Русский штурм

Ровно 205 лет назад, 13 января 1813 года, русская армия по приказу фельдмаршала Кутузова форсировала Неман, начав поход в Европу, который через год завершился взятием Парижа и падением наполеоновской империи. И в этот же самый день русский отряд под командованием генерала Петра Котляревского взял штурмом персидскую крепость Ленкорань, расположенную на берегу одноименной реки у юго-западного побережья Каспийского моря. Падение Ленкорани вынудило правителя Персии Фетх-Али-шаха начать мирные переговоры, завершившие девятилетнюю русско-персидскую войну. По итогам этой войны в состав Российской империи вошел Азербайджан, а Ленкорань стала крайней точкой продвижения России на юг в Закавказье.Отряд Котляревского насчитывал всего 1760 солдат и офицеров с несколькими полевыми пушками и одной трехпудовой мортирой, снятой с канонерской лодки. А гарнизон Ленкорани состоял из примерно 4000 регулярных солдат-сарбазов и ополченцев под командованием воеводы Садых-хана. Крепость была окружена каменной стеной с башнями, дополнительно усиленной с тыльной стороны земляной обсыпкой, а снаружи опоясанной рвом глубиной до четырех метров, частично заполненным водой. Несмотря на такую диспозицию, Котляревский был уверен, что ему удастся овладеть укреплением.Но сперва он отправил Садых-хану письмо с предложением сдаться, на что получил высокомерный отказ. Тогда русские начали артиллерийский обстрел, продолжавшийся два дня, но не давший почти никаких результатов. Ядра полевых пушек не пробивали крепостных стен, а у мортиры быстро закончился боезапас. Поскольку стены разрушить не удалось, Котляревский приказал атаковать Ленкорань "классическим" способом - с помощью штурмовых лестниц.Зная, что противник обладает значительным численным превосходством, генерал бросил на штурм все свои силы - 14-й Грузинский гренадерский, Троицкий пехотный и 17-й Егерский полки, которые атаковали одновременно с трех направлений. С четвертого крепость прикрывала река. В резерве остались всего 80 человек нестроевых и артиллерийской прислуги. Котляревский объявил, что ни при каких обстоятельствах сигнала отбоя не будет, а любой, отходящий без приказа, будет немедленно расстрелян на месте, "вне зависимости от чина и звания".В пять часов утра, под прикрытием ночной темноты штурмовые колонны пошли на приступ. Заполнив ров, солдаты полезли на стены, несмотря на частую стрельбу и и летящие сверху ручные гранаты. Когда погиб командир Грузинского полка подполковник Ушаков, Котляревский, лично участвовавший в штурме, сам начал взбираться по лестнице, своим примером вдохновляя бойцов. По словам азербайджанского историка Тимур-Бека Байрам-Алибекова, "солдаты лезли на стены, как будто не замечая грозящей им опасности, хватаясь за дула неприятельских ружей и либо погибали от выстрелов в упор, либо втаскивались самими врагами на гребень стены и гибли там в неравной рукопашной схватке".Поднявшись на стену с саблей в руке, Котляревский почти сразу получил пулю в ногу, а потом - еще две - в лицо, одна из которых выбила правый глаз, а вторая раздробила челюсть. Генерала посчитали погибшим, но это не остановило его бойцов. Перелом в сражении наступил, когда гренадерам удалось зачистить участок стены и захватить стоявшие на нем орудия, которые они тут же развернули и открыли огонь по персам картечью. Вскоре все три аткованные стены были захвачены, а рукопашная переместилась в крепостной двор.В этой битве русские одержали верх. Сарбазов оттеснили к стене, примыкавшей к реке. Там погибло большинство защитников Ленкорани, поскольку русские, разъяренные большими потерями и гибелью командира, пленных не брали, а раненых - добивали. Часть сарбазов пыталась спастись, спрыгнув со стены и переплыв на другой берег реки, но все они утонули в ледяной воде или замерзли на противоположном берегу. Через шесть часов сражение за Ленкорань завершилось. Гарнизон погиб в полном составе, включая Садых-хана. В крепости и вокруг нее было найдено 3737 трупов ее защитников, количество утонувших - неизвестно. Победителям достались восемь пушек английского производства и два знамени.Их собственные потери составляли 341 убитого и 609 раненых, то есть - более половины первоначального состава. А Котляревский каким-то чудом выжил и выздоровел, несмотря на всю примитивность тогдашней медицины. Из-за последствий тяжелых ранений ему пришлось выйти в отставку, но после этого он прожил на пенсии еще 37 лет. За взятие Ленкорани его наградили орденом Святого Георгия второй степени со звездой.На заставке - картина художника Ф.А. Рубо "Штурм Ленкорани".Фетх-Али-шах, персидские сарбазы и ополченец времен Русско-персидской войны 1804-1813 годов.План Ленкоранской крепости на момент штурма и портрет генерала Котляревского после ранения.