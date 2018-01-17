07:06 17 января

Пермь: а дальше будет только хуже

Да, хочется сказать пару слов именно об этом. Трагедия, происшедшая в Перми говорит о том, что все случившееся закономерно и дальше будет только хуже.



Весь вопрос только в том, какой город на очереди. Где слетит крыша у очередного наркомана или умственно неполноценного, прольется кровь, забегают наскипидаренные чиновнички всех мастей и рангов. И снова будут заверения на «самом высшем» уровне, что «меры будут приняты, бдения усилены» и прочая дурь и белиберда.


Собственно, ни о чем, так как поздно.

Да, глупо и занудно буду снова оглядываться назад и сожалеть об уничтоженной системе идеологической накачки и гражданского воспитания СССР.

Господа демократы Ельцин и Путин советскую систему благополучно разрушили.

Ну или так: враг России Ельцин за 8 лет полностью уничтожил все, что было создано в СССР, а друг российского народа Путин за 18 лет ничего не смог построить нового или хотя бы отремонтировать старое.

Ну не до того было, газопроводы важнее.

Тут не важно уже, важен факт – через 26 лет полнейший ноль и соцсети как воспитательный фактор.

Родители? Даже смотреть, не то что говорить в их сторону не хочу. Несправедливо взвалить на преподавателей в школе и родителей всю ответственность. У родителей главная ответственность – накормить, одеть и оплатить обучение.

Так, простите, заведено. Родителям надо пахать в первую очередь. И во вторую тоже. Иначе перспектива, как сказал в свое время господин Чубайс – не вписаться в рынок.

А вот вам и первые плоды. Родители вписываются в рынок, преподаватели преподают, а не учат, им за обучение зарплата не идет. И государство такая система устраивает, ибо стадом управлять намного проще. Ну об этом уже мы говорили, не так ли?

Конечно, потуги были. Было «Молодежное единство», умершее как «Молодая гвардия Единой России», были «Наши», теперь есть «Юнармия» и «Молодежка ОНФ».

В целом если судить – симуляторы кипучей деятельности.

Так-то понятно, что после выступлений и демонстраций сил Навальным дошло, что надо что-то делать. Вот только понятно, что нет самого главного – понимания что именно надо делать.

Потому тихо шизеешь, посещая группу «Молодежки» в контакте. Милота, барсы, конкурсы, песенки и прочее. Интернет-жвачка для умственно неполноценных. Но – «Молодежка ОНФ».

На «взрослом» сайте немного интереснее. Но нет главного – нет хоть какой-то идеологии.

Призывов и лозунгов хватает. Но как творить перемены, если нет главного: нет понимания самой сути перемен. Просто сотрясание интернет-воздуха теми, кто вроде должен что-то делать, а делать не умеет.

И вот – закономерный итог. Поножовщина как результат.

Да, как я уже говорил выше, сейчас бросят все силы на улучшение охраны в учебных заведениях, поимеют директоров и так далее.

А смысл?

Никто не собирается делать главного. Хотя бы задуматься над тем, что выбить из родителей дополнительный суммы на охрану – это полдела. Где-то заплатят, а где-то нет. Ибо не возьмешь ты с полки денег, если их туда не клал.

Главное – это предупреждение подобных случаев, навеянных соответствующими роликами и фильмами. И укладом, пропагандируемым десятками ток-шоу в стиле «сдохни ты сегодня, чтобы я сдох завтра».

И вот как не вспомнить пусть ущербную, тоталитарную, и далее по тексту ступенчатую подготовку граждан в СССР? Октябренок-пионер-комсомолец. Плохо было? А сейчас лучше, да? Телевизор-интернет-интернет лучше?

Современные дети, конечно, не идеальны. Но и не идиоты поголовно, не так ли? Многие вырастут и поумнеют. Многие нет. Но весь вопрос в том, какие идеалы пропишутся в их головах в процессе роста и поумнения.

Кстати, Навальный как раз не создаёт «молодежек» и «наших», у него все свои. И он зовет молодежь поиграть в совсем взрослые игры. Типа майдана незалежности и Дома профсоюзов.

И это заведомо интереснее и продуктивнее, чем милота и откровенно дебильные конкурсы «молодежки».

И вообще, не помню, кто сказал, но сказал здорово: работа с подрастающими поколениями без идеологии – это подготовка кадров для тех, у кого идеология есть.

У интернета идеология есть. Так что – продолжение следует.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 9

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:05
    Что бы не было хуже надо заняться системой образования самым серьезным образом от а до я .
    Spartanez300
    1. Комментарий был удален.
    2. Аристарх Людвигович Сегодня, 06:37
      Там родителям воспитанием заниматься надо, а не перекладывать на школу. А так, план Даллеса работает. Одни детей и учителей режут, другие геями прикидываются, третьи на гелендвагенах и феррари с бешенной скоростью гоняют, четвертые животных мучают и т.д. Вчера в вестях прочитал, какой курсанты Ульяновского летного училища снял клип, цензурных слов не осталось.
      Аристарх Людвигович
      1. raw174 Сегодня, 06:55
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Вчера в вестях прочитал, какой курсанты Ульяновского летного училища снял клип,

        Да штоб их! Я это увидел! Как теперь развидеть?!!!
        raw174
  2. Комментарий был удален.
  3. zzdimk Сегодня, 06:21
    Что за минорный либерализм в соусе ностальгии социалистического толка? проблема не столько в системе образования, сколько в умах родителей этих деток. Весь навоз пришел вместе с правами детей и защитниками этих прав. Розги, ремень и горох прекрасно лечат помутнение детского рассудка.
    zzdimk
    1. рюрикович Сегодня, 06:33
      Цитата: zzdimk
      ремень и горох прекрасно лечат помутнение детского рассудка.

      Как вчера вспоминаю знакомство моей задницы с отцовской портупеей fellow И как напоминание о следствии от негодного поступка её постоянное нахождение на вешалке на кухне пред глазами во время завтрака обеда и ужина feel
      И нормальный вырос, с понятиями о том,что можно,а что нельзя request
      Лично я считаю, что воспитание начинается дома yes А остальное(школы и интернеты с армиями и улицей)лишь совершенствуют азы того, что вбилось отцом и матерью в голову изначально hi
      рюрикович
    2. raw174 Сегодня, 07:01
      Цитата: zzdimk
      Весь навоз пришел вместе с правами детей и защитниками этих прав.

      В точку! Случай прошлого года, когда в г. Троицк Челябинской области, прокуроры нахлабучили директора школы за то, что летом ПРИНУЖДАЛИ!!! детей 8-10 классов цветы поливать на территории школы! а произошло это не на ровном месте, а по заявлению родителей! Вот оно зло! А я в 3 классе на картошку в кузове ЗИЛа ездил, теплотрассу в школьном дворе утеплял стекловатой в 8, парты и стулья чинили в мастерской... Вроде дебилом не стал и ноги не отказали...
      raw174
  4. Des10 Сегодня, 06:29
    "И это заведомо интереснее и продуктивнее, чем милота и откровенно дебильные конкурсы «молодежки»."
    В целом верно, мысли созвучны у многих - по статье.
    Решение то - какое?
    А "милота" - термин как раз интернетовский.
    Des10
  5. astronom1973n Сегодня, 06:30
    а друг российского народа Путин за 18 лет ничего не смог построить нового или хотя бы отремонтировать старое.
    Это уж конечно перебор автор!НЕ согласен я с Вашим мнением. Построено достаточно много.Сделано позитивного за это время тоже.Однако вместе с этим присутствует огромнейшая "черная дыра" на месте идеологии государства и воспитания ,образования подрастающего поколения.Вот где беда полная.
    astronom1973n
    1. raw174 Сегодня, 07:04
      Цитата: astronom1973n
      Однако вместе с этим присутствует огромнейшая "черная дыра" на месте идеологии государства и воспитания ,образования подрастающего поколения.

      Проблема есть, озвучена, давайте предложения... Я с Вами тоже согласен, но пока не вижу выхода, не вижу внятной идеологии...
      raw174
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