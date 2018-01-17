19:12 17 января

Конгрессмен: США интенсивно готовятся к войне с КНДР

В армии США идет активная подготовка к боевым действиям против Северной Кореи, заявил журналистам глава Комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США Мэк Торнберри.

Администрация очень серьезно рассматривает вопрос о том, какие возможности могут быть вовлечены в военные меры, когда их надо будет принять против Кореи
- сказал конгрессмен.

Конгрессмен: США интенсивно готовятся к войне с КНДР



Он добавил, что ведется также "очень серьезная подготовка" военнослужащих к ведению боевых действий.

Военные готовятся, будет счастьем, если эти меры не понадобятся
- отметил Торнберри.

Если мы собираемся попросить наших мужчин и женщин пожертвовать своими жизнями во имя страны, мы должны обеспечить их не только лучшим оружием и снаряжением, но и организовать для них самую лучшую в стране подготовку, я думаю, именно это и происходит сейчас
- добавил он

Министр обороны США Джим Мэттис по пути в Ванкувер на международную министерскую встречу по Северной Корее, сказал журналистам, что обстановка на Корейском полуострове успокаивается. Тем не менее, Мэттис не исключил возможности силового решения северокорейского вопроса.

Мы хотим, чтобы дипломаты знали, что у них за спиной сила нашего оружия
- подчеркнул шеф Пентагона.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 29

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  1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:08
    Электорат явно не готов умирать у янкесов
    Аристарх Людвигович
    1. Vard Сегодня, 13:10
      Было бы за что... а то просто лицо корейского лидера не нравиться...
      Vard
    2. voyaka uh Сегодня, 14:53
      У них полностью контрактная армия, не забывайте.
      voyaka uh
      1. PN Сегодня, 16:40
        И что из того? Если контрактник значит хочет лишний раз башку под пули подставлять?
        PN
  2. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 13:11
    Короче, дайте денег! laughing
    GELEZNII_KAPUT
  3. svp67 Сегодня, 13:11
    В армии США идет активная подготовка к боевым действиям против Северной Кореи
    С той скоростью, пока они готовятся, к моменту готовности воевать похоже придется уже и с Южной Кореей...
    svp67
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:19
      Администрация очень серьезно рассматривает вопрос о том, какие возможности могут быть вовлечены в военные меры, когда их надо будет принять против Кореи
      - сказал конгрессмен.

      Ключевые слова конгрессмена я выделил : не "если" , а именно "когда" (это хорошо характеризует "мирные" намерения США) , а о какой Корее речь идёт ? Северной , Южной или Объединённой ?
      bouncyhunter
      1. новичок Сегодня, 13:33
        наверное, именно в тот момент, когда две Кореи окажутся на пороге достижения взаимопонимания.
        новичок
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:45
          От этих "дерьмократов" я уже давно ничего , кроме гадостей не жду ...
          bouncyhunter
          1. новичок Сегодня, 13:58
            мы не плохо противодействуем этим нео либарастам. но нам бы как то активизироваться, что ли. мы почти всегда играем в оборону_ ответные меры. но по ходу всё что происходит на восток от нас это некая ширма прикрывающая собирающийся кулак на наших западных границах. не хочу накаркать, полагаю, когда нарыв на пике_ быть взрыву. придётся делать привентивные шаги, иначе получим 41й, отягощающимся почти стопроцентным волечением и япов.
            новичок
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:59
              Не накаркай , Гарик , но похоже на то ... sad
              bouncyhunter
              1. новичок Сегодня, 14:06
                тьфу, тьфу, тьфу. не дай Боже.
                новичок
      2. Topotun Сегодня, 16:44
        Здест стоит остановться на фразе - США готовться к войне.... Где и с кем они еще решают. В идеале воевать должна Европа и с Россией. А США будут "оказывать помощь прогрессивному человечеству"....
        Topotun
  4. Дирижер Сегодня, 13:22
    А не обделаются ли они там , я с северными общался , народ промытый очень сильно.
    Дирижер
    1. To be or not to be Сегодня, 13:34
      Южной Корее не нужна американская война на Корейском полуострове.
      И Японии не нужна - как черта боится ракетного удара из Северной Кореи и по своей территории
      Война на границах не нужна ни КНР и РФ
      Не нужна война в Корее и американской нации .ЕЕ цена слишком большая будет для Америки....
      To be or not to be
  5. Egorovich Сегодня, 13:26
    США активно готовятся к войне с КНДР, а северокорейцы давно уже готовы. soldier
    Egorovich
  6. HAM Сегодня, 13:28
    "...Если мы собираемся попросить наших мужчин и женщин пожертвовать своими жизнями во имя страны..."

    Личного примера,я так понял,не будет......пусть дохнут и ди о ты..Задача конгрессменов--обеспечить достойную смерть.
    HAM
  7. поневолебрат Сегодня, 13:31
    В советской школе была "История СССР", а в ней глава "Советская Россия - в кольце фронтов". Россия увы не советская, а кольцо фронтов - да вот оно. Украина, Прибалтика, Сирия, Дальний восток. Назарбаев вон уже в США ездил брататься. Похоже нас уже слили все кому не лень. Именно так я вижу то, что США якобы собираются воевать с КНДР. Может и собираются, все равно против нас
    поневолебрат
  8. КВУ-НСвД Сегодня, 13:35
    Интересно , как по-английски аналог нашего "урра-патриота" ?
    сли мы собираемся попросить наших мужчин и женщин пожертвовать своими жизнями во имя страны, мы должны обеспечить их не только лучшим оружием и снаряжением, но и организовать для них самую лучшую в стране подготовку, я думаю, именно это и происходит сейчас
    Прям хоть сейчас на плакат
    КВУ-НСвД
  9. Altona Сегодня, 13:37
    Если мы собираемся попросить наших мужчин и женщин пожертвовать своими жизнями во имя страны, мы должны обеспечить их не только лучшим оружием и снаряжением, но и организовать для них самую лучшую в стране подготовку, я думаю, именно это и происходит сейчас
    --------------------------------
    А геев и трансгендеров? Гендерных нон-конформистов? Косплей-сексуалов? ЛГБТ-сообщество? Феминисток и пацифистов в конце концов? Спрашивать будете? laughing laughing
    Altona
    1. dzvero Сегодня, 13:56
      В мясорубку отправят только правильной ориентации. Остальных будут беречь как зеницу ока, потому что даже если США и победят, вой будет стоять до небес. Какбы самих генерлов на кол не посадили - ети не толерантны от слова вообще.
      dzvero
      1. лысова Сегодня, 14:36
        Если отправят только правильной ориентации - то как Америка потом, размножаться будет?
        лысова
  10. Altona Сегодня, 13:39
    Цитата: поневолебрат
    Именно так я вижу то, что США якобы собираются воевать с КНДР. Может и собираются, все равно против нас

    --------------------------
    Там, батенька, Китай рядышком. Ему бы тоже ох как ни к чему вся эта катавасия с войнушкой. Да еще если в этой войне применят новые Хвасоны. Там ведь все заиграет не красками китайского фейерверка, а покруче.
    Altona
  11. Теренин Сегодня, 13:44
    Конгрессмен: США интенсивно готовятся к войне с КНДР, да уж мы видим вашу артподготовку, с трибуны конгресса вы уже ряд стран интенсивно обрызгали ядовитой слюной.
    Теренин
  12. VOENOBOZ Сегодня, 13:45
    Кишка у них тонка .Против Ирака полмира подготовили и то ели справились.
    VOENOBOZ
  13. oleggun Сегодня, 13:55
    Умирать за свою страну в Сев.Корее...)Умереть придется многим....Вас там уже ждут.
    oleggun
  14. лысова Сегодня, 14:30
    Америка конкретно идёт в разнос. Где это видано, в открытую заявлять о подготовке к нападению на мирное государство. Нести такую ахинятину, во всеуслышание --- " Мы хотим, чтобы дипломаты знали, что у них за спиной сила нашего оружия
    - подчеркнул шеф Пентагона." --- Теперь дипломаты спокойны.
    лысова
  15. Гризли Сегодня, 14:49
    Главное чтобы не забыли самые лучшие черные пластиковые мешки
    Гризли
  16. Немезида Сегодня, 14:51
    Даже если на США упадут всего 4 ядерных боеголовки,это заставит общественное мнение США задуматься о последствиях гитлеровской политики Вашингтона
    Немезида
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