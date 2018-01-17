«Если придёт война». В Швеции переиздадут брошюру по гражданской обороне

Однако этот день вновь настал. Причиной для этого стало ухудшение положения с точки зрения безопасности в Европе и ближнем зарубежье Швеции,

Правительство чётко указало на то, что подачу этого материала нужно улучшить. Там может идти речь о том, как нужно себя вести во время кризисов в мирное время при серьёзных нарушениях в работе общества по причине экстремальных погодных условий или же в случае атаки на какую-то его важную функцию,

Когда общество испытывает серьёзные трудности или вообще не может прийти на помощь, люди должны уметь удовлетворять свои базовые потребности и потребности своих близких на протяжении некоторого времени,

Тогда внимание заострялось только на войне, теперь же общество выглядит совсем по-другому. Сейчас налицо гораздо более комплексная картина угроз, в которую входят изменения в климате, террористические атаки, пандемии и информационное влияние. Люди должны знать, как справляться с этим,