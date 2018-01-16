В МИД Польши решили уволить всех дипломатов-выпускников российских вузов

Чапутович попрощается со старыми работниками — в основном выпускниками московского института МГИМО — и примет новые кадры: даже за счет снижения уровня их подготовки

Выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) уволят из МИД Польши, не смотря насколько ценна для страны их квалификация, и какой пост они занимают, сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на собственные источники.Новый министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович намерен попрощаться со всеми дипломатами-выпускниками российских вузов.По данным радиостанции, одной из главных причин отставки бывшего главы МИД Ващиковского стало именно "нежелание радикальных кадровых изменений". Бывший министр выступал против увольнений в Министерстве иностранных дел и приема новых сотрудников без дипломатического опыта.— говорится в сообщении.Радио отмечает, что нынешний глава МИД, еще когда был заместителем министра, добился снижения квалификационных требований для новых сотрудников, поступающих на работу во внешнеполитическое ведомство. Главное, видимо, - это избавиться от "российского влияния"