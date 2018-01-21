08:47 21 января

Стремглавый дебютант



4 января 1936 года впервые поднялся в воздух Воут SB2U "Виндикейтор" - первый в мире скоростной палубный пикирующий бомбардировщик монопланной схемы. Самолеты этого класса появились в середине 1930-х, сыграли заметную роль во Второй мировой войне, особенно - на Дальневосточном ТВД, а всего через 10 лет - ушли в прошлое в связи с появлением управляемого оружия.

Но сам "Виндикейтор", как это нередко бывает с первенцами, ничем особым не отличился. Хотя американцы и французы пытались использовать эту машину против вражеских боевых кораблей ("Виндикейторы" участвовали даже в знаменитом Мидуэйском сражении), особых успехов за ними не числилось. Разве что, одному из французских пикировщиков удалось утопить итальянскую подводную лодку. Вся слава и почести достались более поздним "Донтлессам" и "Хеллдайвером", а "Виндикейтор", если чем-то и вошел в историю ВМВ, то только лишь относительно большими потерями.


Впрочем, построено их было немного - всего 260 штук, а первым по-настоящему массовым американским палубным пикировщиком стал "Донтлесс", появившийся в 1940 году и растиражированный в 5936 экземплярах. Зато на "Виндикейторе" были обкатаны многие технические решения и проявился целый ряд ошибок, которых удалось избежать в дальнейшем. Однако для нас это имело лишь теоретическое значение, ведь в СССР самолетов такого класса не строили.


Пара "Виндикейторов" с авианосца "Лексингтон" идет через грозу.


SB2U в испытательном центре NACA.


"Виндикейтор" с авианосца "Саратога".


"Виндикейторы" с авианосца "Уосп" в полете.


"Виндикейтор", уничтоженный в Перл-Харборе.


"Виндикейтор" после неудачной атаки на японский линкор.


"Виндикейтор" командира авиагруппы авианосца "Иорктаун" в довоенном "антикамуфляже".
Экспортный "Виндикейтор" V-156F-3 французских ВВС.
"Виндикейтор" сером в камуфляже образца 1941 года с 1000-фунтовой бомбой.


Единственный сохранившийся до наших дней музейный экземпляр "Виндикейтора". Сквозь открытый эксплуатационный люк видны баллоны с кислородом и сжатым воздухом.
Автор: Вячеслав Кондратьев
Первоисточник: https://vikond65.livejournal.com/707410.html


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Комментарии 1

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  1. bionik Сегодня, 07:54
    Американский палубный разведчик- бомбардировщик SB2U «Виндикейтор»(Vought SB2U Vindicator) с авианосца «Рейнджер» (USS Ranger, CV-4) во время противолодочного патрулирования над конвоем(WS-12) судов на пути в Кейптаун(Capetown).

    Справа налево, в первом ряду: тяжелый крейсер «Винценнес»(USS Vincennes (CA-44), лайнер «Вест Поинт»(USS West Point (AP-23), лайнер «Моунт Вернон» (USS Mount Vernon (AP-22) и «Уэйкфилд» (USS Wakefield (AP-21). В середине второго ряда тяжелый крейсер «Куинси»(USS Quincy (CA-39). Во втором ряду транспорты «Леонард Вуд»( USS Leonard Wood (AP-25) и «Джозеф Т. Дикман»(USS Joseph T. Dickman (AP-26). Модификация SB2U-3
    Размах крыла, м 12.80
    Длина, м 10.36
    Высота, м 3.12
    Площадь крыла, м2 28.33
    Масса, кг
    пустого самолета 2555
    нормальная взлетная 4272
    Тип двигателя 1 ПД Pratt Whitney R-1535-02
    Мощность, л.с. 1 х 825
    Максимальная скорость , км/ч 391
    Крейсерская скорость , км/ч 245
    Практическая дальность, км 1803
    Скороподъемность, м/мин 326
    Практический потолок, м 7195
    Экипаж, чел 2
    Вооружение: два 12.7-мм передних пулемета и
    два 7.62-мм пулемета на турели в задней кабине.
    бомбовая нагрузка - 454 кг бомб
    bionik
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