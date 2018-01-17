Цена украинской независимости: 10 млрд. долларов

В мире проституции все регламентировано. Есть проститутки дорогие, которые за ночь могут заработать больше, чем некоторые честные труженики за всю свою жизнь, а есть дешевые потаскухи, которым грош цена. Политическая проституция, которой занимаются практически все украинские политики, сегодня работает по тому же самому принципу.Хотите знать, сколько стоит украинская независимость? 10 млрд. долларов, что для 40-миллионной, согласитесь, совсем немного.Да, именно в 10 млрд. долларов оценил гидность нации нынешний режим в Киеве. Ровно такую сумму он получил в качестве аванса (сумма всех подачек за три года). Взамен он несколько лет раздавал обещания. Он рассказывал, что буквально завтра все будет исполнено, как того требуют кредиторы, а сам даже не думал их выполнять. Не думал потому, что их выполнение обозначает не только полную утрату Украиной остатков своей независимости, но и реальные тюремные сроки для многих нынешних представителей так называемой украинской элиты.Закон об антикоррупционном суде Украины — не рядовой документ. Его положения, по задумке западных кукловодов, должны полностью отдать в их руки власть над 40-миллионной страной. Этот орган будет иметь право судить любого чиновника Украины, от обычного клерка до президента и депутатов парламента включительно.И совсем не случайно принятие закона об Антикоррупционном суде стало главным требованием организованного Вашингтоном «михомайдана» во главе с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Кстати, их в этом полностью поддержали все так называемые «друзья» Украины: страны ЕС, МВФ, ВБ, Венецианская комиссия и пр.Принятие этого законопроекта лоббировалось всеми западными институтами с 2014 года, то есть с того самого момента, когда власть на Украине после государственного переворота перешла в руки нынешнего режима. И под обещания его принять МВФ, ВБ и ЕС давали Киеву деньги.В 2014-16 годах Киеву было легко их давать. Но любому терпению рано или поздно приходит конец. Запад, устав от пустопорожних обещаний, потребовал от Порошенко выполнения взятых на себя обязательств. И тут на Украине началось самое интересное. Нет, формально Киев не против все выполнить, но так, как он это понимает.То есть примерно так же, как его западные «партнеры» понимали выполнение Будапештского меморандума, когда Украина отказывалась от ядерного оружия. Так что все честно.Одни джентльмены стоят других.Например, создаваемый при Антикоррупционном суде общественный совет, куда назначаются представители (внимание) стран-«союзников» и доноров Украины, по мнению Вашингтона и МВФ, должен иметь право вето при назначении или снятии всех кандидатур на должность судей. То есть фактически посол США и его европейские коллеги (плюс представители кредиторов) могут совершенно свободно распоряжаться судьбой любого украинского чиновника, включая президента. Вместо этого в АП предлагают, заменить право «вето» на совещательный голос.На Банковой отлично понимают, что первыми под топор демократии попадут именно они. Ведь судить сегодня на Украине можно любого чиновника, ибо вся система власти пронизана коррупцией снизу доверху.Кстати, информацию о «подвигах» слуг народа должны будут собирать еще две организации, созданные по инициативе Вашингтона: НАБУ и САПУ.При этом никто не собирается искоренять на Украине коррупцию. Боже упаси. В этом как раз и состоит главная фишка системы внешнего управления страной. Управлять ею можно только тогда, когда воруют все и на каждого есть компромат. В ином случае данная структура теряет всяческий смысл. Красть киевские чиновники могут сколько угодно. Но на все эти дела накапливаются материалы и кладутся под сукно до того момента, пока тот или иной чиновник не пойдет против воли своих хозяев.Как это работает, мы увидели осенью 2017 года, когда вдруг, после двухлетнего забвения, из нафталина были вытащены две папочки. В одной описывались «подвиги» сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, а в другой — махинации предприятий, принадлежащих украинскому президенту Петру Порошенко. Скандал получился знатный, но Киев сумел тогда отбиться от «общественного мнения» своей страны, которое проявило, к великому сожалению США, странное равнодушие к таким вопиющим преступлениям.Прекрасно понимая всю опасность для себя судебной структуры, сформированной подобным образом, киевская власть делала все, чтобы не выполнять взятых на себя ранее обязательств.А судя по письму, написанному МВФ в адрес украинской власти и ставшему достоянием гласности, такие обещания были.Итак, как уже писалось выше, любому терпению приходит конец. Увидев, что власть на Украине вышла из-под его контроля, Запад сегодня намерен либо добиться своего, либо Порошенко сменит кто-то другой, более договороспособный. А значит, стоит ожидать резкого противостояния олигархических и националистических структур с киевским режимом. И все это будет приправлено дальнейшим обострением внутриполитического кризиса и хаоса на Украине.Получится что-то у американцев или нет, поглядим, а пока киевские чиновники напоминают мне американских «звезд», которые сейчас массово заявляют, что много много лет назад их изнасиловали. Когда начиналась их карьера, они считали нормальным переспать с продюсером и тем самым открыть себе дорогу в большой шоу-бизнес, который живет по аморальным правилам уже много десятилетий. А сейчас они строят из себя недотрог и заявляют, что их просто изнасиловали...