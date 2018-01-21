Стремглавый дебютант

4 января 1936 года впервые поднялся в воздух Воут SB2U "Виндикейтор" - первый в мире скоростной палубный пикирующий бомбардировщик монопланной схемы. Самолеты этого класса появились в середине 1930-х, сыграли заметную роль во Второй мировой войне, особенно - на Дальневосточном ТВД, а всего через 10 лет - ушли в прошлое в связи с появлением управляемого оружия.Но сам "Виндикейтор", как это нередко бывает с первенцами, ничем особым не отличился. Хотя американцы и французы пытались использовать эту машину против вражеских боевых кораблей ("Виндикейторы" участвовали даже в знаменитом Мидуэйском сражении), особых успехов за ними не числилось. Разве что, одному из французских пикировщиков удалось утопить итальянскую подводную лодку. Вся слава и почести достались более поздним "Донтлессам" и "Хеллдайвером", а "Виндикейтор", если чем-то и вошел в историю ВМВ, то только лишь относительно большими потерями.Впрочем, построено их было немного - всего 260 штук, а первым по-настоящему массовым американским палубным пикировщиком стал "Донтлесс", появившийся в 1940 году и растиражированный в 5936 экземплярах. Зато на "Виндикейторе" были обкатаны многие технические решения и проявился целый ряд ошибок, которых удалось избежать в дальнейшем. Однако для нас это имело лишь теоретическое значение, ведь в СССР самолетов такого класса не строили.Пара "Виндикейторов" с авианосца "Лексингтон" идет через грозу.SB2U в испытательном центре NACA."Виндикейтор" с авианосца "Саратога"."Виндикейторы" с авианосца "Уосп" в полете."Виндикейтор", уничтоженный в Перл-Харборе."Виндикейтор" после неудачной атаки на японский линкор."Виндикейтор" командира авиагруппы авианосца "Иорктаун" в довоенном "антикамуфляже".Экспортный "Виндикейтор" V-156F-3 французских ВВС."Виндикейтор" сером в камуфляже образца 1941 года с 1000-фунтовой бомбой.Единственный сохранившийся до наших дней музейный экземпляр "Виндикейтора". Сквозь открытый эксплуатационный люк видны баллоны с кислородом и сжатым воздухом.