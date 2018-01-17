Конгрессмен: США интенсивно готовятся к войне с КНДР

Администрация очень серьезно рассматривает вопрос о том, какие возможности могут быть вовлечены в военные меры, когда их надо будет принять против Кореи

Военные готовятся, будет счастьем, если эти меры не понадобятся

Если мы собираемся попросить наших мужчин и женщин пожертвовать своими жизнями во имя страны, мы должны обеспечить их не только лучшим оружием и снаряжением, но и организовать для них самую лучшую в стране подготовку, я думаю, именно это и происходит сейчас

Мы хотим, чтобы дипломаты знали, что у них за спиной сила нашего оружия

В армии США идет активная подготовка к боевым действиям против Северной Кореи, заявил журналистам глава Комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США Мэк Торнберри.- сказал конгрессмен.Он добавил, что ведется также "очень серьезная подготовка" военнослужащих к ведению боевых действий.- отметил Торнберри.- добавил онМинистр обороны США Джим Мэттис по пути в Ванкувер на международную министерскую встречу по Северной Корее, сказал журналистам, что обстановка на Корейском полуострове успокаивается. Тем не менее, Мэттис не исключил возможности силового решения северокорейского вопроса.- подчеркнул шеф Пентагона.