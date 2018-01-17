Посол США в Киеве: Оружие Украине поставим бесплатно
Посол США в Киеве Мари (Мэри) Йованович заявила о том, что Вашингтон поставит Украине летальное оружие бесплатно. По словам г-жи Йованович, сумма, которая предусмотрена на закупку летального оружия для Украины, составляет около 350 млн долларов. Эта сумма «прописана» в военном бюджете США на 2018 год. Что означает "бесплатная" поставка оружия от США, многим прекрасно известно...
Американский посол отметила, что на данный момент Конгресс не утвердил перечень вооружений, которые для Киева будут закупаться на эту сумму. По словам Мари Йованович, поставка летальных вооружений «укрепит безопасность Украины и позволит сделать больше для сохранения территориальной целостности». Такое заявление посол США в Киеве сделала в интервью «РБК-Украина».
Напомним, что ранее Украина уже получила от американских компаний аналоги гранатомётов советской модификации РПГ-7, а также снайперские винтовки. Теперь речь идёт о подготовке к поставке из США партии противотанковых ракетных комплексов. Изначально речь шла о ПТРК «Джавелин», теперь появляется информация, что на Украину могут быть поставлены другие комплексы – TOW.
Посол США добавляет, что речь теперь идёт о поставках летального оружия от американских властей, а не от частных компаний в коммерческом порядке. Если так, то получается, что власти США открыто поддерживают новый виток конфликта на Донбассе.
Американский посол отметила, что на данный момент Конгресс не утвердил перечень вооружений, которые для Киева будут закупаться на эту сумму. По словам Мари Йованович, поставка летальных вооружений «укрепит безопасность Украины и позволит сделать больше для сохранения территориальной целостности». Такое заявление посол США в Киеве сделала в интервью «РБК-Украина».
Напомним, что ранее Украина уже получила от американских компаний аналоги гранатомётов советской модификации РПГ-7, а также снайперские винтовки. Теперь речь идёт о подготовке к поставке из США партии противотанковых ракетных комплексов. Изначально речь шла о ПТРК «Джавелин», теперь появляется информация, что на Украину могут быть поставлены другие комплексы – TOW.
Посол США добавляет, что речь теперь идёт о поставках летального оружия от американских властей, а не от частных компаний в коммерческом порядке. Если так, то получается, что власти США открыто поддерживают новый виток конфликта на Донбассе.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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