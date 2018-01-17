19:13 17 января

У БДК «Иван Грен» проблемы с задним ходом

Большой десантный корабль проекта 11711 «Иван Грен», строящийся на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», не могут передать флоту из-за проблем с задним ходом. Испытания приостановлены до конца января, передает "ВПК-ньюс".

Со слов источника, знакомого с ситуацией, проблемы с реверсом остаются единственным серьезным препятствием перед сдачей корабля ВМФ России, которую планировали провести еще в декабре 2017 года.

У БДК «Иван Грен» проблемы с задним ходом



Корабль можно было подписать в декабре, но флот прикрывает себя от возможных проблем в будущем. У «Грена» раньше были определенные проблемы с мореходностью и остойчивостью, но их решили. Осталась проблема с управляемостью при движении задним ходом
- сказал он

Однако на одном из отечественных предприятий-проектантов жестко раскритиковали мореходные качества БДК «Иван Грен» и поставили под сомнение необходимость серийного строительства кораблей этого проекта. Там подчеркнули, что корабль создавался для действия в зонах «река-море» для переброски десанта с разных театров военных действий, а его габариты изначально привязывали к параметрам шлюзов Волгодона и высоте мостов.

Проект 11711 задумывался как замена небольшим устаревающим БДК проекта 775, его буквально «слепили». Когда ограничение для класса «река-море» отпало, надстройку БДК увеличили. В результате этого и других конструктивных изменений остойчивость корабля значительно ухудшилась
– сказал кораблестроитель

«Иван Грен» – головной корабль проекта 11711, разработанного Невским ПКБ. Заложен на прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в декабре 2004 года, а спущен на воду только в мае 2012 года.

Корабль вышел в море летом 2016 года, после чего отправился на завод для устранения выявленных недостатков. К ходовым испытаниям на Балтике «Иван Грен» вернулся в июне 2017 года. 30 ноября начался цикл госиспытаний корабля. 25 декабря минувшего года в пресс-службе ОСК сообщили, что «Иван Грен» передадут ВМФ РФ до конца 2017 года. 11 января в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации заявили, что испытания «Ивана Грена» продолжатся в 2018 году.

Использованы фотографии: http://detboxfon.ru/
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Комментарии 28

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  1. dik-nsk Сегодня, 12:06
    проблемы с реверсом остаются единственным серьезным препятствием
    это не препятствие, потому что русские заднюю не врубают)) шутка, а то сейчас начнутся поучения))
    dik-nsk
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:39
      Юмор - это признак интеллекта . wink Новость не радует , конечно , но и бегать с воплями "Шеф , усё пропало !" не будем .
      bouncyhunter
      1. marlin1203 Сегодня, 15:03
        А чего уже бегать после стольких лет мучений...
        marlin1203
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 12:13
    Большой десантный корабль проекта 11711 «Иван Грен», строящийся на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», не могут передать флоту из-за проблем с задним ходом
    Все виновным создать проблемы с задним проходом и все проблемы решатся в кратчайшие сроки am Б...Ё...ПИ... Слов нет- одни спутанные мысли!!!!
    КВУ-НСвД
    1. PN Сегодня, 12:27
      Если слов нет, то статью ещё раз перечитайте.
      PN
  3. gerkost2012 Сегодня, 12:22
    Бедный "Ваня", это даже не долгострой, это отстой! С момента его закладки на Калининградском судостроительном заводе в 2004г прошло почти 14 лет, уйма переделок и пр За это время Китай построил большой ВМФ. Так может, не тратить средства и силы на БДК, а заказать их в том же Китае? Или в Японии? Их там за пару лет наклепают, сколько нужно. Еще проще, нанять судостроителей из других стран, может это поможет сдать многострадальный БДК флоту.
    gerkost2012
    1. dik-nsk Сегодня, 12:27
      а откаты? на святое покушаетесь?))
      dik-nsk
    2. PN Сегодня, 12:28
      Лучше в Южной Корее, они вроде как мировые рекордсмены по судостроению.
      PN
      1. donavi49 Сегодня, 14:12
        Нет. Китай их выжал по тоннажу. Плюс у них довольно слабенькие десантные силы. Тотко тот еще инвалид на деле.

        В размерности Грена у них есть средненький Cheon Wang Bong - но он спорный. Ангаров нет - есть 2 кормовая площадка и небольшие запасы топлива. Док-камера маленькая и по умолчанию забита амфибийной техникой. Они придумали некий костыль - ставя ТДК на верхнюю палубу. Зато вжали все в менее 5000 тонн.


        Лучше тогда у Индонезийцев купить успешный Макассар (который корейцы кстати делали). 50 млн долларов и нормальный ДКДВ. С док камерой. 10к тонн. Двойная или тройная вертолетная площадка с широким ангаром.
        donavi49
    3. _Jack_ Сегодня, 12:38
      А наши судостроительные заводы чем загружать? Или поувольнять всех?
      _Jack_
      1. PROXOR Сегодня, 12:48
        Ну или нацианализировать или пусть идут лесом. Ну сколько можно сдавать этот БДК?
        PROXOR
        1. _Jack_ Сегодня, 12:53
          Тут с одной стороны корабли нужны, с другой стороны никому не хочется превращать страну в бензоколонку мира, своё производство тоже нужно развивать. Но делается это, как всегда, через заднее место, вот и результат.
          _Jack_
      2. Грица Сегодня, 19:12
        А наши судостроительные заводы чем загружать? Или поувольнять всех?
        Наш любой завод можно загрузить таким же кораблем типа Грена. И хватит им работы как раз лет на 25
        Грица
    4. x.andvlad Сегодня, 14:00
      Видимо, нет у нас грамотных инженеров-судостроителей в этой области, раз в течении аж 14 лет не знают что в этом корабле переделать или исправить, что бы он мог без проблем служить на Флоте.
      Может, действительно, у китайцев или корейцев "практику" стоит пройти?
      Судя по мучениям с его постройкой, судьба у его будет не завидная. Моряки - люди суеверные.
      x.andvlad
      1. x.andvlad Сегодня, 15:32
        А может и не инженерах-судостроителях проблема?
        Техническое задание на проектирование менялось трижды, проектирование велось 6 лет.https://ru.wikipedia.org/wiki/Иван_Грен_(большой_
        десантный_корабль)
        Такое впечатление, что сам заказчик долго не мог определиться с тем, что он хочет.
        В любом случае - так дела не делаются.
        x.andvlad
  4. prior Сегодня, 12:24
    У БДК «Иван Грен» проблемы с задним проходом.
    Жо...а однако, которую почему-то не заметили при ходовых испытаниях в 2016 году.
    prior
  5. Azazelo Сегодня, 12:38
    А капитана разбил метеоризм. Вот уж важные новости.
    Azazelo
    1. marlin1203 Сегодня, 15:05
      Какого еще капитана на боевом-то корабле? belay
      marlin1203
  6. поневолебрат Сегодня, 13:06
    для переброски десанта с разных театров военных действий, а его габариты изначально привязывали к параметрам шлюзов Волгодона и высоте мостов.

    Какие такие разные ТВД внутри РФ? Какой нафиг морской десант на Волгодоне? Объясните мне кто-нибудь!
    поневолебрат
  7. Злой 55 Сегодня, 13:11
    проблемы с "задним ходом"-это жесть для БДК ..Только за название автору статьи пора дать премию Дарвина..
    Злой 55
  8. rumpeljschtizhen Сегодня, 14:12
    но флот прикрывает себя от возможных проблем в будущем.

    странно звучит ...мол корабль хорош только флот мол кучевряжится. :-)))) мне кажется он сгниет на испытания и доводке
    rumpeljschtizhen
  9. Немезида Сегодня, 14:57
    У России большие проблемы с теми,чье желание управлять РФ серьезно опережает их способности,от сюда все проблемы...
    Немезида
  10. voyaka uh Сегодня, 15:00
    "что корабль создавался для действия в зонах «река-море»"////

    Ничего себе! belay Такой огромный, а не может по океанам ходить...
    О чем думали проектировщики?
    voyaka uh
    1. donavi49 Сегодня, 15:48
      Он может. Там вообще все просто. Если делать ДКВД - то можно брать нормальный корпус продувать его на мореходность, экономичность.

      Но если брать БДК - откуда основной вид десанта на мелководье/берег через аппарель/мост, то тут сразу приходится танцевать от формы ПЛОСКОДОНКИ. Ничего другого не дойдет. Из-за моста (который вроде признали ошибочным и уже демонтировали) - у Грена чуть большие допуски, поэтому там даже буль небольшой есть (микробуль 775 совсем микро, а у Грена позаметнее и эффективнее), да и корпус чуть более мореходный. Но ключевое тут чуть. Впрочем - даже совсем плоскодонки 755 - ходят по океанам, даже с морпехами. Главное в шторм не попадать, то будет как на Индре - на неделю учения откладывать.
      donavi49
      1. Игорь В Сегодня, 16:10
        Ещё надо иметь в виду, что внутри он пустой, ангар для полезного груза, поэтому центр тяжести высоко, отсюда проблемы. Конечно, балластные цистерны и всё такое, но проблемы есть. И не надо забывать, когда он проектировался. "В те времена далёкие" толком и не знали, дадут ли денег на постройку, или порежут прямо на стапеле. "Новик" вон так и не построили, а разговоров было...
        Игорь В
  11. Bronevick Сегодня, 17:32
    Настоящие мужики заднюю не включают. Надо распилить его уже, металл на фрегаты пустить.
    Bronevick
  12. Волька Сегодня, 18:58
    жаль, очень жаль, но море ошибок не прощает...
    Волька
  13. senima56 Сегодня, 19:10
    "Проблема с задним ходом" и "Проблема с УПРАВЛЯЕМОСТЬЮ на заднем ходу"- две большие разницы! Хотя согласен "Проблемы" в любом случае надо решать!
    senima56
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