в сборе всего 9 кг. Пулемет стреляет стандартным натовским патроном 12.7x99 мм, но также может вести огонь легким бронебойным подкалиберным патроном.«Двухстороння подача ленты позволяет быстро менять тип боеприпаса, тогда как фиксированный зазор между зеркалом затвора и казенной частью ствола позволяет менять ствол за несколько минут без необходимости регулировки этого зазора», - пояснил представитель компании ST Kinetics.Кроме того, многие страны имеют на вооружении пулеметы советского производства под патрон 12.7x108 мм, включая пулемет ДШК.Хотя крупнокалиберный пулемет способен обеспечить внушительную огневую мощь для спешенных пехотных подразделений, ведущих ближний бой, его весьма охотно устанавливают также на воздушные и морские суда, тактические наземные транспортные средства и стационарные объекты.Представитель General Dynamics Land Systems считает, что светлое будущее этому оружию гарантировано в связи с его широким распространением на платформах разных типов, что, в том числе, связано «возможно с широчайшей номенклатурой легко устанавливаемых опор, станков и кронштейнов».Более традиционные варианты включают установку таких пулеметов в дистанционно управляемые боевые модули. Например, Арсенал Пикатинни устанавливает крупнокалиберный пулемет в модуль М153 CROWS (Common Remotely Operated Weapon Station) II производства норвежской компании Kongsberg.«Модуль CROWS дает оператору возможность захватывать и поражать цели, находясь под защитой брони машины. CROWS представляет собой стабилизированную установку, в которую интегрирован сенсорный комплект и программное обеспечение управления огнем, что позволяет захватывать цели в движении и поражать цели с первой очереди», - пояснил представитель армии.«Сенсорный комплект модуля CROWS, способный захватывать цели днем и ночью, включает дневную видеокамеру, тепловизионную камеру и лазерный дальномер. CROWS предназначен для установки на любую боевую машину, в него можно устанавливать 40-мм гранатомет Мк19, 12,7-мм пулемет М2, 7,62-мм пулемет М240В и 5,56-мм станковый пулемет отделения М249».На выставке SOFINS, прошедшей во французском городе Бордо, французские силы специальных операций представили речной боевой катер EFC с установленным пулеметом калибра 12.7x99 мм, который может быть заменен автоматический гранатометом или парой спаренных 7,62-мм пулеметов MAG 53.Дальнейшее повышение возможностей крупнокалиберных пулеметов в будущем боевом пространстве связано с дистанционно управляемыми машинами, на которые сегодня уже устанавливаются легкие 7,62-мм пулеметы для защиты своих сил и огневой поддержки.Корпус морской пехоты, например, на данный момент рассматривает перспективные варианты роботизированного комплекса MUTT (Multi Utility Tactical Transport) 6x6 и 8x8 разработки General Dynamics Land Systems, который бы мог доставить пулемет почти в любое место на поле боя.«Машина MUTT может перевозиться транспортной авиацией, например, в кабине конвертоплана MV-22 Osprey, что позволит корпусу проводить операции «прилетел и в бой» и, тем самым, расширить свой радиус действия и повысить огневое могущество на поле боя», отметил представитель компании General Dynamics Land Systems.Впрочем, вооруженные силы находятся в поисках решений, способных облегчить носимую боевую нагрузку в непосредственном боевом столкновении, особенно в спешенном ближнем бою и при проведении специальных операций.Представитель General Dynamics Land Systems пояснил, что американская армия рассматривает возможность разработки легкого варианта М2 на базе обновленной ствольной коробки, вполне возможно из титана. Запрос информации был выпущен в середине 2017 года, но в армии пока не могут дать комментарии по поводу этой концепции и по срокам, когда она может быть реализована. «Замысел в том, чтобы пойти по пути создания для пулемета М240 легкой ствольной коробки из титана, когда в результате появилась модель M240L».Американское командование силами специальных операций (USSOCOM) заинтересовано в легких вариантах и в ноябре 2017 года провело совместную конференцию с промышленностью для изучения всех имеющихся предложений.По данным официальной заявки USSOCOM. опубликованной на сайте федеральных коммерческих возможностей, командование хочет получить «дальнобойный пулемет» с дальностью стрельбы свыше 2 км, но «массой, сравнимой с массой нынешнего среднего пулемета», а это порядка 10,8 кг.В поддержку этой программы USSOCOM ищет легкие альтернативные боеприпасы, которые могли бы снизить вес стоящих на вооружении патронов, по крайней мере, на 30%, во всем спектре калибров от 5.56x45 мм до 12.7x99 мм.Подобные потребности «спровоцировали» интерес к технологии легкого среднего пулемета LWMMG (Lightweight Medium Machine Gun), в результате чего в мае 2017 года USSOCOM опубликовало свой запрос к претендентам. «Командование специальными силами совместно с КМП ищет промышленные предприятия, которые способны поставить пять тысяч пулеметов с ленточным питанием под патрон .338 Norma Magnum (NM). включая само оружие, пламегаситель, станок-треногу и инструменты для базового обслуживания», - говорится в заявке.«LWMMG должен стрелять патронами .338 NM с пластиковой гильзой из рассыпной патронной ленты. LWMMG должен весить менее 10,9 кг со стволом длиной 24 дюйма. LWMMG должен иметь скорострельность 500-600 выстрелов в минуту. Оружие будет совместимо с нынешними прицельными системами, устанавливаемыми на стандартные направляющие, с возможностью включения продвинутых технологий управления огнем».«Система должна включать ствол с пламегасителем и ствол без пламегасителя, они должны быть быстросъемными. LWMMG должен включать легкий станок-треногу и обеспечивать стабильность и точность, необходимую для поражения целей на экстремальных дистанциях. LWMMG должен устанавливаться в существующие пулеметные станки, предназначенные для пулеметов М240В/С. Оружие должно иметь достаточную точность, чтобы поражать цели и транспортные средства на дистанции 2000 метров», - говорится в заявке.По мнению представителя USSOCOM, это последнее требование говорит о желании Командования заменить существующие пулеметы калибра 12.7x99 мм более легкими средними пулеметами. Впрочем, отраслевые эксперты высказывают также мнение, что, хотя варианты пулеметов LWMMG могут достичь тех же дальностей, они не смогут сравняться с возможностями патрона 12.7x99 мм в части уничтожения материальной части.В компании GDOTS хотят принять участие в программе со своим среднекалиберным вариантом под патрон .338NM. В компании заявили, что боевые стрельбы из этого пулемета были проведены в 2011 году в Форт Беннинге.«Легкий средний пулемет следующего поколения дает бойцам четкое преимущество в боевых действиях на больших дистанциях и в ближнем бою, - говорится в пресс-релизе компании GDOTS. - Заполняя брешь между оружием калибров 7,62 мм и 12.7 мм, LWMMG использует высокоэффективный патрон .338 Norma Magnum с тем, чтобы предложить несравнимую точность и летальность и при этом расширить боевое пространство до впечатляющих 1700 метров».Пулемет LWMMG от компании GDOTS отличается механизмом снижения отдачи, которая сравнима с силой отдачи 7,62-мм пулемета, при этом он обеспечивает поражающее действие и останавливающую силу, присущие более крупному калибру .338NM.По данным пресс-релиза компании, «С 1000 метров пулемет LWMMG способен пробить бронежилет с уровнем защиты III и вывести из строя небронированные транспортные средства, доставив до них более 2500 джоулей энергии - это более чем в 4 раза больше терминального воздействия патрона 7,62 мм стандарта НАТО».Пулемет весит 10,8 кг, имеет общую длину 1.2 метра со стволом длиной 24 дюйма. Он имеет максимальную действительную дальность 1.7 км и максимальную дальность 5,6 км по исчисленным данным. LWMMG, конструктивно схожий с любым пулеметом под патрон 12.7x99 мм, также может устанавливаться на имеющиеся станки, крепления и кронштейны и на различные платформы, воздушные, наземные и морские.Система с быстросъемным стволом оборудована рельсовыми направляющими для установки оптических прицелов и других тактических аксессуаров, включая лазерные целеуказатели.«Патентованная технология снижения отдачи Short Recoil Impulse Averaging существенно снижает отдачу и улучшает удержание на цели при автоматическом огне. Легкий вес и небольшая отдача облегчает операторам всех размеров переноску этого пулемета и упрощает работу с ним», - сказал представитель компании.«Средний пулемет LWMMG - это легкая система вооружения, которая существенно расширяет оперативные возможности солдата. Пулемет идеально подходит для спешенных и моторизованных операций, но для спешенных операций увеличение действительной дальности и огневого воздействия легкой системы вооружения имеет особое значение. При установке на машины он обеспечит их экипажи высокоточным огнем на больших дистанциях, который в настоящее время ассоциируется с более тяжелым пулеметом М2».Разработки компании GDOTS в этой области начались после отмены в 2012 году проекта по 12,7-мм пулемету ХМ806, который изначально разрабатывался с намерением заменить существующий пулемет М2. Пулемет ХМ806 с ленточной подачей патронов 12.7x99 мм имел массу 18 кг.Несмотря на неудачные попытки уменьшить размеры и массу самих пулеметов калибра 12.7x99 мм, ведутся работы по уменьшению размеров и массы некоторых систем и дополнительных принадлежностей для оружия этого типа.В июле 2017 года Офис управления программами по вооружению солдата опубликовал предзапросный документ для дополнительных поставок станков-треног М205 для пулеметов М2 и М2А1, а также станкового гранатомета Мк19. Поставки до 19024 станков общей стоимостью 630 тысяч долларов будут идти с 2018 по 2022 год. Станок М205 предназначен для замены стоящих на вооружении станков М3.В заявке сказано: «Улучшенный станок М205 заменит тяжелый и крупный станок-треногу М3 для наземной установки пулеметов М2/М2А1 и гранатомета Мк19».«Встроенный механизм вертикальной и горизонтальной установки встроен в станок М205, позволяя контролировать оружие по азимуту и углу места. Основная задача станка М205 - предоставить стабильную и простую в использовании платформу для установки пулеметов М2/М2А1 и гранатомета Мк19 и обеспечения высокоточного огня на увеличенных дистанциях с целью поддержки как наступательных, так и оборонительных операций».Неважно, будет ли успешной деятельность американской армии по снижению массы М2А1, перспективы крупнокалиберных пулеметов кажутся весьма обнадеживающими в современном и будущем боевых пространствах, в которых защите и бронированию придается особое значение.Возможности оружия этого типа касательно поражения материальной части делают его привлекательным решением для защиты своих сил и в наступательных операциях, в то время как усилия промышленности по снижению веса ствольных коробок, боеприпасов и станков-треног будут способствовать его большему распространению в спешенном ближнем бою.Добавьте к этому функциональную гибкость, позволяющую устанавливать на различные типы платформ, и, кажется, что крупнокалиберные пулеметы точно не сдадут свои позиции, по крайней мере, в обозримом будущем.