07:00 17 января

Белград: К убийству Ивановича не причастна ни сама Сербия, ни косовские сербы

Власти Косово заявили о том, что будут оказывать «всестороннюю поддержку» сербскому руководству и правоохранительным органам в расследовании убийства лидера движения «Свобода, демократия, правда» Оливера Ивановича. Косовские СМИ сообщают о том, что на данный момент «не выявлено ни одного подозреваемого». В Белграде же отмечают, что Приштина фактически закрыла доступ сербским правоохранителям к самой возможности проводить расследование.

Белград: К убийству Ивановича не причастна ни сама Сербия, ни косовские сербы


Полиция Косово распространила сообщение о том, что предоставившего информацию о причастных к убийству Ивановича ожидает вознаграждение в 10 тыс. евро.


Расследование (официально) ведётся как прокуратурой в Приштине, так и следственными органами в Белграде. При этом в МВД Сербии дали понять, что по предварительным данным «нити не ведут в саму Сербию и к косовским сербам».

В Белграде отмечают, что главной целью убийства сербского политика стала попытка дестабилизации в Сербии. Правительство страны отмечает, что если в Косово не будут найдены убийцы Ивановича, значит, что такое преступление было выгодно именно косовским элитам.

Напомним, что Оливер Иванович был убит накануне выстрелами из окна проезжавшего мимо автомобиля. На теле политика обнаружены пять пулевых ранений, которые и стали смертельными. Позднее автомобиль, из которого стрелял неизвестный, был найден сожжённым.

Ивановича похоронят завтра на одном из кладбищ Белграда.

Использованы фотографии: srpska.ru
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Комментарии 10

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  1. Spartanez300 Сегодня, 05:51
    Вполне вероятно сделано для того что бы развязать новый конфликт .
    Spartanez300
    1. oldseaman1957 Сегодня, 06:00
      Пока Косово под албанцами - мира не будет! Американцы заложили долгоиграющую проблему, которую только Россия сможет решить, и то, если станет могучей.
      oldseaman1957
      1. Orionvit Сегодня, 06:23
        Цитата: oldseaman1957
        заложили долгоиграющую проблему, которую только Россия сможет решить, и то, если станет могучей.

        Если штаты отстранятся от поддержки косовских албанцев, то Сербы сами справятся. Теперь от России требуется, самое "малое", ослабить США. А это проблема ещё та.
        Orionvit
      2. К0щей Сегодня, 06:52
        Цитата: oldseaman1957
        долгоиграющую проблему, которую только Россия сможет решить

        вам не надоело наступать на Балканские грабли? эту проблему решали несколько веков, так и не решили. на мой взгляд, только оказывать политическую поддержку сербам, и не давать развязать против них войну кому-то из НАТО (в которую они сами навряд ли захотят влезать). все. пусть сербы сами решают эту проблему.
        К0щей
    2. сибиралт Сегодня, 06:02
      Если это политическое убийство, то надежды отыскать заказчика практически нет.
      сибиралт
  2. zzdimk Сегодня, 06:00
    Чуть более века назад всё тоже началось с убийства...
    zzdimk
  3. slavaseven Сегодня, 06:02
    Ну русские же виноваты, ну че вы стесняетесь обвинить(сарказм)
    slavaseven
  4. Mavrikiy Сегодня, 06:07
    При этом в МВД Сербии дали понять, что по предварительным данным «нити не ведут в саму Сербию и к косовским сербам»

    Если не ведут во внутрь, ищи во вне.
    Mavrikiy
  5. Геркулесыч Сегодня, 06:27
    Вот для подобных преступлений и создано бандитское квазигосударство косово.
    Геркулесыч
  6. лысова Сегодня, 06:59
    Цитата из статьи : " Среди сербской оппозиции и населения, недовольного двусмысленной политикой нынешнего Брюсселя, посеяны сомнения о возможной причастности сербских властей к устранению оппозиционного политика " - Думаю доверять оппозиции и народу стоит, они непосредственные участники событий. Ну а в дальнейшем раскол Сербии и уничтожение оппозиции албанцами. Ну а в целом, кто играет на дудке ? - Да да, они самые, самопровозглашённые не люди.
    лысова
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