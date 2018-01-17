Анкара назвала число сирийских беженцев

Главное турецкое управление министерства внутренних дел по вопросам миграции представило доклад, в котором сообщается о числе сирийских беженцев на территории Турции. Пресс-служба упомянутого турецкого ведомства сообщает, что биометрические данные МВД Турции взяло почти у 3,5 млн граждан Сирии, которые за последние годы оказались на турецкой территории. Все они проходят в турецких официальных документах как беженцы.При этом сообщается, что все эти сирийцы получили документы о праве на временное убежище в Турции. Речь идёт о 1,852 млн мужчин и 1,571 млн женщин.На сегодняшний день в Турции остаются 2,461 млн сирийских беженцев, максимальный возраст которых составляет 29 лет. Другими словами, все беженцы из САР, проживающие на сегодняшний день в Турции, - совсем молодые люди (плюс дети).Из этих почти 2,5 млн беженцев, остающихся в Турции, более полумиллиона – дети в возрасте до 4-х лет. Это наиболее крупная группа переселенцев из САР среди всех групп по возрастам.В декабре 2017 года наибольшее число сирийских переселенцев проживало в крупнейшем городе Турции Стамбуле. Речь идёт о почти 538 тыс. беженцев из Сирийской Арабской Республики. Это более 3,5% от общего числа стамбульских жителей.Отмечено, что на территории 10 турецких провинций открыт 21 лагерь для размещения беженцев. Содержание такого числа переселенцев приводит к необходимости тратить миллиарды долларов в год из турецкой казны. Анкара в связи с этим в очередной раз готовит обращение к ЕС с целью получить дополнительное финансирование.Ранее президент Турции Эрдоган угрожал открыть границы страны в направлении Евросоюза для тех миллионов беженцев из САР, которые находятся в турецких лагерях временного содержания.