09:18 20 января

Ночной кошмар Германии



9 января 1941 года впервые взлетел Авро "Ланкастер", ставший самым массовым британским тяжелым бомбардировщиком времен Второй Мировой войны, да и вообще - за всю историю английского самолетостроения. До прекращения серийного выпуска в январе 1946 года английские и канадские авиазаводы выпустили 7377 таких машин в нескольких модификациях. К началу 1945 года ими были полностью или частично вооружены пять из шести стратегических бомбардировочных авиагрупп Королевских ВВС.

С февраля 1942 года, когда первые скуадроны "Ланкастеров" достигли боеготовности, они совершили 156 тысяч боевых вылетов, сбросив на Германию и оккупированные немцами страны 619 тысяч тонн бомб. Это составляло более двух третей суммарной бомбовой нагрузки, сброшенной английской бомбардировочной авиацией в 1942-45 годах. 3345 "Ланкастеров" были сбиты немецкими истребителями и зенитками или разбились в авариях и катастрофах. При этом погибло более 10 тысяч английских и канадских летчиков.


Как известно, во время войны, точнее, - примерно с середины 1943 года, между американской и английской дальнебомбардировочной авиацией, нацеленной на Германию, существовало своеобразное "разделение труда". Американские "Либерейторы" и "Летающие крепости", обладавшие мощным защитным вооружением, действовали преимущественно днем и наносили прицельные точечные удары по промышленым, транспортным и военным объектам. А англичане работали по ночам, осуществляя ковровые бомбардировки немецких городов с целью подрыва демографического потенциала (то есть - уничтожения мирного населения) и оказания психологического воздействия на уцелевших.

Главную роль в этом играли экипажи "Ланкастеров", поэтому именно на их счет следует отнести большинство из 600 тысяч немецких мирных граждан, в том числе 70 тысяч детей, погибших в результате авиаударов. Таким образом, "Ланкастер" можно назвать самым смертоносным самолетом в мировой истории. Впрочем, за это почетное звание с ним может поспорить американский В-29 "Суперфортресс", отметившийся атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки, а также - сожжением Токио и многих других японских городов.


Сверху вниз:
"Ланкастер" Mk.X с открытым бомболюком.
"Ланкастер" Mk.III "Дядя Джо". Звездочками отмечены боевые вылеты.
"Ланкастер" Mk.VII, оснащенный радиолокационным бомбовым прицелом.


"Ланкастер" готовят к очередному вылету.


Десятитонные фугасные бомбы "Грэнд Слэм" - самое разрушительное оружие "Ланкастера".


Один бомбовый рейд - один город.


Что-то пошло не так.


Один из тех, кто не вернулись.
Автор: Вячеслав Кондратьев
Первоисточник: https://vikond65.livejournal.com/708360.html


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Комментарии 10

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  1. апро Сегодня, 07:21
    Привязанную собаку бить проще...заметного вклада в деле уменьшения нациской боевой мощи эти террористические налеты не сделали.и бомбили в основном населенные пункты старательно обходя военные заводы принадлежащие немецко американским бизнесменам.
    апро
  2. Кот_Кузя Сегодня, 07:50
    Главную роль в этом играли экипажи "Ланкастеров", поэтому именно на их счет следует отнести большинство из 600 тысяч немецких мирных граждан, в том числе 70 тысяч детей, погибших в результате авиаударов. Таким образом, "Ланкастер" можно назвать самым смертоносным самолетом в мировой истории. Впрочем, за это почетное звание с ним может поспорить американский В-29 "Суперфортресс", отметившийся атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки, а также - сожжением Токио и многих других японских городов.

    Да уж! Варварству цивилизованных европейцев и американцев нет предела. Бомбить мирные города и убивать гражданское население - вообще-то это военное преступление, за что кстати, был осужден и повешен Геринг. Но сами англичане и американцы не понесли никакого наказания и не раскаялись. А представьте, если бы это СССР сжег бы Дрезден и подверг аомным бомбежкам японские города? Сколько вони было бы? Ахеджакова извинилась бы от имени всех русских за "варварские атомные бомбежки", Макаревич протестовал бы, а Собчак называла бы русских "варварами".
    Кот_Кузя
    1. Котище Сегодня, 09:01
      .... Сколько вони было бы? Ахеджакова извинилась бы от имени всех русских за "варварские атомные бомбежки", Макаревич протестовал бы, а Собчак называла бы русских "варварами".

      И что, сегодня стало меньше "вони и откровений"? Меня правда умиляет искренне умене вышеприведенной категории: каятся за нас, ругать нас, отдавать наше, при этом не отежествляя себя с НАМИ!
      Котище
  3. mark1 Сегодня, 08:22
    автор рассказал, что в Англии был такой самолет -"Ланкастер" .И это все.
    mark1
    1. dumkopff Сегодня, 08:47
      Да. Не самая содержательная статья. В идеале надо добавить:
      1. История разработки и принятия на вооружение.
      2. Различные варианты с ТТХ.
      3. Данные по выпуску и постановке в строй по годам/месяцам.
      4. Историю боевого применения. Обстоятельства применения. Тактика использования и тактика противодействия. Сильные и слабые стороны. Особенности эксплуатации. Сравнение с одноклассниками.
      5. Статистику применения. Самолетов в строю, количество вылетов, сброшено бомб, потери. С разбивкой по годам/месяцам.
      6. Воспоминания участников/врагов.
      Но тогда уже получится монография какая-то. Строго говоря, о самолете с такой историей можно целый цикл статей написать.
      dumkopff
    2. Котище Сегодня, 08:53
      Марк Вы правы. Печально, но статья не о чем. Хоть бы ТТХ добавили, историю создания, конкретнык факты боевого применения.
      Котище
  4. Slon_on Сегодня, 08:27
    Когда-то читал, что "Ланкастер" изначально был самолет менее, чем посредственный (в 2-х моторном варианте), потом "прикрутили" еще 2 движка и получился шедевр.
    Slon_on
    1. Кот_Кузя Сегодня, 08:53
      С Ю-52 такая же история была. Вначале проектировался как одномоторный самолет, но на испытаниях стало ясно, что мощности одного движка недостаточно, и поставили еще два мотора на крыльях, и получился отличный транспортник.
      Кот_Кузя
    2. Котище Сегодня, 08:53
      Смотря с чем сравнивать!
      Котище
    3. Альф Сегодня, 08:57
      Цитата: Slon_on
      Когда-то читал, что "Ланкастер" изначально был самолет менее, чем посредственный (в 2-х моторном варианте), потом "прикрутили" еще 2 движка и получился шедевр.

      Это был Манчестер. И ему явно не хватало мощности.
      Альф
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