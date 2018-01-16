19:06 16 января

Верховная Рада отказалась признавать ДНР и ЛНР "террористическими организациями"

Верховная Рада Украины провалила голосование за поправку к законопроекту о реинтеграции Донбасса, в которой самопровозглашенные Донецкая (ДНР) и Луганская (ЛНР) народные республики признаются «террористическими организациями». Об этом во вторник, 16 января, сообщает телеканал NewsOne.

Верховная Рада отказалась признавать ДНР и ЛНР "террористическими организациями"


За соответствующую поправку к законопроекту о реинтеграции Донбасса проголосовали только 76 парламентариев из 340 присутствующих.


Рада рассматривает этот документ во втором чтении. Он дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета страны, что позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

В проекте закона неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", а Россию называют страной-агрессором.

В первом чтении документ одобрили в октябре 2017 года, его приняли с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении Минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

Использованы фотографии: © РИА Новости / Стрингер
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Комментарии 52

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  1. svp67 Сегодня, 18:11
    Верховная Рада отказалась признавать ДНР и ЛНР "террористическими организациями"
    У них там, что действительно "всеобщее похмелье" наступает? Или очередную гадость готовят?
    В первом чтении документ одобрили в октябре 2017 года, его приняли с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении Минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.
    Может резолюции Генассамблеи, а не Совбеза ООН? Cовбез то всегда за выполнение "Минска" "горой стоит" на словах...
    svp67
    1. Равик Сегодня, 18:13
      Это не похмелье. Это контрафактный стекломой...
      Равик
      1. oldseaman1957 Сегодня, 18:16
        - А чем хрен редьки слаще? Новый маневр Пети бесконечно продлить агонию?
        oldseaman1957
        1. ПалБор Сегодня, 18:25
          Цитата: oldseaman1957
          - А чем хрен редьки слаще? Донбасс - не террористы, а только мы - агрессоры! И чё? Где Жучка порылась? Что-то туго понимается новый хохлоизыск...

          Наверное,имеется ввиду,что это не народ Донбасса против хунты восстание поднял,а Россия подло захватила "исконно" украинские земли. request
          ПалБор
          1. Тралл Сегодня, 18:57
            Имеется ввиду, что закон представлен в том виде, в котором не может пройти Раду. А принятия его требует Европа. Вот такая вот хитропопая игра Порошенко, которому этот закон не выгоден.
            Тралл
        2. Chertt Сегодня, 18:26
          Цитата: oldseaman1957
          А чем хрен редьки слаще? Донбасс - не террористы, а только мы - агрессоры! И чё?

          Я года три как перестал, даже пытаться, искать логику в поступках потомков Шумеров
          Chertt
          1. Идущий Сегодня, 18:29
            А что раньше была ? belay laughing , они такие со времен переселения с Венеры.
            Идущий
            1. Camel Сегодня, 18:33
              Идущий
              А что раньше была ?

              Не, её и до этого не было, но коллега честно пытался искать. laughing
              Camel
            2. Chertt Сегодня, 18:33
              Цитата: Идущий
              они такие со времен переселения с Венеры.

              Они раньше под людей маскировались
              Chertt
              1. Идущий Сегодня, 18:39
                Просто рагулей не пускали к власти , а сейчас их звездный час.
                Идущий
                1. Chertt Сегодня, 18:47
                  Взяли самую сварливую, косную, необразованную чернь. Назвали их "образец украинства" . А потом удивляются , что это их в Европу не берут и галушками не кормят
                  Chertt
      2. Идущий Сегодня, 18:16
        Сейчас соберутся ветераны АТО и начнут требовать переголосовать.
        Идущий
        1. Logall Сегодня, 18:22
          Цитата: Идущий
          Сейчас соберутся ветераны АТО и начнут требовать переголосовать.

          Глядишь и скоро список сайта Миротворец пополнится!
          Виктор, добрый вечер!
          Logall
          1. Идущий Сегодня, 18:28
            Приветствую Александр! hi , весело у них там , если бы не было так грустно.
            Идущий
        2. Chertt Сегодня, 18:27
          Цитата: Идущий
          Сейчас соберутся ветераны АТО и начнут требовать переголосовать.

          Но как нужно проголосовать, сформулировать не смогут ))
          Chertt
          1. Идущий Сегодня, 18:37
            Там есть кукловоды.
            Идущий
            1. Соломон Кейн Сегодня, 18:53
              Вечер добрый, Господа!
              Какой пассаж в канун выборов Главного Гетмана незалежной.
              Рейтинг у Петрухи ~0, есть шанс погреть зад на троне....Досрочный роспуск Рады и инструменты образовались, конечно не без помощи звездно-полосатого "друга"...
              Соломон Кейн
        3. Александр 3 Сегодня, 18:28
          Скакуны ведь остались они никуда не делись. Прибегут скакать ведь когда они скачут мозг в это время отдыхает
          Александр 3
        4. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:46
          Здравствуй Виктор hi

          Так называемые "ветераны АТО" уже воют и что-то там требуют. Бардак у них.
          Генерал Песчаных Карьеров
          1. Идущий Сегодня, 18:48
            Похоже это кому то очень сильно надо...Приветствую Георгий! hi
            Идущий
      3. Балу Сегодня, 18:24
        Цитата: Равик
        Это не похмелье. Это контрафактный стекломой...

        Это похоронная комиссия собралась обсудить подготовку к погребению Украины. Лучшие из лучших, достойнейшие из достойнешних могильщиков, самых квалифицироваанных, профессионалов в своем деле. Будь они все прокляты, чтоб гореть им в аду, чтоб их потомкам скитаться вечно по чужим углам.
        Балу
    2. LSA57 Сегодня, 18:28
      Цитата: svp67
      Или очередную гадость готовят?

      если признать, надо войска выводить. армия с террористами не борется. а так "Россия страна агрессор" значит идёт война и армии там самое место
      LSA57
      1. svp67 Сегодня, 18:33
        Цитата: LSA57
        а так "Россия страна агрессор" значит идёт война и армии там самое место

        Но этого мало, тогда надо ПРЕКРАЩАТЬ как дипломатические, так и экономические отношения. Ведь такое признание - де факто, объявление войны.
        svp67
        1. LSA57 Сегодня, 18:37
          Цитата: svp67
          Но этого мало, тогда надо ПРЕКРАЩАТЬ как дипломатические, так и экономические отношения. Ведь такое признание - де факто, объявление войны.

          это в других странах. а вот в этом самое интересное. они разрешили законодательно торговлю с Россией. бизнес у гаранта в Липецке. в общем как всегда вывернулись, и нашим и вашим. и Россия агрессор и войнушку с торговым партнёром вести нальзя. всё с ног на голову
          LSA57
          1. Офицер запаса Сегодня, 18:49
            Плохо себе представляю, чтобы во время Великой Отечественной немцы из Германии ездили в СССР навещать своих родственников. Или ехали бы к нам на заработки. И мы бы этому не препятствовали и вели речи о братстве всех пролетариев мира. Причем и обратно в Германию бы отпускали. И СМЕРШ бы только выражал бесконечные озабоченности. А те, заработав на жизнь, снова возвращались бы в ряды Вермахта.
            Бред? Конечно. Но сейчас с Украиной что-то подобное наблюдается.
            Офицер запаса
            1. LSA57 Сегодня, 18:59
              Цитата: Офицер запаса
              Бред? Конечно. Но сейчас с Украиной что-то подобное наблюдается.

              на четвёртый год войны, собирается Верховный Совет и решает, война идёт, или террористы куев захватили в качестве заложника. Бред? для нас, да
              LSA57
    3. сибиралт Сегодня, 19:04
      В проект этого "закона" было внесено более 600 поправок, что стало напоминать письмо Дяди Федора из Простоквашино об усилении шертистости. Вообще непонятно как он должен был пройти? belay
      сибиралт
  2. изя топ Сегодня, 18:12
    да на миротворец всю зраду am кудой антонина смотрит request
    изя топ
  3. Naputeon Bonaput Сегодня, 18:13
    Если террористические, то где теракты, в смысле основания? Не согласен с истинным укром Лапушинером - и уже террорист?
    Naputeon Bonaput
    1. LSA57 Сегодня, 18:24
      Цитата: Naputeon Bonaput
      Если террористические, то где теракты, в смысле основания?

      спросил у одного в Одноклассниках, долго думал, потом вспомнил, какое то здание захватили антимайданщики. потом правда вернули. я ему напомнил сколько майданутые зданий захватили во время майдана. сказал, что им можно, они революцию делали. потом вообще меня из друзей убрал, хотя общались до майдана года два
      LSA57
      1. Naputeon Bonaput Сегодня, 18:30
        Если бы донбассовцы применяли эту зверскую ичкерийскую тактику - те самые теракты, то все щирые лапушинерчуки в Донецк приползли бы замирятся.
        Naputeon Bonaput
        1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:43
          Мы же не сволочи какие, применять бандитские методы. Оно того не стоит, да и русскому человеку такая "тактика" неприемлема, аж тянет.
          Генерал Песчаных Карьеров
  4. Пленник Сегодня, 18:17
    Ну как-то обидно было бы, что "террористы" ВС цельной "державы" в котлах варят. winked
    Пленник
  5. Rusland Сегодня, 18:18
    Зима. Газ и уголь нужны, весной проголосовали бы совсем по другому.
    Rusland
  6. Василенко Владимир Сегодня, 18:21
    медведь в лесу сдох?
    Василенко Владимир
    1. ПалБор Сегодня, 18:26
      Цитата: Василенко Владимир
      медведь в лесу сдох?

      Боров в хлеву.
      ПалБор
  7. лысова Сегодня, 18:21
    Решили перевернуться ( перевёртыши ) - оказывается ДЛНР потерпевшие от Российской агрессии. Интересно, для кого это очковтирательство, если разумные люди и так всё видят, что к чему и даже враги России.
    лысова
    1. Идущий Сегодня, 18:31
      Для западного обывателя самое то , Россия агрессор , дайте денег на противостояние.
      Идущий
      1. лысова Сегодня, 18:54
        Добрый вечер Виктор. Верно, не для пигмеев же эта деза. Только вот ЕС, как бы ему не хотелось, давно понял что к чему ( кося глазами за океан - жуткуют ).
        лысова
  8. КОТ БАЮН Сегодня, 18:23
    Ну оно и понятно... На антитеррористической операции много не заработаешь. того и гляди, придется самим финансировать АТО на собственной территории. А "агрессия России" - это кормушка. Да еще какая!!!!
    Больше чем пол-мира при этой кормушке бока отъедает. И Юкрейн не желает быть исключением.
    КОТ БАЮН
    1. Идущий Сегодня, 18:33
      Но уже тяжело маскировать свои "подвиги" под российскую агрессию , но будут пытаться до конца.
      Идущий
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 18:36
        Но уже тяжело маскировать свои "подвиги"

        Ну я бы не сказал "тяжело"... Уже, вреде как и не возможно! Но они, я так понимаю, и не маскируются особо. Делают, то что нужно, а после во всеуслышанье заявляют, что, мол де, Россия виновата. Твердо знают: не важно что ты сделал, важно орать, что тебе надо. Они хорошо учатся, хомячки эти....
        КОТ БАЮН
        1. Идущий Сегодня, 18:42
          Ничего , надеюсь доживем до того времени , как они будут наперебой рассказывать о "подвигах" друг друга , со скамьи подсудимых.
          Идущий
  9. Геркулесыч Сегодня, 18:35
    Всё! !!"Агенты Путина "попалились! wassat Это мегопровал сотен завербованных "Рукой Кремля "!Сбу в шоке -как это они не увидали у себя в раде такое количество "Русских шпионов "! wassat
    Геркулесыч
  10. Оверлок Сегодня, 18:36
    шо то пошло не так! Скоро ВСУ объявят террористической организацией
    Оверлок
  11. рюрикович Сегодня, 18:36
    Упс...... belay what..... Дык гэта ж ЗДРАДА!!! fellow
    рюрикович
  12. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:40
    Зрада зрадная. Тогда чем они четыре года занимались? И как теперь АТО будут расшифровывать? Афигенно Тупая Операция?
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Балу Сегодня, 18:52
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Зрада зрадная. Тогда чем они четыре года занимались? И как теперь АТО будут расшифровывать? Афигенно Тупая Операция?

      Абсолютно тупой облом.
      Балу
  13. anosoff Сегодня, 18:43
    Главное в этом законе- возможность для Порошенко объявлять военное положение. wassat Так что Петру выборы не страшны! Объявил военное положение и рули дальше спокойно. Выборы при ВП не проводятся, недовольных можно арестовывать, протесты запрещены. feel
    anosoff
  14. Bosch Сегодня, 18:50
    Это реальная зрада.
    Bosch
  15. МИХАН Сегодня, 18:56
    Чем меньше мы обсуждаем Украину , тем быстрее "болезнь головного мозга " у западненцев выветрится! По факту власть в Киеве захватило меньшинство при поддержки запада и мировой истерии русофобии..
    Я вот вспоминаю вторую чеченскую, вдруг резко прекратился поток инфы из Чечни в центральных СМИ и т.д.(перестали показывать как головы режут и массу раненых, как в первую) Просто общее "идут бои местного значения" и ВСЕ! Народ успокоился и мы задавили гидру вахабитов и прочих чертей.. Вот и сейчас "интерес к украине резко пошел на спад!" ..И они уже по другому себя вести начали ..! Это как троля кормить в интернете, все тоже самое..Тишина нужна России и тогда открутим головы скакунам за ВСЕ!
    МИХАН
    1. Naputeon Bonaput Сегодня, 19:02
      Так их проще в Россию не пускать. Зачем они нужны? Пусть работают у себя, а не лозунги с трибуны орут.
      Naputeon Bonaput
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