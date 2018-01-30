10:24 30 января

Ан-124 «Руслан»: сверхтяжелый шедевр получил вторую жизнь

История Ан-124 берет свое начало в 70-х годах прошлого века. К тому времени в СССР уже был принят на вооружение тяжелый транспортный самолет А-22 "Антей", оснащенный четырьмя турбовинтовыми двигателями. Он до сих пор является самым большим турбовинтовым самолетом в мире.

Главной задачей "Антея" была доставка межконтинентальных баллистических ракет и стартового оборудования. Мобильность войск Советского Союза значительно возросла. И, как это было принято во времена "холодной войны", США сделали ответный ход, объявив конкурс на создание стратегического военно-транспортного самолета. Победу в нем одержала фирма Lockheed, которая в итоге создала транспортник C-5 "Galaxy". Самолет получится весьма удачным и практичным.

В ответ на это в СССР стартует разработка подобного самолета. Тогда рассматривались различные варианты: от глубокой модернизации Ан-22, до создания огромного шестидвигательного транспортника, для обеспечения рекордной грузоподъемности.


Стоит напомнить, что чуть более месяца назад военно-транспортная авиация РФ получила первый глубоко модернизированный Ан-124. Таким образом, отечественное предприятие "Авиастар-СП" вдохнуло новую жизнь в один из самых крупных самолетов в мире.



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Комментарии 9

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  1. PSih2097 17 января 2018 10:08
    шедевром, по ИМХО является АН-225 Мрия...
    PSih2097
    1. андрей юрьевич 17 января 2018 10:16
      фирма Lockheed, которая в итоге создала транспортник C-5 "Galaxy". Самолет получится весьма удачным и практичным.
      В ответ на это в СССР стартует разработка подобного самолета
      как то мы "тесно" идём , кто у кого что тырит? "модельный ряд" как транспорта так и истребителей и бомберов,как будто подглядывали друг у друга... wassat
      андрей юрьевич
    2. андрей юрьевич 17 января 2018 10:46
      шедевром, по ИМХО является АН-225 Мрия... "ОТСТАЛЫЙ СССР"....
      андрей юрьевич
  2. Салют 17 января 2018 10:12
    до создания огромного шестидвигательного транспортника, для обеспечения рекордной грузоподъемности
    - вот этот бы создали
    Салют
    1. Hlavaty 17 января 2018 17:38
      Посчитайте сколько двигателей у Мрии (АН-225) smile
      Hlavaty
  3. Bronevick 17 января 2018 10:52
    Это сам автор канала выкладывает на ВО?
    Bronevick
  4. Лексус 17 января 2018 14:39
    Замечательная машина. Замена пока даже не маячит.
    Нужно самим их обслуживать и модернизировать, чтобы не зависеть от палаты 404.
    Лексус
  5. антивирус 17 января 2018 19:10
    коммерческих перевозок больше бы -это не к авиастроителям а к всем "хозяевам жизни", без нагрузки на МО и бюджет
    антивирус
  6. MOSKVITYANIN 17 января 2018 22:16
    Отчего не показали американский С-17?
    MOSKVITYANIN
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