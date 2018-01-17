Краснодон... Необходимо помнить

Пусть насильник мечется

В страхе и отчаянье,

Пусть своей Неметчины

Не увидит он!

Это завещает вам

В скорбный час прощания

Молодая гвардия,

Город Краснодон.

«Я видела, как пытали людей. После допросов заносили на одеялах безжизненные тела. Никакого снисхождения к тому, что это были женщины, не было…. Мою знакомую подвешивали в «ласточке» на восемь часов. Еще пытали так – накрывали голого человека матрацем, поливали водой и били электрошокером. Часто шантажировали родными. Меня пугали, что заберут мою 13-летнюю сестренку, что саму меня повезут в аэропорт Донецка или на Хрещатик в Киев, где отдадут в руки правосекам. Врагу не пожелаю того, через что пришлось мне пройти».



75 лет назад, 15, 16, 31 января и 9 февраля 1943 года, в городе Краснодоне фашистские захватчики устроили массовую расправу над участниками молодежной подпольной организации «Молодая гвардия».Эти ребята, многим из которых не было и 20 лет, надолго стали теми, на примере которых воспитывались советские дети. А сама «Молодая гвардия» стала одним из самых значимых символов стойкости и героизма.Казалось бы, на эту тему уже огромное множество материалов: книг, фильмов, публикаций. Что нового можно сказать? Однако о подвиге героев Краснодона нужно напоминать, ибо, как оказалось, есть даже в России молодые люди, которые воспитаны уже на других ценностях, которые не плакали в кинотеатре, смотря фильм «Молодая гвардия», а некоторые даже полагают, что фашисты были чуть ли не невинными жертвами.А еще об этом нужно напоминать в связи с тем, что на Украине каждый год начинается с факельных шествий неонацистов и, к огромному сожалению, эта зловещая «эстетика» чем-то привлекательна для части молодежи. Ясно, что такое форматирование сознания было бы невозможно без внешней поддержки «оранжевых» сил, которые оказались тесно сплетены с новыми «коричневыми».Даже город Краснодон — тот самый, при упоминании которого сразу всплывает в памяти борьба «Молодой гвардии» и страшная жертва, принесенная этими ребятами, - сегодня переименован Украиной в рамках так называемой «декоммунизации». Точнее, это лишь жалкая попытка переименовать его в Сорокино — сам Краснодон находится на территории Луганской Народной Республики, которая не признает подобных подлых и фальшивых (других слов и не подберешь) переименований.75 лет назад измученных пытками юношей и девушек вели к краснодонской шахте №5, чтобы расстрелять, а тела сбросить в шурф. Многих бросали в шурф еще живыми. 9 февраля еще одна группа подпольщиков была расстреляна в городе Ровеньки (ныне — также территория Луганской Народной Республики).Эта варварская казнь была последним злодеянием, которое гитлеровцы смогли устроить в Краснодоне. 14 февраля 1943 года город был освобожден Красной армией. Когда вытаскивали из шурфа истерзанные тела молодогвардейцев, их родные не просто рыдали — некоторые теряли сознание.В октябре 1943 года известный советский поэт Михаил Исаковский посвятил героям Краснодонского подполья стихотворение, в котором были такие строки:На эти стихи была написана песня, которую исполнял Иосиф Кобзон. Спустя 75 лет многие — и не только на Украине — забыли о завещании 75-летней давности. Увы, если мы наберем слово «Краснодон» в «Яндекс-картах», браузер выдаст нам название «Сорокино»… Этому факту трудно найти сколь-нибудь вменяемое объяснение.Более того —Это — не рассказ о пытках, применяемых гитлеровскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Это — рассказ об истязаниях слуг нового фашизма. А поведала об этом СМИ молодая девушка — Светлана Акимченкова, жительница Мариуполя, освобожденная недавно из застенков СБУ при обмене пленными.И тут вспоминаются строки из другой советской песни: «».