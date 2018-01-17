19:17 17 января

Саудовская Аравия перехватила очередную ракету, запущенную с территории Йемена

Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили вчера ракету, запущенную йеменскими мятежниками-хуситами, передает ТАСС сообщение телеканала Sky News Arabia.

Йеменские девушки во время митинга в поддержку движения повстанцев-хуситов в Сане, 13 января 2018 года.

По данным канала, «ракета была сбита в небе над провинцией Джизан, расположенной на юго-западе королевства неподалеку от границы с Йеменом». О пострадавших и разрушениях информации не поступало.


Повстанцы неоднократно подвергали саудовскую территорию ракетным обстрелам. Так, 19 декабря ПВО королевства перехватили на юге Эр-Рияда запущенную хуситами баллистическую ракету «Буркан-2», аналогичную той, что была сбита вблизи столицы 4 ноября. Пострадавших в результате обоих инцидентов не было.

Напомним, в наиболее активную фазу йеменский конфликт перешел с началом вторжения по просьбе действующего главы республики Абд Раббо Мансура Хади в марте 2015 года арабской коалиции. Ситуация резко обострилась в конце ноября 2017-го, когда в Сане начались ожесточенные бои, поводом для которых стали попытки хуситов захватить ряд учреждений и объектов, находившихся под контролем сторонников экс-президента Абдаллы Салеха. Второго декабря экс-глава государства объявил о разрыве партнерских отношений с ними, а 4 декабря был убит мятежниками.

По данным ООН, в настоящее время в гуманитарной помощи нуждаются 22 млн. жителей Йемена, более чем 8 миллионам человек угрожает голод.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. Шура пермский Сегодня, 12:31
    Девушки у них лютые,фото сильное
    Шура пермский
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 12:33
    Ждём опровержения от хуситов про самопроизвольное падение ракеты
    КВУ-НСвД
  3. Горный стрелок Сегодня, 12:41
    Не сказали только, сколько ракет извели laughing В прошлый раз пять лупанули, и так и не попали. Она сама мимо аэропорта грохнулась.
    Горный стрелок
    1. Vard Сегодня, 12:44
      Так... это... Опыта наберутся... начнут попадать...Пару ракет по нефтепромыслам и нефть по 200 баксов...
      Vard
  4. Николай Петров Сегодня, 12:53
    О-о, ну прямо пЭрЭмога, как у наших соседей, которым мы "небратья". А сколько бронетехники про***ли, тех же "непобедимых" Абрамов, да и Леклерк засветился у хуситов трофейный, почему то молчок.
    Николай Петров
  5. ПалБор Сегодня, 13:30
    "Перехватили" так же,как и натовские истребители наши бомберы?То есть ракета-перехватчик рядом полетала и на базу вернулась? smile
    ПалБор
  6. Дормидонт Сегодня, 13:44
    Бог даст, не последняя
    Дормидонт
  7. Forcecom Сегодня, 13:55
    Немного не из той оперы, но не удержался.
    Forcecom
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