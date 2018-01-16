Боевики попали под бомбы российских штурмовых «Грачей»

Российская авиация уже четыре дня подряд наносит штурмовые удары с воздуха по террористам в провинциях Идлиб и Алеппо. Высокая активность ВКС РФ связана с мощным сопротивлением, которое боевики оказывают наступающей сирийской армии.



Согласно сообщениям арабского новостного агентства Al-Masdar, боевики группировки Хайят Тахрир аш-Шам дважды применили боевые отравляющие вещества против правительственных сил Сирии. Факты использования хлора были зафиксированы на юге провинции Идлиб. В результате химических атак пострадали бойцы дивизии "Силы Тигра".



В северных провинциях Сирии продолжается операция против боевиков. Информационное агентство Step News Agency, подконтрольное террористам, опубликовало видео работы российских штурмовиков Су-25 по объектам незаконных вооруженных формирований.











