Пентагон отправляет на Гуам 6 бомбардировщиков В-52

Шесть бомбардировщиков B-52H Stratofortress и около 300 членов летного экипажа с базы ВВС Барксдейл (штат Луизиана) отправляются на авиабазу Андерсен с целью оказать поддержку Тихоокеанскому командованию (ПАКОМ) американских ВС,

Шесть стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress будут отправлены на авиабазу на острове Гуам (американская территория в Тихом океане), расположенную к югу от Корейского полуострова, передает ТАСС сообщение пресс-службы ВВС США.говорится в релизе.В пресс-службе напомнили, что B-52 в последний раз дислоцировались на острове в июле 2016 года.Планируется, что бомбардировщики «проведут различные совместные и двусторонние учения с воздушными Силами самообороны Японии, ВВС Республики Кореи и Австралии при участии ВМС и Корпуса морской пехоты США».Напомним, на прошлой неделе Пентагон перебросил на Гуам 3 стратегических бомбардировщика B-2 Spirit и около 200 военнослужащих ВВС США на Гуам «в целях поддержки усилий Тихоокеанского командования Вооруженных сил США, направленных на сдерживание угроз в регионе». Кроме того, на базе расположены и стратегические бомбардировщики B-1B Lancer.B-52 – это самый старый американский дальний бомбардировщик. В ВВС он используется с 1955 года (впервые поднялся в воздух в 1952 году). В настоящее время в составе ВВС находится 76 таких самолетов (18 из них – в резерве). Каждый из них способен нести 31,5 тонн полезной нагрузки.