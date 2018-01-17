Конгрессмен: США интенсивно готовятся к войне с КНДР
В армии США идет активная подготовка к боевым действиям против Северной Кореи, заявил журналистам глава Комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США Мэк Торнберри.
Он добавил, что ведется также "очень серьезная подготовка" военнослужащих к ведению боевых действий.
Министр обороны США Джим Мэттис по пути в Ванкувер на международную министерскую встречу по Северной Корее, сказал журналистам, что обстановка на Корейском полуострове успокаивается. Тем не менее, Мэттис не исключил возможности силового решения северокорейского вопроса.
Администрация очень серьезно рассматривает вопрос о том, какие возможности могут быть вовлечены в военные меры, когда их надо будет принять против Кореи- сказал конгрессмен.
Он добавил, что ведется также "очень серьезная подготовка" военнослужащих к ведению боевых действий.
Военные готовятся, будет счастьем, если эти меры не понадобятся- отметил Торнберри.
Если мы собираемся попросить наших мужчин и женщин пожертвовать своими жизнями во имя страны, мы должны обеспечить их не только лучшим оружием и снаряжением, но и организовать для них самую лучшую в стране подготовку, я думаю, именно это и происходит сейчас- добавил он
Министр обороны США Джим Мэттис по пути в Ванкувер на международную министерскую встречу по Северной Корее, сказал журналистам, что обстановка на Корейском полуострове успокаивается. Тем не менее, Мэттис не исключил возможности силового решения северокорейского вопроса.
Мы хотим, чтобы дипломаты знали, что у них за спиной сила нашего оружия- подчеркнул шеф Пентагона.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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