19:11 17 января

«Если придёт война». В Швеции переиздадут брошюру по гражданской обороне

Впервые за несколько десятилетий Швеция решила издать брошюру о том, что делать в случае полномасштабной войны или серьёзного кризиса, сообщает издание Aftonbladet.



«В 1943 году, в разгар Второй мировой войны, шведское правительство выпустило брошюру под названием "Если придёт война", в которой говорилось о том, что нужно делать шведам, если их страна окажется втянутой в конфликт. Среди прочего там было написано, что "любое сообщение о том, что сопротивление бесполезно, – ложь"», приводит статью ИноТВ.


Во время холодной войны в Швеции продолжилось издание подобных наставлений, однако предназначались они по большей части для узкого круга лиц – для тех, кто обучался «тотальной обороне».

Однако этот день вновь настал. Причиной для этого стало ухудшение положения с точки зрения безопасности в Европе и ближнем зарубежье Швеции,
пишет газета.

К лету Агентство гражданской обороны Швеции разошлёт эту брошюру по всем домам страны. Её рабочее название – «Если придёт кризис или война».

Цель этой работы состоит в том, «чтобы не только Вооружённые силы, но и всё общество было готово к военному нападению».

Правительство чётко указало на то, что подачу этого материала нужно улучшить. Там может идти речь о том, как нужно себя вести во время кризисов в мирное время при серьёзных нарушениях в работе общества по причине экстремальных погодных условий или же в случае атаки на какую-то его важную функцию,
рассказала газете одна из составителей брошюры Кристина Андерссон.

По её словам, в брошюре есть «ряд понятий, связанных с опасностью войны и военным нападением, которые не объяснялись людям уже много лет».

В брошюре поднимаются следующие темы:

1. Тотальная оборона и повышенная готовность.
2. Как следует относиться к информационному влиянию как на отдельных людей, так и на Швецию как государство.
3. Что означают кризис и военная опасность и как они влияют на общество и отдельных людей.
4. Короткие советы, как вести себя в случае теракта.

Когда общество испытывает серьёзные трудности или вообще не может прийти на помощь, люди должны уметь удовлетворять свои базовые потребности и потребности своих близких на протяжении некоторого времени,
сказала Андерссон.

По её словам, в наши дни гражданам нужна совсем другая информация по сравнению с временами Второй мировой войны.

Тогда внимание заострялось только на войне, теперь же общество выглядит совсем по-другому. Сейчас налицо гораздо более комплексная картина угроз, в которую входят изменения в климате, террористические атаки, пандемии и информационное влияние. Люди должны знать, как справляться с этим,
подвела итого Андерссон.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 22

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  1. Шура пермский Сегодня, 11:48
    Вот жутегоны… их властьимущие прям жаждут войны
    Шура пермский
    1. Chertt Сегодня, 12:12
      В такой брошюре должны быть только две фразы, перевод с Шведского на Русский. 1. Мы сдаемся. 2 Мы не гомосексуалисты (с)
      Chertt
      1. Shurik70 Сегодня, 13:27
        Вот не надо так про Швецию.
        До 2010-ого года там армия была по призыву. то есть большой процент населения прошёл через минимальную военную подготовку.
        Кроме того там достаточно легко купить оружие, 31,6% населения имеют личный огнестрел.
        http://gunshub.ru/posts/167
        Хочешь иметь рабов вместо граждан - лиши народ оружия. В Швеции этот процесс идёт всего 10 лет (уже запретили оружие носить). Вот лет через 40-50 да, вместо народа будет электорат. А сейчас партизаны дадут пpoсраться любому агрессору. Шведы свободолюбивы. Сейчас закрыли двери для беженцев.
        Shurik70
        1. oldseaman1957 Сегодня, 14:54
          Цитата: Shurik70
          Шведы свободолюбивы. Сейчас закрыли двери для беженцев.
          - Умные эти шведы оказывается! 300 лет живут, не трогают никого, и их никто. Да им в каждом городе надо нашему Петру Первому памятники ставить!
          oldseaman1957
  2. Керенский Сегодня, 11:49
    Молодцы! А у нас ГО совсем запустили.
    Керенский
    1. Лексус Сегодня, 12:59
      А у нас ГО совсем запустили.

      Печально, но факт. В советское время со школы детей приучали, как действовать в экстремальной ситуации, в т.ч. если начнётся война. Поэтому, когда люди вырастали, в крови уже была "прививка" от паники и правильное представление о вселенской "добродетели" фша.
      Лексус
      1. Керенский Сегодня, 13:05
        Сейчас ещё проще. За счёт технологий. Нарисовал мультиков - комиксов и вперёд.
        А вот со взрослыми сложнее, но надо. Можно кратенько на освежителе туалетном изложить, его все читают.
        Керенский
        1. Лексус Сегодня, 13:20
          Можно кратенько на освежителе туалетном изложить, его все читают.

          Бытовая техника инструкциями на русском языке комплектуется уже здесь, в России. чего бы ещё одну брошюрку не засунуть? Смартфоны, так те вообще навалом в контейнерах идут, упаковывают здесь.
          Автомобильные аптечки, в конце концов. Их содержимое точно изучают, многие, правда, вынужденно уже.
          Лексус
          1. Керенский Сегодня, 13:28
            Автомобильные аптечки, в конце концов.

            Можно и специальные выпустить. Только у нас, как обычно, натолкают фигни втридорога.
            Должно государство о своих гражданах думать! Пусть хоть методичками обеспечат.
            Керенский
    2. Дирижер Сегодня, 14:39
      В Казахстане после 2015 селя , Запустилии ГО , нормально так .
      Дирижер
  3. Teberii Сегодня, 11:50
    Нагнетание страстей, сейчас все побегут в магазины продовольствие запасать,хороший рекламный ход.
    Teberii
  4. Altona Сегодня, 11:50
    От арабов и прочих муслимов, которые вас насилуют ежедневно, вначале защититесь.
    https://nstarikov.ru/club/88744
    Altona
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:10
      Очень может быть что об этом в брошюре - ни слова , т.к. это не толерантненько .
      bouncyhunter
  5. Дормидонт Сегодня, 11:51
    Что нужно делать шведам в случае полномасштабной войны? Лечь на живот головой в сторону, противоположную взрыву. И, как говаривал Джон Сильвер: "Живые позавидуют мёртвым"
    Дормидонт
  6. Magic Archer Сегодня, 11:51
    Шведам мозги запудрили.Главная угроза это туева хуча беженцев,которые сделали из моего любимого Стокгольма помойку!И которые уже успешно криминализировали целые районы города.И это только в столице!Про другие города говорят тоже самое!Раньше можно было гулять где хочешь,а теперь есть места куда ночью белому лучше не соваться.И полиция только разводит руками.Вот так потомки викингов превратились в толерантное ,которое хавает про русскую угрозу!
    Magic Archer
  7. Витас Сегодня, 11:52
    И нам бы такую не помешало. Жизнь в условиях войны и терактов. Выживание в городе и природе. Береженого, Бог бережет.
    Давеча в супермаркете объявили - "Пожарная тревога"... и народ молча стоит смотрит.... ждут наверное как загорится, что бы водку с закуской спасать. )))
    Витас
    1. bubalik Сегодня, 12:06
      Давеча в супермаркете объявили - "Пожарная тревога"... и народ молча стоит смотрит

      Сегодня попали в ситуацию, о которой до этого слышали только в СМИ, эвакуацию посетителей ТРЦ. До этого в новостных лентах говорили, писали, что из-за звонка неизвестного спецслужбы эвакуировали людей из такого-то ТРЦ и всё. Смотрел, читал и всегда думал " ну, хорошо, всех спасли, никому ничего не угрожает". Как на самом деле происходила эвакуация никогда не рассказывали. И вот сегодня мы с семьёй поехали докупать подарки и всякие мелочи, заехав на второй уровень уличной парковки, минут 20 искали место припарковаться, естественно покупателей приехало много. Проходив по разным бутикам около получаса, сначала заметили бегающего охранника, нервно говорившего что-то в рацию, затем двух полицейских в бронежилетах и, как показалось, в огромных шлемах, и через пару минут зазвучало сообщение о необходимости покинуть помещение. Все люди устремились к выходу, паники не было, особой спешки тоже, все спокойно, но не мешкая выходили из ТРЦ. И большинство пошли на парковку в свои автомобили и тут начался АД. Выехать никто не смог, образовалась гигантская пробка, от ТРЦ дорога выходит на одну из оживленных улиц города, по которой очень плотный траффик + действующие светофоры. Люди оказались заблокированы на парковке, несколько тысяч человек. Движение по оживленной магистрали рядом с "заминированным " ТРЦ перекрыто не было, светофоры работали в штатном режиме, ни оцепления, ни регулировщиков не было, чтоб можно было выпустить выезжающих и не впускать въезжающих. Что эта за эвакуация, когда она создаёт больше опасности для людей. Согласен, что каждый отвечает сам за собственную жизнь и если переживаешь за жизнь, а не за автомобиль, можно было эвакуироваться не на парковку, а в другое место, НО куда? Никаких указателей, ни сотрудников, которые бы указывали направление безопасного следования, ничего подобного не было. Никто эвакуацией не руководил. Просто выгнали народ из здания и всё. Проторчали на парковке около чсас, надышались угарным газом. При особо бурной фантазии можно представить, что можно сделать с тысячей заблокированных людей, даже хотя бы 2-3 подготовленным бандитам. Вот пока ждали, всякие дурацкие мысли лезли в голову, от которых становилось жутко.
      bubalik
  8. Дирижер Сегодня, 12:04
    Страна с пониженной социальной ответсвенностью .
    Дирижер
  9. лысова Сегодня, 12:36
    lol Кроме кризиса, искусственно создаваемый США, Вам нечего бояться. Не трогайте Россию и она не тронет, даже поможет от всякого рода нападков. Так что :
    лысова
  10. Лексус Сегодня, 12:37
    «Если придёт война». В Швеции переиздадут брошюру по гражданской обороне

    Лучше бы разговорники на арабском заказали. Ну и, если нас так боятся, то и на русском, первая фраза в котором должна быть такая - "Не стреляйте, я сдаюсь!"
    Лексус
  11. Denis Obukhov Сегодня, 14:43
    Там есть пункт про белую простыню?
    Denis Obukhov
  12. Denis Obukhov Сегодня, 14:44
    Ну что им сказать? :)

    Медленно ракеты уплывают в даль
    Встречи с ними ты уже не жди
    И хотя Америки немного жаль
    у Европы это впереди!.............
    Denis Obukhov
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