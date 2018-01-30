Ан-124 «Руслан»: сверхтяжелый шедевр получил вторую жизнь

История Ан-124 берет свое начало в 70-х годах прошлого века. К тому времени в СССР уже был принят на вооружение тяжелый транспортный самолет А-22 "Антей", оснащенный четырьмя турбовинтовыми двигателями. Он до сих пор является самым большим турбовинтовым самолетом в мире.



Главной задачей "Антея" была доставка межконтинентальных баллистических ракет и стартового оборудования. Мобильность войск Советского Союза значительно возросла. И, как это было принято во времена "холодной войны", США сделали ответный ход, объявив конкурс на создание стратегического военно-транспортного самолета. Победу в нем одержала фирма Lockheed, которая в итоге создала транспортник C-5 "Galaxy". Самолет получится весьма удачным и практичным.



В ответ на это в СССР стартует разработка подобного самолета. Тогда рассматривались различные варианты: от глубокой модернизации Ан-22, до создания огромного шестидвигательного транспортника, для обеспечения рекордной грузоподъемности.





Стоит напомнить, что чуть более месяца назад военно-транспортная авиация РФ получила первый глубоко модернизированный Ан-124. Таким образом, отечественное предприятие "Авиастар-СП" вдохнуло новую жизнь в один из самых крупных самолетов в мире.









