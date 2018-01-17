19:15 17 января

Австралия продолжит испытания внедорожников Hawkei в Ираке

Австралия продолжает испытания своих новых военных внедорожников Hawkei. По сообщению портала janes.com, Минобороны Австралии отправило в Ирак два предсерийных образца бронемашин для испытаний в боевых условиях.

Hawkei в Ираке будут выполнять определённые задачи, направленные на то, чтобы мы были лучше подготовлены к полномасштабному развёртыванию этих машин. Это позволит армии научиться наилучшим образом использовать новую бронетехнику в операционной среде и обеспечить её готовность до начала крупносерийного производства, которое начнётся в 2019 году
— рассказала министр обороны Австралии Мариз Пейн.

Австралия продолжит испытания внедорожников Hawkei в Ираке



Австралийское подразделение Task Group Taji Six, находящееся в Ираке, получило две машины Hawkei — по одной в двух- и четырёхдверной модификациях.

В рамках проекта LAND 121 Минобороны Австралии планирует закупить 1100 машин Hawkei и 1000 прицепов к ним. Разработка, налаживание производства и закупка бронемашин для армии обойдётся стране в $916 млн. На вооружении австралийской армии Hawkei заменит небронированные внедорожники Land Rover 4×4.



Полноприводный автомобиль массой 7 т может развивать скорость до 130 км/ч и ехать без дозаправки 600 км. В зависимости от комплектации машина вмещает 4 или 6 человек. Hawkei будут производиться в Австралии на заводе Thales Australia's, первые образцы поступили в войска для испытаний в 2016 году, а в следующем году должно начаться серийное производство внедорожников, передает "Warspot".

Использованы фотографии: janes.com
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Комментарии 7

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  1. nik-karata Сегодня, 12:26
    Фейслифтинг Хаммера 1 плюс дополнительное бронирование...
    nik-karata
    1. андрей юрьевич Сегодня, 12:43
      Австралия продолжит испытания внедорожников Hawkei в Ираке
      хотите быстрый внедорожник?- покупайте в России..."камаз"... wink
      андрей юрьевич
  2. san4es Сегодня, 13:34
    Австралийское подразделение Task Group Taji Six, находящееся в Ираке, получило две машины Hawkei

    san4es
    1. assa67 Сегодня, 15:54
      Александр hi и с кем австралопитеки воевать собрались?новую зеландию захватывать?....замечу,что поставлены два "про-серийного"образца...тест для охоты на кенгуру,видимо laughing
      assa67
      1. san4es Сегодня, 16:11
        hi Перевооружение:
        О предварительном выборе Hawkei по программе было объявлено в декабре 2011 года, но контракт последовал только теперь. Премьер-министр Австралии Малькольм Турнбулл 5 октября 2015 года объявил о выдаче компании Thales Australia (австралийское отделение группы Thales) контракта стоимостью 1,3 млрд австралийских долл (910 млн долл США) на поставку вооруженным силам Австралии 1100 легких бронированных машин Hawkei и 1000 двухосных прицепов к ним.
        Производство Hawkei будет организовано Thales Australia на предприятии в Бендиго (штат Виктория), где сейчас собираются бронемашины Bushmaster. На предприятии будет занято 170 человек, а еще 60 человек – на субподрядных производствах в штате Виктория. Производство Hawkei будет начато в Бендиго в 2016 году, с началом поставок первых машин австралийской армии в конце 2017 года и развертыванием полномасштабного производства в 2018 году. Машина будет также предложена на экспорт.

        http://nevskii-bastion.ru/hawkei-pmv-australia/
        ...Они в Ираке подвязаны были...Щас "борьба с терроризмом" в тренде fellow
        До недавнего времени около 800 военнослужащих Австралии участвовали в военной операции на Ближнем Востоке, в основном в Ираке, - в том числе примерно 300 военнослужащих ВВС, 300 армейских инструкторов и несколько десятков человек из войск специальных сил, оказывающих консультации иракцам. За период участия в боевых действиях австралийские ВВС провели 2750 бомбардировок.Подробнее: http://www.newsru.com/world/22dec2017/australia.h
        tml
        san4es
        1. assa67 Сегодня, 16:19
          автралийцы-потомки каторжников...вот и пляшут под дудку англо-саксонов.....зачем им перевооружаться?....сидели бы у себя,занимались туризмом...так ведь нет,,,,.
          assa67
          1. san4es Сегодня, 16:33
            На них в 14-ом году (якобы) террористы наехали, - не смогли "смолчать" angry
            san4es
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