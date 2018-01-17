Российский сенатор: США поддерживают свою экономику благодаря военным конфликтам
Идя по пути дестабилизации ситуации в «горячих точках» мира, США стремятся поддержать свою экономику за счет военных заказов и развития ОПК, передает РИА Новости заявление замглавы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова.
Он отметил, что как только обе Кореи стали договариваться, «США выразили обеспокоенность налаживанием мирного процесса, они хотят опять повысить напряженность вокруг полуострова».
Сенатор напомнил также об опубликованной в США ядерной доктрине.
Он подчеркнул, что значительная часть промышленности США – это ОПК.
Американцы стремительно теряют политический вес в мире, они нигде и ни в чем не достигают успеха, будь то ситуации в Сирии или на Корейском полуострове. И сейчас они мечутся, избирая экстравагантные пути, чтобы в очередной точке мира возник вооруженный конфликт,сказал Джабаров агентству.
Он отметил, что как только обе Кореи стали договариваться, «США выразили обеспокоенность налаживанием мирного процесса, они хотят опять повысить напряженность вокруг полуострова».
Сенатор напомнил также об опубликованной в США ядерной доктрине.
Они опять хотят устроить ядерный шантаж всего мира,отметил Джабаров.
Он подчеркнул, что значительная часть промышленности США – это ОПК.
Им нужно загружать свои производственные мощности, они решают свои экономические вопросы военным путем, за счет разжигания военных конфликтов в других странах,добавил сенатор.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти