19:04 16 января

Латвия подготовила аналог списка Магнитского

В ближайшее время Латвия примет собственный закон, аналогичный акту Магнитского, в него включат россиян, которым запретят въезд в страну, сообщил в Facebook депутат парламента республики Рихард Колс.

Латвия подготовила аналог списка Магнитского


По словам Колса, разработанный Сеймом проект получил концептуальную поддержку на заседании совета партнеров по коалиции. Депутат входит в правящую коалицию национального объединения "Все для Латвии! — Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии". После технических коррекций инициатива передадут на утверждение парламента.


США приняли так называемый "закон Магнитского" в декабре 2012 года. Изначально он был направлен против подозреваемых в причастности к смерти Сергея Магнитского, юриста Hermitage Capital, который скончался в СИЗО "Матросская Тишина".

В 2016 году президент Барак Обама придал закону глобальный статус: в черный список стало возможным вносить не только россиян, но и граждан любых стран, которые нарушают права человека. При этом российские власти неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

Позднее аналогичный закон вступил в силу и в Канаде. Парламент Литвы принял подобный документ в середине ноября. Он запрещает въезд в республику иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека, передает РИА Новости

Использованы фотографии: pixabay.com
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 36

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Шура пермский Сегодня, 16:22
    они то куда лезут... букашки... на себя бы поглядели,с их социальными реформами латышей скоро не останется,как нации
    Шура пермский
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 16:40
      При необходимости разрешения не спросят
      КВУ-НСвД
    2. Владыка Ситх Сегодня, 16:54
      Это те, которые вымирают, хотят санкции против России ввести?

      Владыка Ситх
      1. Идущий Сегодня, 17:08
        Причем это характерно для всех трех республик Прибалтики.
        Идущий
        1. Pete Mitchell Сегодня, 18:59
          Цитата: Идущий
          Причем это характерно для всех трех республик Прибалтики.

          Так все три сестрички пляшут под одну дудку, и она далеко от балтики. Поэтому и соревнуются, кто быстрей...
          Pete Mitchell
  2. ul_vitalii Сегодня, 16:23
    Цитата: Шура пермский
    они то куда лезут... букашки... на себя бы поглядели,с их социальными реформами латышей скоро не останется,как нации

    Мал клоп, да вонюч.
    ul_vitalii
    1. Pirogov Сегодня, 17:47
      Цитата: ul_vitalii
      Мал клоп, да вонюч.

      Выслуживаются за пайку .
      Pirogov
  3. Aleks777 Сегодня, 16:27
    Не новость ,уже проходили ,в 43 проежали...
    Aleks777
  4. Aleks777 Сегодня, 16:28
    Цитата: Шура пермский
    они то куда лезут... букашки... на себя бы поглядели,с их социальными реформами латышей скоро не останется,как нации

    Уже нет.
    Aleks777
    1. Orionvit Сегодня, 16:58
      Цитата: Aleks777
      Уже нет.

      Позвольте, как это нет, а откуда тогда столько вони?
      Orionvit
  5. Не либероид Русский Сегодня, 16:32
    да как то пофиг... пусть беспокоятся те поцы, кто ради вида на жительство там недвижимости напокупал
    Не либероид Русский
  6. Logall Сегодня, 16:48
    Напоминает басню Крылова "Мартышка и очки".
    Особенно аналогии с мартышкой...
    Logall
    1. Балу Сегодня, 16:50
      Цитата: Logall
      Напоминает басню Крылова "Мартышка и очки".
      Особенно аналогии с мартышкой...

      Скорее моська и слон.
      Балу
    2. Идущий Сегодня, 16:54
      Александр , добрый день! hi , хозяин приказал надо исполнять , а ты говоришь басня. lol
      Идущий
    3. Orionvit Сегодня, 17:01
      А мне, все эти новоявленные недодемократии напоминают басню Крылова "квартет". По аналогии "А вы друзья как не садитесь, а в государства не годитесь".
      Orionvit
  7. BerBer Сегодня, 16:57
    Они не понимают, что это не в их интересах. По моему это их господа приезжали договариваться за транзит, а не мы к ним. Не люблю повторяться, но по моему, они этими "выстрелами" уже ноги отстрелили по самые бубенцы.
    BerBer
    1. Дирижер Сегодня, 17:00
      Они голову потеряли , видимо толи под транзитный поезд засунули или при рыбной ловле .
      Дирижер
  8. Дирижер Сегодня, 16:59
    А не объявить ли вообще , по старой советской традиции ( и франзуской ) государством вне закона.
    Дирижер
  9. Сибирский цирюльник Сегодня, 17:00
    ...тогда,опять, будем слышать стоны мэра и жителей Юрмалы,что " денех не везуть")))
    По-мне:..и слава Богу!..)))
    Сибирский цирюльник
  10. Alex-a832 Сегодня, 17:03
    Фсё пропало. Запишите меня в этот список добровольцем!
    Alex-a832
  11. МИХАН Сегодня, 17:11
    Что уж мелочится , все 145 млн. сразу включайте, не прогадаете господа! Я в Прибалтику , если только на танке поеду, после всей грязи которую вы вылили на Россию!
    МИХАН
  12. Topotun Сегодня, 17:12
    Судя по нагнетанию всевозможных санкций и криков о необходимости ввода очередных НАТовских ВС - кто-то во всю готовит войнушечку... При этом основными участниками назначены в частности страны Балтии. И оно им надо?
    Topotun
  13. faiver Сегодня, 17:14
    бумаги то хватит? больше 140миллионов в список вносить придеца, создадут специальную комиссию, попросят денег у ЕС на содержание этой комиссии ну и так далее laughing
    faiver
  14. Сергей-8848 Сегодня, 17:23
    На список всех тех, кто в Латвию ехать не собирается, у них вся бумага (и лес) уйдёт. Негде "зелёным" стрелкам прятаться будет.
    Сергей-8848
  15. Волька Сегодня, 17:46
    а как дальше сами жить собираются, параноики, Россия все равно не оставит подобную выходку без должного внимания...
    Волька
  16. AlexS Сегодня, 18:04
    Нам тоже нужен - список "Олеся Бузины", в который вносить всех фашиствующих укродегенератов и покровительствующих им западных политиков...
    AlexS
  17. Симон Сегодня, 18:09
    В черный список стало возможным вносить не только россиян, но и граждан любых стран, которые нарушают права человека. --- Пускай Трампа внесут и весь американский парламент - они уже давно нарушают права не только граждан, но и других государств negative
    Симон
  18. APASUS Сегодня, 18:10
    Скорее бы уже!
    А то мы соскучились,давно не было слышно приступов русофобии . Ребята все играют с огнем и наиграться не могут...............
    APASUS
  19. Симон Сегодня, 18:12
    Цитата: Сибирский цирюльник
    ...тогда,опять, будем слышать стоны мэра и жителей Юрмалы,что " денех не везуть")))
    По-мне:..и слава Богу!..)))

    Да и хрен на них! tongue
    Симон
  20. Симон Сегодня, 18:14
    Цитата: Orionvit
    Цитата: Aleks777
    Уже нет.

    Позвольте, как это нет, а откуда тогда столько вони?

    Это от тех, кто еще остался! laughing
    Симон
  21. Сомневающийся Сегодня, 18:21
    Парламент Литвы принял подобный документ в середине ноября. Он запрещает въезд в республику иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека, передает РИА Новости

    Не понял... тут одни крупномасштабные коррупционеры и их пособники собрались? request
    Сомневающийся
  22. Симон Сегодня, 18:22
    Цитата: Pirogov
    Цитата: ul_vitalii
    Мал клоп, да вонюч.

    Выслуживаются за пайку .

    На долго ли! Скоро подкармливать перестанут, будут с них тянуть! Есть русская сказка, про лису и зайца и лубяной домик. Заяц сначала разрешил лисе лапку засунуть, потом хвостик и в итоге зайца лиса выгнала из дома. Так и НАТО, потихонечку загоняют свои войска к ним. Скоро всех их по выгоняют или услужниками сделают fool laughing
    Симон
  23. Симон Сегодня, 18:25
    Цитата: КВУ-НСвД
    При необходимости разрешения не спросят

    Это точно! Если НАТО с ними шалить начнет против нас, то нам точно шенгенской визы не нужно будет, чтоб к ним в гости придти. yes
    Симон
  24. Симон Сегодня, 18:29
    Цитата: Шура пермский
    они то куда лезут... букашки... на себя бы поглядели,с их социальными реформами латышей скоро не останется,как нации

    О...о! Как шавка тявкать не будет, когда за ней натовский слон стоит! laughing
    Симон
  25. КОТ БАЮН Сегодня, 18:39
    Аааа... Аналог они подготовили! Анусы готовьте лучше..... Вас "дерут" все кому не лень и дальше "драть" будут. Ну а ежели гордые, то веревки мыльте и готовьте табуретки...
    КОТ БАЮН
  26. anosoff Сегодня, 18:56
    Если так дело с демографией пойдёт, то скоро голосовать будет некому.
    anosoff
Картина дня