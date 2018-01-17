Кудрин открыто выступил против Путина

Крупные экономические и военные державы - теперь главные враги глобального либерализма. Такое утверждение представлено в кудринском докладе Центра стратегических разработок. Бывшего министра финансов уже давно принято считать представителем мирового либерального глобализма в нашей стране.



По мнению авторов доклада, либерализм подарил миру рациональность, нормативность и открытость.



Последнее удалось оценить гражданам других стран, которых американские власти отлавливают и арестовывают по всему миру, а затем держат в секретных тюрьмах.





Под "рациональностью", видимо, необходимо подразумевать то, что произошло с Ираком. Страну обвинили в обладании оружия массового поражения, и под выдуманным предлогом уничтожили ее, повесив ее лидера Саддама Хусейна.



Ну а "нормативность", скорее всего, заключается в пренебрежении США и их союзниками резолюциями Совбеза ООН и запугиванием Ирана и КНДР.









