19:15 17 января

В Центре им.Хруничева просят 30 млрд дополнительного финансирования

Глава космического центра им.Хруничева Алексей Варочко подтверждает информацию о том, что Центр запросил у государства 30 млрд рублей дополнительного финансирования «для оздоровления компании». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на газету «Известия» и приводя аргументы самого Варочко:
Ни для кого не секрет, что у предприятия большой кредитный портфель. Только на обслуживание кредита уходит по 4,5 млрд рублей в год. В свое время Государственный космический НПЦ им. Хруничева, чтобы поддержать предприятие "Протон-ПМ", производящее двигатели для первой ступени ракеты "Протон-М", взял кредит. В ином случае заводу грозило закрытие и увольнение персонала.


В газете «Известия» отмечается, что пару лет назад «Роскосмос» уже предоставлял космическому центру им.Хруничева сумму, вдвое превышающую ту, которую просит перечислить центр на этот раз.

Глава Центра приводит пример того, почему потребовались дополнительные средства. По словам Варочко, Салаватинский химзавод, к примеру, в 2,5 раза повысил цену на ракетное топливо, что привело к увеличению расходов на испытание ракетных двигателей и к повышению итоговой стоимости всех работ при зафиксированном ранее финансировании со стороны государственных структур.


В Центре им.Хруничева просят 30 млрд дополнительного финансирования


Из материала:
Соответственно, нам приходится снижать собственную прибыль. Нам приходится содержать и излишнюю инфраструктуру. Она рассчитана на производство 10-ти ракет "Протон" в год, а мы выпускаем в два раза меньше. Производство "Ангары" рассчитано под пять тяжелых ракет в год. Нам приходится содержать площади, людей. Со второй половины 2016 года по первую половину 2017-го мы не произвели ни одной новой ракеты. Тогда стоял вопрос о браке в двигателях. Теперь эта проблема решена.


Использованы фотографии: on.kz
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Комментарии 21

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:43
    По моему такое предприятие должно быть полностью государственным и на содержании государства , а не заниматься попрошайничеством ..
    Spartanez300
    1. сибиралт Сегодня, 11:46
      Тут бы выжить, уже не до оздоровления. recourse А в этом центре не пробовали сократить "эффективных манагеров"?
      сибиралт
      1. Бесконечность Сегодня, 11:54
        Да. Главного батутчика я бы тоже сократил wink
        А еще меня очень пугает уменьшение финансирования космической отрасли. Вроде как ее урезать хотя до 25%. И так денег не хватает + эффектные манагеры. Это предательство наших предков, которые верили в космос и делали сказку былью ,когда первыми достигали других планет...
        Бесконечность
        1. nik-karata Сегодня, 12:00
          Посмотреть бы на доходы эффективных и главного... и с них и начать оздоровление предприятия. Не иначе как обычно, зарплата инженера + или - 40тыр., а директор под 300тыр., да и плюсом премии руководства...
          nik-karata
        2. Бесконечность Сегодня, 12:28
          Ангосат-1 вновь сломался ... Мда, Сталина на них не хватает...

          https://iz.ru/695823/dmitrii-strugovetc-nikolai-k
          rasnov/angolskii-sputnik-vyshel-iz-pod-kontrolia
          Бесконечность
      2. КВУ-НСвД Сегодня, 12:01
        А кто ж будет квалифицированно осваивать средства ? Тут абы кто не справится . Посудите сами - всего два года назад выделили лярд и он не только полностью освоен но готовы взять на себя и повышеные соцобязательства ещё на поллярда . По моему эффективность управления не должна вызывать сомнений у понимающих людей . Так что без этих высококлассных специалистов предприятию ну никак am Блин - в голове сплошные матерные иероглифы !!!
        КВУ-НСвД
    2. iouris Сегодня, 13:23
      Цитата: Spartanez300
      По моему такое предприятие должно быть полностью государственным

      Странная идея. Уже 27 лет ЦБ РФ реализует политику МВФ, а правительство - правила ВТО. Думаю, поздно пить боржоми.
      iouris
  2. iouris Сегодня, 11:43
    Всё правильно. Сверхдержава, которая не развивается, умирает. Умирающая сверхдержава содержит избыточные мощности и структуры. До поры до времени.
    iouris
  3. Teberii Сегодня, 11:44
    Проблема и дать мало,и не дашь еще хуже.
    Teberii
  4. Горный стрелок Сегодня, 11:52
    Начинать надо - с головы. Директора - "к ногтю"...
    Горный стрелок
  5. Gogia Сегодня, 11:56
    Посмотрите, кого эффективные менеджеры в первую очередь уволили... На ВО статья была хорошая.
    Пора бы унифицировать все носители. Заводов много - пусков мало... И Маск еще поджимает. а еще в СССР была идея первую ступень на парашютах опускать.
    Gogia
  6. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:01
    Как у Чуковского: " .. Пожар тушим, и блинами, и сушеными грибами..."что дрова,в топку..
    Головы надо "лечить"!
    Интересно,ск. официальная зарплата у просящего??
    Сибирский цирюльник
  7. Dimmih Сегодня, 12:03
    А с прибылью работать не пробовали? Коммерческие запуски осуществлять и т.д. Родственников с работы поувольнять и прочие меры финансового оздоровления применить. А то дай, дай, дай.
    Dimmih
  8. Dashout Сегодня, 12:04
    Салаватинский химзавод, к примеру, в 2,5 раза повысил цену на ракетное топливо, что привело к увеличению расходов на испытание ракетных двигателей и к повышению итоговой стоимости всех работ при зафиксированном ранее финансировании со стороны государственных структур.

    а почему этот хим.завод увеличил стоимость? Потому что Правительство нифига не делает! На ВО уже несколько статей было о безобразиях в пороховой отрасли, направлениях специальной химии... а Медведев и слышать не хочет... Ну вот, если государство не хочет реиндустриализации, поднимать промышленность в том числе и спец.химии, то выделяйте деньги хоть таким образом, через посредников
    Dashout
    1. weksha50 Сегодня, 12:22
      Цитата: Dashout
      а почему этот хим.завод увеличил стоимость? Потому что Правительство нифига не делает! На ВО уже несколько статей было о безобразиях в пороховой отрасли, направлениях специальной химии... а Медведев и слышать не хочет...



      Вот-вот... В верху я не стал реагировать на завышение цен на топливо салаватинцами... Центр им. Хруничева, по своей сути, не коммерческое, а государственное предприятие, и все его работы-мероприятия и связки с расзличными поставщиками должны быть увязаны в единую систему со своими стандартными ценами и расценками... Правительство в первую очередь должно было создать такую систему, найти способы возмещения потерь от разницы в коммерческих ценах и т.д...
      А то - непонятный плач Ярославны... Зря я Ярославну приплёл... Плач ленивых, тупых и далеко НЕЭХВективных манагеров...
      Не дождусь уже я никогда, чтобы в правительстве и во главе производства появились умные, энергичные люди, заботящиеся не столько о своей мошне, сколько о благополучии государства в целом... hi
      weksha50
    2. ник7 Сегодня, 12:33
      Совершенно верно, что за странная система, коммерческие, ориентированные на прибыль фирмы присосались к госденьгам и цены повышают. Это система, чем больше посредников, тем больше к рукам прилипает. Никаких денег не хватит при такой системе, какая цель? - Успешные запуски или прибыль с госбюджета? Нужно определится и провести реформу отрасли, непрофильное и посредников вывести , все ключевые поставщики и подразделения, должны входить в одно предприятие, без посредников. Зарплаты и премии и бонусы, должны быть утверждены в тарифной сетке, что бы не мог руководитель, назначать себе произвольные зарплаты.
      ник7
      1. iouris Сегодня, 14:32
        Цитата: ник7
        какая цель? - Успешные запуски или прибыль с госбюджета?

        Космос - это инфраструктурный проект СССР, кроме того, без космоса обороноспособность обеспечить не удастся. Необходимо научиться дорого продавать услуги в космосе "партнёрам". В противном случае всю прибыль от нашего космоса будут иметь они, а те, кто их предоставляет, будут жить впроголодь. Но для этого нужна другая экономическая система.
        iouris
  9. JonnyT Сегодня, 12:10
    Деньги нужны предприятию, для оздоровления топ менеджмента и их любовниц в spa-отелях Швейцарии.
    Классика жанра - понабрать ненужных кредитов потом просить денег на погашения кредитов, шантажируя банкротством предприятия
    JonnyT
  10. igorspb Сегодня, 12:11
    на подготовку к ЧМ по футболу потратили 480 лярдов - вот с бы эти средства и с пользой потратить, например Хруничева от долгов освободить...
    igorspb
  11. Лексус Сегодня, 13:12
    Ни для кого не секрет, что у предприятия большой кредитный портфель. Только на обслуживание кредита уходит по 4,5 млрд рублей в год. В свое время Государственный космический НПЦ им. Хруничева, чтобы поддержать предприятие "Протон-ПМ", производящее двигатели для первой ступени ракеты "Протон-М", взял кредит. В ином случае заводу грозило закрытие и увольнение персонала.

    А где государство-то?
    Получается - банкиры жиреют, а предприятия выживают... или не выживают.
    Какой уж тут космос? Зубы на полку не положить бы. no
    Лексус
  12. prior Сегодня, 13:32
    У нас предметное обсуждение любого вопроса приводит к выводу о необходимости реформирования власти, будь-то космос или проституция, сельское хозяйство или образование.
    prior
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