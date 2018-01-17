19:11 17 января

Пентагон отправляет на Гуам 6 бомбардировщиков В-52

Шесть стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress будут отправлены на авиабазу на острове Гуам (американская территория в Тихом океане), расположенную к югу от Корейского полуострова, передает ТАСС сообщение пресс-службы ВВС США.



Шесть бомбардировщиков B-52H Stratofortress и около 300 членов летного экипажа с базы ВВС Барксдейл (штат Луизиана) отправляются на авиабазу Андерсен с целью оказать поддержку Тихоокеанскому командованию (ПАКОМ) американских ВС,
говорится в релизе.


В пресс-службе напомнили, что B-52 в последний раз дислоцировались на острове в июле 2016 года.

Планируется, что бомбардировщики «проведут различные совместные и двусторонние учения с воздушными Силами самообороны Японии, ВВС Республики Кореи и Австралии при участии ВМС и Корпуса морской пехоты США».

Напомним, на прошлой неделе Пентагон перебросил на Гуам 3 стратегических бомбардировщика B-2 Spirit и около 200 военнослужащих ВВС США на Гуам «в целях поддержки усилий Тихоокеанского командования Вооруженных сил США, направленных на сдерживание угроз в регионе». Кроме того, на базе расположены и стратегические бомбардировщики B-1B Lancer.

B-52 – это самый старый американский дальний бомбардировщик. В ВВС он используется с 1955 года (впервые поднялся в воздух в 1952 году). В настоящее время в составе ВВС находится 76 таких самолетов (18 из них – в резерве). Каждый из них способен нести 31,5 тонн полезной нагрузки.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Vard Сегодня, 13:12
    Хороший самолёт... большой... не промахнёшься...
    Vard
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:16
      И очень старый. И вид как будто утром проснулся после пьянки.

      весь в морщинах
      Аристарх Людвигович
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:40
        Практически ровесник ТУ-95 и полной замены ему , как и у нас нет.
        КВУ-НСвД
      2. asiat_61 Сегодня, 13:52
        Просто не погладили.
        asiat_61
        1. jjj Сегодня, 14:28
          Думаю, ради этого кнопку ракетной тревоги и нажимали случайно. Теперь местные жители уже не будут протестовать против усиления наступательных сил в регионе
          jjj
      3. voyaka uh Сегодня, 14:43
        Это явно пленка на фюзеляже, а не сам фюзеляж.
        voyaka uh
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 17:33
          Цитата: voyaka uh
          Это явно пленка на фюзеляже,

          Что нашел на авиофоруме по этому поводу:
          "Гофр есть следствие потери устойчивости обшивки от воздействия касательных (сдвиговых) напряжений. Возник гофр во время эксплуатации. Выправлять смысла нет."
          Хоть так и не задумано, жить это и 50 лет в строю находится ни как не мешает.
          Аристарх Людвигович
  2. Злой 55 Сегодня, 13:14
    Вот там их братец Ким и утопит..вместе с Марианскими островами..
    Злой 55
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:43
      Утопление Гуама произойдёт априори как результат их взлёта и применения . Интересно , какие у них предусмотрены аэродромы для возврата
      КВУ-НСвД
      1. voyaka uh Сегодня, 14:49
        Они могут и в Америку вернуться. На то они и стратеги - межконтинентальные ребята.
        voyaka uh
  3. tosha.chuhontzev Сегодня, 13:50
    Есть старый анекдот. Ученик спрашивает у гуру:Почему встаёт солнце? Гуру улыбнулся и ответил:Ну что-то же надо делать. Так и с этими B-52 взлётами. Уже потрачено 11 млрд баксов на модернизацию этих анахроничных рептилий. Американцы прекратили бомбить Вьетнам после того, как было сбито 15 B-52 вьетнамскими зенитками.Приятного полёта!
    tosha.chuhontzev
  4. Alex-a832 Сегодня, 15:21
    Жители Гуама заложники у штатов. Полосатые специально провоцируют Ына на то, чтобы по Гуаму жахнул ядрёной ракетой.
    Alex-a832
    1. voyaka uh Сегодня, 16:58
      Гуам. ВВП на душу населения: 21,000 долларов США. wink
      voyaka uh
  5. Servisinzhener Сегодня, 16:15
    И где люди которые тут голосили что российские самолёты безнадёжно устарели, потратили весь свой ресурс ещё в СССР и безнадёжно застряли в 20 веке? Как вам B-52? Последний из которых сделан в 1962 году. И американцы пока не собираются от них отказывается, вот же какие глупые.
    Servisinzhener
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