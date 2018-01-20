Ночной кошмар Германии

9 января 1941 года впервые взлетел Авро "Ланкастер", ставший самым массовым британским тяжелым бомбардировщиком времен Второй Мировой войны, да и вообще - за всю историю английского самолетостроения. До прекращения серийного выпуска в январе 1946 года английские и канадские авиазаводы выпустили 7377 таких машин в нескольких модификациях. К началу 1945 года ими были полностью или частично вооружены пять из шести стратегических бомбардировочных авиагрупп Королевских ВВС.С февраля 1942 года, когда первые скуадроны "Ланкастеров" достигли боеготовности, они совершили 156 тысяч боевых вылетов, сбросив на Германию и оккупированные немцами страны 619 тысяч тонн бомб. Это составляло более двух третей суммарной бомбовой нагрузки, сброшенной английской бомбардировочной авиацией в 1942-45 годах. 3345 "Ланкастеров" были сбиты немецкими истребителями и зенитками или разбились в авариях и катастрофах. При этом погибло более 10 тысяч английских и канадских летчиков.Как известно, во время войны, точнее, - примерно с середины 1943 года, между американской и английской дальнебомбардировочной авиацией, нацеленной на Германию, существовало своеобразное "разделение труда". Американские "Либерейторы" и "Летающие крепости", обладавшие мощным защитным вооружением, действовали преимущественно днем и наносили прицельные точечные удары по промышленым, транспортным и военным объектам. А англичане работали по ночам, осуществляя ковровые бомбардировки немецких городов с целью подрыва демографического потенциала (то есть - уничтожения мирного населения) и оказания психологического воздействия на уцелевших.Главную роль в этом играли экипажи "Ланкастеров", поэтому именно на их счет следует отнести большинство из 600 тысяч немецких мирных граждан, в том числе 70 тысяч детей, погибших в результате авиаударов. Таким образом, "Ланкастер" можно назвать самым смертоносным самолетом в мировой истории. Впрочем, за это почетное звание с ним может поспорить американский В-29 "Суперфортресс", отметившийся атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки, а также - сожжением Токио и многих других японских городов.Сверху вниз:"Ланкастер" Mk.X с открытым бомболюком."Ланкастер" Mk.III "Дядя Джо". Звездочками отмечены боевые вылеты."Ланкастер" Mk.VII, оснащенный радиолокационным бомбовым прицелом."Ланкастер" готовят к очередному вылету.Десятитонные фугасные бомбы "Грэнд Слэм" - самое разрушительное оружие "Ланкастера".Один бомбовый рейд - один город.Что-то пошло не так.Один из тех, кто не вернулись.