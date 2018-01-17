19:14 17 января

Военком ДНР опроверг публикации в украинских СМИ о мобилизации в республике

Украинская пресса в течение последней недели выдала целую серию материалов о том, что в Донецкой народной республике якобы проводится мобилизация. Донецкое агентство новостей приводит комментарий военного комиссара ДНР Александра Мальковского в связи с такого рода публикациями. Мальковский отметил, что украинские СМИ занимаются тиражированием фейков.

На самом деле никакой мобилизации в республике не проводится.

Военком ДНР опроверг публикации в украинских СМИ о мобилизации в республике



Из заявления военкома ДНР:
Идёт штатная плановая процедура. Никакой мобилизации нет. Мы уточняем документы воинского учёта, для чего просим отдельных граждан прибыть в военкоматы по месту жительства.


Полковник Мальковский напоминает, что такая процедура в республике проводится ежегодно, но украинские СМИ всякий раз пытаются выдать её за «проведение волны мобилизации».

На этом фоне из Донбасса вновь приходят тревожные сводки об обстрелах. Так, за минувшие сутки, по сообщению руководителя представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслана Якубова, территория республики многократно обстреливалась украинскими силовиками с применением различных боеприпасов. Всего за сутки ВСУ, НГУ и так называемые «добробаты» выпустили по Донецкой народной республике более сотни снарядов и мин. К счастью, обошлось без жертв среди гражданского населения. О потерях среди бойцов армии ДНР не сообщается.

Использованы фотографии: rutube.ru
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Комментарии 4

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  1. Vard Сегодня, 12:24
    Пенсионариев очень мало и основная проблема в ВС республик, это малое число военных... хотя они и воюют не числом, а умением... проблема есть... при этом очень большое число праздношатающихся граждан... в том числе и тех кто скрывается от мобилизации на Украине...
    Vard
    1. сибиралт Сегодня, 12:31
      Зачем в ДНР мобилизация, если республика с 14-го года на военном положении? request
      сибиралт
      1. МИХАН Сегодня, 16:29
        Цитата: сибиралт
        республика с 14-го года на военном положении

        Да и Россия тоже на чеку..А Киев не зря волнуется все же, за обстрелы мирных придется отвечать.
        МИХАН
  2. assa67 Сегодня, 15:46
    мобилизовать никого не нужно-они на своей земле стоят...от мала до велика -все под ружьем,дом свой защищают...честь и хвала им soldier
    assa67
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