Верховная Рада отказалась признавать ДНР и ЛНР "террористическими организациями"

Верховная Рада Украины провалила голосование за поправку к законопроекту о реинтеграции Донбасса, в которой самопровозглашенные Донецкая (ДНР) и Луганская (ЛНР) народные республики признаются «террористическими организациями». Об этом во вторник, 16 января, сообщает телеканал NewsOne.За соответствующую поправку к законопроекту о реинтеграции Донбасса проголосовали только 76 парламентариев из 340 присутствующих.Рада рассматривает этот документ во втором чтении. Он дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета страны, что позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.В проекте закона неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", а Россию называют страной-агрессором.В первом чтении документ одобрили в октябре 2017 года, его приняли с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении Минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.