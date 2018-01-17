Пистолет-пулемет MAS-38 (Франция)



Пистолет-пулемет MAS-38 в роли музейного экспоната. Фото Wikimedia Commons



Схема оружия. Рисунок Wikimedia Commons



Конструкция спускового механизма. Рисунок Wikimedia Commons



Взаимодействие затвора и спускового механизма. Рисунок Wikimedia Commons



Общий вид MAS-38. Фото Modernfirearms.net



Ствольная коробка крупным планом: затвор отведен в крайнее заднее положение, приемник магазина закрыт крышкой. Фото Forgottenweapons.com



Вид сверху на ствольную коробку. Фото Forgottenweapons.com



Верхняя часть корпуса и подаватель магазина. Фото Forgottenweapons.com



Пистолет-пулемет MAS-38 Вальтера Аудизио в Национальном историческом музее Албании. Из этого оружия был расстрелян Бенито Муссолини. Фото Wikimedia Commons

По материалам:

http://modernfirearms.net/

https://forgottenweapons.com/

http://smallarmsreview.com/

Попенкер М.Р., Милчев М.Н. Вторая мировая: война оружейников. – М.: Яуза, Эксмо, 2008.

После окончания Первой мировой войны французские специалисты тщательным образом изучили трофейное немецкое оружие и пришли к выводу о необходимости разработки собственного пистолета-пулемета. В начале двадцатых годов был создан первый французский проект этого класса, и в середине десятилетия новое оружие могло поступить на вооружение. Тем не менее, от него отказались в пользу еще не разработанных систем. Последующие работы продолжались до второй половины тридцатых годов и привели к появлению изделия MAS-38.В 1926 году французская промышленность выпустила первые серийные пистолеты-пулеметы модели STA / MAS 1924 M1, которые вскоре должны были поступить на вооружение. Однако в это время военные пересмотрели свои требования к новому оружию, и потому отказались от существующих проектов. По ряду причин, армия решила перевести пистолеты-пулеметы на патроны с 7,65-мм пулей. Существующие изделия под патрон 9х19 мм «Парабеллум», таким образом, не имели реальных перспектив.Ведущие оружейные организации Франции, в том числе Section Technique de l'Armée (STA) и завод Manufacture d'armes de Saint-Étienne (MAS), приступили к разработке новых образцов вооружения, отвечающих обновленным требованиям заказчика. Наибольших успехов в этом деле достигло предприятие из г. Сент-Этьен, однако и в его случае дела шли хуже, чем хотелось бы армии. В течение длительного времени конструкторам не удавалось создать проект, в полной мере отвечающий требованиям. Различные доработки и совершенствование имеющихся опытных образцов продолжались до середины тридцатых годов.Только в 1935 году был представлен экспериментальный образец MAS-35, почти полностью соответствовавший техническому заданию. Это изделие представляло собой очередной вариант модернизации более старых пистолетов-пулеметов STA 1924, однако имело самые заметные отличия. Как и предшественники, образец 1935 года не в полной мере устроил заказчика, и развитие проекта было продолжено. Дальнейшее его развитие вскоре привело к желаемым результатам. Доработанный MAS-35 мог быть принят на вооружение.Конструкторские работы, испытания и доводка опытных изделий типа MAS-35 продолжалась в течение нескольких лет. Приказ о принятии такого оружия на вооружение французской армии появился только в 1938 году. В соответствии с ним серийному пистолету-пулемету присваивалось официальное обозначение MAS-38 – «Manufacture d'armes de Saint-Étienne, 1938 год».Проект MAS-38 предлагал конструкцию сравнительно простого пистолета-пулемета под пистолетный патрон 7,65х20 мм Longue французской разработки. От оружия требовалась скорострельность не менее 600 выстрелов в минуту с возможностью надежного поражения живой силы противника на дистанциях до 150-200 м. Кроме того, за счет определенных идей и решений изделие могло отличаться малыми размерами и весом. Любопытно, что сравнительно небольшие габариты сохранялись даже при наличии жестко закрепленного приклада.Пистолет-пулемет MAS-38 не отличался сложностью конструкции. Основным его элементом была стальная ствольная коробка сравнительно простой формы. Спереди к ней присоединялся ствол, сзади – приклад. Снизу на коробке имелись приемник магазина и пистолетная рукоятка с органами управления. В связи с применением специфического варианта автоматики продольные оси ствола и приклада располагались под углом друг к другу. Одновременно с этим новое изделие отличалось сравнительной сложностью производства: значительная часть деталей должна была изготавливаться фрезеровкой.Оружие получило ствол длиной 222 мм (29 калибров) с нарезным каналом. Ствол имел коническую форму внешней поверхности, однако она сужалась незначительно. В дульной части предусматривалось утолщение, на котором располагалась мушка. Казенник, содержавший патронник, отличался большими поперечными размерами.Ствольная коробка нового оружия изготавливалась из стали и состояла из двух основных деталей. Верхняя отличалась большими размерами и имела сложную форму. Ее нижний участок выполнили в виде прямоугольного агрегата, над которым находился выступ схожей формы. Верхний наплыв, служивший опорой прицела, начинался рядом с узлом крепления ствола, а в задней части ствольной коробки заметным образом поднимался над ней. На правом борту коробки находились окно для выброса гильз и продольный паз рукоятки затвора. Нижний элемент коробки представлял собой лоток с приемником магазина в передней части и средствами крепления деталей ударно-спускового механизма в задней.Специалисты завода MAS предложили использовать оригинальную конструкцию автоматики на основе полусвободного затвора. С целью уменьшения потребных габаритов и массы затвора было решено применить специфические средства его торможения. Направляющие затвора внутри ствольной коробки, образовывавшие боковую часть ее верхнего агрегата, располагались под некоторым углом к оси ствола. Двигаясь назад под действием отдачи, затвор был вынужден преодолевать сопротивление силы трения и терял часть своей скорости.Затворная группа пистолета-пулемета отличалась простотой и фактически заимствовалась у предыдущего изделия STA 1924. Затвор выполнили в виде цилиндрической детали определенной массы, внутри которой имелся канал для подвижного ударника и возвратно-боевой пружины. Также затвор комплектовался средствами извлечения стреляной гильзы. Ударник представлял собой цилиндрическую деталь с длинной иглой-бойком на переднем торце. Такой боек выводился к зеркалу затвора через соответствующий канал последнего. Затворная группа управлялась рукояткой, выведенной на правый бок оружия. Рукоятка была выполнена заодно с прямоугольной крышкой, при помощи которой закрывались отверстия правой стенки коробки. При стрельбе крышка и рукоятка фиксировались в заднем положении.Проблему размещения возвратно-боевой пружины решили, задействовав приклад. К задней стенке ствольной коробки присоединили трубчатый кожух, внутри которого должна была помещаться эта пружина. Сам кожух находился внутри приклада. Таким образом, весь внутренний объем ствольной коробки отдавался только затворной группе, что позволило в некоторой мере сократить габариты оружия в сборе.Спусковой механизм нового пистолета-пулемета допускал стрельбу только очередями. Все его детали находились в нижней части ствольной коробки и устанавливались в пространстве от шахты магазина до задней части пистолетной рукоятки. УСМ состоял из нескольких деталей, обеспечивавших блокировку затвора в необходимых положениях. Так, перед выстрелом затвор останавливался в заднем положении при помощи шептала. Вследствие нажатия на спусковой крючок оно смещалось и позволяло затвору пойти вперед, выполнив выстрел.Предохранитель пистолета-пулемета MAS-38 имел весьма оригинальную конструкцию. Основной его деталью было коромысло, установленное позади магазина. Заднее его плечо имело зубец, аналогичный расположенному на шептале. Для включения предохранителя следовало повернуть спусковой крючок до упора вперед. При этом его верхняя часть, скрытая внутри оружия, воздействовала на заднее плечо коромысла, заставляя его заблокировать затвор в переднем положении. Вернув крючок в рабочее положение, можно было взводить оружие и стрелять.Пистолет-пулемет должен был использовать отъемные коробчатые магазины емкостью 32 патрона. Боеприпас 7,65х20 мм Longue отличался от «Парабеллума» меньшими габаритами, что привело к появлению более компактного и легкого магазина. Коробчатый магазин MAS-38 помещался внутрь невысокой приемной шахты и фиксировался на своем месте защелкой. Последняя управлялась кнопкой, выведенной на левую стенку приемника. При отсутствии магазина шахта прикрывалась подвижной крышкой. После установки магазина такая крышка помещалась вертикально, вдоль его передней стенки.Изделие MAS-38 оснащалось открытым прицелом. На дульной части ствола находилась небольшая мушка. Верхний наплыв ствольной коробки служил основанием для прицела. Детали последнего располагались внутри выемки достаточных размеров и были частично утоплены в наплыв. Основной деталью открытого прицела был перекидной целик, позволявший вести огонь на дистанциях 100 и 200 м.Оружие получило несложную деревянную фурнитуру. На вертикальной металлической основе пистолетной рукояти закреплялись две деревянные накладки, обеспечивавшие удобный хват оружия. На задней трубке, вмещавшей пружину, устанавливался приклад традиционной трапециевидной формы. Его задняя поверхность оснащалась металлическим затыльником, связанным с внутренней трубкой. Слева над спусковой скобой имелось кольцо-антабка для ремня. Второй его конец закреплялся на врезной антабке приклада.Новый пистолет-пулемет отличался малыми габаритами и сокращенным весом при, в целом, приемлемых технических характеристиках. Общая длина изделия составляла 635 мм, из которых 222 мм приходилось на ствол. Специфическая конструкция оружия исключала возможность складывания приклада. Без патронов MAS-38 весил 2,83 кг. Магазин с 32 патронами весил около 750 г. Пистолет-пулемет показывал скорострельность не менее 600 выстрелов в минуту. Начальная скорость пули – 350 м/с. Эффективная дальность огня серьезно ограничивалась сравнительно слабым патроном и не превышала 100-150 м.Появившись как MAS-35 и пройдя все необходимые доработки, новое оружие в 1938 году было принято на вооружение французской армии. Перспективное изделие MAS-38 пошло в серию; соответствующий заказ получил завод Manufacture d'armes de Saint-Étienne, разработавший этот проект. Первая партия серийного оружия была передана армии в начале 1939 года. Вскоре заказчик получил еще несколько небольших партий.Производство пистолетов-пулеметов продолжалось до середины 1940 года –вплоть до завершения боевых действий и поражения от Германии. За это время оружейники из Сент-Этьена успели собрать лишь 2000 изделий MAS-38. Дальнейшее производство такого оружия, по очевидным причинам, исключалось. Оккупанты ознакомились с трофеями, но не пожелали продолжать их выпуск. На вооружении немецких войск имелись собственные пистолеты-пулеметы с желаемыми характеристиками и качествами. Впрочем, немецкая армия приняла MAS-38 на вооружение и ограниченно использовала это оружие под собственным обозначением MP 722(f).Заметное количество пистолетов-пулеметов, выпущенных до оккупации, попало в руки бойцов Сопротивления. Это оружие активно использовали в различных операциях и получали приемлемые результаты. С помощью такого оружия французские партизаны уничтожили заметное количество живой силы противника. Кроме того, в «трудовой биографии» MAS-38 имели место и исторически значимые эпизоды. Так, свергнутый итальянский диктатор Бенито Муссолини был расстрелян именно из французского пистолета-пулемета. Сейчас тот самый образец оружия хранится в одном из албанских музеев.Во время боев были подтверждены выводы, сделанные еще во время испытаний. MAS-38 имели как плюсы, так и минусы. Самой главной положительной особенностью этого оружия были малые размеры и вес, упрощавшие его эксплуатацию. Сравнительно слабый патрон не давал большую отдачу, что положительным образом сказывалось на точности и кучности. Одновременно с этим имелась серьезная проблема, прямо связанная с боеприпасом. Патрон 7,65 Longue заметным образом ограничивал эффективную дальность огня, и оружие по основным боевым качествам проигрывало другим образцам своего времени, использовавшим более мощные боеприпасы.Вскоре после завершения Второй мировой войны французская военная промышленность возобновила производство пистолетов-пулеметов довоенной разработки. При помощи этого оружия планировалось в минимальные сроки провести желаемое перевооружение армии. Новое серийное производство продолжалось до конца десятилетия, и за это время завод MAS смог передать армии несколько десятков тысяч пистолетов-пулеметов. Насколько известно, оружие послевоенного выпуска не имело никаких значительных отличий от изделий первых серий. Все заметные различия заключались исключительно в маркировке.Уже в 1946 году французским пистолетам-пулеметам вновь пришлось вести огонь по противнику. В Юго-Восточной Азии началась Индокитайская война, в ходе которой Франция пыталась сохранить свои колонии. Французская пехота самым активным образом использовала пистолеты-пулеметы MAS-38 и некоторое другое оружие, созданное еще до Второй мировой войны. Во время этого конфликта определенное количество оружия было передано дружественным местным формированиям. Кроме того, пистолеты-пулеметы становились трофеями противника. Вследствие этого французские MAS-38 позже смогли принять участие во Вьетнамской войне.В середине сороковых годов пистолеты-пулеметы MAS-38 рассматривались в качестве временной меры, позволяющей максимально быстро перевооружить армию. Эта задача была успешно решена, а параллельно шла разработка новых образцов стрелкового оружия. Чуть позже новые изделия пошли в серию, и Франция смогла начать новое перевооружение. Более не нужные MAS-38 отправлялись на хранение или передавались третьим странам. Следует отметить, что в некоторых случаях – как это было во Вьетнаме – далеко не всегда оружие «передавалось» дружественным сторонам и на взаимовыгодной основе.Первым образцом, предназначенным для замены устаревающего MAS-38, был пистолет-пулемет MAT-49. Он пошел в серию в 1950 году, и к концу десятилетия его производство позволило отказаться от оружия предыдущей модели. К началу шестидесятых годов французская армия перестала использовать MAS-38. Тем не менее, эксплуатация такого вооружения продолжилась в вооруженных силах других государств.К настоящему времени все эксплуатанты успели отказаться от MAS-38, а также утилизировать значительное количество списанного оружия. Однако заметное число образцов этого типа до сих пор присутствует в экспозициях музеев и частных коллекций. Что важно, среди сохранившихся пистолетов-пулеметов есть и образцы довоенного выпуска.Интересен тот факт, что многие пистолеты-пулеметы сохраняют работоспособность, но пострелять из них не удастся. Оригинальные патроны 7,65 Longue французского производства в основном израсходованы или утилизированы. Остатки таких боеприпасов не слишком велики, редко встречаются и могли подвергнуться коррозии, что, как минимум, затрудняет их использование. В последние годы ряд зарубежных компаний наладил производство похожих по габаритам и характеристикам патронов, способных заменить оригинальный 7,65 Longue. Тем не менее, как показывает практика, далеко не вся подобная продукция способна оправдать возлагаемые на нее надежды. «Эрзац-патроны» нередко не в полной мере соответствуют конфигурации заменяемого образца, и потому MAS-38 не могут использовать их.Как и множество других образцов оружия и техники, созданных во Франции в конце тридцатых годов, пистолет-пулемет MAS-38 столкнулся с характерной проблемой в виде немецкой оккупации. Ввиду определенной сложности производства до капитуляции удалось собрать лишь незначительное число серийных изделий, что не позволило провести желаемое перевооружение. Коренным образом ситуация изменилась только после войны, однако к этому времени имеющийся проект успел устареть и требовал замены.