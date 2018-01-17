19:08 17 января

Российский сенатор: США поддерживают свою экономику благодаря военным конфликтам

Идя по пути дестабилизации ситуации в «горячих точках» мира, США стремятся поддержать свою экономику за счет военных заказов и развития ОПК, передает РИА Новости заявление замглавы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова.



Американцы стремительно теряют политический вес в мире, они нигде и ни в чем не достигают успеха, будь то ситуации в Сирии или на Корейском полуострове. И сейчас они мечутся, избирая экстравагантные пути, чтобы в очередной точке мира возник вооруженный конфликт,
сказал Джабаров агентству.


Он отметил, что как только обе Кореи стали договариваться, «США выразили обеспокоенность налаживанием мирного процесса, они хотят опять повысить напряженность вокруг полуострова».

Сенатор напомнил также об опубликованной в США ядерной доктрине.

Они опять хотят устроить ядерный шантаж всего мира,
отметил Джабаров.

Он подчеркнул, что значительная часть промышленности США – это ОПК.

Им нужно загружать свои производственные мощности, они решают свои экономические вопросы военным путем, за счет разжигания военных конфликтов в других странах,
добавил сенатор.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 29

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  1. новичок Сегодня, 12:12
    окрытие века, ё! мы это знали со школьной скамьи.
    новичок
    1. dik-nsk Сегодня, 12:14
      мы это знали со школьной скамьи
      открытие века, ха! мы знали с детского сада, что вы знали со школьной скамьи wink
      dik-nsk
      1. новичок Сегодня, 12:16
        отличный детсад вы прошли, если так.
        новичок
        1. dik-nsk Сегодня, 12:19
          да, скучно, коллега, так хоть постебаться над прописными истинами)) hi какова новость, такие и комменты, правильно ниже заметили - а новость в чем?))
          dik-nsk
          1. новичок Сегодня, 12:25
            да есть такое ощущение.
            новичок
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:35
              Г-н Джабаров - Капитан Очевидность . Все это давно знают , но об этом нужно говорить , а не молчать ! yes
              bouncyhunter
              1. Shurik70 Сегодня, 13:15
                laughing Надо же ... А я и не знал ...
                Shurik70
                1. bouncyhunter Сегодня, 13:21
                  hi Пусть бы он это простым американцам сказал , а не нам : то-то удивились бы жители самой миролюбивой страны ... wassat
                  bouncyhunter
      2. Шура пермский Сегодня, 12:29
        Конечно,они как Рим,живут за счет новых разгромленных территорий,но больше Рима не простоит америка,что радует
        Шура пермский
        1. А. Привалов Сегодня, 12:45
          Цитата: Шура пермский
          Конечно,они как Рим,живут за счет новых разгромленных территорий,но больше Рима не простоит америка,что радует

          Конечно, не простоит. Но судя по всему, время ещё есть.
          Хронологические рамки существования Римской империи охватывают период времени с правления первого императора Октавиана Августа до раздела империи на Западную и Восточную и последующего падения Западной Римской империи, то есть с 27 года до н. э. по 476 год. (503 года). Восточная часть Римской империи с центром в Константинополе существовала ещё 977 лет — до 1453 года.
          А. Привалов
    2. Соломон Кейн Сегодня, 12:31
      Ага! С 41-го года, с крови русского народа фантики рубить научились, демоны.
      Соломон Кейн
  2. zzdimk Сегодня, 12:13
    И где тут новость?
    zzdimk
    1. dorz Сегодня, 12:22
      Цитата: zzdimk
      И где тут новость?

      Новость в том, что для российского сенатора эта тема является новостью. sad
      dorz
  3. keeper03 Сегодня, 12:19
    Им нужно загружать свои производственные мощности, они решают свои экономические вопросы военным путем, за счет разжигания военных конфликтов в других странах
    - истина 100% ! hi
    keeper03
  4. лысова Сегодня, 12:25
    Не хочу товарища обидеть, но то что он сказал - участникам ВО давно известно и не один год назад. Зачем вообще эта статья здесь нужна - отработанный материал.
    лысова
    1. Соломон Кейн Сегодня, 12:33
      "..а теперь плавно заполняем рекламную паузу..." сказал мне кум наполняя стакан...... drinks
      Соломон Кейн
      1. лысова Сегодня, 12:46
        Честно говорю - завидую по доброму, на зло проискам империализма и за " здоровье " экономики штатов.
        лысова
    2. To be or not to be Сегодня, 12:35
      Информационная война против РФ идет по инициативе США и Запада. Это и есть ЕЕ элемент ..
      Сдругой стороны .США решает свои экономические проблемы.
      США, создавая виртуальные угрозы по всему миру .в том числе и в Европе . заставляют своих друзей покупать их оружие . порой за американские целевые кредиты и порой за их списанное оружие.
      Основная линия Трампа в получении бабла для США и ВПК США
      To be or not to be
  5. Spook Сегодня, 12:39
    Ради уточнения -
    Им нужно загружать свои производственные мощности, они решают свои экономические вопросы военным путем, за счет разжигания военных конфликтов в других странах

    наверное они разрушают государственную стабильность, затем заменяют ее долларом (своей стабильностью) и своими товарами
    Spook
  6. А. Привалов Сегодня, 12:48
    Меня смущает лишь одно, почему другим странам не удаётся "поддержать свою экономику за счет военных заказов и развития ОПК"? Это же, по словам замглавы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова, самое верное дело.
    А. Привалов
    1. To be or not to be Сегодня, 13:03
      Цитата: А. Привалов
      Меня смущает лишь одно, почему другим странам не удаётся "поддержать свою экономику за счет военных заказов и развития ОПК"? Это же, по словам замглавы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова, самое верное дело.

      Намек понятен на Ваше смущение не смущайтесь..
      Для этого США имеют возможность содержать порядка 730 различных объектов Вооружённых сил США , расположенные вне территории США и .к ним.. 11 авианосных групп + «резервная»
      Просто!!
      To be or not to be
      1. А. Привалов Сегодня, 13:42
        Цитата: To be or not to be
        Цитата: А. Привалов
        Меня смущает лишь одно, почему другим странам не удаётся "поддержать свою экономику за счет военных заказов и развития ОПК"? Это же, по словам замглавы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова, самое верное дело.

        Намек понятен на Ваше смущение не смущайтесь..
        Для этого США имеют возможность содержать порядка 730 различных объектов Вооружённых сил США , расположенные вне территории США и .к ним.. 11 авианосных групп + «резервная»
        Просто!!

        Вы совершенно верно заметили, что США имеют такую возможность. Более того, подправлю ваше высказывание:
        Для этого Кроме этого США имеют возможность содержать порядка 730 различных объектов Вооружённых сил США , расположенные вне территории США и .к ним.. 11 авианосных групп + «резервная»

        Уточню:
        По сравнению с США российское военное присутствие в других государствах мира является достаточно скромным. Если США располагают 513 военными базами и военными объектами (military installations) в 42 зарубежных странах, то у России около насчитывается менее двух десятков в девяти государствах. http://qoo.by/3EtO
        Должен заметить, что для российских граждан малое количество военных объектов за рубежом очень хорошо, ибо это весьма дорогое удовольствие.
        А. Привалов
  7. Гардамир Сегодня, 12:57
    Не прошло и 30 лет, как прозрели. В этом и есть вся суть так называемой рыночной экономики, Жить за счёт ограбления.
    Гардамир
  8. Alex-a832 Сегодня, 13:30
    Сенатор пытался озвучить секрет Полишинеля. Но либо сенатор, либо издание переврало - экономика США продолжает погружаться в долговые обязательства. Если кто и выигрывает реально на разжигании войн - это американские производители оружия и военной техники, лобби которых посажены на все уровни власти США, чтобы не один контракт мимо не прошмыгнул.
    Alex-a832
  9. А. Привалов Сегодня, 14:03
    Если подойти к этому вопросу творчески, не поверить сенатору на слово, а проверить действительно ли экономика США держится "за счет военных заказов и развития ОПК", можно придти к совершенно обескураживающим выводам. На ВО это любят называть "разрыв шаблона". Обычно, это называется "когнитивный диссонанс", это когда вам на высоком уровне говорят одно, а вы своими глазами видите совершенно другое. lol
    А. Привалов
  10. Alekseyklg Сегодня, 14:16
    Господа, расскажите, кто знающий, а как на прямую влияют военные действия на новые оборон заказы, их же надо оплачивать, как государство оплачивает эти заказы воюя, я не экономист и хотел бы это понять. Война же, как правило дело затратное, непосредственно для бюджета государства.
    Alekseyklg
  11. voyaka uh Сегодня, 15:03
    "США поддерживают свою экономику благодаря военным конфликтам"////

    Не только США. Россия благодаря сирийской кампании получила массу военных заказов.
    Загрузила ВПК. (Можно двигаться дальше. В Ливию, например).
    voyaka uh
  12. NF68 Сегодня, 16:12
    Идя по пути дестабилизации ситуации в «горячих точках» мира, США стремятся поддержать свою экономику за счет военных заказов и развития ОПК


    Эка "новость". США при этом еще и здорово пакостят своим конкурентам что тоже приносит не плохие доходы экономике США.
    NF68
  13. МИХАН Сегодня, 16:37
    Мы это знали всегда ,даже уже на геннном уровне....
    Вон даже "товарищи из Израиля" сразу засуетились, сработала жилка у них древняя..хе хе
    МИХАН
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