07:08 17 января

Боевики попали под бомбы российских штурмовых «Грачей»

Российская авиация уже четыре дня подряд наносит штурмовые удары с воздуха по террористам в провинциях Идлиб и Алеппо. Высокая активность ВКС РФ связана с мощным сопротивлением, которое боевики оказывают наступающей сирийской армии.

Согласно сообщениям арабского новостного агентства Al-Masdar, боевики группировки Хайят Тахрир аш-Шам дважды применили боевые отравляющие вещества против правительственных сил Сирии. Факты использования хлора были зафиксированы на юге провинции Идлиб. В результате химических атак пострадали бойцы дивизии "Силы Тигра".

В северных провинциях Сирии продолжается операция против боевиков. Информационное агентство Step News Agency, подконтрольное террористам, опубликовало видео работы российских штурмовиков Су-25 по объектам незаконных вооруженных формирований.




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Комментарии 9

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  1. фигвам Вчера, 20:07
    Боевики попали под бомбы российских штурмовых «Грачей»

    Так это не бомбы, а НАРы. С 46 по 49 секунды видно истребительное прикрытие.
    фигвам
  2. Masya Masya Вчера, 20:45
    Я так понимаю, что не случайно боевики "попали" под бомбы...
    Российская авиация уже четыре дня подряд наносит штурмовые удары с воздуха по террористам в провинциях Идлиб и Алеппо.
    Masya Masya
  3. Варвар375 Вчера, 21:14
    Цитата: фигвам
    Так это не бомбы, а НАРы.

    Так бармалеи оказались под нарами ?! Что ж, там им самое место, петушатине. ;)
    Варвар375
  4. Громобой Вчера, 21:25
    Снято в боевой обстановке,противником...,а смотрится как живописная картина прославляющая наши ВВС или кадры из рекламного ролика фирмы "Су".В принципе,если наше командование запланирует зачистить участок вражеской обороны,то про обороняющихся там можно смело говорить ,что они обречены.Наверно,помимо функции "пожарной команды" их так и используют там---на острие удара ,выбирается объект и асадовцы начинают бой связывая противника .Затем суммируются данные от пехотных отрядов сирийцев и наших разведывательных беспилотников,вызывается штурмовая авиация.
    Громобой
  5. polpot Вчера, 21:40
    Счастливый путь в загробную обитель,
    Под солнцем остается победитель.
    polpot
    1. Masya Masya Вчера, 22:02
      Противника мы шпагой оглушаем,
      И снова, как обычно, побеждаем!!!
      Masya Masya
  6. собаковод Вчера, 22:03
    И ни одного возмущенного голоса со стороны демократии по поводу применения террористами отравляющих веществ! Почему Трамп не бомбит их по возмущённым просьбам своих многочисленных родственников?
    собаковод
    1. polpot Вчера, 22:25
      Они видимо кошерные террористы их бомбить нельзя
      polpot
  7. Тамек Вчера, 23:34
    Кто знает, подскажите, у какого самолета больше всего точек для подвески ракет(бомб)?
    Тамек
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