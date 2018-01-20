Ночной кошмар Германии
9 января 1941 года впервые взлетел Авро "Ланкастер", ставший самым массовым британским тяжелым бомбардировщиком времен Второй Мировой войны, да и вообще - за всю историю английского самолетостроения. До прекращения серийного выпуска в январе 1946 года английские и канадские авиазаводы выпустили 7377 таких машин в нескольких модификациях. К началу 1945 года ими были полностью или частично вооружены пять из шести стратегических бомбардировочных авиагрупп Королевских ВВС.
С февраля 1942 года, когда первые скуадроны "Ланкастеров" достигли боеготовности, они совершили 156 тысяч боевых вылетов, сбросив на Германию и оккупированные немцами страны 619 тысяч тонн бомб. Это составляло более двух третей суммарной бомбовой нагрузки, сброшенной английской бомбардировочной авиацией в 1942-45 годах. 3345 "Ланкастеров" были сбиты немецкими истребителями и зенитками или разбились в авариях и катастрофах. При этом погибло более 10 тысяч английских и канадских летчиков.
Как известно, во время войны, точнее, - примерно с середины 1943 года, между американской и английской дальнебомбардировочной авиацией, нацеленной на Германию, существовало своеобразное "разделение труда". Американские "Либерейторы" и "Летающие крепости", обладавшие мощным защитным вооружением, действовали преимущественно днем и наносили прицельные точечные удары по промышленым, транспортным и военным объектам. А англичане работали по ночам, осуществляя ковровые бомбардировки немецких городов с целью подрыва демографического потенциала (то есть - уничтожения мирного населения) и оказания психологического воздействия на уцелевших.
Главную роль в этом играли экипажи "Ланкастеров", поэтому именно на их счет следует отнести большинство из 600 тысяч немецких мирных граждан, в том числе 70 тысяч детей, погибших в результате авиаударов. Таким образом, "Ланкастер" можно назвать самым смертоносным самолетом в мировой истории. Впрочем, за это почетное звание с ним может поспорить американский В-29 "Суперфортресс", отметившийся атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки, а также - сожжением Токио и многих других японских городов.
Сверху вниз:
"Ланкастер" Mk.X с открытым бомболюком.
"Ланкастер" Mk.III "Дядя Джо". Звездочками отмечены боевые вылеты.
"Ланкастер" Mk.VII, оснащенный радиолокационным бомбовым прицелом.
"Ланкастер" готовят к очередному вылету.
Десятитонные фугасные бомбы "Грэнд Слэм" - самое разрушительное оружие "Ланкастера".
Один бомбовый рейд - один город.
Что-то пошло не так.
Один из тех, кто не вернулись.
Автор: Вячеслав КондратьевПервоисточник: https://vikond65.livejournal.com/708360.html
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