19:14 17 января

Анкара назвала число сирийских беженцев

Главное турецкое управление министерства внутренних дел по вопросам миграции представило доклад, в котором сообщается о числе сирийских беженцев на территории Турции. Пресс-служба упомянутого турецкого ведомства сообщает, что биометрические данные МВД Турции взяло почти у 3,5 млн граждан Сирии, которые за последние годы оказались на турецкой территории. Все они проходят в турецких официальных документах как беженцы.

При этом сообщается, что все эти сирийцы получили документы о праве на временное убежище в Турции. Речь идёт о 1,852 млн мужчин и 1,571 млн женщин.

На сегодняшний день в Турции остаются 2,461 млн сирийских беженцев, максимальный возраст которых составляет 29 лет. Другими словами, все беженцы из САР, проживающие на сегодняшний день в Турции, - совсем молодые люди (плюс дети).


Анкара назвала число сирийских беженцев


Из этих почти 2,5 млн беженцев, остающихся в Турции, более полумиллиона – дети в возрасте до 4-х лет. Это наиболее крупная группа переселенцев из САР среди всех групп по возрастам.

В декабре 2017 года наибольшее число сирийских переселенцев проживало в крупнейшем городе Турции Стамбуле. Речь идёт о почти 538 тыс. беженцев из Сирийской Арабской Республики. Это более 3,5% от общего числа стамбульских жителей.

Отмечено, что на территории 10 турецких провинций открыт 21 лагерь для размещения беженцев. Содержание такого числа переселенцев приводит к необходимости тратить миллиарды долларов в год из турецкой казны. Анкара в связи с этим в очередной раз готовит обращение к ЕС с целью получить дополнительное финансирование.

Ранее президент Турции Эрдоган угрожал открыть границы страны в направлении Евросоюза для тех миллионов беженцев из САР, которые находятся в турецких лагерях временного содержания.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. Горный стрелок Сегодня, 12:45
    Много как! Ну, а когда они обратно, домой?
    Горный стрелок
    1. nik-karata Сегодня, 12:48
      Ну, а когда они обратно, домой?
      Дети, и тем кому до 29, наверное никогда. Какие у них дома перспективы??? Вы бы уехали жить в разбомбленную деревню, где остались 3 старика и пару пожилых людей?
      nik-karata
      1. Shurik70 Сегодня, 13:08
        Мда ... Вот так посмотришь статистику, и Турция кажется уже не столь демонической.
        В России гостей из ближнего зарубежья побольше будет, но они все работают (стройки, торговля, мафия). А тут, практически, иждивенцы. Как только экономика у них не рухнула такую ораву кормить.
        Shurik70
        1. Freelancer7 Сегодня, 17:50
          Да это живая рабочая сила - рабы. В Турции работают за еду. Это в Европе у них пособия и привилегии.
          Freelancer7
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 12:49
    Турецкий фильм " Деньги или мигранты " часть вторая . Смотрите во всех городах Европы
    КВУ-НСвД
  3. А. Привалов Сегодня, 12:56
    После окончания Второй мировой войны в Европе насчитывалось около 50 миллионов беженцев и перемещённых лиц.
    А. Привалов
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