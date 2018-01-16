В МИД Польши решили уволить всех дипломатов-выпускников российских вузов
Выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) уволят из МИД Польши, не смотря насколько ценна для страны их квалификация, и какой пост они занимают, сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на собственные источники.
Новый министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович намерен попрощаться со всеми дипломатами-выпускниками российских вузов.
По данным радиостанции, одной из главных причин отставки бывшего главы МИД Ващиковского стало именно "нежелание радикальных кадровых изменений". Бывший министр выступал против увольнений в Министерстве иностранных дел и приема новых сотрудников без дипломатического опыта.
Радио отмечает, что нынешний глава МИД, еще когда был заместителем министра, добился снижения квалификационных требований для новых сотрудников, поступающих на работу во внешнеполитическое ведомство. Главное, видимо, - это избавиться от "российского влияния"
Новый министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович намерен попрощаться со всеми дипломатами-выпускниками российских вузов.
По данным радиостанции, одной из главных причин отставки бывшего главы МИД Ващиковского стало именно "нежелание радикальных кадровых изменений". Бывший министр выступал против увольнений в Министерстве иностранных дел и приема новых сотрудников без дипломатического опыта.
Чапутович попрощается со старыми работниками — в основном выпускниками московского института МГИМО — и примет новые кадры: даже за счет снижения уровня их подготовки— говорится в сообщении.
Радио отмечает, что нынешний глава МИД, еще когда был заместителем министра, добился снижения квалификационных требований для новых сотрудников, поступающих на работу во внешнеполитическое ведомство. Главное, видимо, - это избавиться от "российского влияния"
Использованы фотографии: © Twitter/Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
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