Военком ДНР опроверг публикации в украинских СМИ о мобилизации в республике

Идёт штатная плановая процедура. Никакой мобилизации нет. Мы уточняем документы воинского учёта, для чего просим отдельных граждан прибыть в военкоматы по месту жительства.

Украинская пресса в течение последней недели выдала целую серию материалов о том, что в Донецкой народной республике якобы проводится мобилизация. Донецкое агентство новостей приводит комментарий военного комиссара ДНР Александра Мальковского в связи с такого рода публикациями. Мальковский отметил, что украинские СМИ занимаются тиражированием фейков.На самом деле никакой мобилизации в республике не проводится.Из заявления военкома ДНР:Полковник Мальковский напоминает, что такая процедура в республике проводится ежегодно, но украинские СМИ всякий раз пытаются выдать её за «проведение волны мобилизации».На этом фоне из Донбасса вновь приходят тревожные сводки об обстрелах. Так, за минувшие сутки, по сообщению руководителя представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслана Якубова, территория республики многократно обстреливалась украинскими силовиками с применением различных боеприпасов. Всего за сутки ВСУ, НГУ и так называемые «добробаты» выпустили по Донецкой народной республике более сотни снарядов и мин. К счастью, обошлось без жертв среди гражданского населения. О потерях среди бойцов армии ДНР не сообщается.