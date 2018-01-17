В Центре им.Хруничева просят 30 млрд дополнительного финансирования

Ни для кого не секрет, что у предприятия большой кредитный портфель. Только на обслуживание кредита уходит по 4,5 млрд рублей в год. В свое время Государственный космический НПЦ им. Хруничева, чтобы поддержать предприятие "Протон-ПМ", производящее двигатели для первой ступени ракеты "Протон-М", взял кредит. В ином случае заводу грозило закрытие и увольнение персонала.

Соответственно, нам приходится снижать собственную прибыль. Нам приходится содержать и излишнюю инфраструктуру. Она рассчитана на производство 10-ти ракет "Протон" в год, а мы выпускаем в два раза меньше. Производство "Ангары" рассчитано под пять тяжелых ракет в год. Нам приходится содержать площади, людей. Со второй половины 2016 года по первую половину 2017-го мы не произвели ни одной новой ракеты. Тогда стоял вопрос о браке в двигателях. Теперь эта проблема решена.