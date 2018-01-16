19:02 16 января

В МИД Польши решили уволить всех дипломатов-выпускников российских вузов

Выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) уволят из МИД Польши, не смотря насколько ценна для страны их квалификация, и какой пост они занимают, сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на собственные источники.

Новый министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович намерен попрощаться со всеми дипломатами-выпускниками российских вузов.

В МИД Польши решили уволить всех дипломатов-выпускников российских вузов



По данным радиостанции, одной из главных причин отставки бывшего главы МИД Ващиковского стало именно "нежелание радикальных кадровых изменений". Бывший министр выступал против увольнений в Министерстве иностранных дел и приема новых сотрудников без дипломатического опыта.

Чапутович попрощается со старыми работниками — в основном выпускниками московского института МГИМО — и примет новые кадры: даже за счет снижения уровня их подготовки
— говорится в сообщении.

Радио отмечает, что нынешний глава МИД, еще когда был заместителем министра, добился снижения квалификационных требований для новых сотрудников, поступающих на работу во внешнеполитическое ведомство. Главное, видимо, - это избавиться от "российского влияния"

Использованы фотографии: © Twitter/Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
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Комментарии 15

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  1. svp67 Сегодня, 18:43
    Выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) уволят из МИД Польши, не смотря насколько ценна для страны их квалификация, и какой пост они занимают, сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на собственные источники.
    Вот это я понимаю ДЕМОКРАТИЯ. Военных уже выгнали, сейчас дипломатов, а кто следующий?
    svp67
    1. Logall Сегодня, 18:45
      Сергей, доброго вечера! Рано или поздно, но и до них дело дойдет... Кто репрессии организовал!
      Logall
      1. maxim947 Сегодня, 18:46
        ...добился снижения квалификационных требований для новых сотрудников, поступающих на работу во внешнеполитическое ведомство.
        Невежество — мать злобы, зависти, алчности и всех прочих низких и грубых пороков, так что вперед пшеки! Чем тупее дипломаты, тем проще ими управлять извне.
        И еще - хуже дурака обыкновенного может быть только ду.рак
        активный ))))
        maxim947
        1. Тралл Сегодня, 18:54
          А могли бы и повесить...
          Тралл
          1. svp67 Сегодня, 18:58
            Цитата: Тралл
            А могли бы и повесить...

            Сама доброта....
            Честно, я бы, если сейчас они это действительно сделают, то предложил бы этим дипломатам и их семьям, при дальнейших попытках давления, переехать на время к нам, в Россию. С их опытом и связями...им бы можно было найти достойное место трудоустройства.
            svp67
      2. svp67 Сегодня, 18:49
        Цитата: Logall
        Сергей, доброго вечера!

        Доброго. Хотя для кого как, для части польского дипкорпуса, так точно нет...
        Цитата: Logall
        Рано или поздно,

        Я все понимаю, а как же право на труд? А как же "свобода, равенство и братство"? Ведь тут явно геноцид, части населения.
        svp67
    2. LSA57 Сегодня, 19:00
      Цитата: svp67
      Военных уже выгнали, сейчас дипломатов, а кто следующий?

      кто Русский язык знает
      LSA57
    3. Маки Авелльевич Сегодня, 19:02
      Цитата: svp67
      Вот это я понимаю ДЕМОКРАТИЯ. Военных уже выгнали, сейчас дипломатов, а кто следующий?

      поздно в контразведку играть
      Маки Авелльевич
  2. Logall Сегодня, 18:43
    Вот это поворот! Вообще всех уволить, кто имел отношение к соцлагерю.
    Logall
    1. Идущий Сегодня, 18:46
      Похоже ещё поколение не подросло , сами себя высекут.
      Идущий
      1. Logall Сегодня, 18:47
        Цитата: Идущий
        сами себя высекут.

        Ага, и высушат!
        Logall
    2. LSA57 Сегодня, 19:01
      Цитата: Logall
      Вообще всех уволить, кто имел отношение к соцлагерю.

      а они и так уже почти все пенсионеры. может дело идёт к тому лишить их пенсии?
      LSA57
  3. Naputeon Bonaput Сегодня, 18:46
    Ну вот, - а американцы все долдонят "открытость миру, открытость миру".
    Naputeon Bonaput
  4. polpot Сегодня, 18:53
    В приличных государствах это называется репрессии , даже большевики до этого не додумывались ,тут уже к Камбодже очень близко
    polpot
  5. Пленник Сегодня, 18:53
    laughing Даешь такой же юморной и тупой дипломатический корпус как на Украине! "Скрипач не нужен", нужны клоуны.
    Пленник
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