«Если придёт война». В Швеции переиздадут брошюру по гражданской обороне
Впервые за несколько десятилетий Швеция решила издать брошюру о том, что делать в случае полномасштабной войны или серьёзного кризиса, сообщает издание Aftonbladet.
«В 1943 году, в разгар Второй мировой войны, шведское правительство выпустило брошюру под названием "Если придёт война", в которой говорилось о том, что нужно делать шведам, если их страна окажется втянутой в конфликт. Среди прочего там было написано, что "любое сообщение о том, что сопротивление бесполезно, – ложь"», приводит статью ИноТВ.
Во время холодной войны в Швеции продолжилось издание подобных наставлений, однако предназначались они по большей части для узкого круга лиц – для тех, кто обучался «тотальной обороне».
К лету Агентство гражданской обороны Швеции разошлёт эту брошюру по всем домам страны. Её рабочее название – «Если придёт кризис или война».
Цель этой работы состоит в том, «чтобы не только Вооружённые силы, но и всё общество было готово к военному нападению».
По её словам, в брошюре есть «ряд понятий, связанных с опасностью войны и военным нападением, которые не объяснялись людям уже много лет».
В брошюре поднимаются следующие темы:
1. Тотальная оборона и повышенная готовность.
2. Как следует относиться к информационному влиянию как на отдельных людей, так и на Швецию как государство.
3. Что означают кризис и военная опасность и как они влияют на общество и отдельных людей.
4. Короткие советы, как вести себя в случае теракта.
По её словам, в наши дни гражданам нужна совсем другая информация по сравнению с временами Второй мировой войны.
«В 1943 году, в разгар Второй мировой войны, шведское правительство выпустило брошюру под названием "Если придёт война", в которой говорилось о том, что нужно делать шведам, если их страна окажется втянутой в конфликт. Среди прочего там было написано, что "любое сообщение о том, что сопротивление бесполезно, – ложь"», приводит статью ИноТВ.
Во время холодной войны в Швеции продолжилось издание подобных наставлений, однако предназначались они по большей части для узкого круга лиц – для тех, кто обучался «тотальной обороне».
Однако этот день вновь настал. Причиной для этого стало ухудшение положения с точки зрения безопасности в Европе и ближнем зарубежье Швеции,пишет газета.
К лету Агентство гражданской обороны Швеции разошлёт эту брошюру по всем домам страны. Её рабочее название – «Если придёт кризис или война».
Цель этой работы состоит в том, «чтобы не только Вооружённые силы, но и всё общество было готово к военному нападению».
Правительство чётко указало на то, что подачу этого материала нужно улучшить. Там может идти речь о том, как нужно себя вести во время кризисов в мирное время при серьёзных нарушениях в работе общества по причине экстремальных погодных условий или же в случае атаки на какую-то его важную функцию,рассказала газете одна из составителей брошюры Кристина Андерссон.
По её словам, в брошюре есть «ряд понятий, связанных с опасностью войны и военным нападением, которые не объяснялись людям уже много лет».
В брошюре поднимаются следующие темы:
1. Тотальная оборона и повышенная готовность.
2. Как следует относиться к информационному влиянию как на отдельных людей, так и на Швецию как государство.
3. Что означают кризис и военная опасность и как они влияют на общество и отдельных людей.
4. Короткие советы, как вести себя в случае теракта.
Когда общество испытывает серьёзные трудности или вообще не может прийти на помощь, люди должны уметь удовлетворять свои базовые потребности и потребности своих близких на протяжении некоторого времени,сказала Андерссон.
По её словам, в наши дни гражданам нужна совсем другая информация по сравнению с временами Второй мировой войны.
Тогда внимание заострялось только на войне, теперь же общество выглядит совсем по-другому. Сейчас налицо гораздо более комплексная картина угроз, в которую входят изменения в климате, террористические атаки, пандемии и информационное влияние. Люди должны знать, как справляться с этим,подвела итого Андерссон.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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