Белград: К убийству Ивановича не причастна ни сама Сербия, ни косовские сербы

Власти Косово заявили о том, что будут оказывать «всестороннюю поддержку» сербскому руководству и правоохранительным органам в расследовании убийства лидера движения «Свобода, демократия, правда» Оливера Ивановича. Косовские СМИ сообщают о том, что на данный момент «не выявлено ни одного подозреваемого». В Белграде же отмечают, что Приштина фактически закрыла доступ сербским правоохранителям к самой возможности проводить расследование.Полиция Косово распространила сообщение о том, что предоставившего информацию о причастных к убийству Ивановича ожидает вознаграждение в 10 тыс. евро.Расследование (официально) ведётся как прокуратурой в Приштине, так и следственными органами в Белграде. При этом в МВД Сербии дали понять, что по предварительным данным «нити не ведут в саму Сербию и к косовским сербам».В Белграде отмечают, что главной целью убийства сербского политика стала попытка дестабилизации в Сербии. Правительство страны отмечает, что если в Косово не будут найдены убийцы Ивановича, значит, что такое преступление было выгодно именно косовским элитам.Напомним, что Оливер Иванович был убит накануне выстрелами из окна проезжавшего мимо автомобиля. На теле политика обнаружены пять пулевых ранений, которые и стали смертельными. Позднее автомобиль, из которого стрелял неизвестный, был найден сожжённым.Ивановича похоронят завтра на одном из кладбищ Белграда.