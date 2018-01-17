В Центре им.Хруничева просят 30 млрд дополнительного финансирования
Глава космического центра им.Хруничева Алексей Варочко подтверждает информацию о том, что Центр запросил у государства 30 млрд рублей дополнительного финансирования «для оздоровления компании». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на газету «Известия» и приводя аргументы самого Варочко:
В газете «Известия» отмечается, что пару лет назад «Роскосмос» уже предоставлял космическому центру им.Хруничева сумму, вдвое превышающую ту, которую просит перечислить центр на этот раз.
Глава Центра приводит пример того, почему потребовались дополнительные средства. По словам Варочко, Салаватинский химзавод, к примеру, в 2,5 раза повысил цену на ракетное топливо, что привело к увеличению расходов на испытание ракетных двигателей и к повышению итоговой стоимости всех работ при зафиксированном ранее финансировании со стороны государственных структур.
Из материала:
Ни для кого не секрет, что у предприятия большой кредитный портфель. Только на обслуживание кредита уходит по 4,5 млрд рублей в год. В свое время Государственный космический НПЦ им. Хруничева, чтобы поддержать предприятие "Протон-ПМ", производящее двигатели для первой ступени ракеты "Протон-М", взял кредит. В ином случае заводу грозило закрытие и увольнение персонала.
В газете «Известия» отмечается, что пару лет назад «Роскосмос» уже предоставлял космическому центру им.Хруничева сумму, вдвое превышающую ту, которую просит перечислить центр на этот раз.
Глава Центра приводит пример того, почему потребовались дополнительные средства. По словам Варочко, Салаватинский химзавод, к примеру, в 2,5 раза повысил цену на ракетное топливо, что привело к увеличению расходов на испытание ракетных двигателей и к повышению итоговой стоимости всех работ при зафиксированном ранее финансировании со стороны государственных структур.
Из материала:
Соответственно, нам приходится снижать собственную прибыль. Нам приходится содержать и излишнюю инфраструктуру. Она рассчитана на производство 10-ти ракет "Протон" в год, а мы выпускаем в два раза меньше. Производство "Ангары" рассчитано под пять тяжелых ракет в год. Нам приходится содержать площади, людей. Со второй половины 2016 года по первую половину 2017-го мы не произвели ни одной новой ракеты. Тогда стоял вопрос о браке в двигателях. Теперь эта проблема решена.
Использованы фотографии: on.kz
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