Саудовская Аравия перехватила очередную ракету, запущенную с территории Йемена
Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили вчера ракету, запущенную йеменскими мятежниками-хуситами, передает ТАСС сообщение телеканала Sky News Arabia.
По данным канала, «ракета была сбита в небе над провинцией Джизан, расположенной на юго-западе королевства неподалеку от границы с Йеменом». О пострадавших и разрушениях информации не поступало.
Повстанцы неоднократно подвергали саудовскую территорию ракетным обстрелам. Так, 19 декабря ПВО королевства перехватили на юге Эр-Рияда запущенную хуситами баллистическую ракету «Буркан-2», аналогичную той, что была сбита вблизи столицы 4 ноября. Пострадавших в результате обоих инцидентов не было.
Напомним, в наиболее активную фазу йеменский конфликт перешел с началом вторжения по просьбе действующего главы республики Абд Раббо Мансура Хади в марте 2015 года арабской коалиции. Ситуация резко обострилась в конце ноября 2017-го, когда в Сане начались ожесточенные бои, поводом для которых стали попытки хуситов захватить ряд учреждений и объектов, находившихся под контролем сторонников экс-президента Абдаллы Салеха. Второго декабря экс-глава государства объявил о разрыве партнерских отношений с ними, а 4 декабря был убит мятежниками.
По данным ООН, в настоящее время в гуманитарной помощи нуждаются 22 млн. жителей Йемена, более чем 8 миллионам человек угрожает голод.
По данным канала, «ракета была сбита в небе над провинцией Джизан, расположенной на юго-западе королевства неподалеку от границы с Йеменом». О пострадавших и разрушениях информации не поступало.
Повстанцы неоднократно подвергали саудовскую территорию ракетным обстрелам. Так, 19 декабря ПВО королевства перехватили на юге Эр-Рияда запущенную хуситами баллистическую ракету «Буркан-2», аналогичную той, что была сбита вблизи столицы 4 ноября. Пострадавших в результате обоих инцидентов не было.
Напомним, в наиболее активную фазу йеменский конфликт перешел с началом вторжения по просьбе действующего главы республики Абд Раббо Мансура Хади в марте 2015 года арабской коалиции. Ситуация резко обострилась в конце ноября 2017-го, когда в Сане начались ожесточенные бои, поводом для которых стали попытки хуситов захватить ряд учреждений и объектов, находившихся под контролем сторонников экс-президента Абдаллы Салеха. Второго декабря экс-глава государства объявил о разрыве партнерских отношений с ними, а 4 декабря был убит мятежниками.
По данным ООН, в настоящее время в гуманитарной помощи нуждаются 22 млн. жителей Йемена, более чем 8 миллионам человек угрожает голод.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти