19:06 17 января

Кудрин открыто выступил против Путина

Крупные экономические и военные державы - теперь главные враги глобального либерализма. Такое утверждение представлено в кудринском докладе Центра стратегических разработок. Бывшего министра финансов уже давно принято считать представителем мирового либерального глобализма в нашей стране.

По мнению авторов доклада, либерализм подарил миру рациональность, нормативность и открытость.

Последнее удалось оценить гражданам других стран, которых американские власти отлавливают и арестовывают по всему миру, а затем держат в секретных тюрьмах.


Под "рациональностью", видимо, необходимо подразумевать то, что произошло с Ираком. Страну обвинили в обладании оружия массового поражения, и под выдуманным предлогом уничтожили ее, повесив ее лидера Саддама Хусейна.

Ну а "нормативность", скорее всего, заключается в пренебрежении США и их союзниками резолюциями Совбеза ООН и запугиванием Ирана и КНДР.



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Комментарии 15

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 11:15
    Кудрин открыто выступил против Путина
    да ну...??? бунт на корабле?
    андрей юрьевич
    1. Vard Сегодня, 12:29
      Вопрос... А кто такой Кудрин... бывший мелкий чиновник неудачник... в своё время не смог, а теперь гавкает...
      Vard
      1. андрей юрьевич Сегодня, 12:50
        Цитата: Vard
        А кто такой Кудрин... бывший мелкий чиновник неудачник..

        шоб я так жил...а он на мою пенсию...
        андрей юрьевич
        1. Стропорез Сегодня, 13:05
          Цитата: Vard
          А кто такой Кудрин... бывший мелкий чиновник неудачник... в своё время не смог, а теперь гавкает...

          В 1990 году Алексея Кудрина назначили заместителем Анатолия Чубайса, занимавшего должность главы комитета по экономической реформе в Ленинградском горисполкоме. Тогда будущий министр финансов попал в команду мэра Ленинграда Анатолия Собчака и познакомился с будущим президентом России Владимиром Путиным, который в тот период был офицером КГБ.

          До 1996 года Кудрин занимал различные должности, связанные с экономикой и финансами, в горадминистрации Санкт-Петербурга, откуда вместе со многими известными политическими лицами РФ перешел в правительство страны и где начинал работать под руководством экс-президента РФ Бориса Ельцина.
          В администрации российского главы Алексей Кудрин, так же как и в мэрии Ленинграда, стал замом Чубайса, который возглавлял АП. Тогда же чиновника назначили руководителем КРУ, заместителем российского управляющего в МВФ и ЕБРР. В 1997 году стал замминистра финансов России, освободив пост главы КРУ для Владимира Путина.
          Стропорез
  2. Egorovich Сегодня, 11:18
    Либероидное гав-но, по фамилии Кудрин, ни в какую не хочет тонуть в проруби. Остается один путь, аккуратно зарыть в землю и заровнять.
    Egorovich
  3. Васся Вассин Сегодня, 11:56
    И что это было? Вовка назначил кудрю, который плохой, и которого снял медведь, который тоже бяка, и которого тоже назначил вовка? Автор лизнул полулысого таким видео, получается единственный защитник русского народа бляха-муха! Боже царя храни! Да, говорит он красиво и цветасто, а что делает?
    Васся Вассин
    1. maratk Сегодня, 12:39
      странная фраза в исполнении вечного пессимиста
      maratk
      1. Васся Вассин Сегодня, 13:16
        Почему я пессимист? Вот пойду на выборы и проголосую за председателя, хотя и знаю, что результаты подделают как надо!
        Васся Вассин
  4. василий50 Сегодня, 12:30
    Свои рассуждения о правах и обязанностях либералы ведут всегда только по отношению к кому-то, и никогда по отношению к себе. Совсем как в анекдоте * А нас-то за што?*.
    Ну сколько можно гадить РОССИИ за счёт РОССИИ. Видимо и В В Путин и правительство всё ещё надеется *войти в лоно цивилизации*. Пример царя, кайзера и прочих либералов их не убеждает?
    василий50
  5. синоби Сегодня, 12:37
    Собака лает-ветер носит.А почему он ещё не сидит,кстати?
    синоби
    1. maratk Сегодня, 12:44
      ну скажем так, что таких никогда не посадят (пример: Чубайс!!)
      maratk
    2. андрей юрьевич Сегодня, 12:52
      Цитата: синоби
      Собака лает-ветер носит.А почему он ещё не сидит,кстати?

      андрей юрьевич
  6. Лексус Сегодня, 13:30
    "Если друг оказался вдруг... "
    Лексус
  7. 1536 Сегодня, 14:56
    Вот люди в стране работают, что-то выпускают, продают, добывают, думают, в конце концов. Этот же занимается с утра до вечера ерундой и говорильней, начитавшись какой-то ереси на аглийском языке, и сбивает людей с панталыку. "Бухарин", понимаешь, новейшего времени нашелся!
    1536
  8. Mavrikiy Сегодня, 17:19
    За последний век он единственный понимает особенности нашей страны и в первую очередь русского народа

    1. Ведущий имел ввиду 21 век? Тогда согласен. А хто тама был еще? Айфончик....
    2. Ведущий имел ввиду век с 1917г.? Ну тогда ему и Тихий с камнем на шее мелковат будет.
    Да и ВВП удивил: "....говоря современным языком "за отечество""
    "Видать ты был долго в пути и людей позабыл. Мы давно так живем." (Высоцкий)
    Mavrikiy
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