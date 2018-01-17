Российский сенатор: США поддерживают свою экономику благодаря военным конфликтам

Американцы стремительно теряют политический вес в мире, они нигде и ни в чем не достигают успеха, будь то ситуации в Сирии или на Корейском полуострове. И сейчас они мечутся, избирая экстравагантные пути, чтобы в очередной точке мира возник вооруженный конфликт,

Они опять хотят устроить ядерный шантаж всего мира,

Им нужно загружать свои производственные мощности, они решают свои экономические вопросы военным путем, за счет разжигания военных конфликтов в других странах,