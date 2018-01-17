07:01 17 января

Посол США в Киеве: Оружие Украине поставим бесплатно

Посол США в Киеве Мари (Мэри) Йованович заявила о том, что Вашингтон поставит Украине летальное оружие бесплатно. По словам г-жи Йованович, сумма, которая предусмотрена на закупку летального оружия для Украины, составляет около 350 млн долларов. Эта сумма «прописана» в военном бюджете США на 2018 год. Что означает "бесплатная" поставка оружия от США, многим прекрасно известно...

Американский посол отметила, что на данный момент Конгресс не утвердил перечень вооружений, которые для Киева будут закупаться на эту сумму. По словам Мари Йованович, поставка летальных вооружений «укрепит безопасность Украины и позволит сделать больше для сохранения территориальной целостности». Такое заявление посол США в Киеве сделала в интервью «РБК-Украина».

Посол США в Киеве: Оружие Украине поставим бесплатно



Напомним, что ранее Украина уже получила от американских компаний аналоги гранатомётов советской модификации РПГ-7, а также снайперские винтовки. Теперь речь идёт о подготовке к поставке из США партии противотанковых ракетных комплексов. Изначально речь шла о ПТРК «Джавелин», теперь появляется информация, что на Украину могут быть поставлены другие комплексы – TOW.

Посол США добавляет, что речь теперь идёт о поставках летального оружия от американских властей, а не от частных компаний в коммерческом порядке. Если так, то получается, что власти США открыто поддерживают новый виток конфликта на Донбассе.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. zzdimk Сегодня, 06:01
    Языком треплет или совсем крышу снесло?
    zzdimk
    1. oldseaman1957 Сегодня, 06:24
      Цитата: zzdimk
      ...совсем крышу снесло?
      - Всё может быть! Но это решение Вашингтона полностью развязывает руки России. Так что Донбасс может быть вооружён нами, да ещё и похлеще. Здесь, по ходу, повторяется тот же Вьетнам. А там какое оружие победило? Да тут мы ещё и рядом!
      oldseaman1957
  2. Spartanez300 Сегодня, 06:01
    Все делают для того что бы столкнуть Россию и Украину лбами , вплоть до войны .
    Spartanez300
    1. амурец Сегодня, 06:23
      Цитата: Spartanez300
      Все делают для того что бы столкнуть Россию и Украину лбами , вплоть до войны .

      Присоединяюсь к вашему мнению. Американцы жалеют, что Крым не удалось сделать заморской территорией США и в отместку делают всё, чтобы разжечь войну между славянами. Чем больше погибнет народу с той и другой стороны, тем легче захватить славянские земли. По существу, ни украинцы, ни русские американцев не волнуют, главное устроить пожар в чужом доме.
      амурец
  3. Mavrikiy Сегодня, 06:03
    Посол США в Киеве: Оружие Украине поставим бесплатно

    Какая разница "почем", главное подкинет дровишек в костер Гражданской войны.
    Mavrikiy
  4. Orionvit Сегодня, 06:18
    получается, что власти США открыто поддерживают новый виток конфликта на Донбассе
    У штатов на все случае жизни, козырная отмазка, "всё это, ради поддержки демократии на украине, и противодействия "агрессивной" политики России". Ни чего нового не придумают, и не скрывают. Самое главное, что ни кого этим не удивишь, весь мир уже давно привык к такому раскладу и "съест" молча. Вот только всё это, для убийства Русских людей.
    Orionvit
  5. morpogr Сегодня, 06:19
    Бесплатно только сыр в мышеловке. Нверняка америкосы уже для себя что то лакомое присмотрели . И Украину только перед фактом поставят , мы вам помогли теперь это будет наше. А самое ценное что осталось там это земля.
    morpogr
  6. Геркулесыч Сегодня, 06:31
    "Бесплатно "-с учетом того, сколько из укроины выкачали денег, да и то, поставят или старье, за тот же лес, например, или что то более или менее нормальное, но также найдут что потребовать в качестве оплаты поставок оружия.
    Геркулесыч
  7. федоров Сегодня, 06:33
    А если где-то в Татжикистане Российские спецы будут учить бойцов Талибана, что б мочили полосатых в Афгане. Плюс тихонько оружие поставлять.
    Возможен такой вариант ?
    Как сообщество "ВО" думает ? Шойгу здается мне , уже подумал.
    федоров
  8. rotmistr60 Сегодня, 06:48
    Вашингтон поставит Украине летальное оружие бесплатно
    А президент сказал, что за деньги и через частные компании. Так кто главный в Вашингтоне, президент или посол в штате Госдепа? Подкинула украинцам радостную весть, теперь будут минимум неделю обсуждать и показывать кукиш России (не понятно почему).
    rotmistr60
  9. samarin1969 Сегодня, 07:00
    Учитывая, что это оружие будет стрелять по русским людям, США должны ещё доплачивать за его "использование".
    Удивляет вечная "озабоченность" и "разочарование" в реакции российских властей. Неужели кто-то всерьёз ждал чего-то другого от "партнёров"? ....Пока идёт ползучий "мягкий" "Дропшот".
    samarin1969
Картина дня