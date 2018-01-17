Мировое олимпийское политическое шоу. Один взгляд назад

Сегодня мы уже начинаем постепенно привыкать к тому, что олимпийские игры перестали быть грандиозным спортивным соревнованием мирового масштаба и понемногу вырождаются в некую аренку для политических разборок и сведений счетов.Но если оглянуться назад, в прошлое, то к своему изумлению можно узнать, что ОИ были ареной политической борьбы, демаршей и бойкотов чуть ли не с момента своего перерождения маркизом де Кубертеном.И, если первые три олимпиады прошли более-менее спокойно, то уже на четвертой началось.Забойщиками, кстати, стали Российская империя и США.На играх 1908 года в Лондоне впервые было решено организовать шествие команд-участниц под своими государственными флагами.Россия, участвовавшая в Играх, но отказавшаяся участвовать в церемонии открытия, запретила выступавшей на Играх сборной Финляндии выступать под финским национальным флагом. Финляндия тогда являлась частью Российской империи. Горячие финские парни предпочли идти без флага вообще, чем под триколором.А американцев оскорбило отсутствие на стадионе, где проходило открытие игр флага США. И делегация Штатов демонстративно отказалась приветствовать английского короля.Но это было только начало.В 1920 году на Олимпиаду в Антверпене не пригласили Германию, Австрию, Венгрию, Болгарию, Турцию и Италию. Это был первый случай отстранения по политическим мотивам. В данном случае - из-за Первой Мировой войны.Советскую Россию тоже не пригласили, страну как бы не замечали в упор, несмотря на то, что Главное управление Всевобуча РСФСР ходатайствовало о допуске на Игры восьми спортсменов РСФСР.Причиной стало непризнание РСФСР финансовых обязательств прежнего режима, из чего логически следовало отсутствие преемственности. Игры играми, а деньги – деньгами. Лозунг, как видите, и 100 лет назад был примерно такой же.В 1924 году Олимпийский комитет вроде бы передумал и передал СССР приглашение. Через посредника, Французский рабочий спортивно-гимнастический союз. Чтоб ручки не марать, видимо, и дабы сильные мира сего не заподозрили чиновников МОК в симпатиях к советским коммунистам.В Советском Союзе приглашение через посредника не оценили и МОК был послан далеко и надолго. Как далеко – понятно, а надолго - это до 1952 года.И абсолютно не заморачиваясь в СССР были созданы спартакиады, которые стали реальной альтернативой олимпийским играм.В 1936 году МОК потребовал перенести Олимпиаду из Берлина в Барселону, потому что в Германии не любят негров и евреев. И вообще никого не любят, кроме арийцев.Но Гитлер и Геббельс вчистую обыграли всех, очаровав де Кубертена и слегка наведя порядок в стране в плане юдофобии.Любопытно, что большинство чернокожих атлетов США поддерживали берлинские Игры, считая, что полноценность своей расы разумнее продемонстрировать непосредственно на олимпийских стадионах. Они не ошиблись. Оглушительная плюха от негра Джесси Оуэнса в виде четырех золотых медалей, стала сенсацией и пинком по теории расовой чистоты.В 1952 году никаких бойкотов не было. Все обалдели от факта, что СССР решил-таки принять участие в олимпиаде. Первый раз. И не потому, что раньше не звали, а потому что вот так решили партия и правительство.Зато в 1956 году началось полноценное протест-шоу. Мало того, что саму олимпиаду в Австралии запилили по принципу «Вам надо – вы и суетитесь», так еще многие участники решили, что пришло время опробовать ОИ как протестную площадку.Египет, Ирак, Ливан, Камбоджа бойкотировали Олимпиаду в Мельбурне из-за Суэцкого кризиса.Нидерланды, Испания, Швейцария бойкотировали из-за венгерских событий, а Венгрия участие приняла, но под флагом другой Венгрии, образца 1918 года.Китай объявил бойкот из-за приглашения на Олимпиаду Тайваня, пусть и под именем Формоза.В общем, все было очень мило и по делу.В 1964 году Олимпиаду в Токио бойкотировали Индонезия и КНДР. Индонезия попала под санкции МОК за то, что на устраиваемых четвертых Азиатских Играх выписала бан Израилю и Тайваню.Сукарно послал МОК примерно туда же, куда СССР в 1924 и устроил свой бар (игры GANEFO) со всеми вытекающими. КНДР поддержала Индонезию и тоже бойкотировала игры.Ну и «до кучи» под раздачу попала ЮАР за апартеид и посадку Нельсона Манделы. И МОК восстановил членство республики только в 1992 году.В 1972 году в Мюнхене произошел теракт против сборной Израиля. Фактически – по вине бездарной организации игр и никакого обеспечения безопасности.Игры после однодневного перерыва были возобновлены, делегации Израиля и Египта покинули игры, вместе с ними участие в играх прекратили некоторые спортсмены из Алжира, Нидерландов, Филиппин и США.Вошел в историю игр демарш сборной США по баскетболу, опротестовавшей результат финала и проигрыш сборной СССР. Баскетболисты США отказались получать серебряные медали.1976 год. Олимпиада в Монреале.Олимпиаду по инициативе Танзании и Конго бойкотировали 28 африканских стран, требуя исключить из Олимпийского движения Новую Зеландию.Сложный момент. Новозеландцы сыграли в ЮАР матч со сборной этой страны по… регби. И это стало причиной вселенского ора. Самое забавное, что регби в олимпийскую программу тогда не входил.Тем не менее, 28 стран проигнорировали игры, плюс 29-й страной стал Заир, который не поехал по финансовым соображениям.Кроме того, так как Канада не признала Тайвань, то отказала ему в праве называться «Китайской республикой Тайвань» и не допустила до игр. Предложив, правда, выступление под белым флагом с «частичным использованием госсимволики».Тайвань гордо послал предложение нахрен и бойкотировал игры.Китаю ситуация тоже не понравилась, неудовлетворенные половинчатым «баном» Тайваня, КНР тоже бойкотировала игры.1980 год. Москва.Олимпиаду проигнорировало в общей сложности 64 страны. Стоит отметить, что далеко не все по политическим причинам (ввод советских войск в Афганистан). Многие – по экономическим (около 20 государств), кого-то не пригласил МОК (Иран, Мозамбик и Катар).15 сборных (Австралия, Андорра, Бельгия, Великобритания, Нидерланды, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Новая Зеландия, Португалия, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Франция и Швейцария) участвовали под белым флагом.1984 год. Лос-Анджелес.Многие помнят еще историю, как Рейган сделал все, чтобы наша сборная на игры не поехала, и у него получилось. А вместе с сборной СССР не поехали и союзники, устроившие игры «Дружба-84».СССР, Болгария, Венгрия, Румыния, ГДР, Северная Корея, Монголия, Польша, ЧССР, Ангола, Афганистан, Вьетнам, Йемен, Лаос, Ливия, Эфиопия.Кроме того, по инициативе МОК не приняли участие Иран и Ливия.Именно после олимпиады 1984 года МОК принял решение о санкциях в отношении бойкотирующих. Ибо достали.В 1988 году Олимпиаду в Сеуле конечно бойкотировала Северная Корея. Северокорейскую позицию поддержали Куба, Никарагуа и Эфиопия и также объявили о своём неучастии в Играх.В 2000 году Олимпиаду в Сиднее бойкотировал Афганистан, потому что Талибан просто запретил спорт и разогнал национальный олимпийский комитет.В 2008 году США в частности и МОК в целом очень хотели бойкотировать олимпиаду в Пекине, предъявляя китайцам Тибет, Мьянму и еще кучу грехов вплоть до убийства Кеннеди.Но потом передумали. Точнее, спонсоры игр были столь убедительны, что отказать им было невозможно.Пресс-служба Nike заявила:«Руководство Nike, конечно, всецело за защиту прав человека, но сумма контракта настолько велика, что сборная США поедет на Игры в Пекин во что бы то ни стало».Удивительно, но все крики и вопли сошли на нет. И с этого момента стало ясно, кто правит олимпийским балом. И баном одновременно.В 2014 МОК с подачи Грузии и США очень хотел бойкотировать Зимние игры в Сочи, из-за осетинских событий. Но получил от России уже привычное по советским временам: "Идите на хрен. Не нравится – тащите сами. Привет спонсорам".Смотрим на 2008 год и понимаем, чем все закончилось. Олимпиадой в Сочи.Ну и собственно, посмотрев на весь этот список событий, банов и бойкотов, можно сделать исключительно один вывод.Олимпийские игры вообще имеют мало общего со спортом. Это политика и экономика. Точнее, наоборот. Экономика и политика.Деньги выиграли за явным преимуществом. Спорту места фактически не осталось. Ну а за хорошими деньгами как всегда стоит политика.И, коль мы говорим о том, что Россию пытаются поставить в не очень приличную позу и помощью олимпийских инструментов, то, наверное, не стоит делать круглых глаз. Удивляться тут нечему.Другой вопрос – как на это реагировать.Как гордые ребята типа Советского Союза, КНР или Тайваня? Но это непросто. И опять же – политика.Настолько ли плоха Россия, чтобы топтать ее по поводу и без? Ну точно не хуже Германии образца 1936 года. Так что привыкаем. Другого варианта нет, к сожалению.Сомнительно, что в ближайшие лет 10-15 нам светит еще одна олимпиада. Да и как-то слезы не наворачиваются на глаза по этому поводу. Выиграть все равно не дадут, хоть чучелом, хоть тушкой.Хотя бесподобные результаты российских биатлонистов и биатлонисток в Кубке мира 2017-18 годов намекают, что ничего сильнее аскорбинки российским спортсменам не дают.И это огорчает, если честно.